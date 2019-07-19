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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Происшествия, Фоторепортаж
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 Выявлена схема поставки для нужд ВСУ 180 тонн некачественных консервов стоимостью 15 млн грн, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили схему поставок некачественных продуктов для нужд Министерства обороны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Выявлена схема поставки для нужд ВСУ 180 тонн некачественных консервов стоимостью 15 млн грн, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что для формирования "Неприкосновенного Запаса продовольствия" Вооруженных Сил Украины, коммерческая структура поставила почти 180 тонн мясных консервов общей стоимостью более 15 миллионов гривен.

После установления непригодности поставленной партии продуктов к употреблению, для избежания ответственности должностные лица ВСУ вступили в сговор с предпринимателем для замены пищевой продукции на качественную. В то же время непригодные для употребления консервы чиновники планировали использовать для питания личного состава ВСУ, в частности в районе проведения операции Объединенных сил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года проверками в подразделениях ООС забраковано 150 тонн некачественных продуктов, - Минобороны

Выявлена схема поставки для нужд ВСУ 180 тонн некачественных консервов стоимостью 15 млн грн, - СБУ 02

В ходе спецоперации сотрудники СБУ предупредили угрозу причинения вреда жизни и здоровью военнослужащих ВСУ, а также задокументировали факт растраты бюджетных средств оборонной сферы в особо крупных размерах.

Сейчас продолжаются следственные действия на территории военных частей ВСУ, в офисных и складских помещениях коммерсантов причастных к противоправной деятельности.

Выявлена схема поставки для нужд ВСУ 180 тонн некачественных консервов стоимостью 15 млн грн, - СБУ 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 169-м центре ВСУ "Десна" 9 месяцев действует новая система питания - раньше было 36 наименований продуктов, а сейчас более 400

Следственные действия проходили в рамках уголовного производства начатого по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Источник: https://censor.net.ua/n3138515
 
   
 Топ комментарии
 
За пару дней до выборов Баканов выложит все архивное, даже чужое?

Юрій Бірюков
26 хв. ·

Так. А можно как-то определиться? Партию из 180 тонн бракованной тушенки нашел:


1) Год назад сотрудники МО из управления Дмитрий Марченко (Dmitry Marchenko)

2) ДБР - месяц назад

3) СБУ - сегодня

Многострадальная партия тушенки.
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за рішенням суду - згодувати все постачальникам Выявлена схема поставки для нужд ВСУ 180 тонн некачественных консервов стоимостью 15 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 6974
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за рішенням суду - згодувати все постачальникам Выявлена схема поставки для нужд ВСУ 180 тонн некачественных консервов стоимостью 15 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 6974
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писец- тогда кто будет заменять у зебила апарашина
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Ты диб-л думаешь эта схема была сделана в течении последнего месяца?
Молчала б уж !!!!!
Тут петя и его генкрысы накосячили по полной!
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у порохобобів головне гучніше пукнути про зраду і неважливо що в лужу. Виявлено схему постачання для потреб ЗСУ 180 тонн неякісних консервів вартістю 15 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 149
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За пару дней до выборов Баканов выложит все архивное, даже чужое?

Юрій Бірюков
26 хв. ·

Так. А можно как-то определиться? Партию из 180 тонн бракованной тушенки нашел:


1) Год назад сотрудники МО из управления Дмитрий Марченко (Dmitry Marchenko)

2) ДБР - месяц назад

3) СБУ - сегодня

Многострадальная партия тушенки.
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вот это капец
замены некачественной на качественную - это приступление уже.
и растрата.
А что там кто планировал - то одна бабка сказала
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А що, шаурму на НЗ ще не закладали? Ото було б клас...
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чушь какая-то. чистой воды хозяйственный спор
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конечно хозяйственный. Ни один слуга не будет кушать испорченные продукты, только хозяева.
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должностные лица ВСУ вступили в сговор с предпринимателем для замены пищевой продукции на качественную

Источник: https://censor.net.ua/n3138515

кто-то может объяснить, почему это называется сговором ?
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при этом некачественную хотели скормить солдатам...
А что тогда менять на качественную?
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дегенераты не понимают того, о чем пишут. меньше смотри кино. параш по Украине нет лет 25-30. в 90х были кое где на КПЗ в р-нах области. но выносили и спали возле них такие как ты обсосы. авторитеты везде авторитеты.
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Тільки розстріли врятують цю країну. Іншого шляху нажаль не має.
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рыло подними на 2 комментария выше своего высера.
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По любому свинарчуки с порошенком копыта мокнули .
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у тебе в башке уживается грешное с праведным? синарчуки, консервы, и все что тебе напихали, вместе тянет на 1 млрд грн, это обычная лапша для быдла Г+Г. а твой пархатый кумир с хозяином кинули Приват на 170 млрд грн. и карликовый сифилитик вывел в офшор 42 млн $. настучи хоть пару фраз на эту тему.
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Чему удивляться- вчера в прямом эфире Гройсман заявил- Порошенко и кум Путина Медведчук друзья и партнеры, разговаривают и видятся почти каждый день.
Также, вчера, в прямом эфире Гордон заявил- Путин, Порошенко, Медведчук- тройка друзей с общими интересами..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВыявлена схема поставки для нужд ВСУ 180 тонн некачественных консервов стоимостью 15 млн грн, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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