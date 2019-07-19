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 Политика Украины
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Все про:Донбасс (18964) Самопомич (906) Сыроид (242)

 "Самопомич" обратилась в Конституционный Суд по поводу отмены особого статуса Донбасса

Фракция "Самопомич" собрала 53 из 45 нужных подписей народных депутатов и подала сегодня представление в Конституционный Суд о признании неконституционными законов об особом статусе Донбасса и об амнистии коллаборантов и наемников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Самопомич".

"Напомним, эти законы парламент еще предыдущего - VII созыва - принял в сентябре 2014 года по предложению президента Порошенко. "Это было сделано во исполнение сделки с дьяволом - Минских соглашений. И с нарушением закона - за закрытой дверью и с выключенным табло в зале парламента", - напоминает вице-спикер парламента Оксана Сыроид.

Согласно этим законам, оккупированной части Донбасса предоставляется широкая автономия с правом на собственные суды, вооруженные формирования и международную политику, а боевикам предоставляется амнистия.

Ежегодно действие закона об особом статусе отсрочивали, но закон до сих пор действует.

"Мы понимаем, что следующий парламент может быть неспособным противостоять особому статусу так, как противостояла "Самопомич" его закреплению в Конституции. Поэтому мы обращаемся в Конституционный Суд, чтобы эти законы признали неконституционными и отменили их", - отмечает Сыроид.

Как говорится в представлении, эти законы совокупно нарушают 26 статей Конституции Украины. Наибольшую угрозу они несут принципам независимости, суверенитета, унитарности, а также праву на местное самоуправление.

Напомним, по убеждению лидера "Самопомочи" Андрея Садового, автономия для Донбасса на российских условиях, заложенных в Минских соглашениях - это капитуляция, которая не принесет мира Украине.

Добавим, что Конституционный Суд продолжит рассматривать конституционное представление даже после завершения полномочий этого парламента. Избрание новой Верховной Рады не является преградой для принятия решения Конституционным Судом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Самопомич" - единственная фракция, которая дала 100% голосов за новый избирательный кодекс, - Березюк

