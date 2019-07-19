 Командование РФ заставляет своих наемников на Донбассе оформлять российские паспорта, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

По данным украинской разведки, часть военнослужащих, призванных из числа местных жителей, продолжает уклоняться от получения гражданства РФ, вследствие разочарования в перспективах "русского мира" и учитывая усиление проукраинских настроений в обществе, а также рост ожиданий общественности на положительное решение руководством Украины проблем временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

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Также сообщается, что на снижение уровня заинтересованности в оформлении российского гражданства повлияло распоряжение командования российских оккупационных войск о порядке хранения паспортов военнослужащих в штабах частей до их увольнения с военной службы по окончании контрактов.

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Как сообщалось ранее, глава государства-агрессора Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка представления гражданства РФ жителям Донецкой и Луганской областей. Речь идет как об оккупированных, так и о свободных территориях.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.