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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
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Все про:Газ (9103) Европа (1130) Россия (73373) Северный поток (480) Зеркаль (196)

 "Северный поток-2" никогда не будет выгоден россиянам так, как они на это надеются, - Зеркаль

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль считает, что "Северный поток-2" никогда не оправдает финансовых и организационных надежд России, поскольку на газопровод уже распространяется законодательство Европейского Союза.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в интервью ZN.UA.

"Я не отношусь к "Северному потоку-2" как к чему-то фатальному. Исхожу из того, что на "Северный поток" уже распространяется законодательство ЕС, и он никогда не будет выгоден россиянам так, как они на это надеются. А если им что-то невыгодно, то они часто бросают такую идею", - сказала Зеркаль.

В ответ на уточнение журналистов издания, что "пока не бросают", она отметила, что ""Северный поток-2" не будет работать с 1 января 2020 года, как россияне этого хотели, и даже не факт, что это произойдет 1 июля следующего года".

"Они только сейчас начинают переделывать проектную документацию под альтернативный путь, минуя территориальные воды Дании. Это уже большое поражение. Другой момент - европейское законодательство: усиление рыночных отношений в рамках европейского газового рынка означает, что "Северный поток" не будет работать так, как они его себе построили финансово и организационно", - сказала Зеркаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МИД ФРГ Маас считает "Северный поток-2" разумным и важным для Европы проектом

Газопровод "Северный поток-2" строится российскими и европейскими компаниями под руководством российского концерна "Газпром". Участницей проекта является и "дочка" немецкого концерна BASF - компания Wintershall. Целый ряд европейских стран выражает большие сомнения по поводу строительства "Северного потока-2", полагая, что Европа попадет в еще большую зависимость от российского газа.

Источник: https://censor.net.ua/n3138473
 
   
 Топ комментарии
 
Всякую херню готовы придумать лишь бы не признавать очевидного. Конечно он им будет выгоден, и чем дальше тем больше. А мы себя будем успокаивать тем, что мы в это не верим...
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На жаль, пані Ксенія, всі відомі імперії розпадалися внаслідок військових поразок, або внаслідок надмірних втрат не обов'язково людських) у зовнішніх військових конфліктах, або внаслідок економічного і адміністративного колапсу від утримання загарбаних територій. Смерть сраліна не призвела до розпаду сирисири, смерть Калігкли, чи Нерона, чи навіть великого Цезаря не призвела до розпаду Римської імперії - навпаки її зоряний час був ще попереду. Надіятися на смерть пуйла - марна справа. Потрібно надіятися на поразки кацапів і катаклізми у самому кацапстані. І робити все, щоб вони відбулись якнайшвидше. Іншого шляху немає. Так кажуть історики.
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Словоблудие. Как будто эта курица, что либо понимает в макроэкономике и газотранспортной экономике.
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СП-1 загружен россиским газом на 110% (62 млрд кубометров при плановой мощности 50 милрд. кубометров). Хотя по 3-му энергопакеты должно быть не более 25%.
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ага а как встал Поток 1 на капремонт 3 недельный...то рост прокачки газа через Украинскую ГТС подскочили на 73% в сутки.... наминуточку представим сбе акт агрессии диверсии терроризма да простотехногенный актор катастрофа авария разрыв трубы пока то да се пока найдут а если шторм в Балтике а там 6-7 баллов все одноч то 9-10 в Атлантике..как прикажете работатв шторм то...а все ползек к Украинам мол дайте пока прокачать через вас.... Путин руководствуются амбициями... скорее назло а нкакой экономикой не заьбывайте что прокладка Потока это повод лучший-- украсть миллиарды -закопав миллионы.. так богатеют бурратино в Европе и России особенно...
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Еще есть труба Белорусь-Польша, строится сп-2, южный поток. Хотя мощность гтс Украины 300 млрд. кубометров в год - как шесть северных потоков.
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А чого це сьогодні Зеркаль джерелом новин раптом стала? Річниця в неї якась? "Северный поток-2" никогда не будет выгоден россиянам так, как они на это надеются, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 8708
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Выборы! Своих уже боится показывать, чего лишнего не взболтнули бы.
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ну,можем только порадоваться за кацаплян...наконец то прекратили зарывать баксы в землю...
зато начали их топить в море "Северный поток-2" никогда не будет выгоден россиянам так, как они на это надеются, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 9008
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Противостояние рабофакии и США...это как противостояние рыцаря в доспехах с мор пехом)))
Каждый ход рабофакии опаздывает на 3-4 хода США)))
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Московия в Сирии заблокировала строительство газопрвода из Катара, в Европе строит СП-2. Кто рыцарь в доспехах, а кто морпех?
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Катар - прежде всего СПГ. Труба постольку постольку. Зато Эрдоган с Айзерами запустили свой поток.
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Эрдоган и Южный поток достраивает.
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для Курятника это капля в море. Больше двух труб там не будет, к тому же Эрдоган в последнее время больше покупает СПГ чем у Курятника.
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До речі, хоч власне перший крок на Місяць астронавт Ніл Армстронг зробив 20 липня... але Google, як бачимо, вже відзначає.

