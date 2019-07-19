 НАБУ и САП пришли с обыском в офис финансовой группы компаний, задействованной в реализации "Роттердам+"

Об этом сообщает НАБУ в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП осуществляют санкционированные обыски в офисе финансовой группы компаний (в Киеве), задействованной в реализации так называемой формулы "Роттердам +", которая, в свою очередь, является предметом досудебного расследования детективов НАБУ", - сообщает НАБУ.
Дело предварительно квалифицировали по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).
Отмечается, что расследование особенностей внедрения и функционирования "Роттердам +" НАБУ осуществляет с марта 2017 года.
Хотелось бы и положительных результатов от той активности
зниження тарифів
збільшення соцвиплат
збільшення зарплатні
повернення Криму та Донбасу
ув'язнення олігархів
атнять і падєліть
твій хазяїн кацапський насипе
У команді Володимира Зеленськогохочуть звільнити Анатолія Матіоса з посади головного військового прокурора.
Про це theБабель стало відомо зі своїх джерел у ГПУ.
За даними медіа, Матіоса просили написати заяву на відставку, але він відмовився. Також голова Офісу Зеленського Андрій Богдан просив міністра оборони Степана Полтораказвільнити Матіоса з посади, але він також відмовився..
"Полторак не хоче. Але сказав Луценкові, що до смерті з президентом воювати не буде", - зазначило джерело.
theБабель додає, що з Матіосом та Полтораком говорили вже після виклику речниці Зеленського Юлії Мендель на допит у ГПУ.https://gazeta.ua/articles/politics/_u-zelenskogo-hochut-zvilniti-matiosa-zmi/916558