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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:дипломатия (1191) Зеленский (2227) увольнение (1627) Чалый (429) дипломаты (348)

 Зеленский уволил посла в США Чалого и еще 10 послов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил 11 послов Украины в ряде стран.

Соответсвующие указы №530/2019 - №540/2019 опубликованы на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

В частности уволены: 

Валерий Чалый с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенных Штатах Америки, а также с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Антигуа и Барбуда и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Тринидад и Тобаго по совместительству; 

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Ярослав Коваль с должности Чрезвычайного i Полномочного Посла Украины в Королевстве Марокко;

Тарас Кузьмич с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Южно-Африканской Республике;

Валерий Александрук с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Федеративной Республике Нигерия, а также с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Гана, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Бенин и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Сьерра-Леоне по совместительству;

Петр Литвин с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Армения;

Алексей Шовкопляс с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Социалистической Республике Вьетнам и с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Камбоджа по совместительству;

Борис Гуменюк с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Кипр;

Валентин Шевалев с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Туркменистане;

Татьяна Ижевская с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Ватикане и с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины при Суверенном военном Ордене Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству;

Юрий Дюдин с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Аргентинской Республике, а также с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Парагвай, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Восточной Республике Уругвай и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Чили по совместительству;

Сергей Пасько с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Иорданском Хашимитском Королевстве.

Источник: https://censor.net.ua/n3138532
 
 
 Топ комментарии
 
надеюсь, это сделано не с целью сорвать переговоры по поставкам американского оружия и катеров в Украину, которые вел Чалый в последние годы...
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Страшно даже представить кого он назначит в замен...
Господи , спаси Украину!
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Какие достижения у твоего ПЕредурка за пять лет? Оглянись, дефективный!
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дефективный, пойми: Чалый плохо отмазывал беню от ФБР.. это плохо для слуги урода)
Зато Чалый отлично работал для Украины - сотни миллионов военной помощи США - заслуга его и Пороха, как и безусловная поддержка Украины - со стороны США. И это тоже плохо - для Бени и его слуги урода...
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Как на мое субъективное мнение, Чалый - редкое дерьмо. Аплодирую!
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у тебя, макака ЗЕльоная,
пальцев не хватит на передних и задних лапах, чтобы перечислить все достижения Пороха Зеленський звільнив посла в США Чалого і ще 10 послів України - Цензор.НЕТ 7763
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а мне вчера приснился Кандидат ЗЕльоный. Зеленський звільнив посла в США Чалого і ще 10 послів України - Цензор.НЕТ 1858
ЗЕльоный, преЗЕльоный
Как моя тоска......
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я один раз була кращим куратором факультету,коли мій звіт оформила колега.А до того займала останні місця,бо не ******** таку писанину.
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надеюсь, это сделано не с целью сорвать переговоры по поставкам американского оружия и катеров в Украину, которые вел Чалый в последние годы...
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Ні, це з метою вихода на суд в Делавері.
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Поставят новых профессионалов, иначе старые будут палки в колеса Украине вставлять.
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при Порохе Украину вперед двигали, а теперь будут палки вставлять.

а что случилось, а ?
может не туда едем?
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Він дуже довго вів,може не у ту сторону?
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ну вот теперь новому придется начинать все с начала....
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и первый вопрос: когда там появится новый посол? До этого все поставлено на паузу....
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Нчєво страшного, посол россіїї будєт врємєнно ісполнять...
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неее гепу с дупой откомандирует на Америку, какое оно зебанутое.
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Катера уже два года могли патрулировать наши водьі , но Киев упорно "тянул резину".
И Чальій тоже...
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Чалий трошки зашкварився з амбароною книгою.
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с "амборной книгой" зашкварился лещенко и зеко-*****
... Сергею Лещенко, который баллотируется по округу №220 на Подоле в Киеве. Но, к сожалению, Сергей о нем из скромности не расскажет. Как известно, настоящие герои никогда не говорят о своих подвигах. Так что повесть о ненастоящем человеке, поддержке Константиновского, доверии Богдана и Зе-креативе придется публиковать нам.

