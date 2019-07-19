 Численность населения Украины составляет 42,04 млн человек. Смертность превысила рождаемость в два раза, - Госстат

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По данным Госстата, за январь-май 2019 года родилось 126,7 тыс. детей, в то время как в январе-мае 2018 года этот показатель составил 137,8 тыс.

За первые пять месяцев текущего года была зафиксирована естественная убыль населения – 260,9 тыс. человек, тогда как за аналогичный период прошлого года естественная убыль составила 254,2 тыс. человек. При этом число приехавших в страну превысило количество выехавших из страны на 11 тыс. 842 человека, за январь-апрель 2018 года этот показатель составил 9616 человек.

Кроме того, отмечается существенное превышение числа умерших над числом новорожденных: на 100 умерших - 49 новорожденных.

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Данные по расчету численности населения охватывают все регионы Украины, кроме временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя.

Данные по естественному и миграционному движению населения сформированы без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

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Как сообщалось, по данным Госстата, за 2018 год количество населения в Украине уменьшилось более чем на 200 тыс. человек.

Согласно прогнозу Института демографии социальных исследований НАНУ, население Украины к 2030 году сократится на 6,8% - до 39,5 млн человек, при этом доля трудоспособного населения снизится на 12% - до 24 млн, основной причиной является отток трудоспособного населения за рубеж.

Весной 2014 года, после оккупации Крыма РФ и формирования зоны антитеррористической операции на востоке страны в связи с началом активных боевых действий в регионе, численность населения Украины была существенно скорректирована и уменьшена до 43 млн с 45 млн человек. В дальнейшем этот показатель уменьшался от месяца к месяцу.

Последний раз перепись населения в Украине проводилась в 2001 году. Организация Объединенных Наций рекомендует проводить такую оценку не реже чем один раз в десять лет.