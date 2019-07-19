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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:Мотор_Січ (24) СБУ (13622) терроризм (18075) финансирование (1338) Донбасс (18964) наемники РФ (883)

 Группа компаний "Мотор Сич" два года финансировала террористов "ДНР", - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли противоправную деятельность группы компаний "Мотор Сич", которая в течение двух лет финансировала деятельность террористической организации "ДНР".

Оперативники спецслужбы в пределах досудебного расследования установили, что должностные лица обособленного подразделения группы - "Снежнянский машиностроительный завод", который расположен на временно оккупированной территории Донецкой области, при осуществлении хозяйственной деятельности разработали и реализовали механизм проведения бестоварных операций с субъектами предпринимательской деятельности, расположенными на территории Украины, РФ и так называемой "ДНР", сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"В результате сделки в "Центральный республиканский банк "ДНР" поступали платежи "Снежнянского машиностроительного завода" в виде уплаты непредусмотренных действующим украинским законодательством так называемых "налогов и других обязательных платежей", - говорится в сообщении.

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Сотрудники СБ Украины задокументировали, что в частности за 2015 год "Снежнянский машиностроительный завод" в бюджет "ДНР" уплатил более 32 млн российских рублей.

"Заводом также осуществлялась передача на безвозмездной основе товарно-материальных ценностей для нужд так называемого "Министерства доходов и сборов "Донецкой народной республики", через которое непосредственно финансировались незаконные вооруженные формирования боевиков", - добавили в СБУ.

Следователи Службы безопасности Украины объявили подозрение директору и начальнику финансового отдела "Снежнянского машиностроительного завода" в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие для установления всех других лиц, причастных к финансированию террористической деятельности.

Источник: https://censor.net.ua/n3138492
 
   
 Топ комментарии
 
Слушайте больше Гиркина, а еще лучше Первый Канал России. Там говорят как раз то о чем вам приятно слышать. ,
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а заводы ахметки , фирташа работающие в Крыму - это что , или они в ООН налоги платят , сбу работает по принципу : ты туда не смотри , ты сюда смотри
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А прихований сепаратист Богуслаєв був звичайно не в курсі цього всього хороводу?
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Наступает фаза два. Новая власть создает себе врагов.
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Новая власть еще не везде.
Очень много чиновников, заточенных под пороха.
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Не везде, а уже занимается тем же, чем слон в посудной лавке. Люди они обидчивые существа и теперь затаят обиду.
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Как же мы переживаем по поводу Петровых воров, которые затаят обиду. Еще мы за Свинарчуков, Кононенко, Ахметова не переживали Пусть дует со своей бандой воров в Липецк, так его место.
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Одни кацарылые троли, все ники с цифрами.Хорошо порох кацапам яйца прищемил ,до сих пор вспоминают ,чаще чем зелю.
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Сам ты кацап. Цифры в нике, если авторизоваться через, например, твиттер. Так шо смотри, а то путлер нападет.
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А Богуслаев не враг? Тут же нечего и "создавать". Его ссср создал.
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А Пороха Америка на парашюте сбросила...
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І - що?.......... Группа компаний "Мотор Сич" два года финансировала террористов "ДНР", - СБУ - Цензор.НЕТ 1754
А купувати вугілля з ДНР під виглядом "африканського" можна?
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Неврали видимо дыркин и безлер когда говорили, что потрошиная гнида финансирует террористов лугандона. 2015 год, а вскрылось только сейчас - грыцак прикрывап?
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Слушайте больше Гиркина, а еще лучше Первый Канал России. Там говорят как раз то о чем вам приятно слышать. ,
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Надо слушать токо Питра Аліксєєвіча!! Ниразу не соврал!!
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Нужно слушать тех, кто независим от России. Россия это всегда брехня. Если у нас на цензоре или на ютубе под роликами Зеленского боты уже на украинском заговорили, то они пойдут на всё, чтобы добиться своего. Отличие одно - кто любит Украину и кто нет.
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Так я и слушаю - врагов тоже нужно слушать. Так недавно дыркин ныл, что потери огромные у террористов на Донбассе, а пополнения сопли и тут же кучма с бессмертным срочно договорились про перемирие, шоб террористы видимо пополнились и раны зализали. Чи наверное то просто совпадение? Двадцать какое там.
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Та пісець..... Розстріляти нах ! За законами воєнного часу.
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Из радиоприемника надрывным голосом звучит "Идет война народная, священная война".
В это время пара пухлых ручонок жадно пересчитывают свою долю наличными.
Шел 2015 год.
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а заводы ахметки , фирташа работающие в Крыму - это что , или они в ООН налоги платят , сбу работает по принципу : ты туда не смотри , ты сюда смотри
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Петя и порохосвины утверждают что все предприятия на окупированных территориях платят в бюджет Украины Група компаній "Мотор Січ" два роки фінансувала терористів "ДНР", - СБУ - Цензор.НЕТ 7125
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платили до блокады, которую устроила "самодрочь".
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А в Снежном есть налоговая инспекция Украины? Какой у них выбор был?
Освободите Снежное и будут платить в украинский бюджет.
А то само собой разумеющийся факт подается как очередная торпеда в Богуслаева.
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А прихований сепаратист Богуслаєв був звичайно не в курсі цього всього хороводу?
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Кто б сомневался. Кому война - а кому мать родна.
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Но что интересно ни слова в новости о том, кто эти таинственные субъекты предпринимательской деятельности (ау, Богуслаев!) осуществлявшие бестоварные операции с "машиностроителями" Домбабве. И кого действительно нужно было бы подвесить за яйца, а потом все равно расстрелять.
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Не зря предатель Богуслаев ездит на Валаам на встречи с путлером и даже не прячется.
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І Педя парашенко ну точно був не в курсі, ну стопудово 😅
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сбу демонстрирует профпригодность... Смари, зеля, как мы умеем... Как в анекдоте - а на третий день Зоркий Сокол заметил, что в сарае нет стены Група компаній "Мотор Січ" два роки фінансувала терористів "ДНР", - СБУ - Цензор.НЕТ 1300
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Секундочку! а что же Богуслаев ?

