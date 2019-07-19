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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Общество
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Все про:демография (209) Госстат (147)

 Численность населения Украины составляет 42,04 млн человек. Смертность превысила рождаемость в два раза, - Госстат

Численность населения Украины за январь-май 2019 года уменьшилась на 122,4 тыс. человек по сравнению с декабрем 2018 года и на 1 июня 2019 года составила 42 млн 038 тыс. человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По данным Госстата, за январь-май 2019 года родилось 126,7 тыс. детей, в то время как в январе-мае 2018 года этот показатель составил 137,8 тыс.

За первые пять месяцев текущего года была зафиксирована естественная убыль населения – 260,9 тыс. человек, тогда как за аналогичный период прошлого года естественная убыль составила 254,2 тыс. человек. При этом число приехавших в страну превысило количество выехавших из страны на 11 тыс. 842 человека, за январь-апрель 2018 года этот показатель составил 9616 человек.

Кроме того, отмечается существенное превышение числа умерших над числом новорожденных: на 100 умерших - 49 новорожденных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Население Украины сократится к 2050 г. на 19,9%, - ООН

Данные по расчету численности населения охватывают все регионы Украины, кроме временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя.

Данные по естественному и миграционному движению населения сформированы без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": До конца 2030 года трудоспособное население Украины сократится более чем на 3 млн человек, - эксперт

Как сообщалось, по данным Госстата, за 2018 год количество населения в Украине уменьшилось более чем на 200 тыс. человек.

Согласно прогнозу Института демографии социальных исследований НАНУ, население Украины к 2030 году сократится на 6,8% - до 39,5 млн человек, при этом доля трудоспособного населения снизится на 12% - до 24 млн, основной причиной является отток трудоспособного населения за рубеж.

Весной 2014 года, после оккупации Крыма РФ и формирования зоны антитеррористической операции на востоке страны в связи с началом активных боевых действий в регионе, численность населения Украины была существенно скорректирована и уменьшена до 43 млн с 45 млн человек. В дальнейшем этот показатель уменьшался от месяца к месяцу.

Последний раз перепись населения в Украине проводилась в 2001 году. Организация Объединенных Наций рекомендует проводить такую оценку не реже чем один раз в десять лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3138483
 
 
 Топ комментарии
 
Украинская "элита" геноцид в Украине организовала. С какого года Педро работает на руководящих должностях госслужащим? Больше 20 лет. Что еще надо доказывать?
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За моїми підрахунками - без Криму і ордло наявне населення України - 37 мільйонів(плюс-мінус). І ще пара мільйонів заробітчан, які прописані в нас, але фактично в Україні не живуть.
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Украинская "элита" геноцид в Украине организовала. С какого года Педро работает на руководящих должностях госслужащим? Больше 20 лет. Что еще надо доказывать?
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- Знаете, Воробьянинов, этот стул напоминает мне нашу жизнь. Мы тоже плывем по течению. Нас топят, мы выплываем, хотя, кажется, никого этим не радуем. Нас никто не любит, если не считать уголовногорозыска, который тоже нас не любит. Никому до нас нет дела. (с)
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Порошенко працює з 1989 року, коли з відзнакою закінчив факультет міжнародних відносин та міжнародного права Київського Національного Університету ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю: « Міжнародні економічні відносини».
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Напиши в завершение биографии :"Тырит с 1989".
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Вы уверены, что это именно Порошенко у Вас мозг стырил?
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,,, при этом барыжатникоффЪ не поумнел ни на йоту!
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Значит, с того мозгу толку было с гулькин... нос.
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За границей мы добиваемся бо'льшего, чем дома (с Богом) : подтвердить диплом, пройти на ит. специализацию и работать врачом. Мозг даётся Богом, и никаким поклонникам маммоны его не отнять!
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Ну, расскажите мне как Порошенко обокрал Украину.