Источник: https://censor.net.ua/n3138508
 
   
 Топ комментарии
 
особый статус должен быть - статус трудовых лагерей с потерей права голоса на лет 20, пусть берут лопаты и кирки и восстанавливают Донбасс, разминирывают территории, строят заново все заводы, которые порезали на метлом, и лет через 20 после сдачи экзамена по украинскому языку и истории мы их примем назад.
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правильно - відміняйте цю хєрню.....тоді вийде все по чесному - парламент прийняв, але КС визнав це неконституційним.....хоча б тому, що це, по суті, зміна устрою
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Погоджуюсь, з теперішнім політичним керівництвом саме вчасно. При попередньому ці закони не мали шансу бути втіленими у життя.
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"Самопомич" обратилась в Конституционный суд об отмене особого статуса Донбасса
не,ребята,вам на этих выборах нифига не светит)
ну,может, кто и по-мажоритарке пройдёт)
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самопомич, свобода, голос- проекты ФСБ!! только ОТЕЦ НАЦИИ ПОРОШЕНКО способен сломать хребет Путину и спасти украину от русского мира!!!
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********** парашенка магет токы у штаны наваять и эта нюхать.
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Колись була цікава Оксана Сироїд, а тепер це нецікавий депутат від колись популярної "Самопомічі". Чому та трапилося?
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З Соболєвим так само... Мав таку посаду - люстраційним комітетом керував. Міг народним героєм стати! І що? Багато налюстрував???
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Мабуть вони один одного отруюють спокоєм своїх депутатських посад
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Соболєв не сам пішов з посади. Його звільнили за приниповість. Не перекручуйте фактів.
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А де я писав, що він сам пішов? Я пишу про те, що він толком люструвати не міг...
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Цікаво як він міг люструвати, як його прибрали? Для того й прибрали, щоб не міг.
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Він очолював комітет півтора роки, за цей час можна було багато кого люструвати...
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Я в нього апетит перевищував пропозицію... В ціні, з "люстрованими", "не зійшлися"...
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а так всегда с непринципиальными людьми происходит!..так не бывает: и нашим, и вашим!
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Ви взагалі нормальні? Це дуже потрібна ініціатива незалежно від того вітить щось Самопомочі чи ні. Не може бути ніяких особливих статусів. Або на загальних засадах, або рів з крокодилами.
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правильно - відміняйте цю хєрню.....тоді вийде все по чесному - парламент прийняв, але КС визнав це неконституційним.....хоча б тому, що це, по суті, зміна устрою
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Усе правильно Садоводы!
Отмените этот закон и ЕС на следующий день снимет с Московии санкции...
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20.06.19 23:12 Евросоюз продлил второй за день пакет санкций против России
"Самопомич" обратилась в Конституционный Суд по поводу отмены особого статуса Донбасса - Цензор.НЕТ 8124Помимо "годового" пакета крымских санкций, Европейский Совет продлил на 6 месяцев секторальные санкции ЕС против России, введенные в связи с невыполнением минских договоренностей.
https://censor.net.ua/news/3133441/evrosoyuz_prodlil_vtoroyi_za_den_paket_sanktsiyi_protiv_rossii
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Для того й існує дипломатія, щоб подібні речі загортати у гарні обгортки (ну кшталт тієї, у яку ПАРЄ загорнула зміни, які дозволяють кацапстану повернутися до РЄ). А особливий статус для того лепрозорію - це бомба сповільненої дії, з якою потрібно щось робити.
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підтримуєш асобий статус бамбаса і амністію для маргіналів?
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правильно, а про них чуть не забыли, это ПАП хотел закончить войну за 2 месяца и это был первый шаг...
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Є Мінські домовленості, які схвалені ЄС і США.
Вони мають виконуватись. Які ще питання?
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Перший раз бачу ваш нік, тому відповідаю на складне питання. Мінські домовленості ніхто, окрім нової влади не збирався виконувати. Знаєте чому це так?
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Звичайно.
Стара влада робила все щоб війна на Донбасі тривала.
Але тепер ця війна стала невигідна і обтяжлива навіть її замовникам. Тому все робиться щоб її припинити. І якщо вона не буде припинена найближчим часом через виконання Мінських домовленостей - її припинять згодом через паспортизацію ЛДНР російськими паспортами. Тоді Україна втратить ще більше.
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Ще й велика.
Так Україна отримує хоч якийсь контроль над Донбасом. А в іншому випадку - ні.
Ну і до того ж прецедент з паспортами може підштовхнути інші регіони (те ж саме Закарпаття) підти по цьому шляху.
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У першому випадку лугандон може бути інплантовано в Україну і він буде отруювати своїми токсинами, і цього не можна допустити. В другому випадку з'явиться причина повністю ізолювати цю пухлину від України.
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Термін дії мінських домовленостей закінчився в 2016 році...
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Roman Stovbnya ви розумієте, що стара влада не могла зупинити війну, бо росія цього не хотіла? Не розумієте? Я розумію чому вам це неможливо пояснити.
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Ви сьогодні що курите? Домовленості часом доводиться виконувати. Часом їх просто примушують виконувати, чи ви не знали? Саме про цю небезпеку й попереджали притомні люди від самого початку. Отож краще прибрати звідтам усілякі особливі статуси та решту лабуди.
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особый статус должен быть - статус трудовых лагерей с потерей права голоса на лет 20, пусть берут лопаты и кирки и восстанавливают Донбасс, разминирывают территории, строят заново все заводы, которые порезали на метлом, и лет через 20 после сдачи экзамена по украинскому языку и истории мы их примем назад.
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Ох-ть наборчик......
Грося принял неконституционные постановления по тарифам, петюня продавил неконституционные законы по лугандону и НКРЕКП...... уроды из коалиции их проголосовали!!!!
Как бы петин срок не назвали потом - времена беззакония!!!
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Це тому ви хочете напустити в Раду чертей? "Самопомич" обратилась в Конституционный Суд по поводу отмены особого статуса Донбасса - Цензор.НЕТ 9520
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Значит тебе беззубому уже нет чего терять!
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Та можна подумати, раніше ангели були... "Самопоміч" звернулася до Конституційного Суду з приводу скасування особливого статусу Донбасу - Цензор.НЕТ 1219
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не кажи гоп..... бо, наразі, ми ще не знаємо, що нас чекає в найближчі 5 років
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Насправді ми знаємо, що будуть порушення законів України
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Это как ты знал что петя выиграет?
Вы из битвы екстрасенсов?
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И шо?
Я и голосовал за кота в мешке , против использованного памперса!
Памперсы менять надо, и почаще...
Вы этого не знали?
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як би не вийшло так, що ви змінили трохи мокрий памперс на памперс, в який насрала ціла синагога
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змінимо, але 5 років постійно будемо носити це чуже лайно за собою......мене, чесно кажучи, зараз більше турбує близьке оточення вовіка, ніж сам вован......в цих людей немає ні проукраїнської позиції, ні українського коріння і висловлювання в деяких вже відверто проросійські(або банально барижні)
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Новий період нової влади буде без порушення законів України? Ви чесно без зміни ніку після каденції зеленої влади це напишете і не будете ховатися?
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Я шо то противозаконое написал?
Вам есть в чем меня обвинить?
Или вы просто так высрались?
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Порох, дійсно, порушеннями законів не гидував, за що і поплатився. Але початок президентства Зеленського дає підстави стверджувати, що він наступає на ті ж граблі.
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Все, Содовой, теперь твой рейтинг такой же как эрекция у импотента!
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Об "особом статусе" Донбасса от "преступной власти Порошенко"

