 Доверенное лицо кандидата в нардепы Кононенко Манько заявляет об обысках

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в видео, опубликованном в фейсбуке.
По словам Манько, сегодня с 5 утра в отеле, где проживают его помощники и агитаторы, полиция проводила обыски, на которые не было "ни ордера, не постановления суда". Он утверждает, что в полиции "за ночь возбудили дело" после анонимного звонка с информацией о том, что у его людей есть оружие.
Манько назвал случившееся "беспределом".
По источникам Цензор.НЕТ, были задержаны сотрудники киевской охранной фирмы "Альфа-Гарант", подконтрольной Кононенко. Они приезжали в Васильковку и Синельниково в качестве силовой поддержки Манько.
Напомним, Игорь Кононенко баллотируется в 94 округе на Киевщине. Его главным конкурентом в предвоборной гонке по этому округу является Александр Дубинский от "Слуги народа". Также баллотирующийся по этому округу нардеп Игорь Мосийчук недавно заявил о снятии своей кандидатуры. При этом, Мосийчук сообщил, что председатель общественной организации "Единый союз патриотов Украины" Валентин Манько предлагал ему 20 тыс. долларов за отказ баллотироваться в Раду.
и запомни, кацапа, у нас президент не сцарь - он не сажает.
Вали в свою Московию. Печеньки прямо из рук Путина получаешь?
Не кацап, говоришь? Это достаточно просто показать.
https://www.youtube.com/watch?v=0WYZSkul4RQ
на 1:28 девочка отвечает. Дальше корреспондент что-то говорит. Можешь сказать, что?
Прошу написать полный текст того, что сказала корреспондент после реплики «Я б писала через апостроф тому що… ну…». Будет меньше 70-ти знаков с пробелами.
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жду как ты будешь выкручиваться. пошёл за чипсами - попкорн не люблю.
2Кирилл Лещенко- лахто, де відрубані руки?
Авакян лег под зебобика....дубинский нужный для зебобиков чувак...свой в доску...малорос....
Щось буратіни туплять.
Также, вчера, в прямом эфире Гордон заявил- Путин, Порошенко, Медведчук- тройка друзей с общими интересами..