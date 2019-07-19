 Сегодняшние обыски НАБУ не имеют отношения ни к "Евросолидарности", ни к Порошенко, - заявление партии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении на сайте политсилы.

"Подчеркиваем, что следственные действия, которые происходят сегодня, не имеют никакого отношения ни к "Европейской Солидарности", ни к Петру Порошенко. Причем это происходит в присутствии телекамер, которые очевидно нужны для организации политической "картинки".

Считаем, что именно это является главной целью такой "следственной активности". В частности, первыми прибыли на место ведения "следственных действий" телекамеры тех телеканалов, за которыми стоят Медведчук, Мураев и Коломойский, которые, очевидно, и являются заказчиками соответствующей провокации.

Когда это происходит таким образом в последний день избирательной кампании, не остается никаких сомнений, что это является исключительно грязной политической технологией, направленной против "Европейской Солидарности". И цель этого - остановить движение Украины в ЕС и НАТО.

Подчеркиваем, мы всегда выступали за эффективную деятельность антикоррупционных органов, созданных нашей коалицией в парламенте, и законы о которых были подписаны Петром Порошенко. Их деятельность должна быть эффективной и осуществляться вне политического влияния. Антикоррупционные органы, очевидно, не должны участвовать в грязных политических играх, суть которых полностью понятна украинским избирателям".

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ и САП проводят обыски в помещениях "Богдан Моторс" и спортклуба "5 элемент"