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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2794) обыск (1305) Порошенко (17676) Европейская Солидарность (79)

 Следственные действия, которые проводит сегодня НАБУ, не имеют отношения ни к "Евросолидарности", ни к Порошенко, - заявление партии

Партия "Европейская Солидарность" заявляет, что в последний день перед выборами проходит срежиссированный спектакль, который имеет целью дискредитацию политической силы и ее лидера.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении на сайте политсилы.

"Подчеркиваем, что следственные действия, которые происходят сегодня, не имеют никакого отношения ни к "Европейской Солидарности", ни к Петру Порошенко. Причем это происходит в присутствии телекамер, которые очевидно нужны для организации политической "картинки".

Считаем, что именно это является главной целью такой "следственной активности". В частности, первыми прибыли на место ведения "следственных действий" телекамеры тех телеканалов, за которыми стоят Медведчук, Мураев и Коломойский, которые, очевидно, и являются заказчиками соответствующей провокации.

Когда это происходит таким образом в последний день избирательной кампании, не остается никаких сомнений, что это является исключительно грязной политической технологией, направленной против "Европейской Солидарности". И цель этого - остановить движение Украины в ЕС и НАТО.

Подчеркиваем, мы всегда выступали за эффективную деятельность антикоррупционных органов, созданных нашей коалицией в парламенте, и законы о которых были подписаны Петром Порошенко. Их деятельность должна быть эффективной и осуществляться вне политического влияния. Антикоррупционные органы, очевидно, не должны участвовать в грязных политических играх, суть которых полностью понятна украинским избирателям".

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ и САП проводят обыски в помещениях "Богдан Моторс" и спортклуба "5 элемент"

Источник: https://censor.net.ua/n3138488
 
   
 Топ комментарии
 
Якщо так натужно верещать підсвинки - слідчі дії мають пряме відношення щодо петі..
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Сцяться підкацапники Порошенка. До кривавого поносу сцяться.
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Якщо так натужно верещать підсвинки - слідчі дії мають пряме відношення щодо петі..
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Це думка Андрія Білецького, щодо цих слідчих дій..
Обшуки у Порошенка: викладаю факти нових ''схематозів'' в оборонці (ДОКУМЕНТ)

https://blogs.pravda.com.ua/authors/bileckyj/5d319b0a08205/
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читав, нічого по суті. лише здогадки. але для дбр покатіт.їм би хош за щось взятися
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це фуфло і вистава ,для зе публіки перед виборами , фактів "0",Попередні крики зебобіків фуфел? Свинарчуки вже сидять? З бронежделетами все вже Ок? З наживанням на війні зе сцикуни розібрались? Следственные действия, которые проводит сегодня НАБУ, не имеют отношения ни к "Евросолидарности", ни к Порошенко, - заявление партии - Цензор.НЕТ 9600 Следственные действия, которые проводит сегодня НАБУ, не имеют отношения ни к "Евросолидарности", ни к Порошенко, - заявление партии - Цензор.НЕТ 654
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А вот вчерашний разбор предыдущей "сенсации":

Детектив із післясмаком: Як НАБУ ледь не подарувало Росії зрив українського контракту з Індією на $400 млн

Цензор.НЭТ
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Є така думка що слідчі дії мають пряме відношення до необережно відкритого сьогодні рота Шєфіра. Потрібно щось терміново робити, бо зеізбіратєль почне думати, а часу нема.
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Хаха, вы кричали почему Зеля не трогает Свинарчуков, а когда процесс пошел поднимаете крик что это отвлечение внимания.))
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Без проблем, если это будет происходить в понедельник цивилизованно и соблюдением законов, объявлением официальных обвинений, привлечением адвокатов и т.д. А не в пятницу с бла-бла-бла ни о чем и с кучей камер, только бы перед днем голосования прокукарекать.

Свои же делишки они сейчас вершат без камер. С Бени и штрафы списали и 415 компаний в собственность вернули. С понедельника и тишком, без рекламы.

