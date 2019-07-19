 Это послание Путина не нам, а прежде всего Западу, - Климкин о паспортах РФ на Донбассе

Об этом написал министр иностранных дел Павел Климкин в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Это же послание Путина не только и не столько нам, а прежде всего Западу. Причем как раз накануне наших выборов. И это послание очень простое: "Давайте обсуждать федерализацию Украины. Делать это нужно на наших условиях. Россия хочет контролировать как минимум весь Донбасс. И, в конце концов, вся Украина является зоной нашего прямого влияния". То есть, все должно идти по российскому сценарию, или именно российский сценарий Кремль подготовит вместе с Западом и сам реализует. С согласия Запада. Противодействие этому существует. Но возможным и эффективным оно будет только в случае нашего стратегического и доверительного взаимодействия с нашими друзьями и партнерами. И видение стратегии должны предоставить мы. До того, как свой сценарий начнет навязывать Россия", - рассказал Климкин.

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Как сообщалось ранее, глава государства-агрессора Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка представления гражданства РФ жителям Донецкой и Луганской областей. Речь идет как об оккупированных, так и о свободных территориях.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.