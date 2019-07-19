 Выявлена схема поставки для нужд ВСУ 180 тонн некачественных консервов стоимостью 15 млн грн, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что для формирования "Неприкосновенного Запаса продовольствия" Вооруженных Сил Украины, коммерческая структура поставила почти 180 тонн мясных консервов общей стоимостью более 15 миллионов гривен.

После установления непригодности поставленной партии продуктов к употреблению, для избежания ответственности должностные лица ВСУ вступили в сговор с предпринимателем для замены пищевой продукции на качественную. В то же время непригодные для употребления консервы чиновники планировали использовать для питания личного состава ВСУ, в частности в районе проведения операции Объединенных сил.

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В ходе спецоперации сотрудники СБУ предупредили угрозу причинения вреда жизни и здоровью военнослужащих ВСУ, а также задокументировали факт растраты бюджетных средств оборонной сферы в особо крупных размерах.

Сейчас продолжаются следственные действия на территории военных частей ВСУ, в офисных и складских помещениях коммерсантов причастных к противоправной деятельности.

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Следственные действия проходили в рамках уголовного производства начатого по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.