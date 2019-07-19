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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:Европарламент (1418) МИД (5068) резолюция (260) политзаключенные (1233)

 Решение Европарламента продемонстрировало солидарность ЕС с Украиной, - в МИД прокомментировали принятую резолюцию

Украина благодарна новоизбранным депутатам Европейского парламента за решительное требование к Российской Федерации освободить всех украинских политических заключенных и моряков, а также за решительную поддержку санкционной политики Евросоюза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Украина благодарна Европейскому парламенту за одобрение мощной резолюции с осуждением продолжающейся агрессии России против Украины и требованием к Кремлю освободить более 100 украинских политических заключенных, которые Россия незаконно удерживает на своей территории, а также в оккупированном Крыму и Донбассе", - заявляют в МИД.

Отдельно евродепутаты осудили агрессивные действия РФ против Украины в районе Керченского пролива и захват 24 украинских моряков, а также невыполнение Москвой приказа Международного трибунала по морскому праву от 25 мая. 

"Знаковым является то, что в своем решении новоизбранный Европарламент безоговорочно поддержал суверенитет и территориальную целостность Украины, отметил непризнание российской оккупации Крыма и любой правомочности законодательства и судопроизводства РФ на оккупированном полуострове, а также осудил масштабные преследования украинских граждан и подавление прав человека", - говорится в комментарии.

"Мы приветствуем решительную поддержку со стороны новоизбранных европейских депутатов санкционной политики ЕС против РФ и призыв к введению новых персональных санкций против лиц, ответственных за политические преследования и подавления прав человека, а также готовность к введению против России дополнительных экономических ограничительных мероприятий", - заявили в МИД.

Решение Европарламента продемонстрировало солидарность ЕС с Украиной в ее борьбе против российской агрессии и активную поддержку европейским сообществом усилий Украины по освобождению наших граждан из российского плена.

Напомним, вчера, 18 июля, Европейский парламент 18 июля принял резолюцию, где призвал освободить украинских политзаключенных. Депутаты выступили с осуждением грубого нарушения Россией прав человека и норм международного законодательства, а также с требованием немедленно освободить украинских граждан, которые незаконно удерживаются в России и в оккупированному Крыму.

Источник: https://censor.net.ua/n3138525
 
   
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"Розвалимо рашку резолюціями" - склад Європарламенту новий, а лозунги та ж самі.
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Хто у нас презедент? Чому барига виконує обов"язки гаранта?
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Харанту некогда, ему на страну посрать. У него ВЫБОРЫ.
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И на это некогда сходить. Это же не в море под камеры купаться.

"Американські морпіхи вшанували пам'ять загиблих захисників України на закритті навчань "Сі Бриз-2019".
Решение Европарламента продемонстрировало солидарность ЕС с Украиной, - в МИД прокомментировали принятую резолюцию - Цензор.НЕТ 754
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Він не виконує, він від НАБУ ховається!
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Не потрібно сприймати бажане за реальне.
Те що в ЄС як і в США, подвійні стандарти це - факт.
І вони дуже часто кажуть одне, а насправді роблять інше. І в першу чергу дбають про свою вигоду.
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Пока членограй тряс сиськами на одесском пляже и катался по Киеву на Тесле Богдана, Порошенко в Страсбурге отстоял национальные интересы Украины и сделал все возможное и невозможное для сохранения и усиления санкций против страны-агрессора. Вот кто настоящий Президент Решение Европарламента продемонстрировало солидарность ЕС с Украиной, - в МИД прокомментировали принятую резолюцию - Цензор.НЕТ 9079
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Резолюции и обеспоконнность !!! - круто.... а па-раше..... нас-рать !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРешение Европарламента продемонстрировало солидарность ЕС с Украиной, - в МИД прокомментировали принятую резолюцию
 
 
 
 
 
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