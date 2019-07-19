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 В горсовете Борисполя раскрыта схема получения откатов, организованная группой чиновников во главе с замом мэра, - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители задокументировали факт вымогательства и получения взяток должностными лицами Бориспольского городского совета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиция.

В горсовете Борисполя раскрыта схема получения откатов, организованная группой чиновников во главе с замом мэра, - Нацполиция 01

Досудебным расследованием было установлено, что за заключение договоров на выполнение работ и поставку товаров за бюджетные средства и в дальнейшем за подписание актов выполненных работ субъекты хозяйствования должны были предоставить должностным лицам "вознаграждение" в размере 10% от общей суммы договора.

В горсовете Борисполя раскрыта схема получения откатов, организованная группой чиновников во главе с замом мэра, - Нацполиция 02

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Правоохранители установили, что к коррупционной "схеме" причастны один из заместителей городского головы и ряд должностных лиц Бориспольского городского совета. Во время процессуальных мероприятий было задокументированы факты получения чиновниками взятки и распределение средств между ними.

В горсовете Борисполя раскрыта схема получения откатов, организованная группой чиновников во главе с замом мэра, - Нацполиция 03

В настоящее время в Бориспольской горсовете, а также по месту жительства фигурантов проводятся обыски.

В горсовете Борисполя раскрыта схема получения откатов, организованная группой чиновников во главе с замом мэра, - Нацполиция 04

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Решается вопрос о вручении должностным лицами сообщения о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3138529
 
   
 Топ комментарии
 
Баканову не дозвонился, позвонил Авакову?
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А где барыга бисквитную фабрику поставил? Не в Борисполе случайно?
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Баканову не дозвонился, позвонил Авакову?
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секретаря ловили, который посмел вякать против сцаря, а поймали других?...как то неудобно вышло. Но для пиара сойдет.
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В харькове всё правильно. Там человек с кошерной фамилией рулит.
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сейчас столько "кошерных" с другими фамилиями,что и не поймешь кто из них "кошерней" У міськраді Борисполя розкрито схему отримання відкатів, організована групою чиновників на чолі із заступником мера, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5695
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Вчера Винник концертом агитировал за поплавского- колхозника, тоже наверное не за просто так, "волчицы" со всего района кипятком брызгали, проехать было не возможно.
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А где барыга бисквитную фабрику поставил? Не в Борисполе случайно?
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При Парашенко такого не было. А если шо-то и было так он НИЗНАЛ )))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ горсовете Борисполя раскрыта схема получения откатов, организованная группой чиновников во главе с замом мэра, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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