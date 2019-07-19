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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9215) допрос (1169) Карплюк (23)

 Сегодня иду на похороны родной сестры, а не в ГПУ - мне не вручали ни повестку, ни подозрение, - Карплюк

Кандидат в народные депутаты Украины Владимир Карплюк заявил, что Генеральная прокуратура Украины не вручала ему повестку о вызове в прокуратуру и не объявляла ему подозрение в совершении какого-либо преступления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Карплюка в фейсбуке.

Информацию, распространенную ГПУ, он назвал попыткой влияния Генпрокуратуры на осуществление выбора жителями 95 округа 21 июля 2019.

"Согласно УПК Украины, повестка о вызове вручается лично. Мне никто не вручал повестку. После вручения повестки в каждого гражданина являются предусмотренные 72 часа для прибытия в орган досудебного расследования. То есть, согласно Законов Украины, у меня нет никаких оснований сегодня идти в Генеральную прокуратуру Украины, потому что так захотелось Юрию Луценко, чтобы расправиться со мной, как с лидером избирательной гонки по 95 округу. Я в глаза не видел ни одной повестки или подозрения, кроме скан-копии документа, похожего на повестку, который опубликовала у себя на Facebook-странице Лариса Сарган - подруга моих политических оппонентов и по совместительству - неофициальный пресс-секретарь Луценко. В опубликованном ею документе указан адрес, по которому я уже более двух лет не проживаю и не зарегистрирован. Следователи ГПУ не могли этого не знать. Так же они прекрасно знали мое новое место жительства и мой публичный график встреч с избирателями. Но они специально не вручали мне повестку, ведь действия ГПУ в отношении меня направлены исключительно на черный пиар против меня как кандидата в народные депутаты", - сообщил Карплюк.

"Информирую Юрия Луценко, как человека без юридического образования, что согласно статье 135 УПК Украины, "лицо должно получить повестку о вызове или быть уведомленным о нем другим путем не позднее чем за три дня до дня, когда оно должно прибыть по вызову. Документ, который опубликовала Сарган 19 июля, выписан без даты составления этого документа, то есть Генпрокуратура могла меня вызвать только на 23 июля. Но только в случае, если бы эту повестку мне вручили 19 июля. Учитывая, что сегодня 19 июля, то в Генпрокуратуру меня не имеют права приглашать раньше 23 июля. Так пишет Уголовно-процессуальный кодекс, который Луценко будет иметь возможность изучить", - добавил Карплюк.

Сегодня иду на похороны родной сестры, а не в ГПУ - мне не вручали ни повестку, ни подозрение, - Карплюк 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3138458
 
 
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Вот и зеленский так говорил, что не косил от военкомата. Повестку не вручали...
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При чём тут Зеленский к этому вору?
Ботам мародера команда везде Зе приплетать?
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При Зеленском вся прокремлёвская мразь попёрла в Украину на выборы. Совпадение ? - ...
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от кондом, рідній сестрі влаштував похорон, тільки б не йти в прокуратуру Повестку не вручали, на допрос в ГПУ не собираюсь, - экс-мэр Ирпеня Карплюк - Цензор.НЕТ 1177
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Бажаю і тобі принагідно влаштувати похорон комусь із близьких твоїх родичів заради особистої вигоди.
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таких уродів треба привселюдно розстрілювати разом із всіма родичами
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ЩО ЮРЧИКУ ??
ЯРИЙ ПРИХИЛЬНИК ПАРТІЇ * НОВІ ЇБЛИЩА *???
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Чиясь смерть не означає святості родича померлого. Якщо померла сестра то він безгрішний ?
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ЦЯ ЖАДІБНА І БРИДКА ПОТВОРА НАВІТЬ МАТІР ВЛАСНУ ЗГВАЛТУЄ РАДИ НАЖИВИ... А ЩОБ АЛІБІ ОТРИМАТИ .... ТО ПОХОВАТИ СЕСТРУ ЖИВОЮ ЙОМУ ЯК ВЛАСНІ ПАЛЬЦІ ОБІССЯТИ...
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лідер партії "Нові обличчя"

вчера родился7
еще не наследил ? Сегодня иду на похороны родной сестры, а не в ГПУ - мне не вручали ни повестку, ни подозрение, - Карплюк - Цензор.НЕТ 8373
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А ЧОМУ ТОДІ В ІРПІНІ ТА ПРИІРПІННІ ТАК СМЕРДИТЬ ВІД ТИХ НОВИХ РИЛ ???
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мені не зрозуміло, чого це Ю.Луценко має опікуватися цією "справою Карплюка", колишнього мера Ірпіня, якщо по-ідеї, ним має займатися агенти НАБУ Ситника і прокурори САП Холодницького. Оскільки "Володимир Карплюк є фігурантом антикорупційних розслідувань. Саме справи щодо дерибану в Приірпінні увійшли в ТОП-5 справ, на які рух ЧЕСНО звертав увагу ще 2016 року. Прокурор Київської області вручав Карплюку кілька підозр" - https://www.chesno.org/politician/81096/ Чо там Сарган забула в тій справі, чого вона її коментує? Хіба що... в САП і ГПУ одна і та ж пресслужба?
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это в американских фильмах прокуроры и судебные исполнители носятся по всем штатам, чтобы лично вручить повестку. В Украине генпрокурор сообщает о подозрении в соцсетях или через СМИ. И все, трепещи нарушитель...или выезжай за пределы.
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Карплюк - це величезне зло, через нього Ірпінь дуже потерпає. За останні 5 років населення Ірпеня збільшилося удвічі, але при мерові Карплюку не відкрили жодної школи і жодного дитячого садка. Зате новобудов там збудували десятки! Мало того, жителів стало удвічі більше, а комунікації залишилися старими. Результат - постійні аварії та відключення електроенергії та води. Крім того, саме Карплюк агітував жителів Ірпеня купувати квартири в друзів-забудовників, які потім обанкротилися і не добудували будинки. Народ втратив гроші!

Мало того, саме Карплюк завадив Коцюбинському увійти до складу Києва. СМТ Коцюбинське значно ближче до Києва, ніж до Ірпеня, більшість його жителів працюють саме в Києві. І більшість жителів висловилися за приєднання до Києва, причому влада Києва та Святошинського району теж це підтримала. Карплюк (а Коцюбинське зараз входить до Ірпінської міськради) ініціював усунення мера Коцюбинського, яка виступала за приєднання до Києва і не допустив цього приєднання.
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Как я понимаю вручить повестку человеку у которого 67 официально задекларирированных квартир не так и легко. Тут один недавно от армии прятался, а потом стал главнокомандующим
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСегодня иду на похороны родной сестры, а не в ГПУ - мне не вручали ни повестку, ни подозрение, - Карплюк
 
 
 
 
 
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