 "Самопомич" обратилась в Конституционный Суд по поводу отмены особого статуса Донбасса

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Самопомич".
"Напомним, эти законы парламент еще предыдущего - VII созыва - принял в сентябре 2014 года по предложению президента Порошенко. "Это было сделано во исполнение сделки с дьяволом - Минских соглашений. И с нарушением закона - за закрытой дверью и с выключенным табло в зале парламента", - напоминает вице-спикер парламента Оксана Сыроид.
Согласно этим законам, оккупированной части Донбасса предоставляется широкая автономия с правом на собственные суды, вооруженные формирования и международную политику, а боевикам предоставляется амнистия.
Ежегодно действие закона об особом статусе отсрочивали, но закон до сих пор действует.
"Мы понимаем, что следующий парламент может быть неспособным противостоять особому статусу так, как противостояла "Самопомич" его закреплению в Конституции. Поэтому мы обращаемся в Конституционный Суд, чтобы эти законы признали неконституционными и отменили их", - отмечает Сыроид.
Как говорится в представлении, эти законы совокупно нарушают 26 статей Конституции Украины. Наибольшую угрозу они несут принципам независимости, суверенитета, унитарности, а также праву на местное самоуправление.
Напомним, по убеждению лидера "Самопомочи" Андрея Садового, автономия для Донбасса на российских условиях, заложенных в Минских соглашениях - это капитуляция, которая не принесет мира Украине.
Добавим, что Конституционный Суд продолжит рассматривать конституционное представление даже после завершения полномочий этого парламента. Избрание новой Верховной Рады не является преградой для принятия решения Конституционным Судом.
не,ребята,вам на этих выборах нифига не светит)
ну,может, кто и по-мажоритарке пройдёт)
Отмените этот закон и ЕС на следующий день снимет с Московии санкции...
Помимо "годового" пакета крымских санкций, Европейский Совет продлил на 6 месяцев секторальные санкции ЕС против России, введенные в связи с невыполнением минских договоренностей.
https://censor.net.ua/news/3133441/evrosoyuz_prodlil_vtoroyi_za_den_paket_sanktsiyi_protiv_rossii
Вони мають виконуватись. Які ще питання?
Стара влада робила все щоб війна на Донбасі тривала.
Але тепер ця війна стала невигідна і обтяжлива навіть її замовникам. Тому все робиться щоб її припинити. І якщо вона не буде припинена найближчим часом через виконання Мінських домовленостей - її припинять згодом через паспортизацію ЛДНР російськими паспортами. Тоді Україна втратить ще більше.
Так Україна отримує хоч якийсь контроль над Донбасом. А в іншому випадку - ні.
Ну і до того ж прецедент з паспортами може підштовхнути інші регіони (те ж саме Закарпаття) підти по цьому шляху.
Грося принял неконституционные постановления по тарифам, петюня продавил неконституционные законы по лугандону и НКРЕКП...... уроды из коалиции их проголосовали!!!!
Как бы петин срок не назвали потом - времена беззакония!!!
Ты за базар отвечаешь?
Вы из битвы екстрасенсов?
Я и голосовал за кота в мешке , против использованного памперса!
Памперсы менять надо, и почаще...
Вы этого не знали?
Тоже поменяем!
Вам есть в чем меня обвинить?
Или вы просто так высрались?
4 октября 2018, 11:36
Верховная Рада поддержала поданный на днях президентом Украины законопроект№9153 "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". За соответствующий документ проголосовали 245 народных депутатов.
Так, согласно президентской инициативе, действие закона об особом статусе Донбасса продлевается на год - до 31 декабря 2019 года.
В то же время в соответствии со статьей 10-й Закона "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО вступает в силу исключительно после выполнения всех условий, изложенных в статье 10-й названного закона: вывод всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.
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