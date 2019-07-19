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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 Вышинского должны отпустить без предварительных условий, - Москалькова отвергла возможность обмена пропагандиста

Уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова считает, что главного редактора "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского должны отпустить без предварительных условий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина

"Обмены не входят в мою компетенцию. Считаю, что Кириллу Вышинскому мера пресечения должна быть изменена без всяких предварительных условий. Тем более, что он сам категорически против обмена, а его защита убеждена, что оснований для содержания под стражей журналиста нет", - сказала Москалькова  в пятницу.

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов освободить арестованного главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, если Россия одновременно освободит украинского кинорежиссера Олега Сенцова.

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"Если мы говорим о доброй воле, и мы действительно желаем, чтобы это произошло в ближайшее время, мы готовы Вышинского поменять. Сенцов - это как пример. Мы готовы поменять на Сенцова, но это - не разменная монета", - сказал Зеленский в Киеве журналистам.

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года. Ему объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по части 1 статьи 111 (госизмена) Уголовного кодекса Украины.

Сенцов был задержан в Крыму в 2014 году. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества. Сенцов вину не признал, все обвинения отрицает.

Источник: https://censor.net.ua/n3138469
 
 
 Топ комментарии
 
та повяжите вы уже Медведчука с Бойко, и будет реально на кого обменивать.

Хотя с другой стороны, если Медведчук станет не принимаем в Украине - он и путлеру нах не нужен будет (Уловка - 22)
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Ну вот маски сброшены... Вышинского должны отпустить без предварительных условий, - Москалькова отвергла возможность обмена пропагандиста - Цензор.НЕТ 6677 на колени Зеленский Вышинского должны отпустить без предварительных условий, - Москалькова отвергла возможность обмена пропагандиста - Цензор.НЕТ 5182 целуем туфля Фуйло.... Вышинского должны отпустить без предварительных условий, - Москалькова отвергла возможность обмена пропагандиста - Цензор.НЕТ 390
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ватники и порохоботы злорадствуют
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твой клоун и есть ватник, а порохоботом для почитателей клоуна является любой думающий человек, даже если он никогда не поддерживал порошенко. Думай-те Вишинського мають відпустити без попередніх умов, - Москалькова відкинула можливість обміну пропагандиста - Цензор.НЕТ 855
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чем же этот вышинский так ценен для *****?
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Новый гебельс больше всего ценит медийных вояк....
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Выстрел из автомата убивает, или ранит, одного... Атомная бомба - десятки тысяч... А перо медиабрехуна - поражает миллионы...
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куда тебе, зубожилое, про пуйло рассуждать! сиди не кукарекай. это твой новый хозяин. смотрящий дядя Витя, а твой зеленый кумир-прислуга, как всегда.
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ну что,президент,договорился с козломордыми?
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та повяжите вы уже Медведчука с Бойко, и будет реально на кого обменивать.

Хотя с другой стороны, если Медведчук станет не принимаем в Украине - он и путлеру нах не нужен будет (Уловка - 22)
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так отож...нащот последнего предложения Вышинского должны отпустить без предварительных условий, - Москалькова отвергла возможность обмена пропагандиста - Цензор.НЕТ 7455
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Зе, виконай свою передвиборчу обіцянку- розсміши *****.
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на нет и суда нет, смотри пункт №1.

Пункт №1 Постановление Гамбургского трибунала - моряков освободить ! Вышинского должны отпустить без предварительных условий, - Москалькова отвергла возможность обмена пропагандиста - Цензор.НЕТ 2724
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А что так? Без условий как наших моряков? Полностью согласен. Тем более есть правовое основание не держать моряков под стражей, а отпустить на Родину.
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====Без условий как наших моряков? Полностью согласен....===

а при чем тут Вышинский ??? Или по нему есть приговор международного трибунала?
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Должны? Кто ей что должен? Ага, дурных нэма
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А чому б не затримати цю Москалькову..та не поміняти на Сєнцова но її?
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то й пофік з окупантами бандитами, які збивають цивільні літаки не можна цивілізовано..тут всі методи доречні)
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з волками можна дише по волчі ...тому треба мати достатній та якісний обмінний фонд
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====Вышинского должны отпустить без предварительных условий, ===

Вышинского должны отпустить без предварительных условий, - Москалькова отвергла возможность обмена пропагандиста - Цензор.НЕТ 8846
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Отправьте ей фотографию Вышинского и его кал в спичечной коробочке
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Moряков должны отпустить без дополнительных условий
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Как бы популярнее объяснить этой дамочке, что мы им ничего не должны? Вышинского должны отпустить без предварительных условий, - Москалькова отвергла возможность обмена пропагандиста - Цензор.НЕТ 7778
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Вот даже фамилия у этой гниды мерзкая, на принадлежность указывающая. Шо тут говорить?
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хамить т совать нос в чужие дела - это очень по москальовски
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Все ватаны которые обслуживают кремель и лично на карлика убивают Украинцев разрушают экономику - невиновные и заслуживают только поощрение...так что по версии х#йла нужно извиниться и компенсировать неустойку.
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Сенцов, Кольченко, Балух, Чирний - крымчане. Для Путина обменять их - это как бы признать, что Крым - украинский, ИМХО. Этих ребят вытащить будет очень сложно. Может, стОит договариваться об обмене других наших - Сущенко, Карпюка, Клыха и др.?
Хотя, конечно, по-человечески, Сенцов и Балух должны быть первыми в списках на обмен - они этого заслужили.
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Москалькова иди лесом как зайдешь прямо а потом налево
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Держать эту тварь до последнего, потому что чем то он ценен для казломордых. На остальных им начхать, а за этого надо наших вытаскивать.
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Звідки вона це узяла.
Украіна повинна проявити стійкість у цьому питанні і наполягати на обміні . якщо москалі проти.то гехай сидить у тюрмі той Вишинський.
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Да не вопрос вообще, осудить на 15 лет и отпустить... после отбытия наказания.
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Если вышинского и других такого рода пи#аров отпустят посто так, то нынешнее руководство Украины во главе с Зеленским это просто шушара..., которых надо пи#дить везде где только увидишь. А таких как Шефир надо отлавливать и подвешивать за одну ногу в низ головой и пусть подыхают. Я понимаю что это жестоко, но по другому нельзя
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Зеленский заявил , что Киев готов освободить Вышинского, если Россия освободит Сенцова. /Зеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе/ Что они ни делают, не идут дела,Видно в понедельник их мама родила.Видно в понедельник их мама родила,Что они ни делают, не идут дела!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВышинского должны отпустить без предварительных условий, - Москалькова отвергла возможность обмена пропагандиста
 
 
 
 
 
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