"Северный поток-2" никогда не будет выгоден россиянам так, как они на это надеются, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 2958
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Точно, дякую )))

Армстронг спустився на поверхню Місяця 21 липня 1969 року о 02 годині 56 хвилин 20 секунд за Грінвічем. Зробивши крок з драбинки місячного модулю на поверхню Місяця, він вимовив знамениту фразу: «Це один маленький крок для людини, але гігантський стрибок для всього людства».
Олдрін вийшов на поверхню Місяця через 15 хвилин після Армстронга.
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Будемо сподіватись. Незабаром на росію очікуватимуть зміни.
Фуйло старішає, він і так всім там набрид, скоро будуть шукати іншого, а між тим можемо побачити парад суверенітетів.
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На жаль, пані Ксенія, всі відомі імперії розпадалися внаслідок військових поразок, або внаслідок надмірних втрат не обов'язково людських) у зовнішніх військових конфліктах, або внаслідок економічного і адміністративного колапсу від утримання загарбаних територій. Смерть сраліна не призвела до розпаду сирисири, смерть Калігкли, чи Нерона, чи навіть великого Цезаря не призвела до розпаду Римської імперії - навпаки її зоряний час був ще попереду. Надіятися на смерть пуйла - марна справа. Потрібно надіятися на поразки кацапів і катаклізми у самому кацапстані. І робити все, щоб вони відбулись якнайшвидше. Іншого шляху немає. Так кажуть історики.
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Когда раша делает пакости соседям , она в последнюю очередь думает о выгоде .
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странно ожидать другого поведения от агрессора, не находишь ?
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Словоблудие. Как будто эта курица, что либо понимает в макроэкономике и газотранспортной экономике.
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очень приятно, что РФ будет не так хорошо, как мечталось, это главное, а не то, что Украина потеряет транзит с концами.
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Датское агентство по охране окружающей среды выдало первое одобрение на строительство газопровода Baltic Pipe из Польши в Норвегию,
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Всякую херню готовы придумать лишь бы не признавать очевидного. Конечно он им будет выгоден, и чем дальше тем больше. А мы себя будем успокаивать тем, что мы в это не верим...
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а почему страна-агрессор должна думать об Украине ? У них свои цели.
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эти вопросы к Зеркаль...
она должна говорить что выгодно нам или как пострадаем мы...
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Вся справа в тому, що його не буде взагалі. А якщо і добудують, то газу там не буде.
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Зам министра не того профиля, в душе министр без портфеля наверное
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Благодаря так сраным дипломатам мы в большой жопе,никто нас нормально не воспринимают благодаря дакой манде как тупая зеркаль
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Включайте логику. Рыжий кобель и компания кричит -Все прпало отдаем ГТС пока не поздно. Зеркаль говорит без паники полет нормальный. Гнать шелудивого пса надо. Вот что она говорит.
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Московія ніколи і не розглядала цей проект, як бізнесовий. Вони хочуть посадити Європу на голку. І за одно Балтійське море узяти під контроль. Бариги з Європи ніколи не зрозуміють гопників із Московії. Європа дивиться на дерево і розмірковує про кубометри деревини чи врожай з цього дерева. Московія дивиться на дерево і розмірковує як з нього швидше зробити дубину. Бо Європу годує їх праця, а Московію годує їхня дубина. Чим дубина буде більшою - тим більше вони виб'ють собі "матеріальних благ". Ядерна зброя, нафта, газ і безмежна дурь - от і вся Московія. Європа вже втратила Балтійське море. Бо Московія - великі майстри підривати щось своє, аби отримати привід розмахувати дубиною. Через певний час москалі самі зімітують теракт на цьому газопроводі, і під цим приводом увійдуть своїми коритами у все Балтійське море. А Європа і сказати нічого не зможе - їхні ж дупи позамерзають. Москалі загробили триста європейців - п'ять років соплі жують - шкоду рахують. Європі Україна здавалася ненадійною - ото вони отримають "надійних партерів" на додачу до ядерних ракет у Калінінграді.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Северный поток-2" никогда не будет выгоден россиянам так, как они на это надеются, - Зеркаль
 
 
 
 
 
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