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В Италии треть всех врачей - иностранцы. Во Франции ещё больше!
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А у нас все кондитеры отечественные. Чисельність населення України становить 42,04 млн осіб. Смертність перевищила народжуваність удвічі, - Держстат - Цензор.НЕТ 9988
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Ваш особистий спосіб заробітку, зовсім не обов'язковий для іншого.
Не замаслювались?
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с такими "реформами" от евреев скоро не останется кому и для кого идти в Слуги???? Численность населения Украины составляет 42,04 млн человек. Смертность превысила рождаемость в два раза, - Госстат - Цензор.НЕТ 8798
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Лілював вголос. Дякую за покращання настрою Численность населения Украины составляет 42,04 млн человек. Смертность превысила рождаемость в два раза, - Госстат - Цензор.НЕТ 7443

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зараз тут почнеться .. тіпа супрунша винна, петька..
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вот здесь все понятно..
Женщины не хотят трудностей, а мужчины ответственности...
Жить для себя... - некого винить...
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Якщо жінка йде в декрет мінімум на три роки, то вона випадає з професії, нічого не заробляє, кар'єра стоїть, приходять інші спеціалісти, а це певний ризик, особливо якщо чоловік, який поряд, не хоче відповідальності.
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На заході більше народжують.
В мене таке враження, що незабаром тут буде бебі -бум.
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На западе тоже рождаемость падает. Бэбибум был в 50-60 годах с тех пор рождаемость падает.
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А ты обизнана😀
Все сама понимаешь
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Супруе использует бюджеьные средства для саморекламы. То же делает и Гройсман.
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А могла б на ці гроші понароджувати!
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быстро прочитать - *спрут*, новая кличка парамедика .
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баба! кроме вашей банды, на сайте никого и нет - люди работают, растят детей, отдыхают в отпуске!
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ти ж є...
дурна домбаська старушенція..
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По-вашему, кацапскому, Донбасс - не Украина? И Маркив сидит в тюрьме не за освобождение украинской земли от кацапофф? Брысь на среднюю полосу расиски, трольчиха!
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Присутствующие в зале суда в Павие украинские воины скандировали : " Мы все есть Маркив"!
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А кто виноват? Зеленский или реформаторы-инопланетяне? Ты хоть малейшее представление имеешь о том, как должно быть организовано медицинское обеспечение в цивилизованном государстве и что такое предупредительная медицина? Как должны работать экологическая и санитарная службы? Да и что такое цивилизованное государство в принципе? Надеяться приходится только на то, что и порохоблевота, и зеблевота скоро канет в лету, как и краснопузые.
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Супрун і займається превентивною медициною.
Освітньою діяльністю. Кожна окрема персоналія здатна подбати про себе сама так, як не подбає ніхто. Не накопичувати болячки, а шанувати своє тіло.
Але ж з неї зробили посміховисько і дурну американку ті, хто вже в 40 років мають здоров'я сімидесятилітніх через неправильний стиль життя.
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Напрашивается сам-собой вопрос: у вас есть высшее медицинское образование? Или как у Супрун и большинства соевых "реформаторов", церковно-приходская школа?
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твою спрут-супруниху взашей из Украины! Заболеваемость и смертность от кори колоссальные!
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так то порох виноват))))
вот при зе бабы нарожают
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везьде порохоскот ))
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Сестро! В поцієнта галюцинації! Зовсім зуйово! Терміново заштрик!
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3.143дануло чмо под америкоцким прокси....
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Зря это опубликовали, теперь ваЗЕлин запретит продажу презиков....
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Госстату верить, что Кульбиде с его прогнозами погоды.
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Так на зміну підлоги вже заробило чи ні?
Бо хрін зрозумієш, чи ти Мері, чи все ж таки приєднався...
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Последняя перепись уже стала совершеннолетний
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За моїми підрахунками - без Криму і ордло наявне населення України - 37 мільйонів(плюс-мінус). І ще пара мільйонів заробітчан, які прописані в нас, але фактично в Україні не живуть.
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Якщо така пісня... Значить результати виборів вже намальовані...
42 було з кримом і донецьком/луганськом і щаробітчанами...
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ни кто тебе не будет рисовать результаты, как оно есть узнаешь 22 числа
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===население Украины к 2030 году сократится на 6,8% - до 39,5 млн человек, при этом доля трудоспособного населения снизится на 12% - до 24 млн===