для начала статья была здесь на Цензоре от Бутусова и вот Баканов раздуплился и себе в заслугу. Но про Богуслаева ни слова...
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Кажется мне не вернется мародер из Европ, за 1 срок наворотил лет на 15 за решеткой
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50 днів Зеленського в досягненнях

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
1) Україна знову стала об'єктом процесів. "Нас ніхто не запитує" - ця фраза Зеленського стала головним гаслом зоанішньої політики Зеленського.
2) Саміт Україна-ЄС провалений
3) Зеленський не зробив нічого для збереження санкцій проти Росії в ПАРЄ. Він проігнорував прохання про допомогу депутатів, бо йому обіцяли звільнити моряків перед виборами. Моряків не звільнили, Росія в ПАРЄ.
4) Не введені і не ініційовані санкції за невиконання рішення міжнародного суду про звільнення моряків
5) Зеленський закотив істерику і вилаяв Клімкіна за те, що той не згодився з пропозицією Росії визнати Крим російським взамін на визволення моряків.
6) Розмова з путіним відбувається в дружеской атмосфере
7) Люстраційний список Зеленського співпадає зі списками ворогів путіна. Зеленський не збирається люструвати Медведчука та інших
8) Зеленський ніколи не говорить про "російську агресію" і всяко намагається виправдати Росію в своїх промовах.
9) Санкції за видачу російських паспортів на Донбасі не введені
10) Росія скасовує санкції проти Пінчука, ймовірно, за те, що його тесть Кучма в Мінську пообіцяв не стріляти у відповідь і розпочати торгівлю з терористами.

БЕЗПЕКА І ОБОРОНА
1) Зеленський здав території України, відвівши звідти війська, але обстріли не припинилися, а відвід бойовиків з їхніх позицій так ніхто і не підтвердив.
2) Зеленський призначив головою зовнішньої розвідки України людину з медаллю ФСБ.
3) Зеленський призначив фактичним керівником СБУ свого друга і керівника "95 Кварталу", який ніколи не служив навіть в армії, якому дали звання лейтенанта, який не міг бути призначений на цю посаду. Такою "професійною" буде безпека України в найближчі періоди.
4) Зеленський помилував терориста, якого засудили за державну зраду на 13 років.
5) Зеленський відмінив військовий парад

ДОБРОБУТ ГРОМАДЯН
1) Зеленський не виконав жодної обіцянки людям.
2) Зеленський веде переговори з МВФ про збільшення комунальних тарифів.
3) Жодна людина з народу не зайняла посади у владі Зеленського.
4) Натомість Зеленський їздить кортежами, перекриває дороги як за часів Януковича і знову відновив спецсигнали
5) Зеленський хоче витратити 500 000 000 гривень на те, щоб перенести адміністрацію президента в інше місце.

ПОВЕРНЕННЯ ЗАРОБІТЧАН
1) В Україну повернулися заробітчани. Але не ті, хто тяжко заробляє гроші, гаруючи в Європі, а олігархи Коломойський і Боголюбов, які вивели з Приватбанку 140 000 000 000 гривень, проти яких США відкрило наймасштабнішу справу за відмивання коштів.
2) В Україну з вигнання повернулися лакеї Януковича, які напряму причетні до розкрадань України і напряму причетні до злочинів проти Майдану, анексії Криму та інших злочинних діянь режиму Януковича.
3) Зеленський роздає українське громадянство наліво і направо.

