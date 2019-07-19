 Служебная проверка действий полицейских во время конфликта у "Барабашово", когда пострадал харьковский оператор Макарюк, не выявила оснований для дисциплинарных взысканий, - полиция

Об этом сообщил заместитель начальнику ГУ Нацполиции в Харьковской области Виталий Гузь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Окончательное решение примет Государственное бюро расследований, соответствующие материалы мы направили. Они примут решение: если есть состав преступления - они будут допрашивать и уведомлять о подозрении", - сказал Гузь на брифинге в пятницу.

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Он также отметил, что оснований для дисциплинарных взысканий по итогам проверки нет.

Напомним, 7 июня вечером на территории ТЦ "Барабашово" произошла массовая драка с участием представителей "Национального корпуса" и ветеранов АТО. Больше всех пострадал оператор местного телеканала Вадим Макарюк: камера разбита, сам он до сих пор находится в реанимации. 13 июня суд отправил подозреваемого в избиении оператора под круглосуточный домашний арест с применением электронного средства контроля. Позже такую же меру пресечения избрали еще двум подозреваемым.