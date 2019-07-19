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 Экономика, Общество
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 Рыночные цены и профицит производства электроэнергии приведут к снижению стоимости электроэнергии, - Волынец

Профицит производства электроэнергии в Украине позволяет осуществлять ее экспорт, а также предоставляет возможности для снижения цен на электроэнергию для промышленности.

 Такое мнение высказал глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, выступая на круглом столе "Новая модель рынка электроэнергии. Вызовы для промышленности" 18 июля, сообщает УНИАН.

"Мы имеем огромные избыточные генерирующие мощности. Мы можем иметь и имеем профицит производства электроэнергии. Именно рыночные отношения и конкуренция и профиците мощности должны дать возможность для снижения цены на электроэнергию", - подчеркнул Михаил Волынец. По его мнению, сегодня пришло время создать рыночные отношения в энергетической сфере, открыв рынок электрической энергии, где сегодня цены ниже, чем в Евросоюзе.

"Мы сейчас должны быть в поиске резервов и наших возможностей. Например, здесь прозвучало, что цены на электроэнергию в Украине выше, чем в Европе. Это не так. На самом деле, цены ниже, чем в Европе. Я бы хотел отметить возможности экспорта электроэнергии из Украины в Европу, ведь мы профиците, у нас есть возможности и большие мощности. Промышленные предприятия могли бы продавать излишки электроэнергии, что позволит уменьшить цену на электроэнергию", - отметил Михаил Волынец.

Как ранее сообщалось, 1 июля в Украине был запущен новый рынок электроэнергии, работающий на современной конкурентной европейской модели. По итогам торгов в июле директор ГП "Оператор рынка" Владимир Евдокимов сообщил, что цена на рынке "на сутки вперед" упала на 30%, что говорит о высокой конкуренции на новом рынке.


Источник: https://censor.net.ua/n3138462
 
 
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О каком рынке они блеют. У нас нет рынка энергоносителей от слова совсем. У нас монополия на них.
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точно так же который год профицит производства зерновых и их экспорт позволяет снизить цены на хлеб внутри Украины...
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Да и рыночные цены на газ ухх как вниз поперли с 2014.
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Это недопустимо! Ахметов без штанов останется)
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Каким боком цена на электроэнергию в Европе к Украине ? Не надо делать вид , что в Украине живут бараны .
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а при пеці такого не було а то путэн нападе Рыночные цены и профицит производства электроэнергии приведут к снижению стоимости электроэнергии, - Волынец - Цензор.НЕТ 6909 набагато краще дерибанити лохів разом з рахметовим прикриваючись патріотичними гаслами
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Ну во первых у нас нет рынка у нас МОНОПОЛИЯ
Во вторых по факту ваш рынок который ввели привел к повышению тарифов, для бизнеса! что сделал бизнес думаю объяснять не надо!! А монополисты никогда цены не снижают, просто потому что им это не нать они же монополисты!!
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Так зачем импортируете электрику?
Вообще бредятина полная
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаРыночные цены и профицит производства электроэнергии приведут к снижению стоимости электроэнергии, - Волынец
 
 
 
 
 
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