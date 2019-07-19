 "Опора" назвала 5 наиболее активно агитирующих партий

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом рассказал 19 июля аналитик Гражданской сети "ОПОРА" Александр Неберикут на пресс-конференции относительно хода избирательного процесса накануне дня голосования.

"Фактически 13 партий из 22 проводят достаточно мощную агитационную кампанию. У нас, очевидно, есть лидеры по масштабу и комплексности агитационных мероприятий. Сюда можно отнести 5 политических партий, которые, фактически, ведут общенациональную избирательную кампанию за исключением некоторых партий в некоторых регионах", - сказал Неберикут.

По словам аналитика, к этим пяти партиям принадлежат "Европейская солидарность", "Слуга народа", "Украинская стратегия Гройсмана", "Батькивщина" и "Радикальная партия Олега Ляшко". Их агитационные мероприятия в различных форматах присутствуют во всех 24 областях Украины и в Киеве.

"Сюда же по интенсивности и масштабу избирательной кампании можно отнести партию "Голос", но, в отличие от названых партий, в двух областях - Луганской и Донецкой - очень незаметна активность партии "Голос", - отметил Неберикут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комитет избирателей назвал 8 округов, где наблюдается недобросовестная конкуренция и используются манипулятивные технологии

Наблюдатели "ОПОРЫ" также оценивали агитационную активность в пределах одномандатных избирательных округов.

"У нас есть три субъекта, агитация которых максимально широко представлена в разрезе избирательных округов. Это "Европейская солидарность", агитация которой масштабного или среднего уровня охвата зафиксирована в 161 из 199 округов. "Слуга народа" - 157 округов и "Украинская стратегия Гройсмана" - 142 округа. Фактически, по охвату, эти партии доминируют", - рассказал Неберикут.

Аналитик отметил, что из более 3000 кандидатов-мажоритарщиков, по оценкам Гражданской сети "ОПОРА", меньше половины проявляют заметную агитационную активность. Особенностью агитационной деятельности кандидатов-мажоритарщиков является более конфликтный характер противостояния в пределах одномандатных избирательных округов, чем это происходит между политическими партиями.

Наблюдатели "ОПОРЫ" также отмечают рост развлекательных мероприятий в рамках избирательного процесса. Эта практика вернулась после 2014 года, когда такие мероприятия почти не проводились вследствие обострения боевых действий на востоке Украины.

Читайте также: Полиция взяла под круглосуточную охрану все окружные избирательные комиссии в Украине

Определенным трендом избирательной кампании, если сравнивать с выборами 2014 года, стало интенсивное использование субъектами избирательного процесса социальных сетей и интернета. Этого не было заметно в 2014 году. Значительно возросло количество грязной агитации, использование фейковых новостей. Фактически, эта сфера не контролируется ни со стороны Центральной избирательной комиссии или других субъектов, которые могли бы быть уполномочены осуществлять контроль за ходом агитационной кампании с использованием соцсетей", - рассказал Неберикут.

Он добавил, что среди типов агитации традиционно доминирует внешняя агитация, особенно это характерно для политических партий. В то же время кандидаты-мажоритарщики в одномандатных округах очень активно ведут работу с избирателями - очень немного кандидатов могут позволить себе использование регионального телевидения и СМИ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа", "Оппозиционная платформа", "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос", - центр Разумкова опубликовал свою социологию