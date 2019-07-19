 "Северный поток-2" никогда не будет выгоден россиянам так, как они на это надеются, - Зеркаль

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в интервью ZN.UA.
"Я не отношусь к "Северному потоку-2" как к чему-то фатальному. Исхожу из того, что на "Северный поток" уже распространяется законодательство ЕС, и он никогда не будет выгоден россиянам так, как они на это надеются. А если им что-то невыгодно, то они часто бросают такую идею", - сказала Зеркаль.
В ответ на уточнение журналистов издания, что "пока не бросают", она отметила, что ""Северный поток-2" не будет работать с 1 января 2020 года, как россияне этого хотели, и даже не факт, что это произойдет 1 июля следующего года".
"Они только сейчас начинают переделывать проектную документацию под альтернативный путь, минуя территориальные воды Дании. Это уже большое поражение. Другой момент - европейское законодательство: усиление рыночных отношений в рамках европейского газового рынка означает, что "Северный поток" не будет работать так, как они его себе построили финансово и организационно", - сказала Зеркаль.
Газопровод "Северный поток-2" строится российскими и европейскими компаниями под руководством российского концерна "Газпром". Участницей проекта является и "дочка" немецкого концерна BASF - компания Wintershall. Целый ряд европейских стран выражает большие сомнения по поводу строительства "Северного потока-2", полагая, что Европа попадет в еще большую зависимость от российского газа.
зато начали их топить в море
Каждый ход рабофакии опаздывает на 3-4 хода США)))
Армстронг спустився на поверхню Місяця 21 липня 1969 року о 02 годині 56 хвилин 20 секунд за Грінвічем. Зробивши крок з драбинки місячного модулю на поверхню Місяця, він вимовив знамениту фразу: «Це один маленький крок для людини, але гігантський стрибок для всього людства».
Олдрін вийшов на поверхню Місяця через 15 хвилин після Армстронга.
Фуйло старішає, він і так всім там набрид, скоро будуть шукати іншого, а між тим можемо побачити парад суверенітетів.
отож...
она должна говорить что выгодно нам или как пострадаем мы...