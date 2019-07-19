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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:ВР (23178) Зеленский (2227) Парубий (1995) внеочередное заседание (44)

 Парубий - Зеленскому: Весь запал для сессии иссяк. Рада не будет участвовать в сомнительных незаконных шоу

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий настаивает, что инициатива президента Украины Владимира Зеленского о проведении внеочередного заседания парламента была предвыборным ходом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на брифинге в пятницу в Киеве.

"Послезавтра выборы. И уже весь запал для сессии завершился, весь запал исчерпался. Нужно было за день или два до выборов сделать очередное политическое шоу. Но Верховная Рада Украины – не "Квартал", не КВН, это наивысший законодательный орган государства", - сказал спикер

"И Верховная Рада Украины не будет принимать участия в каких-либо сомнительных незаконных шоу", - добавил Парубий.

Ранее в этот день президент Владимир Зеленский заявил, что больше не будет обращаться к председателю этой Верховной Рады Парубию, который блокирует инициативы его команды.

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"Никаких совместных действий с председателем этой Верховной Рады я больше не вижу", - сказал Зеленский журналистам в Киеве в пятницу.

"После его последнего ответа я не вижу никакого смысла продолжать разговор… Мы будем уже говорить с другим парламентом", - добавил Президент.

Как сообщалось, в первом письме Зеленского на имя Парубия от 16 июля Президент Украины попросил созвать внеочередное пленарное заседание парламента в четверг, 18 июля, для рассмотрения внесенных главой государства законопроектов: о конфискации незаконных активов чиновников, о начале наборы Высшего антикоррупционного суда, об отсрочке штрафных санкций за нарушение порядка ввоза автомобилей с иностранными номерами в Украину.

На следующий день, 17 июля, Парубий заявил, что в настоящее время может созвать внеочередную сессию парламента, а не заседание, в связи с чем попросил Президента Украины привести свое письмо в Верховную Раду в соответствие с законом. "Созыв такого заседания не предусмотрен законом, ведь Регламент Верховной Рады Украины предусматривает возможность созыва внеочередного пленарного заседания в неотложных случаях в период между пленарными заседаниями во время сессии Верховной Рады", - пояснил спикер Рады.

18 июля Зеленский направил второе письмо спикеру Рады Парубию, в котором отметил, что десятая сессия Рады продолжается до 19 июля и таким образом, согласно законодательству, до этой даты по требованию определенных Конституцией лиц спикер должен созвать внеочередное заседание Рады. Он также отметил, что один день работы Рады стоит налогоплательщикам 13,3 млн грн и обвинил Парубия в том, что тот "устраивает себе почти двухмесячные каникулы до начала первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва".

В ответ на это председатель парламента вновь заявил, что готов безотлагательно созвать внеочередную сессию парламента, но не отдельное заседание, в связи с чем просит президента Зеленского привести свое письмо в Верховную Раду в соответствие с законом.

Источник: https://censor.net.ua/n3138501
 
 
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Проголосуємо за нових...
Нехай вони закони приймають.
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за Яроша и Белецкого? Правильный выбор Ксения!)))
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Оно абидєлось! :D
Вимагал-вимагал, а документы составить не зміг, ВР так й не зібралася.
И тут -вжух- есть идея - чтоб вы понимали гидрант наконец нашел крайнего почему в Парламент не попадет "много новых партий". И в свойственной ему манере нахамил #АндрійПарубій. Да, а пану Андрію - респект!(с)
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А сколько лет Рада работала без коалиции с Парубием во главе? Ух ты какой законник.
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Молодец Парубий - Отчитал Зелю, как пацанчика!

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КВН - це саме те, що витворяв парубій з регламентом вже колишньої ВР під час голосувань.. Народ висловить своє ставлення як до парубія, так і до патрона цього брехливого прихвостня - вже післязавтра..
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«4000$ учителям» прокатило.
Теперь запущена «бесплатная коммуналка». Парубий - Зеленскому: Весь запал для сессии иссяк. Рада не будет участвовать в сомнительных незаконных шоу - Цензор.НЕТ 3272
Лошье) Вас разводят)
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надо быть последовательными - мы выбрали Зеленского, а теперь надо поддержать его кандидатов.
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нуу.. могу им прислать мыла и веревку... да поддержу табуретку - пока они, стоя на ней, будут затягивать себе петлю на шее... Парубий - Зеленскому: Весь запал для сессии иссяк. Рада не будет участвовать в сомнительных незаконных шоу - Цензор.НЕТ 6735
Парубий - Зеленскому: Весь запал для сессии иссяк. Рада не будет участвовать в сомнительных незаконных шоу - Цензор.НЕТ 6463
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Сначала один дебил НЕЗАКОННО распускает ВР а потом требует от неё работать на свои прихоти. Сказочный длбйб.
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я так думаю новый парламент, где будет большинство народных слуг проголосует за снятие депутатской неприкосновенности или мне не одному смешно Парубий - Зеленскому: Весь запал для сессии иссяк. Рада не будет участвовать в сомнительных незаконных шоу - Цензор.НЕТ 6079
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Нашим "простым людям" понравится.
Что будут думать о преЗеденте Украины и избравшем его населении в цивилизованном мире?

Зеленский при многочисленных свидетелях, Начальнике Генштаба толкает действующего министра обороны Полторака.

Видео:
https://twitter.com/sofnesk/status/1152180216049164289
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПарубий - Зеленскому: Весь запал для сессии иссяк. Рада не будет участвовать в сомнительных незаконных шоу
 
 
 
 
 
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