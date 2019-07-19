 Следственные действия, которые проводит сегодня НАБУ, не имеют отношения ни к "Евросолидарности", ни к Порошенко, - заявление партии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении на сайте политсилы.
"Подчеркиваем, что следственные действия, которые происходят сегодня, не имеют никакого отношения ни к "Европейской Солидарности", ни к Петру Порошенко. Причем это происходит в присутствии телекамер, которые очевидно нужны для организации политической "картинки".
Считаем, что именно это является главной целью такой "следственной активности". В частности, первыми прибыли на место ведения "следственных действий" телекамеры тех телеканалов, за которыми стоят Медведчук, Мураев и Коломойский, которые, очевидно, и являются заказчиками соответствующей провокации.
Когда это происходит таким образом в последний день избирательной кампании, не остается никаких сомнений, что это является исключительно грязной политической технологией, направленной против "Европейской Солидарности". И цель этого - остановить движение Украины в ЕС и НАТО.
Подчеркиваем, мы всегда выступали за эффективную деятельность антикоррупционных органов, созданных нашей коалицией в парламенте, и законы о которых были подписаны Петром Порошенко. Их деятельность должна быть эффективной и осуществляться вне политического влияния. Антикоррупционные органы, очевидно, не должны участвовать в грязных политических играх, суть которых полностью понятна украинским избирателям".
Обшуки у Порошенка: викладаю факти нових ''схематозів'' в оборонці (ДОКУМЕНТ)
https://blogs.pravda.com.ua/authors/bileckyj/5d319b0a08205/
Детектив із післясмаком: Як НАБУ ледь не подарувало Росії зрив українського контракту з Індією на $400 млн
Цензор.НЭТ
Свои же делишки они сейчас вершат без камер. С Бени и штрафы списали и 415 компаний в собственность вернули. С понедельника и тишком, без рекламы.
- А чье же?
- Не ваше.
- А чье же?
- Не ваше, не ваше.
- А чье же, чье?
- Не ваше.
Шипя так, они неистово лягались.
- Кем национализировано?
- Советской властью! Советской властью.
- Какой властью? Какой властью?
- Властью трудящихся.
- А‑а‑а!.. - сказал Ипполит Матвеевич, леденея, как мята. - Властью рабочих и крестьян?
- Да‑а‑а‑с!..
- М‑м‑м: Так, может быть, вы, святой отец, партийный?
- М‑может быть! (c)
Медиакомпания "Грин Филмс", принадлежащая окружению президента Украины Владимира Зеленского, вернула в бюджет России средства на съемку фильма "Вниз"
Об этом указано в данных Единого портала бюджетной системы Российской Федерации, информируют"Схемы" Радио Свобода.
4 апреля 2019 года Минкультуры РФ и "Грин Филмс" заключили дополнительное соглашение. Предыдущее соглашение от 25 октября 2017 года о финансировании фильма "Вниз" из бюджета России решили разорвать.
"Грин Филмс" вернула уже полученные средства от Минкультуры России платежом от 19 февраля 2019 года. Речь шла о 35 миллионах рублей - по курсу на момент получения эта сумма составляла более 16 миллионов гривен.
Кроме того, "Грин Филмс" обязано выплатить проценты Министерству культуры России в размере 3 миллиона 160 тысяч рублей "за пользование денежными средствами федерального бюджета".
Обещать процентики агрессору перечислить в бюджет не погнушались "патриоты" хреновы.
Кажуть, що якійсь агресивно налаштований чоловік, який називає себе Петро Інкогніто навідріз відмовився летіти зі Страсбурга до України! Каже, що ніякого Порошенко він не знає, а Свинарчука, Ахметова та "Роттердам+" йому підкинув путін під час реваншу!
Я там долго жил.
Плотину ремонтируют, пробки ежедневно.
Город чистый.
Живем, как большинство украинцев, духом не падаем.
Кстати, люди в Запорожье реально простые и приветливые, это я знаю точно.
Из нашего города много Достойных Людей вышло.
Когда трава высшего сорта , то ещё и не такое увидишь .. .
Хавай те.
С вояжем Медведчука все понятно. Это открытый враг. Приехал представлять отдельным депутатам в Европу план капитуляции. Понятно все и с генпрокурором Луценко. Его задача, чтобы против нужных людей не было доказательств. И пока он в должности, мы можем дождаться уголовных дел только против добровольцев. Ну а этот актер погорелого театра что нам сейчас выполняет?
