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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:Медведчук (935) Путин (24932) Зеркаль (196)

 Путин давно должен был понять, что Медведчук неэффективен, - Зеркаль

Виктор Медведчук не может быть эффективным коммуникатором между президентами Украины и России, поскольку не является нейтральным посредником и всегда преследует только свой собственный интерес.

Такое мнение высказала заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в интервью еженедельнику "Зеркало недели" в ответ на вопрос о политике Виктора Медведчука как коммуникатора украинских лидеров с президентом РФ, передает Цензор.НЕТ.

"Я не могу расписываться ни за предыдущего президента, ни за нынешнего. На мой взгляд, Медведчук всегда преследует лишь один интерес — свой. Насколько это продолжает устраивать того же Владимира Владимировича — не знаю. Мне кажется, что уже можно было понять, что Медведчук не очень эффективен. Есть и другой момент, касающийся данного персонажа. С той идеологической платформой, с которой он заходит в парламент, Медведчук уже не может быть коммуникатором. Он является чистым продолжением российской политики в рамках украинского публичного порядка. Медведчук не является нейтральным посредником: он представляет интерес другого государства в Украине. Следовательно, должен быть другой коммуникатор между Зеленским и Путиным", - заявила она.

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Источник: https://censor.net.ua/n3138463
 
   
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І ще оця, щоб підтримати добру традицію:

Путин давно должен был понять, что Медведчук неэффективен, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 7583
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Так Путін це і зрозумів. Тому вийшов на Коломойського і був запущений проект "Слуга народа".
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І ще оця, щоб підтримати добру традицію:


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а ты чего кукарекаешь? хоть пол дня на Майдане был?хоть копейку армии дал? Шуфрич боец. а когда потянут к мусорному баку любое бздливое зеленое ничтожество, оно само и на коленях, и целовать ноги, и раздвинет булки.
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Що таке? Ригоанала шкода? Ай-яй-яй, ц-ц-ц.
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глядя на зеленую мразь, любой регионал на их фоне красавчик.
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Так Путін це і зрозумів. Тому вийшов на Коломойського і був запущений проект "Слуга народа".
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Дмитрий Быков:
"И чего галдите, как на вокзале,
повторяя свой антирусский бред?
Безусловно, сбили. Но вам сказали:
доказательств, что это Россия, нет.Заявили вслух, ничего не спрятав.
Основной источник довольно крут,
и хоть это как бы спецслужбы Штатов,
иногда, представьте, они не врут.Там ведётся пристальный счёт потерям,
цэрэушный вывод имеет вес;
вообще, мы Штатам ни в чём не верим,
но про "Боинг" правда, про "Боинг" йес.И чего бы пресс-секретарь Обамы
против нашей власти ни ляпнул вдруг,
- знают все, что сроду, что никогда мы,
что не мы, не "Боинг", не наш, не "Бук".И хоть мы противны целому свету,
мы привыкли к жизни в такой среде.
Доказательств, что это Россия, нету.
Если нету в Штатах, то нет нигде.…А ещё мерзавцы клевещут ныне,
выполняя даллесовский завет,
что от нас стреляют по Украине.
Доказательств, что это Россия, нет.Аргументы зыбки, а факты утлы.
Мы желаем мира, на том стоим.
Это к нам, должно быть, прорвались укры
и палят предательски по своим.Это их прорыв, а пиндосы рады
городить враньё и смущать умы.
Говорят, что мы передали "Грады".
Не в Донецк, не "Грады", не им, не мы.Наш ответ доносится из-под санкций,
из-под гор вранья и волны клевет.
Отвечаем искренне, по-пацански:
доказательств, что это Россия, нет.Да и прежний "Боинг", что сбил Андропов,
ненавистный штатовцам искони,
вероятно, жертвою был укропов,
и Рейхстаг, небось, подожгли они.Опровергнув злобно шипящих змиев,
заявляем гневно, Фоменко вслед,
что и Жанна д'Арк - это тоже Киев.
Доказательств, что это Россия, нет.А Россия - космос, Победа, кадры,
Енисей, культура, добро, балет.
Остальное - это соседи как бы.
Доказательств, что это Россия, нет.…Предо мной чумное лежит пространство,
беспросветно, обло, стозевно, зло,
непристойно, мстительно и пристрастно
и зловонной тиною заросло.Голосит, бормочет, болит, недужит,
поливает "Градом", лелеет "Бук",
никому не верит, ни с кем не дружит,
ни за что сажает, не помнит букв.Тут Христос бессилен, а свят Иуда,
кровянист закат, упразднён рассвет.
Я не знаю, что это и откуда.
Доказательств, что это Россия, нет".Путин давно должен был понять, что Медведчук неэффективен, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 5800


