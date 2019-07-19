 Таким образом мы ничего не добьемся. У нас какое-то гибридное ощущение прав человека, - Сергей Шефир о запрете на въезд в Украину российским артистам

Об этом заявил первый помощник Владимира Зеленского Сергей Шефир, комментируя вопрос запрета на въезд в Украину российским артистам, поддержавшим агрессию РФ против Украины, в интервью lb.ua, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что у "Квартала" в 2015 году была идея проведения телемоста вместе с Иваном Ургантом: "Да, было дело. Такая идея творческих людей. Мы знали, что это сработает в пользу. Знать мы точно не могли, но было такое ощущение. Тогда как раз звезд забрасывали яйцами, Зеленского преследовали. В то время сериал еще не был запрещен. Было гонение на Лорак… хотя понятно, что она совершала ошибки. Я не защищаю. Она действительно сделала очень много глупостей, но я не поддерживаю преследование артистов. Таких, как Пореченков или Охлобыстин - да, оно и понятно, точно нужно преследовать. Но когда нападают на нормальных людей…".

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Отвечая на уточняющий вопрос, кого такого нормального преследуют в Украине, Шефир сказал: "Хотя бы Добронравова, которого я знаю лично. Верно. Вообще, "Сваты" - достойный продукт. У нас нет причин его стесняться. Знаете, почему сериал был так популярен? Все сюжеты из жизни. Все это происходило в наших семьях… Ну, да – моей, Володи. Вот эта напряженность между родителями жены и мужа, борьба за ребенка. Когда, например, ты думаешь кому первым из них ребенка завезти, чтобы не было ревности".

Комментируя поездки Федора Добронравова в оккупированный Крым, он отметил: "Очень много людей ездили в Крым. Но он мне рассказывал, как его спровоцировали. Какие-то журналисты подходили с вопросом: "Как вы там? Крым - это Украина?". Представьте, что вы встретились со знакомым допустим в ресторане, ведете светскую беседу, спокойно себе отдыхаете, а тут к вам кто-то подходит с формулировкой: "О, ты же актер-пародист, а ну, давай, пошути!". Причем не важно какой вопрос задается, но сама подача, подход, это раздражает, выбивает из колеи. У нас не только гибридная война, а какое-то гибридное ощущение прав человека. Очень много людей, которые туда поехали, даже не знали, что так пересекать границу незаконно. Если у нас идет война, то как же украинцы туда ездят? Мы сейчас говорим не о законе, а о другом месседже. Да, я считаю, что прекращать общение нормальных людей между собой нельзя".

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Отвечая но вопрос о возможной отмене запрета на въезд в Украину российским артистам, Шефир заявил: "Этот вопрос пока не поднимался. Лично я негативно отношусь к культурным запретам, потому что таким образом мы ничего не добьемся. Я не думаю, что все люди на территории России ненормальные ватники. Я считаю, что там есть нормальные люди, с которыми надо продолжать общаться, на которых надо информационно влиять. Это не значит, что мы не должны доказывать им, что у нас более свободная и демократическая страна, потому что они наши соседи, нам с ними дальше жить. Мы никуда на карте от них не денемся, как бы ни хотели".