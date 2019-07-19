 Группа компаний "Мотор Сич" два года финансировала террористов "ДНР", - СБУ

Оперативники спецслужбы в пределах досудебного расследования установили, что должностные лица обособленного подразделения группы - "Снежнянский машиностроительный завод", который расположен на временно оккупированной территории Донецкой области, при осуществлении хозяйственной деятельности разработали и реализовали механизм проведения бестоварных операций с субъектами предпринимательской деятельности, расположенными на территории Украины, РФ и так называемой "ДНР", сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"В результате сделки в "Центральный республиканский банк "ДНР" поступали платежи "Снежнянского машиностроительного завода" в виде уплаты непредусмотренных действующим украинским законодательством так называемых "налогов и других обязательных платежей", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Контрольным пакетом "Мотор Сич" завладели иностранцы, чтобы перенести производство, передать технологии и ослабить Украину, - СБУ

Сотрудники СБ Украины задокументировали, что в частности за 2015 год "Снежнянский машиностроительный завод" в бюджет "ДНР" уплатил более 32 млн российских рублей.

"Заводом также осуществлялась передача на безвозмездной основе товарно-материальных ценностей для нужд так называемого "Министерства доходов и сборов "Донецкой народной республики", через которое непосредственно финансировались незаконные вооруженные формирования боевиков", - добавили в СБУ.

Следователи Службы безопасности Украины объявили подозрение директору и начальнику финансового отдела "Снежнянского машиностроительного завода" в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие для установления всех других лиц, причастных к финансированию террористической деятельности.