4 октября 2018, 11:36

Верховная Рада поддержала поданный на днях президентом Украины законопроект№9153 "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". За соответствующий документ проголосовали 245 народных депутатов.
Так, согласно президентской инициативе, действие закона об особом статусе Донбасса продлевается на год - до 31 декабря 2019 года.
В то же время в соответствии со статьей 10-й Закона "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО вступает в силу исключительно после выполнения всех условий, изложенных в статье 10-й названного закона: вывод всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.
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Тобто цей законопроект №9153 ніколи не вступить у дію
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Закон вступить в дію коли здохне Вовка з вавкою, але не наш.
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Если ещё вспомнить Минские соглашения (меры по реализации) с требованиями Порошенко о выполнении всех пунктов только одновременно, то... Порошенко красиво сыграл, согласившись на требования Меркель и Оланда и ***** на заднем плане, которому необходимо выполнять отдельные пункты в том порядке, который ***** захочет.
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Особий статус може бути під терміном - опущені, безродні зрадники. З усіма випливаючими з цього визначення "привілеями"....
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"Самопомич" самая проукраинская и адекватная партия .за нее нудно голосовать а не за наркоманов и алкоголиков
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Так вони виступили на зборах, а не вступили в секту. Різниці не бачите? А що Самопоміч - найнескурвленіша фракція - незаперечний факт.
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ничэго после 21 когда ЗЕ и партия регионов образуют коалицию будет весело.посмеемся
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и че сектанты тоже некоторый % избирателей . они тоже люди , с гними нужно говорить.. он пастор который крым сдал (или продал) вообще главный сектант и треть украинцев как бы патриотов от него в экстазе
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Два тижні тому був у Чернігові. На вокзалі побачив "бігморду", а ящики поштові забиті цілими журналами - кандидат Рейко Марина... І лозунг: "Іду кошмарити Верховну Раду!"
А ви думаєте, вони туди працювать ідуть? П"ять років Соболєви "кошмарили, тепер вона збирається...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Самопомич" обратилась в Конституционный Суд по поводу отмены особого статуса Донбасса
 
 
 
 
 
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