 Таким образом мы ничего не добьемся. У нас какое-то гибридное ощущение прав человека, - Сергей Шефир о запрете на въезд в Украину российским артистам

Об этом заявил первый помощник Владимира Зеленского Сергей Шефир, комментируя вопрос запрета на въезд в Украину российским артистам, поддержавшим агрессию РФ против Украины, в интервью lb.ua, передает Цензор.НЕТ.
Он рассказал, что у "Квартала" в 2015 году была идея проведения телемоста вместе с Иваном Ургантом: "Да, было дело. Такая идея творческих людей. Мы знали, что это сработает в пользу. Знать мы точно не могли, но было такое ощущение. Тогда как раз звезд забрасывали яйцами, Зеленского преследовали. В то время сериал еще не был запрещен. Было гонение на Лорак… хотя понятно, что она совершала ошибки. Я не защищаю. Она действительно сделала очень много глупостей, но я не поддерживаю преследование артистов. Таких, как Пореченков или Охлобыстин - да, оно и понятно, точно нужно преследовать. Но когда нападают на нормальных людей…".
Отвечая на уточняющий вопрос, кого такого нормального преследуют в Украине, Шефир сказал: "Хотя бы Добронравова, которого я знаю лично. Верно. Вообще, "Сваты" - достойный продукт. У нас нет причин его стесняться. Знаете, почему сериал был так популярен? Все сюжеты из жизни. Все это происходило в наших семьях… Ну, да – моей, Володи. Вот эта напряженность между родителями жены и мужа, борьба за ребенка. Когда, например, ты думаешь кому первым из них ребенка завезти, чтобы не было ревности".
Комментируя поездки Федора Добронравова в оккупированный Крым, он отметил: "Очень много людей ездили в Крым. Но он мне рассказывал, как его спровоцировали. Какие-то журналисты подходили с вопросом: "Как вы там? Крым - это Украина?". Представьте, что вы встретились со знакомым допустим в ресторане, ведете светскую беседу, спокойно себе отдыхаете, а тут к вам кто-то подходит с формулировкой: "О, ты же актер-пародист, а ну, давай, пошути!". Причем не важно какой вопрос задается, но сама подача, подход, это раздражает, выбивает из колеи. У нас не только гибридная война, а какое-то гибридное ощущение прав человека. Очень много людей, которые туда поехали, даже не знали, что так пересекать границу незаконно. Если у нас идет война, то как же украинцы туда ездят? Мы сейчас говорим не о законе, а о другом месседже. Да, я считаю, что прекращать общение нормальных людей между собой нельзя".
Отвечая но вопрос о возможной отмене запрета на въезд в Украину российским артистам, Шефир заявил: "Этот вопрос пока не поднимался. Лично я негативно отношусь к культурным запретам, потому что таким образом мы ничего не добьемся. Я не думаю, что все люди на территории России ненормальные ватники. Я считаю, что там есть нормальные люди, с которыми надо продолжать общаться, на которых надо информационно влиять. Это не значит, что мы не должны доказывать им, что у нас более свободная и демократическая страна, потому что они наши соседи, нам с ними дальше жить. Мы никуда на карте от них не денемся, как бы ни хотели".
Довідка: Кацап, це рузька істота, яка ненавидить все, що пов'язано з Україною.
все, приплыли ...
бендеровцев на которых охотился папа и архисложных деклараций которые они заполнять не будут мало?
RoksolanaToday&Крым25% @KrimRt
Новости культуры
Фура Киркорова улетела в кювет Концерт в Феодосии отменили яка сумна новина...
Впрочем как и вся Зе-команда...
О расширении присутствия расейских артистов в Украине - в обмен на показ сватов - в расеи..
дауны вонючие. что вы наделали паскуды?
Да ваше место в паРАШЕ из которой мы по моему никогда не вылезем
Выступление в 2015 году на на концерте для российских военных 23 декабря в Москве - это "ошибка"?
Ай какая дурочка, не от мира сего, "ошиблась" малость, армию оккупантов с праздником поздравляла за деньги. Понять и простить.
Что не все под прессом *****
Там много достойных и честных людей
К таким людям я отношусь с уважением
Мы все понимаем зачем вы припёрлись во власть.
Российский кинематографист Говорухин и его коллеги, в том числе и Добронравов, пребывали в состоянии алкогольного опьянения. Гражданка Украины Валентина Бардакова узнала Станислава Говорухина и поинтересовалась, зачем он подписал письмо в поддержку политики президента РФ Владимира Путина. Разгорелся скандал, в результате которого российские звезды стали выкрикивать "фашисты", "бандеровцы", "как вы смеете приставать к гению?" и "Крым всегда был русским". После словесной перепалки пьяный Федор набросился на мужа Валентины Геннадия и нанес ему несколько ударов. К нему присоединились коллеги по съемкам, в результате чего Геннадия повалили на землю и стали избивать ногами. Валентина тоже пострадала - женщине сломали палец на руке, а на ноге оставили синяк внушительных размеров.
Источник: http://ivona.bigmir.net/showbiz/stars/394652-Geroj-Svatov-izbil-dvoih-ukrainskih-grazhdan-iz-za-politiki
шефир твоё лицо следующее...
.. Кадр из "Сватов"...
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Не знание законов не освобождает от ответственности в любой стране!
Я хотел остаться в стороне от политики, но тут вдруг ... Мне сказали, что я в списках людей, которые против присоединения Крыма к России. Я был потрясен. То есть кто-то где-то составил какие-то списки, о которых я в жизни не слышал ... Я был вынужден дать объяснение этому, что я никаким боком не могу быть зачислен в этот список. Я люблю свою страну и наоборот считаю, что Крым должен вернуться, как он и вернулся в лоно своей России,
- сказал тогда Добронравов.
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119