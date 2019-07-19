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 Служебная проверка действий полицейских во время конфликта у "Барабашово", когда пострадал харьковский оператор Макарюк, не выявила оснований для дисциплинарных взысканий, - полиция

Служебная проверка действий сотрудников полиции, которые несли службу на территории ТЦ "Барабашово" (Харьков) во время конфликта, когда был избит оператор местной службы теленовостей Вадим Макарюк, завершена, ее материалы направлены в Государственное бюро расследований.

Об этом сообщил заместитель начальнику ГУ Нацполиции в Харьковской области Виталий Гузь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Окончательное решение примет Государственное бюро расследований, соответствующие материалы мы направили. Они примут решение: если есть состав преступления - они будут допрашивать и уведомлять о подозрении", - сказал Гузь на брифинге в пятницу.

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Он также отметил, что оснований для дисциплинарных взысканий по итогам проверки нет.

Напомним, 7 июня вечером на территории ТЦ "Барабашово" произошла массовая драка с участием представителей "Национального корпуса" и ветеранов АТО. Больше всех пострадал оператор местного телеканала Вадим Макарюк: камера разбита, сам он до сих пор находится в реанимации. 13 июня суд отправил подозреваемого в избиении оператора под круглосуточный домашний арест с применением электронного средства контроля. Позже такую же меру пресечения избрали еще двум подозреваемым.

Источник: https://censor.net.ua/n3138498
 
 
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А в цьому хтось сумнівався, ОЗУ аваківська у себе злочинів не виявить..Подонки
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у рюкзАкова другие интересы. страна утонула в его спирте, по 200 гр за 5л, ну и выборы зеленого плохо пахнущего.
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Мусора, да ещё и в том городе, где правит Гепа, да были ещё и виноваты в чём-то.....я вас умоляю.... Служебная проверка действий полицейских во время конфликта у "Барабашово", когда пострадал харьковский оператор Макарюк, не выявила оснований для дисциплинарных взысканий, - полиция - Цензор.НЕТ 3801
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСлужебная проверка действий полицейских во время конфликта у "Барабашово", когда пострадал харьковский оператор Макарюк, не выявила оснований для дисциплинарных взысканий, - полиция
 
 
 
 
 
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