 "Дело Маркива должно стать предметом разговора между президентом Украины Зеленским и премьер-министром Италии Конте", - Аваков

Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил в интервью изданию "Фокус", информирует Цензор.НЕТ.

"Италия расценивает его как итальянского гражданина, мы - как своего, украинского. Гражданам Италии позволено иметь паспорт другого государства, это не влечёт за собой потерю итальянского гражданства. В то же время иностранным гражданам, получающим итальянский паспорт, позволено сохранить гражданство той страны, в которой они родились, если это разрешено её законодательством. Такая ситуация и у нас - получая иностранное гражданство, украинский гражданин сохраняет своё, пока добровольно не выйдет из него", - отметил Аваков.

Так, рассказывая о том, как необходимо выстраивать защиту Маркива сейчас, чтобы добиться смягчения приговора апелляционным судом, Аваков сказал, что "этот вопрос должен стать предметом разговора между президентом Украины Зеленским и премьер-министром Италии Конте".

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"За два года судебных разбирательств итальянские правоохранители ни разу не побывали на месте трагедии. Их защита базируется на лживых показаниях французского журналиста, а также на постах и фотографиях из соцсетей и интернета. Во время допроса Маркива итальянский прокурор показывал ему для опознания фотографии местности якобы в районе Карачуна, которые он распечатал из Google maps. Что может быть абсурднее?", - сказал министр.

"Виталий Маркив - жертва российской гибридной войны против Украины. Очень жаль, что Италия, последовательно поддерживавшая целостность Украины и санкции против РФ, повелась на эту дешёвую провокацию. Убеждён, что убийцы Роккелли должны быть найдены и наказаны по всей строгости закона. Но не ценой свободы украинских солдат, которые защищают свою родину", - подчеркнул Аваков.

Напомним, итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Он приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца за недостатком улик.

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