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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Происшествия
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 Командование РФ заставляет своих наемников на Донбассе оформлять российские паспорта, - ГУР

Российское оккупационное командование активизировало меры по принуждению личного состава соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ подавать документы на оформление российских паспортов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

По данным украинской разведки, часть военнослужащих, призванных из числа местных жителей, продолжает уклоняться от получения гражданства РФ, вследствие разочарования в перспективах "русского мира" и учитывая усиление проукраинских настроений в обществе, а также рост ожиданий общественности на положительное решение руководством Украины проблем временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ перебросила на территорию оккупированного Донбасса дополнительные снайперские подразделения, - ГУР

Также сообщается, что на снижение уровня заинтересованности в оформлении российского гражданства повлияло распоряжение командования российских оккупационных войск о порядке хранения паспортов военнослужащих в штабах частей до их увольнения с военной службы по окончании контрактов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кремль продемонстрировал откровенное намерение продолжать гибридную войну, - МИД о новой попытке РФ по незаконной паспортизации украинцев Донбасса

Как сообщалось ранее, глава государства-агрессора Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка представления гражданства РФ жителям Донецкой и Луганской областей. Речь идет как об оккупированных, так и о свободных территориях.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Источник: https://censor.net.ua/n3138496
 
 
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Ну теперь наши будут крамсать уже задокументированых кацапов
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Никто их не заставляет - они сами теперь мечтают смыться в парашу. То их потом заставят подписать контракт и отправят в Сирию, чи Сомали - так и сгинут, ибо не нужно было Родину предавать.
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Krychek‏ @Krychek5 1 ч.1 час назад

Трехлетняя девочка из России случайно наглоталась экстази на Ибице. Девочка нашла таблетки на полу дома, который снимали ее родители во время отдыха. Сколько она их проглотила, родители не знали. Россияне на отдыхе. Ничего необычного. Лучше бы оставили у бабушки в деревне.

Командование РФ заставляет своих наемников на Донбассе оформлять российские паспорта, - ГУР - Цензор.НЕТ 5835
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Как-то не верится, что даунбасская ватка разочаровалась...
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карлик позвонит карлику и попросит не выдавать. если что, пожалуется Бубаканову, и к мамке в Кривой, плакать.
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Ну і що тепер будуть робити з, - "Московія не є учасником конфлікту".
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Настає Кінець громадянській війнй.
Починається вітчизняна війна по завершенню якої усі особи держави агрессора повинні бути департовані з звільнених територій як пособники загарбників без компенсації за втрачене майно. "Колгосп справа добровільна."
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до сраки дверца.
Как бы не заставляли, все эти бумажки при желании (или нежелании) спускаются в туалет в течении 2 секунд. Тут люди не главное (которым насильно всучили документ)...
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Настає Кінець громадянській війні.
Починається вітчизняна війна по завершенню якої усі особи держави агресора повинні бути департовані з звільнених територій як пособники загарбників без компенсації за втрачене майно. "Колгосп справа добровільна."
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Статистика упростится , убито пять граждан рф и ранено трое.
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Путєн допомогає слугам не нашого народу аргументацією для прийняття Закону про подвійне громадянство . Репетуватимуть :" Тамжєнашнарт" .
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКомандование РФ заставляет своих наемников на Донбассе оформлять российские паспорта, - ГУР
 
 
 
 
 
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