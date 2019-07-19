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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2227) Крым (21633) Лорак (35) нон грата (354) Россия (73373) Добронравов (6) Шефир_Сергей (11)

 Таким образом мы ничего не добьемся. У нас какое-то гибридное ощущение прав человека, - Сергей Шефир о запрете на въезд в Украину российским артистам

Много людей, которые поехали в оккупированный Крым, даже не знали, что так пересекать границу незаконно.

Об этом заявил первый помощник Владимира Зеленского Сергей Шефир, комментируя вопрос запрета на въезд в Украину российским артистам, поддержавшим агрессию РФ против Украины, в интервью lb.ua, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что у "Квартала" в 2015 году была идея проведения телемоста вместе с Иваном Ургантом: "Да, было дело. Такая идея творческих людей. Мы знали, что это сработает в пользу. Знать мы точно не могли, но было такое ощущение. Тогда как раз звезд забрасывали яйцами, Зеленского преследовали. В то время сериал еще не был запрещен. Было гонение на Лорак… хотя понятно, что она совершала ошибки. Я не защищаю. Она действительно сделала очень много глупостей, но я не поддерживаю преследование артистов. Таких, как Пореченков или Охлобыстин - да, оно и понятно, точно нужно преследовать. Но когда нападают на нормальных людей…".

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Отвечая на уточняющий вопрос, кого такого нормального преследуют в Украине, Шефир сказал: "Хотя бы Добронравова, которого я знаю лично. Верно. Вообще, "Сваты" - достойный продукт. У нас нет причин его стесняться. Знаете, почему сериал был так популярен? Все сюжеты из жизни. Все это происходило в наших семьях… Ну, да – моей, Володи. Вот эта напряженность между родителями жены и мужа, борьба за ребенка. Когда, например, ты думаешь кому первым из них ребенка завезти, чтобы не было ревности".

Комментируя поездки Федора Добронравова в оккупированный Крым, он отметил: "Очень много людей ездили в Крым. Но он мне рассказывал, как его спровоцировали. Какие-то журналисты подходили с вопросом: "Как вы там? Крым - это Украина?". Представьте, что вы встретились со знакомым допустим в ресторане, ведете светскую беседу, спокойно себе отдыхаете, а тут к вам кто-то подходит с формулировкой: "О, ты же актер-пародист, а ну, давай, пошути!". Причем не важно какой вопрос задается, но сама подача, подход, это раздражает, выбивает из колеи. У нас не только гибридная война, а какое-то гибридное ощущение прав человека. Очень много людей, которые туда поехали, даже не знали, что так пересекать границу незаконно. Если у нас идет война, то как же украинцы туда ездят? Мы сейчас говорим не о законе, а о другом месседже. Да, я считаю, что прекращать общение нормальных людей между собой нельзя".

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Отвечая но вопрос о возможной отмене запрета на въезд в Украину российским артистам, Шефир заявил: "Этот вопрос пока не поднимался. Лично я негативно отношусь к культурным запретам, потому что таким образом мы ничего не добьемся. Я не думаю, что все люди на территории России ненормальные ватники. Я считаю, что там есть нормальные люди, с которыми надо продолжать общаться, на которых надо информационно влиять. Это не значит, что мы не должны доказывать им, что у нас более свободная и демократическая страна, потому что они наши соседи, нам с ними дальше жить. Мы никуда на карте от них не денемся, как бы ни хотели".

Источник: https://censor.net.ua/n3138459
 
 
 Топ комментарии
 
зашквар продолжается
бендеровцев на которых охотился папа и архисложных деклараций которые они заполнять не будут мало?
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Шефир сам гребанный гибрид слуги расейско-еврейского народов...
Впрочем как и вся Зе-команда...
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Ещё нет . В понедельник , может быть .
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Тому,що вони українці по громадянству, кацапу це не зрозуміти.
Довідка: Кацап, це рузька істота, яка ненавидить все, що пов'язано з Україною.
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зашквар продолжается
бендеровцев на которых охотился папа и архисложных деклараций которые они заполнять не будут мало?
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Угу, мисливців які бігали за бандерівцями в 1945 майже не лишилось до 1950, там 5 разів війська НКВС поповняли.
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Правильно, кацапів в Україну, українців в Польщу.
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Сваты это самый лучший в мире сериал. "Игра престолов" и "Во все тяжкие" нервно курят в сторонке перед сватам, подчеркнул Шериф
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даже дороги против...

