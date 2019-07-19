 Зеленский уволил посла в США Чалого и еще 10 послов Украины

Соответсвующие указы №530/2019 - №540/2019 опубликованы на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
В частности уволены:
Валерий Чалый с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенных Штатах Америки, а также с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Антигуа и Барбуда и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Тринидад и Тобаго по совместительству;
Ярослав Коваль с должности Чрезвычайного i Полномочного Посла Украины в Королевстве Марокко;
Тарас Кузьмич с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Южно-Африканской Республике;
Валерий Александрук с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Федеративной Республике Нигерия, а также с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Гана, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Бенин и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Сьерра-Леоне по совместительству;
Петр Литвин с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Армения;
Алексей Шовкопляс с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Социалистической Республике Вьетнам и с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Камбоджа по совместительству;
Борис Гуменюк с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Кипр;
Валентин Шевалев с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Туркменистане;
Татьяна Ижевская с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Ватикане и с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины при Суверенном военном Ордене Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству;
Юрий Дюдин с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Аргентинской Республике, а также с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Парагвай, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Восточной Республике Уругвай и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Чили по совместительству;
Сергей Пасько с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Иорданском Хашимитском Королевстве.
Зато Чалый отлично работал для Украины - сотни миллионов военной помощи США - заслуга его и Пороха, как и безусловная поддержка Украины - со стороны США. И это тоже плохо - для Бени и его слуги урода...
пальцев не хватит на передних и задних лапах, чтобы перечислить все достижения Пороха
ЗЕльоный, преЗЕльоный
Как моя тоска......
а что случилось, а ?
может не туда едем?
И Чальій тоже...
... Сергею Лещенко, который баллотируется по округу №220 на Подоле в Киеве. Но, к сожалению, Сергей о нем из скромности не расскажет. Как известно, настоящие герои никогда не говорят о своих подвигах. Так что повесть о ненастоящем человеке, поддержке Константиновского, доверии Богдана и Зе-креативе придется публиковать нам.
Последнее интервью Лещенко РБК-Украина для многих стало загадкой. В нем "патриот и антикоррупционер" выступил за «предоставление оккупированным территориям права говорить на русском». Заявил, что не видит «проблемы в том, что Коломойский с Зеленским будут общаться просто как люди». Ласково погладил Богдана, заявив, что глава Офиса президента «точно не хочет быть чьей-то марионеткой», а «Зеленскому комфортно, чтобы рядом находился глава администрации, который может вносить ясность в вопросы, которые Зеленскому непонятны». И, наконец, поддержал Портнова, назвав его сегодняшнюю деятельность «полезной для будущего Украины»....
продолжение https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2063841943920746
Господи , спаси Украину!
Не бачила офіційного підтвердження, але ходять чутки, що зеля призначив литвина !!! представником України при ЄС.
ЗЕБЕня изъял из спортклуба золотые гири, пилить на Ростов готовится
наче їжака голим задом
зелебоби такі кумедні
С.К: «О бандеровцах»?
Да, об их поступках. Он служил в пехоте Красной армии. После войны его, 17-летнего, перебросили в западную Украину. Отец рассказывал о страшных картинах. Я рос с ощущением…
С.К.: Что «бандеровцы» - это зло?
Да.----його батько був НКВДістом.Розстрілював українців.
Ото і в штати так поїде.
Пока что эта пауза в дипотношениях с американцами-- великолепный подарок Кремлю....
Будут ли новости типа: назначил, подобрал кандидата, похвалил, пообещал помочь в работе?
Володя ,гони мразей зажравшихся !!!
Или ограничился оскорблениями?)))
Кого кого. а Чалого надо ещё оставить, но ведь действительно профессионал.
Дипломаты знают, для того чтоб выучить класного специалиста надо минумум лет 15.
Они что, "казнокрады", "коррупционеры", "мародеры"?
Или просто: "они не нравились Зеле, потому, что их назначал Порошенко?
...но зелёной ботве, ещё расти и расти -- если не затопчут...
не прикидывайся шлангом, завтра медведчук будет твоим президентом, тварь, я запомнил твой ник
запевайте, з**илы.
тварь которая фильмы оккупанту снимала, высмеивало майдан и мою страну, опка пацаны погибали на фронте - играло на рояле хером и воровало деньги с привата сейчас увольняет всех тех, кт овсе 5 лет горой стоял за Украину и благодаря кому мы сейчас живём не в Венесуэле и не являемся частью ростовской области!!! Желудни ***ные, ненавижу вас!