Т.е. пенсий не будет
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При потужних "рехформах" "доктора смерть" - на той час до пенсій мало хто доживатиме.
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А 100 померлих на 49 народжених - це взагалі "тихий ужас". Це 1 місце в світі за зменшенням населенням. Це ще раз доводить, що виїжджає в основному молодь, яка вже створює сім'ї і народжує в інших країнах. Найсмішніше те, що до нас навіть азіати із африканцям не їдуть. Тобто ми можем залишатися в історії, як перша держава, що вимерла за століття маючи при цьому на початку свого існування більше 50 млн.
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Європа. Лідери депопуляції:
1. Болгария
Численность населения в 2017 году: 7,08 млн.Прогноз на 2050 год: 5,42
2. Латвия
Численность населения в 2017 году: 1,95 млнПрогноз на 2050 год: 1,52
3. Молдавия
Численность населения в 2017 году: 4,05 млнПрогноз на 2050 год: 3,29
4. Украина
Численность населения в 2017 году: 44,22 млн. Прогноз на 2050 год: 36,42
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Taras Volynyanyn Така територія з багатствами пустувати не буде.Чомусь сюди приїжджають такі як Шустер.
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Ну негров как раз нам и собираются прислать, в ВР уже практически протолкнули, а там и другие подтянутся! судя по принятым законам Европа, США, Украину как раз и собираются сделать выселками для цыган негров и др!
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«Ряд стран сегодня испытывает долгосрочную убыль населения: Россия, Болгария, Эстония, Латвия, Украина, Белоруссия, Грузия, Литва, Венгрия, Япония, Словения, Молдавия, Армения, Босния, Хорватия, Германия, а теперь Италия и Куба.
Со ссылкой на руководителя Института демографии, миграции и регионального развития высказали предположение, что к 2050 г. население РФ сократится до 80 млн[36]. »

https://ru.wikipedia.org/wiki/Депопуляция
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Всё это ахидея: нет уже такой массы людей в Украине.
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А що, ті українці, які зараз працюють за кордоном, вже не громадяни України?
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Вся быдло-элита казнокрадов и коррупционеров грабящая Украину 27 лет должна быть казнена за геноцид украинского народа.
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Це з Кримом, Донбасом і всіма заробітчанами?
І то щось слабо віриться.
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Гиги! Сюда входят и те, кто живёт за границей, и даже получил гражданство, но не отказался от украинского!
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Но в Литве ситуация еще хуже. Где-то было, что они перешли какую-то демографическую планку, и через 50 лет их вообще не будет.
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Мал по малу страна очищается. Сотни лет здесь проводилась инволюция - лучших уничтожали, худшие оставались.
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Покращення наступило. Гнойсман и Петренко в шоке. С кого же теперь алименты содрать будет? Придется опять с евробляхеров еще раз сдирать за растаможку.
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Так до этого же были 145 переможнiх рехформ от соевого кубла... А теперь оказывается, шо это были не перемоги, а элементарный геноцид украинцев?!.
То голосуйте за соевого хряка еще и ВР, шобы эта мразота верещала ещё и там, и щобы нас через пять лет осталось не 40 миллионов, а всего лишь 30... или 25.
Форум "цензора" превратился в токсичную, вонючую выгребную яму, где хитроватый и крученый юрик бутусов собрал под своё крыло всех стецьковских шавок и прочих городских сумасшедших, которые обильно заливают жидким говном весь форум.
Варитесь в собственном соку, твари! Може переварите друг друга на удобрения в конце концов и исчезните на...й.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЧисленность населения Украины составляет 42,04 млн человек. Смертность превысила рождаемость в два раза, - Госстат
 
 
 
 
 
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