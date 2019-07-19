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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (17701) мошенничество (740) СБУ (13622) наемники РФ (883)

 Разоблачена схема присвоения в интересах наемников РФ коммунального имущества в Киеве, - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили масштабный механизм присвоения в Киеве коммунального имущества в особо крупных размерах в интересах наемников РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что группа лиц с использованием реквизитов Брянковского городского суда Луганской области, который находится на временно оккупированной территории, подделала ряд судебных решений, на основании которых осуществлялась незаконная перерегистрация коммунального имущества в Киеве.

В дальнейшем незаконно отчуждено недвижимое имущество, которое преимущественно находится в историческом центре города реализовывалось аффилированным коммерческим компаниям, учредителями которых были организаторы сделки.

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По результатам проведенных мероприятий, организатору схемы объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к уголовной ответственности всех фигурантов дела.

В рамках уголовного производства будут наложены аресты на незаконно отчужденное имущество и инициированы судебные иски органов прокуратуры с целью возвращения его в коммунальную собственность.

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Источник: https://censor.net.ua/n3138520
 
   
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а в нас хіба діють рішення судів з окупованих територій? що за маячня?
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аякже, це ж територія України, а судді в нас пожиттєві...
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Ну справки об образовании, смерти, купли-продажи и тд же действуют. Так же со слов Парашенка и действуют бухгалтерские отчеты с предприятий работающих на окупированных территориях. Почему и судебные решения не действуют?
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Чему удивляться- вчера в прямом эфире Гройсман заявил- Порошенко и кум Путина Медведчук друзья и партнеры, разговаривают и видятся почти каждый день.
Также, вчера, в прямом эфире Гордон заявил- Путин, Порошенко, Медведчук- тройка друзей с общими интересами..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРазоблачена схема присвоения в интересах наемников РФ коммунального имущества в Киеве, - СБУ
 
 
 
 
 
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