 Зеркаль приняла копии верительных грамот от новоназначенного посла ФРГ Анки Фельдгузен

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"В ходе встречи по этому случаю 19 июля был констатирован динамический характер двустороннего сотрудничества между Украиной и Германией. Елена Зеркаль отметила важную роль Берлина в сохранении суверенитета и территориальной целостности Украины вследствие российской агрессии, а также в сохранении поддержки международного сообщества нашей стране в противодействии агрессору. Отмечалась весомая практическая помощь правительства ФРГ в осуществлении реформ в Украине. Положительно отмечен устойчивый рост торгово-экономических отношений и инвестиционного сотрудничества", - говорится в сообщении ведомства.

Зеркаль отдельно ознакомила Фельдгузен с итогами международных судебных процессов Украины против России как агрессора и выразила уверенность, что Германия будет продолжать поддерживать усилия Украины по безусловной имплементации Москвой решений важных судебных инстанций.

"Говоря об энергетической сфере, Зеркаль отметила важность дальнейшего сотрудничества с правительством ФРГ для эффективной имплементации директив Еврокомиссии по укреплению энергобезопасности и конкуренции на внутреннем рынке газа в Евросоюзе", - отметили в МИД.

Фельдгузен дала высокую оценку состоянию демократии в Украине, свидетельством чего, в частности, являются свободные и демократические избирательные процессы.

Зеркаль пожелала послу ФРГ успешной деятельности в Украине и выразила уверенность, что предыдущий опыт ее дипломатической работы в Украинском государстве будет способствовать ее эффективной работе.

Напомним, что Анка Фельдгузен с 2010 года по июль 2015-го была постоянным заместителем посла ФРГ в Украине.

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