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Все про:Зеленский (2227) Полторак (1154)

 Полторак объяснил инцидент с Зеленским возле Минобороны: Он повернулся и сказал: "Секундочку!" Корректно, без чего-то угрожающего. ВИДЕО

В ходе презентации жилых модулей для военнослужащих в Министерстве обороны никакого инцидента между президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Степаном Полтораком не произошло.

Об этом написал на странице в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Только что общался с министром обороны Степаном Полтораком. Говорили о впечатляющем видео его встречи с президентом в министерстве обороны на презентации жилых модулей. При съемке со спины с расстояния показалось, что президент Зеленский развернулся и сделал резкий жест в сторону министра, либо даже толкнул его.

Однако С. Полторак сказал, что никакого инцидента не произошло. С его слов, дело было так. После приветствия министра и начальника Генштаба Р. Хомчака, президент подошел к заместителям главы ОП Р. Рябошапке и К. Тимошенко. Видимо, президент хотел что-то им сказать наедине по другой теме. Поэтому он повернулся в сторону министра и сказал "Секундочку!". Сказано это было, по словам министра, корректно, без чего-то угрожающего. После нескольких слов, встреча пошла по плану", - написал Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Строительство общежитий для воинов идет по графику, - Полторак посетил объекты строительства военного жилья на Львовщине. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3138522
 
   
 Топ комментарии
 
Зеленского вынесут вперёд ногами с Банковой. Я прогнозирую пол года, максимум восемь месяцев. И это сделают военные вместе с добробатами. Запомните, этот так оно и будет.
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Поводов клоун дает все больше и больше.
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Там і без нього є кому тертися. Правда, не як діти.
Полторак объяснил инцидент с Зеленским возле Минобороны: Он повернулся и сказал: "Секундочку!" Корректно, без чего-то угрожающего - Цензор.НЕТ 6816
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Любишь "сильную руку", рюзьге? Тебе за поребрик. Там ты будешь чувствовать, как дома.
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Секундочку! Я вам ничего не должен
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолторак объяснил инцидент с Зеленским возле Минобороны: Он повернулся и сказал: "Секундочку!" Корректно, без чего-то угрожающего. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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