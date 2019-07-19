EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, За рубежом
  445  14
Все про:Аваков (2836) Италия (920) приговор (785) Маркив (63)

 "Дело Маркива должно стать предметом разговора между президентом Украины Зеленским и премьер-министром Италии Конте", - Аваков

У Маркива два паспорта. В Италии его судили как итальянского гражданина. Но и от украинского гражданства он не отказался. А это накладывает на нашу страну обязательства по отстаиванию интересов человека, попавшего в беду.

Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил в интервью изданию "Фокус", информирует Цензор.НЕТ.

"Италия расценивает его как итальянского гражданина, мы - как своего, украинского. Гражданам Италии позволено иметь паспорт другого государства, это не влечёт за собой потерю итальянского гражданства. В то же время иностранным гражданам, получающим итальянский паспорт, позволено сохранить гражданство той страны, в которой они родились, если это разрешено её законодательством. Такая ситуация и у нас - получая иностранное гражданство, украинский гражданин сохраняет своё, пока добровольно не выйдет из него", - отметил Аваков.

Так, рассказывая о том, как необходимо выстраивать защиту Маркива сейчас, чтобы добиться смягчения приговора апелляционным судом, Аваков сказал, что "этот вопрос должен стать предметом разговора между президентом Украины Зеленским и премьер-министром Италии Конте".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я тоже Виталий Маркив", - нацгвардейцы и ветераны АТО выступили в поддержку осужденного в Италии украинца. ВИДЕО

"За два года судебных разбирательств итальянские правоохранители ни разу не побывали на месте трагедии. Их защита базируется на лживых показаниях французского журналиста, а также на постах и фотографиях из соцсетей и интернета. Во время допроса Маркива итальянский прокурор показывал ему для опознания фотографии местности якобы в районе Карачуна, которые он распечатал из Google maps. Что может быть абсурднее?", - сказал министр.

"Виталий Маркив - жертва российской гибридной войны против Украины. Очень жаль, что Италия, последовательно поддерживавшая целостность Украины и санкции против РФ, повелась на эту дешёвую провокацию. Убеждён, что убийцы Роккелли должны быть найдены и наказаны по всей строгости закона. Но не ценой свободы украинских солдат, которые защищают свою родину", - подчеркнул Аваков.

Напомним, итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Он приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца за недостатком улик.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Аваков встретился с послом Италии: Решение суда по Маркиву вредит отношениям стран. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3138464
 
 
 Топ комментарии
 
Це когось може переконати? "Дело Маркива должно стать предметом разговора между президентом Украины Зеленским и премьер-министром Италии Конте", - Аваков - Цензор.НЕТ 3273
"Дело Маркива должно стать предметом разговора между президентом Украины Зеленским и премьер-министром Италии Конте", - Аваков - Цензор.НЕТ 3764
 показать весь комментарий
 
італійці досить паскудні люди..... треба йти в Європейський суд
 показать весь комментарий
 
"я ничего никому не должен, кроме мамы с папой"

из предвыборной программы кандидата в президенты Украины В.А. Зеленского
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"я ничего никому не должен, кроме мамы с папой"

из предвыборной программы кандидата в президенты Украины В.А. Зеленского
 показать весь комментарий
 
 
Dust
"я ничего никому не должен, кроме мамы с папой"
из предвыборной программы кандидата в президенты Украины В.А. Зеленского


Теж саме звучало і з вуст його найближчих поплічників...
 показать весь комментарий
 
 
Он должен рашенскому бюджету проценты за пользование их кровавыми деньгами.

Вчерашняя информация. Как не отнекивались, а все-равно вылезло. Особенно "нравятся" даты заключенных договоров.

Медиакомпания "Грин Филмс", принадлежащая окружению президента Украины Владимира Зеленского, вернула в бюджет России средства на съемку фильма "Вниз"
Об этом указано в данных Единого портала бюджетной системы Российской Федерации, информируют"Схемы" Радио Свобода.

4 апреля 2019 года Минкультуры РФ и "Грин Филмс" заключили дополнительное соглашение. Предыдущее соглашение от 25 октября 2017 года о финансировании фильма "Вниз" из бюджета России решили разорвать.

"Грин Филмс" вернула уже полученные средства от Минкультуры России платежом от 19 февраля 2019 года. Речь шла о 35 миллионах рублей - по курсу на момент получения эта сумма составляла более 16 миллионов гривен.

Кроме того, "Грин Филмс" обязано выплатить проценты Министерству культуры России в размере 3 миллиона 160 тысяч рублей "за пользование денежными средствами федерального бюджета".

Взять обязательство процентики агрессору перечислить в бюджет не погнушались "патриоты" хреновы.
 показать весь комментарий
 
італійці досить паскудні люди..... треба йти в Європейський суд
 показать весь комментарий
 
 
Ото ЗЕ біл саме якраз і домовиться. Тааак домовиться, що Третій Рим буде в Торонто-столиця Канади.
 показать весь комментарий
 
А может быть не надо ? После его переговоров опускают страну .
 показать весь комментарий
 
https://www.pravda.com.ua/columns/2019/07/19/7221309/ - отличная статья, если кто хочет знать больше про "дело" Маркива, а не просто знать, что итальянский суд такой же продажный, как и украинский, а может и больше...
 показать весь комментарий
 
нет... боюсь, не получится у преЗЕдента
только аргументами и фактами...и юридически-талантливо...подготовить апелляцию...
и забросать жалобами на противоправные действия самого журналиста, наплевавшего на свою безопасность и категорический запрет посольства Италии... полезшего на активную передовую, со стороны (!!!) террористов...(зная о возможных рисках и последствиях...)
только следственный эксперимент на местности (!!!) чтобы понять возможность или не возможность именно Маркива убить итальянца, выцепив его из толпы таких же... любопытных
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Дело Маркива должно стать предметом разговора между президентом Украины Зеленским и премьер-министром Италии Конте", - Аваков
 
 
 
 
 
 вверх