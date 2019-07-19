 Численность населения Украины составляет 42,04 млн человек. Смертность превысила рождаемость в два раза, - Госстат

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.
По данным Госстата, за январь-май 2019 года родилось 126,7 тыс. детей, в то время как в январе-мае 2018 года этот показатель составил 137,8 тыс.
За первые пять месяцев текущего года была зафиксирована естественная убыль населения – 260,9 тыс. человек, тогда как за аналогичный период прошлого года естественная убыль составила 254,2 тыс. человек. При этом число приехавших в страну превысило количество выехавших из страны на 11 тыс. 842 человека, за январь-апрель 2018 года этот показатель составил 9616 человек.
Кроме того, отмечается существенное превышение числа умерших над числом новорожденных: на 100 умерших - 49 новорожденных.
Данные по расчету численности населения охватывают все регионы Украины, кроме временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя.
Данные по естественному и миграционному движению населения сформированы без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Как сообщалось, по данным Госстата, за 2018 год количество населения в Украине уменьшилось более чем на 200 тыс. человек.
Согласно прогнозу Института демографии социальных исследований НАНУ, население Украины к 2030 году сократится на 6,8% - до 39,5 млн человек, при этом доля трудоспособного населения снизится на 12% - до 24 млн, основной причиной является отток трудоспособного населения за рубеж.
Весной 2014 года, после оккупации Крыма РФ и формирования зоны антитеррористической операции на востоке страны в связи с началом активных боевых действий в регионе, численность населения Украины была существенно скорректирована и уменьшена до 43 млн с 45 млн человек. В дальнейшем этот показатель уменьшался от месяца к месяцу.
Последний раз перепись населения в Украине проводилась в 2001 году. Организация Объединенных Наций рекомендует проводить такую оценку не реже чем один раз в десять лет.
Не замаслювались?
Женщины не хотят трудностей, а мужчины ответственности...
Жить для себя... - некого винить...
В мене таке враження, що незабаром тут буде бебі -бум.
Все сама понимаешь
дурна домбаська старушенція..
Освітньою діяльністю. Кожна окрема персоналія здатна подбати про себе сама так, як не подбає ніхто. Не накопичувати болячки, а шанувати своє тіло.
Але ж з неї зробили посміховисько і дурну американку ті, хто вже в 40 років мають здоров'я сімидесятилітніх через неправильний стиль життя.
вот при зе бабы нарожают
Бо хрін зрозумієш, чи ти Мері, чи все ж таки приєднався...
42 було з кримом і донецьком/луганськом і щаробітчанами...
Т.е. пенсий не будет
1. Болгария
Численность населения в 2017 году: 7,08 млн.Прогноз на 2050 год: 5,42
2. Латвия
Численность населения в 2017 году: 1,95 млнПрогноз на 2050 год: 1,52
3. Молдавия
Численность населения в 2017 году: 4,05 млнПрогноз на 2050 год: 3,29
4. Украина
Численность населения в 2017 году: 44,22 млн. Прогноз на 2050 год: 36,42
Со ссылкой на руководителя Института демографии, миграции и регионального развития высказали предположение, что к 2050 г. население РФ сократится до 80 млн[36]. »
https://ru.wikipedia.org/wiki/Депопуляция
І то щось слабо віриться.
То голосуйте за соевого хряка еще и ВР, шобы эта мразота верещала ещё и там, и щобы нас через пять лет осталось не 40 миллионов, а всего лишь 30... или 25.
Форум "цензора" превратился в токсичную, вонючую выгребную яму, где хитроватый и крученый юрик бутусов собрал под своё крыло всех стецьковских шавок и прочих городских сумасшедших, которые обильно заливают жидким говном весь форум.
Варитесь в собственном соку, твари! Може переварите друг друга на удобрения в конце концов и исчезните на...й.