Такой вопрос поставил в Фейсбуке около часа назад нардеп Семен Семенченко, имея в виду под «актером погорелого театра» экс-президента Порошенко в Страсбурге.
Сначала прислал титушек в ГБР, чтобы сорвать свой допрос. Черновол, Дзиндзя и куча спортсменов, прикрытых несколькими штатными ветеранами его предвыборного списка.
Затем заявил, что повестки на допрос на получал. А допрос якобы по наступлению украинской армии в 2014 году (врет). И прийти на допрос не может, потому что «едет в Страсбург защищать интересы страны».
По прибытию в Страсбург сел на место «для туристов и прессы» и стал с одной стороны селфиться с Ириной Геращенко (она сбоку от его чеканного профиля - ее рука с телефоном торчит).
- Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента: пришлось ютиться на галерке
Затем вызвал камеру своего друга Ахметова с ТРК Украина и стал вещать с «зала гостей». Потом, с помощью Геращенко и Климпуш, собрал в холле несколько депутатов и экс-депутатов, знакомых из предыдущих приездов в Киев, сделал фото и добавил плашку «обсуждаю перспективы вступления Украины в ЕС».
Какие «перспективы», Петро? Тебе разве не сказали, что благодаря твоему 2- летнему пребыванию у власти и пятилетнему президентству Украина только через 50 лет догонит Польшу? Если та будет конечно стоять на месте?
Кто тебя приглашал в Страсбург? У тебя нет никаких полномочий принимать участие в работе Европейского парламента. И любой заробитчанин «поехав с безвизом выпить чашку кофе в Вене» может переехать затем в Страсбург и сесть в качестве туриста туда, где ты «защищал интересы страны».
Ты лучше бы поехал в Италию, где осудили украинского добровольца, которому из прокуратуры твоего кума переслали справку, что у нас не Война, а АТО. С тяжелым вооружением и допуском журналистов в район боевых действий.
Ну да, крутить наперстки и вертеть лохотрон - это то, что ты научился еще в восьмидесятых в бурную свою молдавскую юность. А теперь вешаешь на уши макароны доверчивым избирателям. Турист…
ОББ-2
ОББ-3
Поплачь, верный облизун Мародёра.
Порошенко сейчас в сравнении с сепаром уЗеленского смотрится патриотом, но на самом деле он является и являлся открытым коллаборантом...
Надоело что с него лепят некоторые Шухевича или Бандеру....- он московская вошь если сравнивать его с настоящими патриотами Украины...- и живыми и теми кто отдали свою жизнь...
Ray
2 год ·
Посадка Порошенко все ближе...
НАБУ проводит в Киеве обыски в элитном спортивном клубе Порошенко "5 элемент".
Детективам мешают титушки, прикрываясь нардепом сыном Порошенко.
Дело связано с закупкой автомобилей "Богдан" по завышенным ценам, которое произвел Генштаб ВСУ.
НАБУ
2 год ·
Детективи #НАБУ під процесуальним керівництвом #САП здійснюють санкціоновані обшуки в офісі фінансової групи компаній (в Києві), задіяної в реалізації так званої формули «Роттердам+», яка, в свою чергу, є предметом досудового розслідування детективів НАБУ. Попередня правова кваліфікація - ч. 2 ст. 364 КК України. Розслідування особливостей запровадження та функціонування «Роттердам+» НАБУ здійснює з березня 2017 року. Наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити з огляду на необхідність збереження таємниці слідства.----------------------------------------------------------------------
це є винятково брудною політичною технологією, спрямованою проти "Європейської Солідарності". І мета цього - зупинити рух України до ЄС та НАТО.
якась логіка у цьому є..треба лише пошукати..
За дешеві кіловати зрадили Героїв,
За дешеві газ, цибулю, за Сватів з екрану
Віддають Вкраїну -неньку у рабство тирану.
Малороси-яничари їх землю плюндрують,
А вкраїнці мов посліпли, не бачать -не чують
Вибрали, бач, в президенти блазня-недоумка,
Бо давно вже телевізор для них лідер думки
Мосейчук, Гордон, Дубінський
Їм авторитети.
Не Павличко, не Забужко
Не Ліна Костенко
Бо ж ні мову, ні свободу «на хліб не намастиш»…
Перед блазнем вже готові на коліна впасти
Вже й забули як співали «Гей-гей пливе кача»…
Голосуйте…Вибирайте..Та потім не плач.ТЕ
Вот и оправдание себе ищут
Но мало кто верит песу