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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Общество
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Все про:НАБУ (2794) допрос (1171) Гладковский (96)

 Гладковский-старший не пришел на допрос в НАБУ, он находится за границей

В возглавляемой им корпорации "Богдан" утверждают, что Олег Гладковский заранее предупредил детективов о своем отсутствии и обещает встретиться с ними после возвращения в Украину.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на пресс-службу корпорации "Богдан", информирует Цензор.НЕТ.

"Сразу по возвращении в Украину, в случае необходимости, Олег Гладковський появится у детектива НАБУ", - говорится в сообщении.

Ранее Гладковского был приглашен для участия в качестве свидетеля в следственном эксперименте в рамках досудебного расследования в уголовном производстве, внесенном в ЕРДР 26 февраля 2019 по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Как сообщалось, возглавлявший с августа 2014 года по март 2018 года межведомственную комиссию по вопросам ОПК при СНБО, а также с июня того же года по март 2019 года межведомственную комиссию по вопросам ВТС и экспортному контролю первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский был уволен указом президента от 4 марта после выхода расследования программы "Наші гроші" производства Bigus Info.

Читайте на Цензор.НЕТ: НАБУ и САП проводят обыски в помещениях "Богдан Моторс" и спортклуба "5 элемент"

5 июля Гладковский вновь возглавил корпорацию "Богдан", президентом которой он был с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу.

Напомним, 25 февраля - 11 марта проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь".

Также на Цензор.НЕТ: Сотрудники НАБУ, подозреваемые в связях с фигурантами оружейного скандала, получили выговоры и предупреждение, - "Бигус". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3138536
 
 
 Топ комментарии
 
А шо таке,Поросята побігли,вже не смішно?Петро теж у бігах,по подворотням шастає,на допити не йде,може картату ковдру шукає?
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Совершает сделку по покупке жилья поближе к фабрике Рошен в Расейском Липецке
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Совершает сделку по покупке жилья поближе к фабрике Рошен в Расейском Липецке
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Отвечаьь придется и за воровство в армии, и за воровство в Богдан. По полной.
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ваЗЕлиноиды - запускайте свою шарманку про свинарчуков и про веснапридепорасаджати)))))
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Рома, там ваших пакуют. Компы изьяли с платежами, там твои данные. Беги.
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какие там могут быть данные разве что ? БОТ №238469827589027035708927345
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Ти мабуть серед "еліти" самий дуркуватий?
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Так ведомости зарплатные изъяли, нервничают. Ещё налоги платить со штрафами из-за незадекларированных доходов.... Петушонцы они такие шуганые стали...
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Странно что и у Поросенко и у Свинарчука резко появились дела за пределами страны.))
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А шо таке,Поросята побігли,вже не смішно?Петро теж у бігах,по подворотням шастає,на допити не йде,може картату ковдру шукає?
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ну так пєця раз 5біжиьт,чи то 10. після першого туру, потім після 2го, потім після інавгурації урода, потім типу в страсбург. і кожен раз з самальотом бабла спі..женого свинарчукамі. *** буду
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Коли зміниться генпрокурор та буде прийнято закон про зняття недоторканності - нас чекає друга хвиля еміграції. Гладковский-старший не пришел на допрос в НАБУ, он находится за границей - Цензор.НЕТ 517
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їм є на що іммігрувати, а тобі є із чим тут залишитись?
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Одеяло уже не поможет, саван в самый раз будет.
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Ще один доказ шо Петро і його банда сцикливі потвори.
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як не дивно сцикліві потвори масово у команди Зе. вони ховалися від війни у розпал, давали кансерьти в маскве та на карпаратівах олігархів, поки дехто країну спасав. але бидло в нас завжди невдячне.і вова його скоро накаже! буду пити саке і любуватися як нова пречесна влада буде грати в усі отвори своїх виборців, а ті пищатимуть і кричатимуть праклятий парашенка, до чего страну давьол
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Поки дехто крав у армії,та гнобив народ тарифами,брав відкати,та компенсації та дотації з бюджету,а тепер побігли як дикі свині,і Петро головний хряк по переду всіх))
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В розыск его Свыняку вместе с Леркой Гонтаревой.А для начала можно и уголовное дело открыть,а имущество арестовать.
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Коли на дворі ставлять мангал, то порося починає й мишей ловити, й на чужих гавкати!
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хрю хрю европейские ценности , хрю хрю перед законом все равны , хрю хрю европейская солидарность , хрю хрю
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у вас бачу з гарантом один і той же ділер Гладковский-старший не пришел на допрос в НАБУ, он находится за границей - Цензор.НЕТ 6117
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петя и свин за границей...совпадение? не думаю!
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А де наш "сивочолий гетьман і батько нації"? День добігає кінця - а на Цензорі з самого ранку жодного слова про нього.. Ще й досі по Стразбургу швендяє?
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порохнявые! ваши свиньи начали разбегаться имея еще своего "прокурора"! представляю какой будет драп "евроинтеграторов" и строителей будок сразу после выборов!))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Куда ж ты денешься милок, земля то круглая.
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Теперь надо молиться за здоровье Гладковского. Если заболеет, то надолго останется лечиться у зарубежных докторов. Болезни непредсказуемы. Шел человек здоровый и счастливый, услышал про повестку и ...слег на носилки под клетчатое одеяло, а если богатырь - на инвалидную коляску. И потом годами лечится от напавшего недуга.
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какая неожиданность...прям как Порошенко-сразу раз и в "заграницы" ))
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А почему у Гладковского не забрали загранпаспорт ?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГладковский-старший не пришел на допрос в НАБУ, он находится за границей
 
 
 
 
 
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