 Командование РФ заставляет своих наемников на Донбассе оформлять российские паспорта, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.
По данным украинской разведки, часть военнослужащих, призванных из числа местных жителей, продолжает уклоняться от получения гражданства РФ, вследствие разочарования в перспективах "русского мира" и учитывая усиление проукраинских настроений в обществе, а также рост ожиданий общественности на положительное решение руководством Украины проблем временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.
Также сообщается, что на снижение уровня заинтересованности в оформлении российского гражданства повлияло распоряжение командования российских оккупационных войск о порядке хранения паспортов военнослужащих в штабах частей до их увольнения с военной службы по окончании контрактов.
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Как сообщалось ранее, глава государства-агрессора Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка представления гражданства РФ жителям Донецкой и Луганской областей. Речь идет как об оккупированных, так и о свободных территориях.
24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
Трехлетняя девочка из России случайно наглоталась экстази на Ибице. Девочка нашла таблетки на полу дома, который снимали ее родители во время отдыха. Сколько она их проглотила, родители не знали. Россияне на отдыхе. Ничего необычного. Лучше бы оставили у бабушки в деревне.
Починається вітчизняна війна по завершенню якої усі особи держави агрессора повинні бути департовані з звільнених територій як пособники загарбників без компенсації за втрачене майно. "Колгосп справа добровільна."
Америка?
ги
Как бы не заставляли, все эти бумажки при желании (или нежелании) спускаются в туалет в течении 2 секунд. Тут люди не главное (которым насильно всучили документ)...
Починається вітчизняна війна по завершенню якої усі особи держави агресора повинні бути департовані з звільнених територій як пособники загарбників без компенсації за втрачене майно. "Колгосп справа добровільна."