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 Общество
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Все про:Молдова (1032) суд (22337) судья (2148) ГБР (442)

 ГБР возбудило дело о возможном незаконном вывозе судьи в Молдову

Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство по организации возможного незаконного вывоза группой лиц судьи через госграницу Украины в Молдову.

Об этом сообщило ГБР в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что основанием для регистрации уголовного производства стала информация, распространенная в СМИ.

"По распространенной в СМИ информации, к организации незаконного вывоза судьи может быть причастно бывшее руководство государства. Сейчас происходит досудебное расследование, в частности, проверка обнародованных фактов", - сказано в сообщении ГБР.

Уголовное производство открыто по двум статьям: ч.2. ст.332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины способом, опасным для жизни или здоровья лица, которое незаконно переправляли через госграницу Украины, совершенная по предварительному сговору группой лиц, или служебным лицом с использованием служебного положения) и ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Отметим, вероятно, речь идет о подозреваемом во взяточничестве судье Днепровского районного суда Киева Николае Чаусе, который сбежал из Украины в сентябре 2016 года. С 11 ноября 2016 года судья находился в международном розыске по линии Интерпола. В марте 2017 Чаус сдался правоохранителям в Молдове. Сразу после этого САП заявила о намерениях требовать его выдачи Украины для проведения досудебного расследования в соответствии с законодательством. Детективы Национального антикоррупционного бюро передали в Генпрокуратуру документы для экстрадиции Чауса из Молдовы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3138466
 
 
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Він його в Молдові за старою звичкою з'їв ГБР возбудило дело о возможном незаконном вывозе судьи в Молдову - Цензор.НЕТ 2390
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труба на говно исходит в стремлении хоть как-то ещё серануть на "бывшее руководство государства" ГБР возбудило дело о возможном незаконном вывозе судьи в Молдову - Цензор.НЕТ 550
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А оно (Порошенко - оно?) "бывшее" - было очень хорошее?
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Ничего удивительного. Такие ценные кадры запрещено экспортировать. А спрос-то есть!
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Парашенко провел такие замечательные рехвормы что молдоване обзавидовались и решили и себе такого судью украсть
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чим далі тим цікавіше. дбр вже не знає шо придумати.невже портнов всьо видохся? тепер будь який вісник засрапілля може написати шо пєця допоміг голові ради вкрасти млин, і дбр буде перевіряти цей злочин
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