Слідчі дії, які проводить сьогодні НАБУ, не мають стосунку ні до "Євросолідарності", ні до Порошенка, - заява партії - Цензор.НЕТ 3947
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- Это не ваше имущество!
- А чье же?
- Не ваше.
- А чье же?
- Не ваше, не ваше.
- А чье же, чье?
- Не ваше.
Шипя так, они неистово лягались.
- Кем национализировано?
- Советской властью! Советской властью.
- Какой властью? Какой властью?
- Властью трудящихся.
- А‑а‑а!.. - сказал Ипполит Матвеевич, леденея, как мята. - Властью рабочих и крестьян?
- Да‑а‑а‑с!..
- М‑м‑м: Так, может быть, вы, святой отец, партийный?
- М‑может быть! (c)
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Та не скулите, песики. Вот будут результаты и все все увидят😀
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скоро буде. лахов розведуть как котят, а потім виїпуть і кинуть на бабло під девізом праклятий парашенка шо ж ти надєлав
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Вчерашняя информация. Как не отнекивались, а все-равно вылезло. Особенно занятны даты договоров.

Медиакомпания "Грин Филмс", принадлежащая окружению президента Украины Владимира Зеленского, вернула в бюджет России средства на съемку фильма "Вниз"
Об этом указано в данных Единого портала бюджетной системы Российской Федерации, информируют"Схемы" Радио Свобода.

4 апреля 2019 года Минкультуры РФ и "Грин Филмс" заключили дополнительное соглашение. Предыдущее соглашение от 25 октября 2017 года о финансировании фильма "Вниз" из бюджета России решили разорвать.

"Грин Филмс" вернула уже полученные средства от Минкультуры России платежом от 19 февраля 2019 года. Речь шла о 35 миллионах рублей - по курсу на момент получения эта сумма составляла более 16 миллионов гривен.

Кроме того, "Грин Филмс" обязано выплатить проценты Министерству культуры России в размере 3 миллиона 160 тысяч рублей "за пользование денежными средствами федерального бюджета".

Обещать процентики агрессору перечислить в бюджет не погнушались "патриоты" хреновы.
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Петро как Людмила Прокофьевна: "Меня давно уже пора скомпроментировать..."
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это обычный пиар зелеНой сопли.перед выборами...по команде кацапины портнова
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✌Страшный БЕНДЕРовец ✌‏ @Realuran

Кажуть, що якійсь агресивно налаштований чоловік, який називає себе Петро Інкогніто навідріз відмовився летіти зі Страсбурга до України! Каже, що ніякого Порошенко він не знає, а Свинарчука, Ахметова та "Роттердам+" йому підкинув путін під час реваншу!
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богдан давно не порошенківська власність. але саме імя парашенка вже успіх та хай, в топ новин! лохам серіал пєця барига будуть довго показувати. і чим складніше в країні буде ситуація з фінансами,з корупцією в оточенні Зе-тим частіше і більше нових справ проти пп.*** буду Следственные действия, которые проводит сегодня НАБУ, не имеют отношения ни к "Евросолидарности", ни к Порошенко, - заявление партии - Цензор.НЕТ 5171
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Заяви шафера, чи шофера, чи чіфіря про те, що шафери, шофери, чи ще хтось, якими нашпигований ОПЗ і які не є політиками, а ученими і філософами про те, що податкову декларацію їм заповнювати не можна, щоб народ не побачив, як вони бідують і вказують на те, чим вони будуть займатися. На моїй пам'яті таких голодних при владі ще не було. Не знаю, на скільки їм вистачить України.
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Ну да. Украине же срочно нужна олимпиада! Беня целых 4 года у корыта не был. Проголодался шибко.

