 НАБУ и САП пришли с обыском в офис финансовой группы компаний, задействованной в реализации "Роттердам+"

Об этом сообщает НАБУ в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП осуществляют санкционированные обыски в офисе финансовой группы компаний (в Киеве), задействованной в реализации так называемой формулы "Роттердам +", которая, в свою очередь, является предметом досудебного расследования детективов НАБУ", - сообщает НАБУ.

Дело предварительно квалифицировали по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Отмечается, что расследование особенностей внедрения и функционирования "Роттердам +" НАБУ осуществляет с марта 2017 года.

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