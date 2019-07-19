 Кандидат в нардепы Прокопив судится с телеканалом

Кандидат в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе №211 Владимир Прокопив будет судиться с телеканалом "1+1" из-за распространения недостоверной информации. Об этом он сообщил в Facebook., передает РБК УКраина.
Согласно иску Прокопива, ложные сведения о нем были обнародованы 15 июля 2019. В телеэфире его обвинили в подкупе избирателей и использовании нечестных избирательных технологий. Соответствующий судебный иск в размере 5 млн гривен уже зарегистрирован.
Прокопив заверил, что распространенная каналом информация не соответствует действительности. По его мнению, видео может быть "сфабрикованным" для так называемого "черного пиара".
Он отметил, что такими действиями телепроект нанес ущерб его деловой репутации, чести и достоинству. Именно поэтому Прокопив будет защищать свое имя в суде.
"Недопустимо для достижения своих целей оскорблять десятки людей и влиять на результаты выборов, используя грязные манипуляции. Надо выходить к людям, рассказывать, что ты сделал и что планируешь. А не прятаться за партийным брендом", - отметил Прокопив.
Также инициативная группа граждан, чьи персональные данные были опубликованы, подали коллективный иск о защите чести и достоинства. Кроме того, написали заявление в Национальную полицию о преступлении против равноправия в зависимости от их политических убеждений.
Иск и заявление подано на одного из кандидатов в народные депутаты от Голосеевского района, который обнародовал персональные данные сотен людей и обвинил их в подкупе.
Один уже судился.
Александр Грановский
5 липня о 12:50 ·
В 2015 г я украл у жены в Турции 5 детей и вывез их в неизвестном направлении. Во всяком случае, журналисты канала 1+1 были в этом совершенно убеждены и даже не поленились выпустить сюжет на эту тему. Канал, 1+1, сюжет, на эту тему, выпустили, не поленились, прайм тайм... Чести ж сколько, а.
А что здесь такого, вы спросите. Ну бывает, в конце концов. Кто ж 5 детей не крал в своей жизни...
Понятное дело, я, мягко говоря, "удивился" посмотрев этот ролик. Речь шла об Александре Грановском из г Одесса, схожесть с именем которого мне принесла не мало бед, честно говоря. Но ведь телезрители не просто так "удивились" вместе со мной. В сюжете (он ниже в письма по ссылке) очень наглядно журналисты показывают мои фотографии (тогда во мне было на 25 кг больше чем сейчас), а не другого одесского Александра.
Мои действия? Будучи вполне уравновешенным человеком, я официально в письменном виде обратился в редакцию с просьбой заменить снимки и извиниться. Не представляете какое количество угроз и проклятий я выслушал от неизвестных мне разгневанных мамочек и в фейсбуке, и просто по телефону, который все они случайно в одночасье раздобыли. Было не сильно приятно, откровенно говоря.
В ответ - дуля с маком. Ладно, подумал я и пошел в суд. Пошел защищать честь и достоинство. Казалось бы, что может быть логичней и проще в подобной ситуации. Больше того, судиться я умею, подумал я тогда. Мне даже трудно было представить, что я могу такой суд проиграть. Как? Карл, как можно проиграть этот иск?
Никак ведь.
Я специально прикладываю к этой публикации решение суда 1 инстанции. Я проиграл. Нет проблемы вовсе. Никакой. Нету и все. Ничего не показывали. Грановский сошел с ума. На этот раз не одесский, а автор этих слов. Была и ссылка, и свидетели в лице моих коллег из парламента, а проблемы не оказалось. Подал иск в 15, в 16 проиграл в 1 инстанции, а буквально несколько дней тому и в апелляционном суде. Скорость, между тем, рассмотрения дела тоже обнадеживает.
Чего это я вдруг сейчас разразился. Начиная со вчерашнего дня, контрацептивы местного производства из окружения кандидата от партии "Слуга Народа" по округу 169 в Харькове начали в СМИ раздавать эту новость 2015 г выпуска, чтоб непременно читателю и, думаю, скоро и телезрителю напомнить о событиях тех далеких дней.
Кушайте на здоровье
https://www.youtube.com/watch?v=4JzstNERwkI