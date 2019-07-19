 Для военных парад - это подарок, я их всегда проводил, - Саакашвили

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
"Думаю, парад надо было проводить. Потому что для военных парад имеет другое значение. Большее, чем премии, которые могут быть", - отметил он.
Комментируя отказ Зеленского от проведения парада, Саакашвили предположил, что президент "просто хочет отличаться от всего, что было".
Экс-президент Грузии также подчеркнул, что с тех пор, как покинул этот пост, парады в стране прекратились. "Я всегда проводил парады", - добавил он.
Полный текст интервью с Михеилом Саакашвили читайте здесь.
Опять в Польшу захотел в джете с мешком на голове ?
Ветераны войны с россией имеют законное право провести шествие в Киеве.
Или при Зе это можно только секс меньшинствам?
Президент был обязан в течение 15-и дней подписать этот закон, но так и не сделал это, несмотря на напоминание Парубия.
Таким образом, с 22-го июня в Украине произошла узурпация власти: Президент отказался подписать закон согласно которому он может быть остранён от должности.
С 22-го июня органы государственной власти, включая армию и госбезопасность, могут отказаться выполнять приказы Президента.
Так что если на Банковую приедут БТРы и вынесут Зе под белы рученьки - это будет не переворот, а восстановление конституционного правопорядка.
мусорскими Крещатик вряд ли блокировать станут,но могут согнать зевыборцив с зелёными шариками,чтобы устроить гулялово какое-нибудь..
Но разве это может понять Кловун со своим Учением о Зеленой Сопле?
С этим главкомом это будет унижение ВСУ....
В этот раз пускай просто пройдут ветераны АТО, добрбаты и волонтеры... - без официальных лиц с офиса Слуги...
А українці і без шмаркатої мавпочки парад проведуть.
"Для военных парад - что для лошади - свадьба... Голова в цветах, а жопа - в мыле...".
Кто "носил погоны" и реально учавствовал в параде, тот со мной согласится!...