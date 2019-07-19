 Есть огромные недоработки со стороны украинского следствия. Я не хочу рассказывать, что это "политический заказ" и "след России", - Зеркаль о деле Маркива

Об этом в интервью ZN.UA сказала заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает Цензор.НЕТ.
"Я считаю, что не хватает результатов следствия по убийству итальянского журналиста Ракелли. Где? В Украине. Я не хочу идти по пути, по которому сейчас идут все, включая нашего посла в Италии, и рассказывать, что это "политический заказ", "след России" и т.п. Потому что я считаю, что есть огромные недоработки со стороны украинского следствия. И если у адвокатов не было возможности предоставить информацию о расследовании убийства Ракелли в Украине, то бросаться обвинениями только в том, что это "политическая расправа", нельзя", - рассказала она, комментируя решение суда в Италии относительно украинца, нацгвардейца Виталия Маркива.
"Ситуация сложилась не сегодня. Она сложилась еще в 2015 году, когда итальянцы хотели получить информацию, когда во время каждого визита в Украину, каждого контакта предлагали вместе работать над следствием, а их, как и родственников погибшего журналиста, просто игнорировали. Еще раз подчеркиваю: если бы у нас были результаты расследования убийства итальянского журналиста и украинское следствие сотрудничало бы с итальянским, то вероятность преследования и такого результата, который мы сегодня получили, была бы гораздо ниже, или даже минимальна. В любом случае, не было бы такого ощущения политического преследования. Политические риски существуют всегда, но у нас есть противоположный пример — по МН17, где наше сотрудничество проходит в совершенно другой атмосфере, где вопросы недоверия в случае их возникновения снимаются благодаря тесному сотрудничеству. Я считаю, что здесь есть много различных факторов. Возможно, российский там тоже присутствует. Но говорить, что это основной фактор, я не могу. Потому что я считаю, что с нашей стороны существует большой провал", - резюмировала Зеркаль.
Напомним, итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Он приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца за недостатком улик.
Зеркаль абсолютно неправа.
Украина не должна была выяснять кто убил журналиста.
Это Италия должна была доказать, что виновен Маркив
Но Сабаков пожлобился на на адвокатов
чи може мы їх..... ?
Дубль-один - моряки.
Вот и все.