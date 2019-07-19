 Суд продолжил рассмотрение дела пропагандиста Вышинского. ФОТОрепортаж (обновлено)

Об этом сообщает корреспондент Цензор. НЕТ.
На заседании суд должен определиться с мерой пресечения для пропагандиста Вышинского.
Вышинский доставлен в зал суда.
После представления позиций защиты и обвинения судьи удалились в совещательную комнату.
Прокуратура просит суд продлить ему срок содержания под стражей на 60 дней.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Напомним,15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".
17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца. 1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906" и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".
10 января 2019 года стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено. 26 марта суд продлил арест Вышинского до 24 мая. Суд по делу Вышинского начался 4 апреля.
Якщо цього кацапського прихвостня відпустять, то це буде не просто ганьба, це буде смачний плювок всім українцям.
ну медаль "за взятие крыма" уже имеет.
еще путин наградит медалию "За расстрел майдана".
тупое киевское было.
жадное
продажное
ревалюцыя дастоинства-все слили
ахахаха
Але з цією владою - шансів ніт.