Слідчі дії, які проводить сьогодні НАБУ, не мають стосунку ні до "Євросолідарності", ні до Порошенка, - заява партії - Цензор.НЕТ 5917
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Скажімо так, хто вміє думати і аналізувати,ті і так це знають. Для Зебеняток здоровий глузд - річ зайва. Тому ці заяви на них не діють.
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Так ніхто ж і не сперечається, що до зебілів коли небуть дійде, що дякуючи сивочолому гетьману Україна - одна із найбідніших країн світу.І мова не лише ща останні п'ять років, а за всі 28 років, коли вся ця шобла наживала свої стаки.
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Так ніхто не сперечається, що Зебіли були всі 38 років. Вони не гунни, які прийшли нізвідки і пропали в нікуди. Всі 38 років вони голосували спочатку за Кравчука, а не за Чорновола, потім за Кучму, за якуневича в тепер за Зєлєнского.
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. Зраду ищут ,, всё не могут найти ,, зЫбилы недоколыханные . .
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Коли на дворі ставлять мангал, то порося починає й мишей ловити, й на чужих гавкати!
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ты реально из Запорожья?
Я там долго жил.
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Саме так. Й родився, й виріс, й рідна мова російська.
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У нас сегодня целый день белое братство газеты раздает.
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Люди улыбаются.
Плотину ремонтируют, пробки ежедневно.
Город чистый.
Живем, как большинство украинцев, духом не падаем.
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Та ту плотину нужно конкретно делать. Я как то попал там в пробку стою, а тут пошла такая вибрация, шо капец. Сначала подумал с машиной что то, вышел из салона посмотреть, ан нет, то плотина дрожала.
Кстати, люди в Запорожье реально простые и приветливые, это я знаю точно.
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Обычные трудяги и очень талантливые.
Из нашего города много Достойных Людей вышло.
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Точно, так и есть, знаком с многими там, хорошие люди, без заморочек и тараканов в голове
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порося починає й мишей ловити, й на чужих гавкати! ))

Когда трава высшего сорта , то ещё и не такое увидишь .. Следственные действия, которые проводит сегодня НАБУ, не имеют отношения ни к "Евросолидарности", ни к Порошенко, - заявление партии - Цензор.НЕТ 6000 .
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Через пару месяцев после выборов ты будешь мышей ловить и на чужих гавкать .
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Що мерзотнику- вже накурився? Йди проспись!
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Петро, кто тебя приглашал в Страсбург? - Семенченко

Слідчі дії, які проводить сьогодні НАБУ, не мають стосунку ні до "Євросолідарності", ні до Порошенка, - заява партії - Цензор.НЕТ 8654С вояжем Медведчука все понятно. Это открытый враг. Приехал представлять отдельным депутатам в Европу план капитуляции. Понятно все и с генпрокурором Луценко. Его задача, чтобы против нужных людей не было доказательств. И пока он в должности, мы можем дождаться уголовных дел только против добровольцев. Ну а этот актер погорелого театра что нам сейчас выполняет?
Такой вопрос поставил в Фейсбуке около часа назад нардеп Семен Семенченко, имея в виду под «актером погорелого театра» экс-президента Порошенко в Страсбурге.
Сначала прислал титушек в ГБР, чтобы сорвать свой допрос. Черновол, Дзиндзя и куча спортсменов, прикрытых несколькими штатными ветеранами его предвыборного списка.
Затем заявил, что повестки на допрос на получал. А допрос якобы по наступлению украинской армии в 2014 году (врет). И прийти на допрос не может, потому что «едет в Страсбург защищать интересы страны».
По прибытию в Страсбург сел на место «для туристов и прессы» и стал с одной стороны селфиться с Ириной Геращенко (она сбоку от его чеканного профиля - ее рука с телефоном торчит).
- Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента: пришлось ютиться на галерке
Затем вызвал камеру своего друга Ахметова с ТРК Украина и стал вещать с «зала гостей». Потом, с помощью Геращенко и Климпуш, собрал в холле несколько депутатов и экс-депутатов, знакомых из предыдущих приездов в Киев, сделал фото и добавил плашку «обсуждаю перспективы вступления Украины в ЕС».
Какие «перспективы», Петро? Тебе разве не сказали, что благодаря твоему 2- летнему пребыванию у власти и пятилетнему президентству Украина только через 50 лет догонит Польшу? Если та будет конечно стоять на месте?
Кто тебя приглашал в Страсбург? У тебя нет никаких полномочий принимать участие в работе Европейского парламента. И любой заробитчанин «поехав с безвизом выпить чашку кофе в Вене» может переехать затем в Страсбург и сесть в качестве туриста туда, где ты «защищал интересы страны».
Ты лучше бы поехал в Италию, где осудили украинского добровольца, которому из прокуратуры твоего кума переслали справку, что у нас не Война, а АТО. С тяжелым вооружением и допуском журналистов в район боевых действий.
Ну да, крутить наперстки и вертеть лохотрон - это то, что ты научился еще в восьмидесятых в бурную свою молдавскую юность. А теперь вешаешь на уши макароны доверчивым избирателям. Турист…
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Экс-главу Украины, который прибыл в Страсбург (Франция) в составе украинской делегации, в зал не пригласили. Заседание 17 июля он слушал через наушники, сидя «на галёрке» вместе с журналистами . В списке приглашённых на заседание Порошенко указан не был.
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телеграф ОББ передал? или похуже? рамблер, например...
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выглядишь придурком: это всё действительно хуже, чем ОББ.
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Сцяться підкацапники Порошенка. До кривавого поносу сцяться.
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если бы порошенко вышел во 2-ом туре скажем с Кошулинским или даже с Гриценко , как думаешь за кого проголосовали бы подкацапники....?
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однозначно за Гриця, а ось якщо б Кошулинський... Слідчі дії, які проводить сьогодні НАБУ, не мають стосунку ні до "Євросолідарності", ні до Порошенка, - заява партії - Цензор.НЕТ 9320
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Кирилл Лещенко - за порошенка бы...