Последнее интервью Лещенко РБК-Украина для многих стало загадкой. В нем "патриот и антикоррупционер" выступил за «предоставление оккупированным территориям права говорить на русском». Заявил, что не видит «проблемы в том, что Коломойский с Зеленским будут общаться просто как люди». Ласково погладил Богдана, заявив, что глава Офиса президента «точно не хочет быть чьей-то марионеткой», а «Зеленскому комфортно, чтобы рядом находился глава администрации, который может вносить ясность в вопросы, которые Зеленскому непонятны». И, наконец, поддержал Портнова, назвав его сегодняшнюю деятельность «полезной для будущего Украины»....
продолжение https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2063841943920746
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не знаю, какие там переговоры Чалый вел сейчас, но он активно топил за Хиллари против Трампа, так, что для нынешней администрации Белого Дома он токсичен и его пребывание там на руку только московии было.
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Svojix teper ustrojit na rabotu,no realno nuzny li posoltsva v afrikanskix stranax?Dengi vet stojit ,my dopsutim tam neimejem ambasad daze latynskoj amerike,tak skazat ne tratim dengi
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А прості бізнесмени за свої гроші не можуть то робити? ОБовязково за державні просувати то лайно?
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Ні звичайно, торговля зброєю це державна справа, простий бізнесмен Фірташ вже поторгував.
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якщо чесно, то в торгівлі зброєю я не розбираюсь. Можливо ви праві. Але торгівельний оборот з тими країнами мізерний. . Не можу чомусь сюди вставити діаграму, яку знайшов.

