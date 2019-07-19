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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2227) парад (435) Саакашвили (2754)

 Для военных парад - это подарок, я их всегда проводил, - Саакашвили

Лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили считает, что Зеленскому не нужно было отказываться от проведения военного парада на День независимости.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Думаю, парад надо было проводить. Потому что для военных парад имеет другое значение. Большее, чем премии, которые могут быть", - отметил он.

Комментируя отказ Зеленского от проведения парада, Саакашвили предположил, что президент "просто хочет отличаться от всего, что было".

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Экс-президент Грузии также подчеркнул, что с тех пор, как покинул этот пост, парады в стране прекратились. "Я всегда проводил парады", - добавил он.

Полный текст интервью с Михеилом Саакашвили читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3138468
 
 
 Топ комментарии
 
Миша, ты что?
Опять в Польшу захотел в джете с мешком на голове ? Для военных парад – это подарок, я их всегда проводил, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 3720
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Не надо. Без преЗедента обойдутся и проведут сами военные.
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парад нужен..., но не с этим главкомом....
С этим главкомом это будет унижение ВСУ....
В этот раз пускай просто пройдут ветераны АТО, добрбаты и волонтеры... - без официальных лиц с офиса Слуги...
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Миша, ты что?
Опять в Польшу захотел в джете с мешком на голове ?
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Не надо. Без преЗедента обойдутся и проведут сами военные.
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Модератор, вимагаю розцінити повідомлення "Новосад" як заклик до непокори Верховному головнокомандуючому Збройних Сил України, чи повідомлення про підготовку військового перевороту, і відреагувати згідно з наданою вам інструкцією.
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Здоровье подводит?

Ветераны войны с россией имеют законное право провести шествие в Киеве.
Или при Зе это можно только секс меньшинствам?
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6-го июня Верховная Рада приняла закон об импичменте Президента.

Президент был обязан в течение 15-и дней подписать этот закон, но так и не сделал это, несмотря на напоминание Парубия.

Таким образом, с 22-го июня в Украине произошла узурпация власти: Президент отказался подписать закон согласно которому он может быть остранён от должности.

С 22-го июня органы государственной власти, включая армию и госбезопасность, могут отказаться выполнять приказы Президента.

Так что если на Банковую приедут БТРы и вынесут Зе под белы рученьки - это будет не переворот, а восстановление конституционного правопорядка.
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молодая команда уже ищет альтернативу,понимая,что народный парад без них - это макание в парашу..
мусорскими Крещатик вряд ли блокировать станут,но могут согнать зевыборцив с зелёными шариками,чтобы устроить гулялово какое-нибудь..
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михуэль хочет экстренно за два дня подправить рейтинг своего духа старых рыл? Для военных парад - это подарок, я их всегда проводил, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 5334не поздновато ли?
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По мажоритарці від його партії такий треш балотується, що позаздрять і риги.
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Миша прав , но пусть он валит домой и наводить порядок у себя в Грузии . Граждане Грузии , я не хотел Вас обидеть .
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Парад можно пеший проводить , а соляру нехер палить на первой передаче, соляру всю на учения и с резервистами бажано. Я
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оштрафовані з 22 серпня євробляхери проведуть парад тачок 24 на хрещатику і стоянку на майданчику для протестів перед офісом президента
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В серпні це питання вирішиться, ціна буде від 300 до 500 доларів, як в Грузії. Не може автосеконд коштувати дорожче нових авто. І весь російський автохлам після цього піде на звалище.
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Даже Карлсон понимает, что Парад нужен!!!

Но разве это может понять Кловун со своим Учением о Зеленой Сопле?
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парад нужен..., но не с этим главкомом....
С этим главкомом это будет унижение ВСУ....
В этот раз пускай просто пройдут ветераны АТО, добрбаты и волонтеры... - без официальных лиц с офиса Слуги...
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Я тоже не верю беглым президентам .
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Парад буде. Його буде проведено президентом Зеленським у 2021 році, на 30 річницю Незалежності України. Зараз він непотрібен. По великому рахунку, немає чого святкувати. Крім вигнання соєвої мразоти.
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От зря Зелюк облагодетельствовал галстукоеда Сааку гражданством. Ещё ни село, ни упало, а Батоно Михуил уже начинает потихонечку гнать на Выпердыша КолоМойши. То ли ещё будет.
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Для бидла у Зеленського ;Свати; і концерт ;Кварталу;.
А українці і без шмаркатої мавпочки парад проведуть.
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"Михо", а ты на параде где был? На трибуне, или в "парадной коробке"? Дебил, запомни:
"Для военных парад - что для лошади - свадьба... Голова в цветах, а жопа - в мыле...".
Кто "носил погоны" и реально учавствовал в параде, тот со мной согласится!...
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..ах , какие это были парады в Грузии ! Вы не были в Грузии ...

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Зе та його слуги скасували парад через ненависть та зневагу до Української армії та і взагалі до всього українського. Саакашвілі має рацію, про це натякнувши.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДля военных парад - это подарок, я их всегда проводил, - Саакашвили
 
 
 
 
 
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