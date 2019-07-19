 Разоблачена схема присвоения в интересах наемников РФ коммунального имущества в Киеве, - СБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы задокументировали, что группа лиц с использованием реквизитов Брянковского городского суда Луганской области, который находится на временно оккупированной территории, подделала ряд судебных решений, на основании которых осуществлялась незаконная перерегистрация коммунального имущества в Киеве.
В дальнейшем незаконно отчуждено недвижимое имущество, которое преимущественно находится в историческом центре города реализовывалось аффилированным коммерческим компаниям, учредителями которых были организаторы сделки.
По результатам проведенных мероприятий, организатору схемы объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.
Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к уголовной ответственности всех фигурантов дела.
В рамках уголовного производства будут наложены аресты на незаконно отчужденное имущество и инициированы судебные иски органов прокуратуры с целью возвращения его в коммунальную собственность.
в долев курсе?
Также, вчера, в прямом эфире Гордон заявил- Путин, Порошенко, Медведчук- тройка друзей с общими интересами..