RoksolanaToday&Крым25%‏ @KrimRt

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Таким образом мы ничего не добьемся. У нас какое-то гибридное ощущение прав человека, - Сергей Шефир о запрете на въезд в Украину российским артистам - Цензор.НЕТ 7044
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Шефир сам гребанный гибрид слуги расейско-еврейского народов...
Впрочем как и вся Зе-команда...
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так вот о чем вазелин и путин "договаривались"..
О расширении присутствия расейских артистов в Украине - в обмен на показ сватов - в расеи..
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Шефиру пора заткнуться. Слишком много блевотных откровений.
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пущай гавкает.... болтун - находка для шпиёна Таким образом мы ничего не добьемся. У нас какое-то гибридное ощущение прав человека, - Сергей Шефир о запрете на въезд в Украину российским артистам - Цензор.НЕТ 3821, эта тупая зешобла скоро сама себя загонит на плаху.
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зебобики - тут чего прошепелявите в защиту?
дауны вонючие. что вы наделали паскуды?
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Не хрюкай бо це наробили ви своєю бездіяльністю.
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ну конечно. ты обосрался и не вытер жопу но виноват сосед, потому как он ничего не сделал чтобы ты не обосрался. логика на пять с плюсом
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И вы еще в европу хотите
Да ваше место в паРАШЕ из которой мы по моему никогда не вылезем
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Яка бездіяльність? Їх не впускали, а тепер будуть впускати після відомих подій. Ви це зробили разом. А тепер зробите їх ще раз. Це ваша відповідальність. Вітаю з перемогою! Таким образом мы ничего не добьемся. У нас какое-то гибридное ощущение прав человека, - Сергей Шефир о запрете на въезд в Украину российским артистам - Цензор.НЕТ 4421
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Якщо ти такий борець за свинарник, то дай відповідь. Чому за п"ять років влади свинарчуків не був покараний не один риг,хто заважав заборонити опозиційний блок ригів? Хто створив спільний бізнес з мертвечуком продавши йому нафтопровід? Хто уповноважив мертвечука прадставляти Україну в мінську? з чийого дозволу він придбав телеканали і вільно літав до *****? Хто дозволив йому створити партію яка тепер буде в раді так само як ющ пропхнув шапкотира?
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Та подожди ещё. Настоящий праздник начнётся с понедельника.
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ага...будет у вас праздник Таким образом мы ничего не добьемся. У нас какое-то гибридное ощущение прав человека, - Сергей Шефир о запрете на въезд в Украину российским артистам - Цензор.НЕТ 2591голова в цветах и намыленная жёппа
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Лорак "совершала ошибки"?
Выступление в 2015 году на на концерте для российских военных 23 декабря в Москве - это "ошибка"?
Ай какая дурочка, не от мира сего, "ошиблась" малость, армию оккупантов с праздником поздравляла за деньги. Понять и простить.
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підорачченков каску напнуло "PRESS", скатіна!!!
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Вата леЗЕт из команды ЗЕ . Всё логично . Глупо верить человеку смешного жанра .
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Агов, шифер! Тут справа не в правах людини, ав питаннях безпеки країни.
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Страна ? Думаю , что он до сих пор не осознал , за что он отвечает головой . И 40% тоже .
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Помітив, що ЦН дозує вислови зекоманди, то щось проукранське від Потураєва, то шизу від Шефира.
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І ні одного коментаря з армії прихильників Зе на всю гілку.
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Зачем, просто аргументируйте высказывания Вашего представителя, которого вы избрали. Ничего личного.
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Шефир: Мы никуда на карте от них не денемся, как бы ни хотели

