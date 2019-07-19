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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2794) обыск (1305) Порошенко (17676) Европейская Солидарность (79)

 Сегодняшние обыски НАБУ не имеют отношения ни к "Евросолидарности", ни к Порошенко, - заявление партии

Партия "Европейская Солидарность" заявляет, что в последний день перед выборами проходит срежиссированный спектакль, который имеет целью дискредитацию политической силы и ее лидера.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении на сайте политсилы.

"Подчеркиваем, что следственные действия, которые происходят сегодня, не имеют никакого отношения ни к "Европейской Солидарности", ни к Петру Порошенко. Причем это происходит в присутствии телекамер, которые очевидно нужны для организации политической "картинки".

Считаем, что именно это является главной целью такой "следственной активности". В частности, первыми прибыли на место ведения "следственных действий" телекамеры тех телеканалов, за которыми стоят Медведчук, Мураев и Коломойский, которые, очевидно, и являются заказчиками соответствующей провокации.

Когда это происходит таким образом в последний день избирательной кампании, не остается никаких сомнений, что это является исключительно грязной политической технологией, направленной против "Европейской Солидарности". И цель этого - остановить движение Украины в ЕС и НАТО.

Подчеркиваем, мы всегда выступали за эффективную деятельность антикоррупционных органов, созданных нашей коалицией в парламенте, и законы о которых были подписаны Петром Порошенко. Их деятельность должна быть эффективной и осуществляться вне политического влияния. Антикоррупционные органы, очевидно, не должны участвовать в грязных политических играх, суть которых полностью понятна украинским избирателям".

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Источник: https://censor.net.ua/n3138488
 
 
 Топ комментарии
 
Якщо так натужно верещать підсвинки - слідчі дії мають пряме відношення щодо петі..
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Сцяться підкацапники Порошенка. До кривавого поносу сцяться.
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да, Пэдро ни разу не роттердамил (Вовк экс-менеджер Рошен) и ни разу не тырил на оборонке (Свинарчук - друг детства и бизнес-партнер). далее последуют расследования по НБУ и Фонду гарантирования вкладов, которые возглавляли люби-друзи.
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Хоть бы партия мародера не прошла в парламент. Держу кулаки.
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не пройдет. эта шайка свиномыролюбных реформистов всем составом пойдет в качановку или лукьяновку.
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Зебобики и пытают многократный оргазм, когда объявят что и Мертвечук вместе с Коломойским спасли Украину.
Поддерживая Слугу и ЗажОп, поддерживаете антиукраинский сброд.
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соевые. начинайте тошнить, о том, что свиновальц невиноват - онжыдети.
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Типичный приёмчик кремлёвских подлецов и украинского быдла - прямо перед выборами насрать на самого главного своего конкурента.
Понятно, что после выборов выяснится, что всё это брехня. Но кто об этом вспомнит. Своё дело, как было всегда, вонючее быдло сделает.
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Порошенко уже давно не президент, а в комментариях кремлёвское быдло продолжает верещать о нём, как недорезаные свиньи.
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Забули додати,що Порошенко не має відношення до європейської солідарності,й вони взагалі не вкурсі хто такий Порошенко
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСегодняшние обыски НАБУ не имеют отношения ни к "Евросолидарности", ни к Порошенко, - заявление партии
 
 
 
 
 
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