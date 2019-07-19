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 Пьяный мужчина ударил ножом в грудь 15-летнего парня в Киеве. Подростка в тяжелом состоянии госпитализировали, - полиция

В столице во время конфликта злоумышленник нанес 15-летнему парню ножевое ранение в грудь. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали, злоумышленник арестован.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Сообщение о том, что на улице Драйзера находится подросток с ножевым ранением, поступило в Деснянское управление полиции от местного жителя. 

Как рассказал начальник отдела криминальной полиции Деснянского управления полиции Евгений Слабый, подросток гулял со своим другом, когда к ним подошел неизвестный в нетрезвом состоянии и начал приставать. В результате возник конфликт, в ходе которого незнакомец достал из кармана нож и ударил им несовершеннолетнего.

"Приятель пострадавшего вызвал скорую и полицию. После этого бросился догонять злоумышленника, которого он совместно с прохожими остановил в соседнем дворе. 41-летнего подозреваемого, который ранее не имел проблем с законом, задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. У него изъяли нож, который направили на экспертизу. По результатам теста, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения", - сообщил Слабый.

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Пострадавшего госпитализировали, он находится под наблюдением врачей.

Следственным отделом Деснянского управления полиции по согласованию с Киевской местной прокуратурой №3 фигуранту объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Злоумышленнику уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Источник: https://censor.net.ua/n3138457
 
 
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при порошенко был мусором Сабаков - сейчас тоже
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Это последствия истерии сои от осознания, шо пролетают в раду.
Парню выздоровления.
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А мне кажется наоборот. Дело было так. Пьяный мужик подрулил к подросткам и начал докапываться до них, вы за кого будете голосовать. А они говорят, что им по 15 и они не имеют права голоса, а мужик продолжил настаивать на своем и спросил, ну а если бы вы могли проголосовать, то проголосовали бы за зелю и слуг народа. А они ему в ответ ху#ло твой зеленский вместе с партией своей, мы бы голосовали за Порошенко, так как он это будущее Украины. А тот, пьяный мурло, психанул и пырнул парня в грудь ножом!!!
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Чуть переделал анекдот : "Дед с бабкой пробуют заняться любовью, у деда ничего не получается и он отворачивается от супруги со словами :"Во всём виноват Порошенко!".
Жена спрашивает :"А при чем тут Порошенко?"
На что супруг ей отвечает :" Ну ведь при Януковиче такого не было!"
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Да..…. при Зеленском страшно стало по улицам ходить!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПьяный мужчина ударил ножом в грудь 15-летнего парня в Киеве. Подростка в тяжелом состоянии госпитализировали, - полиция
 
 
 
 
 
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