 В горсовете Борисполя раскрыта схема получения откатов, организованная группой чиновников во главе с замом мэра, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиция.

Досудебным расследованием было установлено, что за заключение договоров на выполнение работ и поставку товаров за бюджетные средства и в дальнейшем за подписание актов выполненных работ субъекты хозяйствования должны были предоставить должностным лицам "вознаграждение" в размере 10% от общей суммы договора.

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Правоохранители установили, что к коррупционной "схеме" причастны один из заместителей городского головы и ряд должностных лиц Бориспольского городского совета. Во время процессуальных мероприятий было задокументированы факты получения чиновниками взятки и распределение средств между ними.

В настоящее время в Бориспольской горсовете, а также по месту жительства фигурантов проводятся обыски.

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Решается вопрос о вручении должностным лицами сообщения о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.