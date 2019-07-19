 Доверенное лицо кандидата в нардепы Кононенко Манько заявляет об обысках

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в видео, опубликованном в фейсбуке.

По словам Манько, сегодня с 5 утра в отеле, где проживают его помощники и агитаторы, полиция проводила обыски, на которые не было "ни ордера, не постановления суда". Он утверждает, что в полиции "за ночь возбудили дело" после анонимного звонка с информацией о том, что у его людей есть оружие.

Манько назвал случившееся "беспределом".

По источникам Цензор.НЕТ, были задержаны сотрудники киевской охранной фирмы "Альфа-Гарант", подконтрольной Кононенко. Они приезжали в Васильковку и Синельниково в качестве силовой поддержки Манько.

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Напомним, Игорь Кононенко баллотируется в 94 округе на Киевщине. Его главным конкурентом в предвоборной гонке по этому округу является Александр Дубинский от "Слуги народа". Также баллотирующийся по этому округу нардеп Игорь Мосийчук недавно заявил о снятии своей кандидатуры. При этом, Мосийчук сообщил, что председатель общественной организации "Единый союз патриотов Украины" Валентин Манько предлагал ему 20 тыс. долларов за отказ баллотироваться в Раду.