 Есть огромные недоработки со стороны украинского следствия. Я не хочу рассказывать, что это "политический заказ" и "след России", - Зеркаль о деле Маркива

Об этом в интервью ZN.UA сказала заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что не хватает результатов следствия по убийству итальянского журналиста Ракелли. Где? В Украине. Я не хочу идти по пути, по которому сейчас идут все, включая нашего посла в Италии, и рассказывать, что это "политический заказ", "след России" и т.п. Потому что я считаю, что есть огромные недоработки со стороны украинского следствия. И если у адвокатов не было возможности предоставить информацию о расследовании убийства Ракелли в Украине, то бросаться обвинениями только в том, что это "политическая расправа", нельзя", - рассказала она, комментируя решение суда в Италии относительно украинца, нацгвардейца Виталия Маркива.

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"Ситуация сложилась не сегодня. Она сложилась еще в 2015 году, когда итальянцы хотели получить информацию, когда во время каждого визита в Украину, каждого контакта предлагали вместе работать над следствием, а их, как и родственников погибшего журналиста, просто игнорировали. Еще раз подчеркиваю: если бы у нас были результаты расследования убийства итальянского журналиста и украинское следствие сотрудничало бы с итальянским, то вероятность преследования и такого результата, который мы сегодня получили, была бы гораздо ниже, или даже минимальна. В любом случае, не было бы такого ощущения политического преследования. Политические риски существуют всегда, но у нас есть противоположный пример — по МН17, где наше сотрудничество проходит в совершенно другой атмосфере, где вопросы недоверия в случае их возникновения снимаются благодаря тесному сотрудничеству. Я считаю, что здесь есть много различных факторов. Возможно, российский там тоже присутствует. Но говорить, что это основной фактор, я не могу. Потому что я считаю, что с нашей стороны существует большой провал", - резюмировала Зеркаль.

Напомним, итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Он приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца за недостатком улик.