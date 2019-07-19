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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:выборы (22754) обыск (1305) Кононенко Игорь (383) Манько (12)

 Доверенное лицо кандидата в нардепы Кононенко Манько заявляет об обысках

Представитель кандидата в нардепы Игоря Кононенко Валентин Манько сообщает об обысках, с которыми сегодня пришла полиция к его доверенным лицам и агитаторам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в видео, опубликованном в фейсбуке.

По словам Манько, сегодня с 5 утра в отеле, где проживают его помощники и агитаторы, полиция проводила обыски, на которые не было "ни ордера, не постановления суда". Он утверждает, что в полиции "за ночь возбудили дело" после анонимного звонка с информацией о том, что у его людей есть оружие.

Манько назвал случившееся "беспределом".

По источникам Цензор.НЕТ, были задержаны сотрудники киевской охранной фирмы "Альфа-Гарант", подконтрольной Кононенко. Они приезжали в Васильковку и Синельниково в качестве силовой поддержки Манько.

Смотрите также: "Меня хотели использовать как технического кандидата": Мосийчук снялся с парламентских выборов и заявил, что его хотели подкупить люди Кононенко. ВИДЕО

Напомним, Игорь Кононенко баллотируется в 94 округе на Киевщине. Его главным конкурентом в предвоборной гонке по этому округу является Александр Дубинский от "Слуги народа". Также баллотирующийся по этому округу нардеп Игорь Мосийчук недавно заявил о снятии своей кандидатуры. При этом, Мосийчук сообщил, что председатель общественной организации "Единый союз патриотов Украины" Валентин Манько предлагал ему 20 тыс. долларов за отказ баллотироваться в Раду.

Источник: https://censor.net.ua/n3138487
 
 
 Топ комментарии
 
"пухнасті" українською. давно из лахты?
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лахтинский новобранец: бегает и постит одну и ту же реплику по всем темам.
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Білі і пушисті. Ну прямо котенята, які працюють на баригу.
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"пухнасті" українською. давно из лахты?
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Ну кто виноват что Педро всех этих ворюг не пересадил вовремя?
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Главный виновник Доверенное лицо кандидата в нардепы Кононенко Манько заявляет об обысках - Цензор.НЕТ 6195

Доверенное лицо кандидата в нардепы Кононенко Манько заявляет об обысках - Цензор.НЕТ 2186
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при чём одно к другому?
и запомни, кацапа, у нас президент не сцарь - он не сажает.
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Эти ворюги должны были вихжать еще пару лет назад (клгда силовые ведомства с Петиными людьми во главе их покрывали).

Вали в свою Московию. Печеньки прямо из рук Путина получаешь?
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О ща будет интересно. Говоришь, что московия моя? А сам-то ты часом не кацап? а?

Не кацап, говоришь? Это достаточно просто показать.
https://www.youtube.com/watch?v=0WYZSkul4RQ
на 1:28 девочка отвечает. Дальше корреспондент что-то говорит. Можешь сказать, что?
Прошу написать полный текст того, что сказала корреспондент после реплики «Я б писала через апостроф тому що… ну…». Будет меньше 70-ти знаков с пробелами.
--
жду как ты будешь выкручиваться. пошёл за чипсами - попкорн не люблю.
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Оце і є твій тест? Доверенное лицо кандидата в нардепы Кононенко Манько заявляет об обысках - Цензор.НЕТ 7717 А що каже журналістка? Я наприклад нічного не розібрав, бо там на першому плані звуки від дверей. Щось схоже не "адже це тема з одного правопису". А ти почув? Доверенное лицо кандидата в нардепы Кононенко Манько заявляет об обысках - Цензор.НЕТ 7717
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Ні, то є самий тупий бот! Він рошенками бере. От дивись:
2Кирилл Лещенко- лахто, де відрубані руки?
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Conan Ua, а как же садить их было ********, он же в доле был....
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Да пусть радуется, что ради помощи Дубинскому их всех вообще в кутузку не посадили. Как же Аваков дружбану Бене не поможет?
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И не "котеня", а "кошеня" українською буде.
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Рускаязычная челюсть не может выговорить такие слова..как "кіт" ..."кошеня"....только "кОт"..."кОтенок"...и "кОшеня"....
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Завізжали порохоботи...почали скиглити..
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лахтинский новобранец: бегает и постит одну и ту же реплику по всем темам.
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Об'єм вбудованої пам'яті не розраховано на більше. Потрібна дорога процедура - трепанацвя черепа. Але її роблять лише перевіреним. Зате після того вони можуть вести дискусію у стилі "сам дуракъ".
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Дякую чоловіче, я завжди підозрював, що петерасти якісь дивні, тепер буду знати!
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вот ты, лахтинец как раз то же самое везде пишешь
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после отказа ответить на мой вопросик твои закидоны, что кто-то там лахтинец, выглядят жалко и ты вместе с ними тоже.
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лахтинец, сколько можно писать про лахту?
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Верещать свинарчуки - це добре.. На мангал їхні тушки.. До речі - манько сам теж балотується самовисуванцем в Синельніковському районі Дніпропетровщини, без цієї інформації новина не повна..
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Это после заявлений Мосийчука, что Кононенко через Манько предлагал ему мошенническую схему в Васильеовском участке.
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Что же нарушил мой комментарий...?? Может по ошибке модератор удалил.. повторим...а потом спросим на ветке Совета если еще раз удалит...а может он тут обьяснит....

Авакян лег под зебобика....дубинский нужный для зебобиков чувак...свой в доску...малорос....
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Закричали о беспределе те кто Саакашвили с мешком на голове из Украины выбросили.
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Який смисл проедення ошуків перед виборами, підняти рейтінг.
Щось буратіни туплять.
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21 числа нужно закончить эру Свинарчуков и Ко во власти, и начать новый этап- судебный, с последующим наказанием..
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... пашинский уже трактор заправляет на котором петю на майдан второй раз выталкивать будет ...ливаруцию делать
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какие обыски кононенко с березенко должны сидеть в соседних камерах за воровство в безумных размерах
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ну так поліція то опора слуги народу, тобто бєні іЗе, і ен котів під їх приводом
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вот кого кого а Кононенко, как то вообще не жаль, если таки его и не выберут депутатом) Хоть Зе канеш слишком много берет мест в парламенте(((
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Таким не можна давати великі посади. Але чмо забуває, що тут нема царя і він вийде з ОПи вперед ногами раніше ніж очікує. Гебня знала кого підсовувати.
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Кононенко не тот человек за которого стоит переживать. Он же вроде как был кассой БПП, то есть платил за голоса в ВР.
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Чему удивляться- вчера в прямом эфире Гройсман заявил- Порошенко и кум Путина Медведчук друзья и партнеры, разговаривают и видятся почти каждый день.
Также, вчера, в прямом эфире Гордон заявил- Путин, Порошенко, Медведчук- тройка друзей с общими интересами..
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