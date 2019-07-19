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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Происшествия
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Все про:НАБУ (2794) САП (1109) Роттердам+ (19)

 НАБУ и САП пришли с обыском в офис финансовой группы компаний, задействованной в реализации "Роттердам+"

Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП пришли с обыском в офис финансовой группы компаний (в Киеве), задействованной в реализации так называемой формулы "Роттердам +".

Об этом сообщает НАБУ в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП осуществляют санкционированные обыски в офисе финансовой группы компаний (в Киеве), задействованной в реализации так называемой формулы "Роттердам +", которая, в свою очередь, является предметом досудебного расследования детективов НАБУ", - сообщает НАБУ.

Дело предварительно квалифицировали по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Отмечается, что расследование особенностей внедрения и функционирования "Роттердам +" НАБУ осуществляет с марта 2017 года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3138460
 
   
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Активность радует.
Хотелось бы и положительных результатов от той активности
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не радуйтесь... Обычная предвыборная показуха, что бы Зе масса возрадовалась и снова проголосовала за партию клоуна...
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100% спектакль для зе дебилов. Свинарчуки сидят? С бронежилетами обоср#лись, с новыми лицами еще больше, полный провал в управлении государством.Надо зе дебилам по ТВ ящику мозг взбодрить.
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ПОКАЗУХА и ПИАР ВМЕСТЕ С ШОБЛОЙ ПОРОШЕНКО НАБУ і САП прийшли з обшуком в офіс фінансової групи компаній, задіяної в реалізації "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 1083 УЖЕ В ПРОШЛОМ!!!
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а ще:
зниження тарифів
збільшення соцвиплат
збільшення зарплатні
повернення Криму та Донбасу
ув'язнення олігархів
атнять і падєліть
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да, все то, шо твой хозяин мальдивский так и не сделал
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Так ведь нету уже ротердама+, зеленский же отменил, или как?
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відмінили, але тарифи, якогось хєра, не знизилися..... таке враження, що тільки назву відмінили
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ну наконец то тема отдушина для зебобиков. а то они уже заманались отгавкиваться в темах шифера
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а тебе есть куда бежать, стремный гомик?
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Пока Луценко у власти,все будут мешать и тормозить следствие.
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Ну поставит новая рада нового генпрокурора. Ты думаеш что-то изменится?-
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надо же , а при петрушке только друг другу прослушку по кабинетам распихивали ...неужели работать таки начнут
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Вообще нет. Они слишком тупые, чтобы представлять какуе-то угрозу. А на шоу мы не сильно реагируем, то на вас расчитано.
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ні.їмо рошенки і з зе білів приколюємся НАБУ и САП пришли с обыском в офис финансовой группы компаний, задействованной в реализации "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 1923 їх так вміло перед виборами разводят ,как котят, зате опісля нагнуть раком
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так ротердам плюс то не карупція, сам Зе про то шуткував вони так стараються на пєцю хош шось найти, шо готові навіть ахметці нерви попсувати

У команді Володимира Зеленськогохочуть звільнити Анатолія Матіоса з посади головного військового прокурора.
Про це theБабель стало відомо зі своїх джерел у ГПУ.
За даними медіа, Матіоса просили написати заяву на відставку, але він відмовився. Також голова Офісу Зеленського Андрій Богдан просив міністра оборони Степана Полтораказвільнити Матіоса з посади, але він також відмовився..
"Полторак не хоче. Але сказав Луценкові, що до смерті з президентом воювати не буде", - зазначило джерело.
theБабель додає, що з Матіосом та Полтораком говорили вже після виклику речниці Зеленського Юлії Мендель на допит у ГПУ.https://gazeta.ua/articles/politics/_u-zelenskogo-hochut-zvilniti-matiosa-zmi/916558
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Полторак написал заяву на увольнение, ему как-то пофиг. Пускай ставленик зекоМанды занимается этой х*рней.
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Що ж це коється... На сивочолого гетьмана напирають з відусюд... Не інакше, як агенти Кримля!)
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запасся рошенками и смотрю на шоу для зебилов!
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запасайся лучше тушенкой и макаронами, а еще лучше (если есть такая возможность) "запасным аэродромом" где нибудь за границей.... Есть подозрение, что скоро в Украине жить станет невыносимо....
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Смешной цирк от зели . Народ , в понедельник они будут лобызать друг другу дёсна . Ну почему нашим людям нравится 28 лет бороться с граблями ?
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В понедельник всё это прекратится ,, жизнь потечёт в своём привычном русле . Эти " обыски" , в аккурат за день до выборов , - последний " козырь" зебилов , в надежде максимально мобилизовать свой лохторат . НАБУ і САП прийшли з обшуком в офіс фінансової групи компаній, задіяної в реалізації "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 8551 .
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ты смотри, сегодня, за два дня до выборов, прям как прорвало - обыски на Богдане и в спортивном клубе 5 элемент, теперь еще вот тут. Зебобики аж из труселей выскакивают от приступов счастья а на самом то деле Вальдемар и его "новые лица" просто себе рейтинг пытаются таким образом приподнять...
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Давно пора взять за жабры порошенковских упырей.
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Смеялись над Зелей,что он играет членом на рояле,эта была разминка,теперь он своим натренированным членом будет стучать по лбам потроха и его воров-шестерок,такой президент нам нужен!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАБУ и САП пришли с обыском в офис финансовой группы компаний, задействованной в реализации "Роттердам+"
 
 
 
 
 
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