СУДОВА РЕФОРМА
1) В Україні відновилася страшенна і небачена з часів Майдану корупція в судах. Київський окружний апеляційний суд, Баришівський районний суд Київської області, Печерський районний суд Києва, та й, на жаль, Конституційний суд, за президентства Зеленського стали продукувати незаконні, нелогічні, рейдерські рішення проти компаній, прав громадян, задля захисту інтересів олігархів, задля реєстрації кандидатами в депутати злочинців-втікачів.
2) Конституційний суд дозволив відпускати звинувачених в тероризмі і державній зраді під заставу
3) Баришівський районний суд Київської області відміняє ліцензії авіаперевізнику. Йде перерозподіл ринку авіаційних перевезень на користь Коломойського, через що компанія Wizz Air передумала відкривати свій офіс в Україні.
4) Суди арештували армійське майно, в тому числі бронежилети, які мають постачатися на передову.
5) Суд відпускає колишнього працівника СБУ, звинуваченого в розстрілі Майдану
6) Суди відпускають злочинців, звинувачених в державній зраді
7) Суди виносять незаконні рішення про реєстрацію кандидатами в депутати втікачів режиму Януковича, які не жили в Україні і не мають підстав для балотування

ГАРАНТ КОНСТИТУЦІЇ
1) 25 порушень закону за 50 днів. https://ze.live/
2) Призначення головую АП люстрованого чиновника часів Януковича
3) Неконституційний розпуск парламенту

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ І ОЛІГАРХАМИ
1) Зустрівся з усіма олігархами. Не відрубав руки і не посадив.
2) Посадив в Мінську групу тестя олігарха Пінчука Кучму, за що з Пінчука зняли санкції в росії.
3) Зеленський призначив на посади в адміністрації президента своїх кумів і друзів з «95 Кварталу».
4) Зеленський планує витрати пів мільярда гривень, щоб перенести адміністрацію президента в інше місце.
5) В списках партії Зеленського з'явилися мажори і люди, які, за чутками, не спростованими Разумковим, вступають туди за гроші.
6) Коломойський вимагає компенсації за Приватбанк, члени команди Зеленського йому готові віддати гроші з бюджету

БОРОТЬБА З СЕПАРАТИЗМОМ, ЗАХИСТ ОСНОВ ДЕРЖАВНОСТІ
1) Зеленський хоче змінити закон про мову, зробивши російську мову офіційною.
2) Зеленський хоче законодавчо заборонити відключення води на окупованих територіях.
3) 22 номер партії Зеленського - кум Медведчука.
4) 56 номер партії Зеленського - головний редактор ЗМІ, підконтрольного банді Януковича
5) Значна частина мажоритарників від партії Зеленського на сході України - ідеологічні сепаратисти, багато хто має паспорти Росії та Ізраїлю.
6) Керівником Донецької ОДА призначено брата терориста, який воює за «днр», це плювок в обличчя всім тим, хто в Донецькій області воює за Україну.
7) Керівником Одеської ОДА призначено людину звинувачену в сепаратизмі.

Хуже не будет!
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Это завод богуслаева, а эта **** цуже давно и не скрывает свою ватность и к путину на поклон ездила.
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подумай, идиот. завод построили 50 лет назад при СССР. моторы тут, а вертолеты и самолеты там. даже если бы Украина, неожиданно, стала производить собственные, то МСич работал бы на 3% мощности, 500 человек вместо 20 тысяч. в 2012 МО РФ вела переговоры о производстве модернизированных двигателей, для замены на всех машинах, и производстве 5 тысяч для новых вертолетов. вопрос-как себя должен вести Богуслаев? как себя вел бы ты (образно) на его месте, если за 200 грн в тарифе, 73% готовы сосать обрезанную зеленую морковку
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Тебе кто разрешал из спама вылазить кацапорошеновский огрызок
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Что скажите свинодроты? Говорите боевики платили налоги в бюджет Украины? И еще только заикнитесь что Мародер об етом не знал.
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"Сотрудники СБ Украины задокументировали, что в частности за 2015 год "Снежнянский машиностроительный завод" в бюджет "ДНР" уплатил более 32 млн российских рублей."
Вот более подробная статья о состоянии на этом заводе: https://www.radiosvoboda.org/a/donbass-realii/28969599.html
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Мотор січ, авіаперевізник. конкурент МАУ, в якомусь сенсі, принаймні, з Запоріжжя регулярні рейси здійснює, та й ціни адекватні, а не як в МАУ з Дніпра. То тепер бєня руками держави буде конкурентів знищувати?? А шо, і зеленський ручний, допоможе також.. Отак..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГруппа компаний "Мотор Сич" два года финансировала террористов "ДНР", - СБУ
 
 
 
 
 
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