 "Самопомич" обратилась в Конституционный Суд по поводу отмены особого статуса Донбасса

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Самопомич".

"Напомним, эти законы парламент еще предыдущего - VII созыва - принял в сентябре 2014 года по предложению президента Порошенко. "Это было сделано во исполнение сделки с дьяволом - Минских соглашений. И с нарушением закона - за закрытой дверью и с выключенным табло в зале парламента", - напоминает вице-спикер парламента Оксана Сыроид.

Согласно этим законам, оккупированной части Донбасса предоставляется широкая автономия с правом на собственные суды, вооруженные формирования и международную политику, а боевикам предоставляется амнистия.

Ежегодно действие закона об особом статусе отсрочивали, но закон до сих пор действует.

"Мы понимаем, что следующий парламент может быть неспособным противостоять особому статусу так, как противостояла "Самопомич" его закреплению в Конституции. Поэтому мы обращаемся в Конституционный Суд, чтобы эти законы признали неконституционными и отменили их", - отмечает Сыроид.

Как говорится в представлении, эти законы совокупно нарушают 26 статей Конституции Украины. Наибольшую угрозу они несут принципам независимости, суверенитета, унитарности, а также праву на местное самоуправление.

Напомним, по убеждению лидера "Самопомочи" Андрея Садового, автономия для Донбасса на российских условиях, заложенных в Минских соглашениях - это капитуляция, которая не принесет мира Украине.

Добавим, что Конституционный Суд продолжит рассматривать конституционное представление даже после завершения полномочий этого парламента. Избрание новой Верховной Рады не является преградой для принятия решения Конституционным Судом.

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