 Путин давно должен был понять, что Медведчук неэффективен, - Зеркаль

Такое мнение высказала заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в интервью еженедельнику "Зеркало недели" в ответ на вопрос о политике Виктора Медведчука как коммуникатора украинских лидеров с президентом РФ, передает Цензор.НЕТ.
"Я не могу расписываться ни за предыдущего президента, ни за нынешнего. На мой взгляд, Медведчук всегда преследует лишь один интерес — свой. Насколько это продолжает устраивать того же Владимира Владимировича — не знаю. Мне кажется, что уже можно было понять, что Медведчук не очень эффективен. Есть и другой момент, касающийся данного персонажа. С той идеологической платформой, с которой он заходит в парламент, Медведчук уже не может быть коммуникатором. Он является чистым продолжением российской политики в рамках украинского публичного порядка. Медведчук не является нейтральным посредником: он представляет интерес другого государства в Украине. Следовательно, должен быть другой коммуникатор между Зеленским и Путиным", - заявила она.
"И чего галдите, как на вокзале,
повторяя свой антирусский бред?
Безусловно, сбили. Но вам сказали:
доказательств, что это Россия, нет.Заявили вслух, ничего не спрятав.
Основной источник довольно крут,
и хоть это как бы спецслужбы Штатов,
иногда, представьте, они не врут.Там ведётся пристальный счёт потерям,
цэрэушный вывод имеет вес;
вообще, мы Штатам ни в чём не верим,
но про "Боинг" правда, про "Боинг" йес.И чего бы пресс-секретарь Обамы
против нашей власти ни ляпнул вдруг,
- знают все, что сроду, что никогда мы,
что не мы, не "Боинг", не наш, не "Бук".И хоть мы противны целому свету,
мы привыкли к жизни в такой среде.
Доказательств, что это Россия, нету.
Если нету в Штатах, то нет нигде.…А ещё мерзавцы клевещут ныне,
выполняя даллесовский завет,
что от нас стреляют по Украине.
Доказательств, что это Россия, нет.Аргументы зыбки, а факты утлы.
Мы желаем мира, на том стоим.
Это к нам, должно быть, прорвались укры
и палят предательски по своим.Это их прорыв, а пиндосы рады
городить враньё и смущать умы.
Говорят, что мы передали "Грады".
Не в Донецк, не "Грады", не им, не мы.Наш ответ доносится из-под санкций,
из-под гор вранья и волны клевет.
Отвечаем искренне, по-пацански:
доказательств, что это Россия, нет.Да и прежний "Боинг", что сбил Андропов,
ненавистный штатовцам искони,
вероятно, жертвою был укропов,
и Рейхстаг, небось, подожгли они.Опровергнув злобно шипящих змиев,
заявляем гневно, Фоменко вслед,
что и Жанна д'Арк - это тоже Киев.
Доказательств, что это Россия, нет.А Россия - космос, Победа, кадры,
Енисей, культура, добро, балет.
Остальное - это соседи как бы.
Доказательств, что это Россия, нет.…Предо мной чумное лежит пространство,
беспросветно, обло, стозевно, зло,
непристойно, мстительно и пристрастно
и зловонной тиною заросло.Голосит, бормочет, болит, недужит,
поливает "Градом", лелеет "Бук",
никому не верит, ни с кем не дружит,
ни за что сажает, не помнит букв.Тут Христос бессилен, а свят Иуда,
кровянист закат, упразднён рассвет.
Я не знаю, что это и откуда.
Доказательств, что это Россия, нет".
ботаютмурчат ))))))))
А присутствие Медведчука для Путина не является обременительным.Для Путина "Минский процесс"-отвлекающий процесс,созданный специально с помощью кремлёвских евроблях,чтобы отвести Украину от опасного для РФ пути надавливания на страны-подписанты "Будапештского меморандума.Медведчук для путина и был и есть неефективным 9не он,Медведчук,а его симпатюля-супруга Оксана марченко получила в подарок от Путина большое перспективное нефтерождение...).