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 Экономика
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Все про:арбитраж (164) Газпром (2890) Нафтогаз (2702) Нидерланды (830) Люксембург (58)

 Суды Нидерландов и Люксембурга отклонили апелляции "Газпрома" в споре с "Нафтогазом"

Апелляционный суд Амстердама (Нидерланды) отклонил жалобу "Газпрома" (РФ) относительно юрисдикции суда, подтвердив свои полномочия по делу о признании и принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража на территории Нидерландов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, согласно пресс-релизу НАК "Нафтогаз Украины", соответствующее решение суд принял 8 июля 2019 года.

Кроме того, в тот же день решение в пользу "Нафтогаза" принял и Окружной суд Люксембурга, который отклонил жалобу "Газпрома" и подтвердил аресты относительно российской компании на территории страны в рамках принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража.

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Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь, "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

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Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

"Газпром" после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.

4 апреля истек срок для переговоров по контракту на поставку (30 дней с момента возникновения спора или разногласия), 19 апреля - по транзитному контракту (45 дней).

Источник: https://censor.net.ua/n3138493
 
   
 Топ комментарии
 
ну что, ждем, когда по "люстрации" от "слуги народа" снимут Коболева и откажутся от всех претензий к газпрому? мир-дружба-жвачка.
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нет,пойди с горя удавись за расеюшку
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Цензор , я не понимаю , мне надо радоваться ?
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Тобто Зєкоманда прийшла до влади в Україні саме вчасно, щоб врятувати "Газпром". Сумніваються в цьому все ті ж 73 відсотки.
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ну что, ждем, когда по "люстрации" от "слуги народа" снимут Коболева и откажутся от всех претензий к газпрому? мир-дружба-жвачка.
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Я смотрю в свой кошелек и думаю - а шо мне это дало? ....
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Хозяин заплатил за клубнику - вижу, а где деньги Газпрома?
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Знаковое событие, очень болезненное для врага - кацапов.
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та погодите радоваться-печалиться))))...кобелев сейчас нам все объяснит....
сердцем понимаешь - что это не плохо, а может и хорошо...(ну раше врезали по какаше)

а умом...догадываешься что......ни сладко...ни кисло от этого пересічному
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаСуды Нидерландов и Люксембурга отклонили апелляции "Газпрома" в споре с "Нафтогазом"
 
 
 
 
 
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