Порошенко сейчас в сравнении с сепаром уЗеленского смотрится патриотом, но на самом деле он является и являлся открытым коллаборантом...
Надоело что с него лепят некоторые Шухевича или Бандеру....- он московская вошь если сравнивать его с настоящими патриотами Украины...- и живыми и теми кто отдали свою жизнь...
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попробуй докажи, что ты не скрытый гомосексуалист....
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Вообще бы не голосовали . В крайнем случае не за Пороха ,это точно . .
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Обыски проходят в ICU Пасенюка и Богдане Свинарчука, конечно партнеры и друзья Поросенко никакого отношения к нему не имеют.)))
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петя слинял в Страсбург , дистанцироваться от следственных мероприятий , а соратники старательно отмывают тут непорочное имя петра ...не хочется петрушке по стопам отца , а надо Петя , Надо !
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Ray
2 год ·

Посадка Порошенко все ближе...
НАБУ проводит в Киеве обыски в элитном спортивном клубе Порошенко "5 элемент".
Детективам мешают титушки, прикрываясь нардепом сыном Порошенко.
Дело связано с закупкой автомобилей "Богдан" по завышенным ценам, которое произвел Генштаб ВСУ.

НАБУ
2 год ·

Детективи #НАБУ під процесуальним керівництвом #САП здійснюють санкціоновані обшуки в офісі фінансової групи компаній (в Києві), задіяної в реалізації так званої формули «Роттердам+», яка, в свою чергу, є предметом досудового розслідування детективів НАБУ. Попередня правова кваліфікація - ч. 2 ст. 364 КК України. Розслідування особливостей запровадження та функціонування «Роттердам+» НАБУ здійснює з березня 2017 року. Наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити з огляду на необхідність збереження таємниці слідства.----------------------------------------------------------------------


це є винятково брудною політичною технологією, спрямованою проти "Європейської Солідарності". І мета цього - зупинити рух України до ЄС та НАТО.



якась логіка у цьому є..треба лише пошукати.. Слідчі дії, які проводить сьогодні НАБУ, не мають стосунку ні до "Євросолідарності", ні до Порошенка, - заява партії - Цензор.НЕТ 402
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порошенко тоже не имеет никакого отношения к евросолидарности. Брюссель словам не верит.
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Так если не имеет отношения, что ж вы так возбудились?
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Судячи з визгу свиноботів, главсвина Пецю потихеньку підвішують за яйця))
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Закортіло українцям халявної долі…
За дешеві кіловати зрадили Героїв,
За дешеві газ, цибулю, за Сватів з екрану
Віддають Вкраїну -неньку у рабство тирану.
Малороси-яничари їх землю плюндрують,
А вкраїнці мов посліпли, не бачать -не чують
Вибрали, бач, в президенти блазня-недоумка,
Бо давно вже телевізор для них лідер думки
Мосейчук, Гордон, Дубінський
Їм авторитети.
Не Павличко, не Забужко
Не Ліна Костенко
Бо ж ні мову, ні свободу «на хліб не намастиш»…
Перед блазнем вже готові на коліна впасти
Вже й забули як співали «Гей-гей пливе кача»…
Голосуйте…Вибирайте..Та потім не плач.ТЕ
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Чувствуют,что жареным запахло
Вот и оправдание себе ищут
Но мало кто верит песу
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСледственные действия, которые проводит сегодня НАБУ, не имеют отношения ни к "Евросолидарности", ни к Порошенко, - заявление партии
 
 
 
 
 
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