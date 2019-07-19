EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  32  1
Все про:суд (22337) Вышинский (126)

 Суд продолжил рассмотрение дела пропагандиста Вышинского

Подольский районный суд Киева начал заседание делу о государственной измене дела пропагандиста, руководителя информагентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

 Об этом сообщает корреспондент Цензор. НЕТ.

На заседании суд должен определится с мерой пресечения для пропагандиста Вышинского.

Вышинский доставлен в зал суда.

Напомним,15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца. 1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906" и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".

Читайте также: Вышинский еще год назад был уверен, что не будет осужден украинским судом, - Решетилова

10 января 2019 года стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено. 26 марта суд продлил арест Вышинского до 24 мая. Суд по делу Вышинского начался 4 апреля.

Источник: https://censor.net.ua/n3138504
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
по тексту опечатка, читать: "пропагандона Вышинского"... далее по тексту.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд продолжил рассмотрение дела пропагандиста Вышинского
 
 
 
 
 
 вверх