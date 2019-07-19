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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:гражданство (993) паспорт (783) Путин (24932) Донбасс (18964) двойное гражданство (57) Климкин (2265)

 Это послание Путина не нам, а прежде всего Западу, - Климкин о паспортах РФ на Донбассе

Глава МИД заявил, что Украине нужно предоставить европейским партнерам видение своей стратегии, "пока свой сценарий не начала навязывать Россия".

Об этом написал министр иностранных дел Павел Климкин в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Это же послание Путина не только и не столько нам, а прежде всего Западу. Причем как раз накануне наших выборов. И это послание очень простое: "Давайте обсуждать федерализацию Украины. Делать это нужно на наших условиях. Россия хочет контролировать как минимум весь Донбасс. И, в конце концов, вся Украина является зоной нашего прямого влияния". То есть, все должно идти по российскому сценарию, или именно российский сценарий Кремль подготовит вместе с Западом и сам реализует. С согласия Запада. Противодействие этому существует. Но возможным и эффективным оно будет только в случае нашего стратегического и доверительного взаимодействия с нашими друзьями и партнерами. И видение стратегии должны предоставить мы. До того, как свой сценарий начнет навязывать Россия", - рассказал Климкин.

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Это послание Путина не нам, а прежде всего Западу, - Климкин о паспортах РФ на Донбассе 01

Как сообщалось ранее, глава государства-агрессора Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка представления гражданства РФ жителям Донецкой и Луганской областей. Речь идет как об оккупированных, так и о свободных территориях.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Источник: https://censor.net.ua/n3138514
 
   
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Яка "глибока" думка йолопа чугункіна. Это послание Путина не нам, а прежде всего Западу, - Климкин о паспортах РФ на Донбассе - Цензор.НЕТ 2526
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шо це за мужик? на мого сусіда таксиста схожий
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Так ти ж сам, Клімкін, агітував за легалізацію подвійного громадянства. Ось і виходить, що ти співучасник путіна з цими паспортами, тобто сєпорюга по факту.
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"Это же послание Путина не только и не столько нам, а прежде всего Западу.-- а разве рашист предлагает паспорта гражданам Запада? - консерва кремлевская,,,
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Eto poslanyje stob ruskim zapad vydoval pasporta .Vet ne sekret sto mnogyje ruskije prosit pasporta na zapade tolko mnogim otkazyvajet
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западу апсалютно насрать на наші інтєрєси - їм главне шоп тіхо тут всі сиділи та поставляли рабів. А український суверинітет їм бєз разніци. Якшо ***** прибере Україну, то зникне клопіт того криму та дамбасу. Вони готові на такі жертви раді спокойствія і гарантірованих поставок нєфтєпродуктов
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Да это послание западу в котором показывается что российский паспорт это просто кусок бумаги а российское гражданство не имеет никакой ценности.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭто послание Путина не нам, а прежде всего Западу, - Климкин о паспортах РФ на Донбассе
 
 
 
 
 
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