Таким образом мы ничего не добьемся. У нас какое-то гибридное ощущение прав человека, - Сергей Шефир о запрете на въезд в Украину российским артистам - Цензор.НЕТ 8538
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Начались ватные мантры про братьев.... Надо этих козлов выносить!
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Ну вот, началось.... Сначала пустим артистов, а потом и террористов.... 😬
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Согласен с тем
Что не все под прессом *****
Там много достойных и честных людей
К таким людям я отношусь с уважением
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Уже вырисовыватся, что это обрезаное кодло здесь строить собралось.. Таким образом мы ничего не добьемся. У нас какое-то гибридное ощущение прав человека, - Сергей Шефир о запрете на въезд в Украину российским артистам - Цензор.НЕТ 954
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У людини гібридне поняття законності. Поїздка до Криму не через Україну то порушення закону незалежно від того знала про це людина чи ні.
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"Сваты" - никогда не видел этот сериал, думаете, есть смысл посмотреть?
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Нема сенсу , Свати - то вже реаліті.
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Одну-две серии стоит посмотреть....что бы точно убедится что это дерьмо редкостное....поделка рассчитанная на винторогий скот в паРаше....что бы бы мычал уткнувшись в телевизор...и ничего кроме телевизора не видел....
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Да, Серёга ! Бизнес - прежде всего ! Таким образом мы ничего не добьемся. У нас какое-то гибридное ощущение прав человека, - Сергей Шефир о запрете на въезд в Украину российским артистам - Цензор.НЕТ 8897
Мы все понимаем зачем вы припёрлись во власть. Таким образом мы ничего не добьемся. У нас какое-то гибридное ощущение прав человека, - Сергей Шефир о запрете на въезд в Украину российским артистам - Цензор.НЕТ 3995
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Ну чё, зубожили, начинаем вспоминать, что такое лолита, киркоров, леоньтев и прочая хрень.
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Добронравов украинофоб и типичный российский фашист. В ...пу его и дебильных "Сватов"! Если кто забыл, пару лет назад случилось на съёмках в Эстонии:
Российский кинематографист Говорухин и его коллеги, в том числе и Добронравов, пребывали в состоянии алкогольного опьянения. Гражданка Украины Валентина Бардакова узнала Станислава Говорухина и поинтересовалась, зачем он подписал письмо в поддержку политики президента РФ Владимира Путина. Разгорелся скандал, в результате которого российские звезды стали выкрикивать "фашисты", "бандеровцы", "как вы смеете приставать к гению?" и "Крым всегда был русским". После словесной перепалки пьяный Федор набросился на мужа Валентины Геннадия и нанес ему несколько ударов. К нему присоединились коллеги по съемкам, в результате чего Геннадия повалили на землю и стали избивать ногами. Валентина тоже пострадала - женщине сломали палец на руке, а на ноге оставили синяк внушительных размеров.

Источник: http://ivona.bigmir.net/showbiz/stars/394652-Geroj-Svatov-izbil-dvoih-ukrainskih-grazhdan-iz-za-politiki
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Шифира все больше и больше, скажите что оно так раззаявлялось, сепарское падло?
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Их морды должны быть не на влаге, а на асфальте (аккуратно размазаны)
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ну що зэлэ-бобики, жріть. скоро приїде калян - пулємьотчик і розкаже "пра адіннарот"!
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чмошифер наверное не в курсе что незнание закона не освобождает от ответственности... зебил мля....
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Не лепи горбатого!
Не знание законов не освобождает от ответственности в любой стране!
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В ЗекоМанде вроде бы все юристы. Объясните этому клоуну, и тому клоуну, что президент, тоже объясните, что артистов не пускаю не потому что они артисты, а потому что они были в Крыму, т.е. нарушили границу Украины. Т.е. попали в Крым через аэропорт Симферополя, в котором нет пограничного пункта Украины. А то, что они артисты, не имеет значения.
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А меня нет . Я не буду голосовать за зелю и все разновидности жоппоблока .
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Что то этого ****** Шефира сильно много в новостях
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это хорошо, ********* уже с пулемета начинают стрелять себе в ногу... и все выше и выше... Таким образом мы ничего не добьемся. У нас какое-то гибридное ощущение прав человека, - Сергей Шефир о запрете на въезд в Украину российским артистам - Цензор.НЕТ 2184
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Скот добронравов не просто посетил Крым...он еще утверждает что Крым это паРаша....

Я хотел остаться в стороне от политики, но тут вдруг ... Мне сказали, что я в списках людей, которые против присоединения Крыма к России. Я был потрясен. То есть кто-то где-то составил какие-то списки, о которых я в жизни не слышал ... Я был вынужден дать объяснение этому, что я никаким боком не могу быть зачислен в этот список. Я люблю свою страну и наоборот считаю, что Крым должен вернуться, как он и вернулся в лоно своей России,
- сказал тогда Добронравов.
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119
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"Ето демократия и свобода слова. Не гоните на нашего друга и бизнес-партнера" - зеШефир.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТаким образом мы ничего не добьемся. У нас какое-то гибридное ощущение прав человека, - Сергей Шефир о запрете на въезд в Украину российским артистам
 
 
 
 
 
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