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теперь будет! мелкие зеленые шавки будут к Виктору Владимировичу бегать на поклон, получать разрешения и инструкции. нежданчик для фиКалоМойского. на всякую кошерную #опу найдется ключик.
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Ну не может путло признать , что есть ещё одно ***** .
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ху#ло дибіл, сподіватись на логічну поведінку від нього марна справа.
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путін та не буде вірити своєму куму? тому особливо не надійтесь.і Зе припруть потрохи до комунікації з медвепутіним
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Медведчук "неэффективен", как "переговорщик", но "очень эффективен", как "подрывной элемент" "пятой колонны"... А это, для Путина - важнее...
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Зеркаль ты конченая дура, ты сама столько запорола против рашки шо то шо ты консерва кацапья уже даже без сомнений.
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мертвячук может быть "украинским политиком" только при таком ***********, как пэтя попрошенко. надеюсь ЗЕбеня его выпнет из Украины. очень надеюсь. вместе со всей его шоблой прихлебателей, типа ублюдочного рабиновича.
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А я б москалів зобразив би двома простими словами: ОЗЛОБЛЕНІ НЕВДАХИ! Озлоблені бо вбивають всіх без розбору, серед яких 95% своїх. А невдахи тому що все що вони роблять призводить до зменшення їх імперії. Жалюгидні створіння!
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а им и не нужен коммуникатор, они на одной фене ботают мурчат ))))))))
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Найдите политика, который не преследует собственный интерес, может Зеркаль? Ой как сомневаюсь...
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Да радоваться нужно,что такой урод,как чук,представляет интересы засрашки в Украине,хватило бы ума у ботокса найти какого нибудь нового Кушарева или подраскрутить хитруна Литвина,то парламентские выборы выйграли бы пропутинские шавки.Чука нужно просто контролировать и конфисковывать его денежные потоки,пусть эта мерзкая харя представляет интересы ботокса и засрашки,это только хорошо.
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вопросы Порошенкуь о Медведчуке наверняка зададутся следователями и предполагаемый ответ вероятно таки подтвердится.Что касается Зеленского,то здесь,видимо,просто ещё расклад сил у Зеленского Д ОВЫБОРОВ и сформирования нового правительства (и МИДа в том числе) слаб-уж сильны карты у сегодняшних кремлеботов Украины.То есть,это дело короткого времени.Куда важнее сейчас выкинуть из процесса более важного врага Украины-Леонида Кучмы.Вот тот точно представляет интересы только клан своего зятя,коллаборациониста-олигарха Пинчука с его бизнесом,связанным с РФ и партнёрами Путина.
А присутствие Медведчука для Путина не является обременительным.Для Путина "Минский процесс"-отвлекающий процесс,созданный специально с помощью кремлёвских евроблях,чтобы отвести Украину от опасного для РФ пути надавливания на страны-подписанты "Будапештского меморандума.Медведчук для путина и был и есть неефективным 9не он,Медведчук,а его симпатюля-супруга Оксана марченко получила в подарок от Путина большое перспективное нефтерождение...).
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПутин давно должен был понять, что Медведчук неэффективен, - Зеркаль
 
 
 
 
 
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