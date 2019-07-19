EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  637  6
Все про:Германия (3370) МИД (5068) Зеркаль (196) Фельдгузен (1)

 Зеркаль приняла копии верительных грамот от новоназначенного посла ФРГ Анки Фельдгузен

Временно исполняющая обязанности министра иностранных дел Украины, замглавы МИД по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль (министр Павел Климкин находится в отпуске) приняла копии верительных грамот от новоназначенного посла Германии в Украине Анки Фельдгузен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"В ходе встречи по этому случаю 19 июля был констатирован динамический характер двустороннего сотрудничества между Украиной и Германией. Елена Зеркаль отметила важную роль Берлина в сохранении суверенитета и территориальной целостности Украины вследствие российской агрессии, а также в сохранении поддержки международного сообщества нашей стране в противодействии агрессору. Отмечалась весомая практическая помощь правительства ФРГ в осуществлении реформ в Украине. Положительно отмечен устойчивый рост торгово-экономических отношений и инвестиционного сотрудничества", - говорится в сообщении ведомства.

Зеркаль отдельно ознакомила Фельдгузен с итогами международных судебных процессов Украины против России как агрессора и выразила уверенность, что Германия будет продолжать поддерживать усилия Украины по безусловной имплементации Москвой решений важных судебных инстанций.

"Говоря об энергетической сфере, Зеркаль отметила важность дальнейшего сотрудничества с правительством ФРГ для эффективной имплементации директив Еврокомиссии по укреплению энергобезопасности и конкуренции на внутреннем рынке газа в Евросоюзе", - отметили в МИД.

Фельдгузен дала высокую оценку состоянию демократии в Украине, свидетельством чего, в частности, являются свободные и демократические избирательные процессы.

Зеркаль пожелала послу ФРГ успешной деятельности в Украине и выразила уверенность, что предыдущий опыт ее дипломатической работы в Украинском государстве будет способствовать ее эффективной работе.

Напомним, что Анка Фельдгузен с 2010 года по июль 2015-го была постоянным заместителем посла ФРГ в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин давно должен был понять, что Медведчук неэффективен, - Зеркаль

Источник: https://censor.net.ua/n3138519
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Я почему-то думал что верительные грамоты сопля принимать должен.
 показать весь комментарий
 
""Говоря об энергетической сфере, Зеркаль отметила важность дальнейшего сотрудничества с правительством ФРГ для эффективной имплементации директив Еврокомиссии по укреплению энергобезопасности и конкуренции на внутреннем рынке газа в Евросоюзе", - отметили в МИД.
Источник:https://censor.net.ua/n3138519"

И кто в Украине президент?
 показать весь комментарий
 
 
Вискочок у нас хоч відбавляй, то Клімкін вискоче, то Зеркаль, то Геращенко, то Порошенко в Європах!! !! Соя не розуміє що таке субординація, лізе як свиня в багно...
 показать весь комментарий
 
А наша Оленка така няша. Нечасто чиновниці бувають такими симпатичненькими
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеркаль приняла копии верительных грамот от новоназначенного посла ФРГ Анки Фельдгузен
 
 
 
 
 
 вверх