Зеленський звільнив посла в США Чалого і ще 10 послів України - Цензор.НЕТ 9831Зеленський звільнив посла в США Чалого і ще 10 послів України - Цензор.НЕТ 9831
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U nas jest konsul po torgvle oni zanimajetsia prodazej .Dopustim Braziliji,no tut mozet ciut po drugomu poskolku zdes dopustim ja kak grazdanin mogu obratitsia afrike v liubuju EC ambasadu i oni dolzny pomoc kak svojim grazdanam.Tut EC zakony takyje
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Судя по странам, готовят места для ссылки вип-персон.
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Страшно даже представить кого он назначит в замен...
Господи , спаси Украину!
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Дійсно, страшно.
Не бачила офіційного підтвердження, але ходять чутки, що зеля призначив литвина !!! представником України при ЄС.
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Порохоботы, там ваших в гостинице и 5 элементе пакуют. Изьяли компьютеры с платежами, там ваши данные. Бегите!
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каккие данные?
ЗЕБЕня изъял из спортклуба золотые гири, пилить на Ростов готовится Зеленський звільнив посла в США Чалого і ще 10 послів України - Цензор.НЕТ 7040
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Изьяли зарплатные ведомости, в том числе смм-щиков, то есть порохоботов.
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налякав )))
наче їжака голим задом
зелебоби такі кумедні Зеленський звільнив посла в США Чалого і ще 10 послів України - Цензор.НЕТ 3728
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та литвин праститутка и не рыба и не мясо, я помню он спикером был.
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что касается назначения новых гарант изрек: "а у вас есть там, в Гане, хорошие ребята?"
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"которые вел Чалый в последние годы"_______если сравнить с поставками в другие страны - ничего он не "вел"!
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Інші країни не тримають зброю на митних терміналах роками.
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Гана , бенін,сєра леоне , тумбу юмбу. Скільки цих "послів" - дармоїдів годує Україна.
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Все перераховане це один, він ще й Нігерію курує.
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там в африці 50 країн. Може я помиляюсь. Ціквво скільки там посольств і скільки від них толку для Держави.
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БЕНин это новое название Украины ? Зеленський звільнив посла в США Чалого і ще 10 послів України - Цензор.НЕТ 6314
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Идет подготовка к капитуляции перед Кацапстаном. ЗеБил сливает по тихому все победы и достижения Президента Украины Порошенко...
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а як вам оце--------з інтерв'ю з першим помічником президента України Шефіром-----------Да, я вам больше скажу, у меня отец воевал и даже после войны боролся с «бандеровцами» и рассказывал мне ужасные вещи.
С.К: «О бандеровцах»?
Да, об их поступках. Он служил в пехоте Красной армии. После войны его, 17-летнего, перебросили в западную Украину. Отец рассказывал о страшных картинах. Я рос с ощущением…
С.К.: Что «бандеровцы» - это зло?
Да.----його батько був НКВДістом.Розстрілював українців.
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хрена себе, мы еще и должность посла при Ордене Госпитальеров оплачиваем... А посол в стране Оз у нас есть?
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Яке дурне...Напередодні візиту до американців..
Ото і в штати так поїде.
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а может он и не собирается дружить с американциами?
Пока что эта пауза в дипотношениях с американцами-- великолепный подарок Кремлю....
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Корова не собирается дружить с хозяином фермы?! Так не бывает.
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как оно может дружить? про дружбу на бумажке ещё беня не написал.
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зелена шмаркля вбиває нашу успішну дипломатичну службу
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Все новости о Зеленском: уволил, пообещал уволить обругал, пригрозил, оттолкнул…
Будут ли новости типа: назначил, подобрал кандидата, похвалил, пообещал помочь в работе?
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а как еще поступать с тупой обнаглевшей гопото-ылитой ???
Володя ,гони мразей зажравшихся !!! Зеленський звільнив посла в США Чалого і ще 10 послів України - Цензор.НЕТ 5942
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Мразь тут ты и твои половые партнеры москали.
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Землячок, а ну погони Єрмачка, Дудку, Кукурузяка та компанію! Що кишка тонка?
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Тринидат и Тобаго, было надо оставить. Ну или хотя бы Антигуа и Барбуда.
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Треба взагалі назначити послів в Тринідад і Тобаго окремо.
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Их тоже побил перед увольнением?
Или ограничился оскорблениями?)))
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а их-то за что? собачки лижут себе яйца, потому что могут?
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Ну дятел, а кого ты поставишь на их место, у тебя скамейки запасных НЕТ.
Кого кого. а Чалого надо ещё оставить, но ведь действительно профессионал.
Дипломаты знают, для того чтоб выучить класного специалиста надо минумум лет 15.
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И "по какому поводу"?
Они что, "казнокрады", "коррупционеры", "мародеры"?
Или просто: "они не нравились Зеле, потому, что их назначал Порошенко?
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Чалый фактически был мотором в украинско-американских отношениях на протяжении многих лет, это большая умница, дипломат и патриот Украины и только гавкающие шавки без мозгов могут радоваться его увольнению. Гнусавая шмаркля бьет по лидерам украинской дипломатии, на которых и держались отношения нашей страны с нашим стратегическим партнером - Штатами.
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По радио, немцы называеют Зелю "украинише президент", а ***** -- "штадт шеф" (хозяин страны -- смысловой перевод)
...но зелёной ботве, ещё расти и расти -- если не затопчут...
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Я дивлюся, він тільки звільняє, але дуже мало призначає... А це іменується нічим іншим, як створенням кризи управлінської гілки влади...
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Я за Толстого с Квартала. Он больше не растолстеет хотя бы на бургерах))
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Трольня нульова налетіла. Все їм не так. Нічо. Скоро шоколадки скінчаться. Хоча є тут і ідейні поро
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у тебя мозги уже скинчылысь, даун ты зеленый.
не прикидывайся шлангом, завтра медведчук будет твоим президентом, тварь, я запомнил твой ник
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а беня будет головой национального банка Зеленський звільнив посла в США Чалого і ще 10 послів України - Цензор.НЕТ 738 Зеленський звільнив посла в США Чалого і ще 10 послів України - Цензор.НЕТ 738
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ТРЕБУЮ ЮЗИКА НА ЭТОТ ПОСТ!!! Ведь Чалый такой плохой посол, так мало сделал - люстрировать и выгнать с позором как "злочынну владу".

запевайте, з**илы.
тварь которая фильмы оккупанту снимала, высмеивало майдан и мою страну, опка пацаны погибали на фронте - играло на рояле хером и воровало деньги с привата сейчас увольняет всех тех, кт овсе 5 лет горой стоял за Украину и благодаря кому мы сейчас живём не в Венесуэле и не являемся частью ростовской области!!! Желудни ***ные, ненавижу вас!
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я думаю майдан не загорами, второй месяц все идёт по заветам *****, клоун даже не понимает что делает.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский уволил посла в США Чалого и еще 10 послов Украины
 
 
 
 
 
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