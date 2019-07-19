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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Экономика
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Все про:пошлина (291) субсидия (497) дизтопливо (35) Герус (32)

 Госбюджет дополнительно получит 2 млрд грн от спецпошлин за дизтопливо из РФ, их нужно пустить на субсидии, - Герус

Представитель Президента в Кабмине Андрей Герус сообщил, что на днях правительство утвердило постановление, которым введена спецпошлина на импорт из РФ дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа. По его оценкам, благодаря этому госбюджет получит около 2 млрд грн в год. Эти средства необходимо направить на субсидии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

"Украинский бюджет дополнительно получит около 2 млрд грн в год. По моему мнению, эти средства необходимо направить на расширение программы субсидий для малообеспеченных слоев населения", – отметил представитель Президента в правительстве.

Согласно его информации, по состоянию на январь 2018 года 6,9 млн домохозяйств пользовались субсидиями, однако в результате различных решений и событий по состоянию на январь текущего года количество субсидиантов уменьшилось до 3,6 млн домохозяйств.

"Это вылилось в снижение платежной дисциплины, увеличение долгов за жилищно-коммунальные услуги. По моему убеждению, дополнительно 1-1,5 млн необеспеченных семей обоснованно имеют право на субсидии, поэтому мы сейчас разрабатываем соответствующие изменения в правила получения субсидий", – сообщил он.

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Андрей Герус отметил, что общее решение Президента и правительства о введении спецпошлины принято в ответ на расширение российских экономических санкций. Он напомнил, что в апреле-мае РФ ограничила поставки в Украину нефти, моторного масла, битума, этанола, угля и др. Согласно решению украинского правительства, специальная пошлина на дизельное топливо составит с 1 августа 3,75% (с 1 октября – 4%), а на сжиженный газ – 1,75% (с 1 октября – 3%).

Представитель Президента в Кабинете Министров отметил, что соответствующее решение никак не повлияет на розничные цены на АЗС, поскольку на рынке присутствует конкуренция и альтернативные источники поставок из Беларуси, стран ЕС (Литва, Польша), морские поставки и т. д.

Он также добавил, что сейчас на рынке нефтепродуктов наблюдается профицит ресурса, имеются основания для дальнейшего снижения розничных цен.

Источник: https://censor.net.ua/n3138454
 
   
 Топ комментарии
 
Раніше зелені називали би дії щодо купівлі російського газу та нафти торгівлею на крові. Тепер перед виборами вони займаються популізмом і говорять (поки не направляють) про те, що ці гроші можуть направити на субсидії, які давно треба було ліквідувати Госбюджет дополнительно получит 2 млрд грн от спецпошлин за дизтопливо из РФ, их нужно пустить на субсидии, - Герус - Цензор.НЕТ 4165
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а мертвячука посадит - слабо?
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Якщо тобі не подобається нова влада, то ти порохобот і тебе посадять.
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они ждут когда ему труба придет, а вот будет ли это в реале, то это только постановление от МИНИСТРОВ, при чем здесь этот челн их офиса
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а куда идут 4 грн налога в каждом литре ?
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Якщо тобі не подобається нова влада, то ти порохобот і тебе посадять.
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ну 4грн не они заложили,а куда они идут они разберутся ( Кто эти дяди), а критиковать власть это нормально
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Це раніше критика була нормальною справою, але тепер повертаються часи подібні радянській владі. Тому скоро зрозумієте, що ваші обранці вас посадять за критику.
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І раніше, і зараз критика є нормальною справою. Але мінстецьки завжди сходять на гівно, коли критикують іхнього ідола - і тоді, і зараз. Зараз вже намагаються собі терновий віночок мучеників чіпляти.
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ты забыл добавить и в тоже время нравится крышеватель коррупции Парашенко...........
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а кого это там уже посадили за критику новой власти, давай факты.
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офігенно.... економісти хрєнові.... а ви не подумали, якою буде ціна для кінцевого споживача і хто насправді заплатить цю різницю? може краще на субсидії залучити конфісковане в каломойського майно
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Не для того воно шмарклю висувало, щоб у него майно відбирали. Гавнонемойский мрії дефолт Україні зробити, щоб подерибанити, те шо ще не його.
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так не на все дизтопливо,а только из расеюшки Госбюджет дополнительно получит 2 млрд грн от спецпошлин за дизтопливо из РФ, их нужно пустить на субсидии, - Герус - Цензор.НЕТ 3019.хотят подвинуть мертвечука вместе с его кумом.потихоньку заместят вот уже в черноморск под одессой первый танкер с нефтью пришел.правда на бенину переработку.
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Не получит. Официальный импорт уменьшится, а контрабандный увеличится. Это уже аксиома.
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трехлитровыми банками контрабасить будешь? Госбюджет дополнительно получит 2 млрд грн от спецпошлин за дизтопливо из РФ, их нужно пустить на субсидии, - Герус - Цензор.НЕТ 1325ты хоть представляешь обьемы?
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С 2017 г. в Украине полноценно функционирует схема завуалированной контрабанды дизтоплива. Речь идет об избыточных поставках авиационного керосина. За восемь месяцев 2018-го баланс рынка (импорт+производство) составил 458 тыс. т, в то же время аэропорты получили 295 тыс. т керосина. В неизвестном направлении "пропало" почти 160 тыс. т, или треть объемов.
Об этом пишет Сергей Куюн, директор ООО "Консалтинговая группа А-95". По его словам, за 11 месяцев уже было поставлено 690 тыс. т авиатоплива, а "пропавший" объем достиг 250 тыс. т. Потери госбюджета от данной схемы в 2018 г. составят, вероятно, около 1,35 млрд грн.
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Ежедневно из порта Очаков выезжают десятки многотонных автоцистерн, заполненных топливом. Значительная часть этих ГСМ- контрабанда, которую развозят на официальные и неофициальные АЗС не только Николаевщины, но и других областей. Таможенники и налоговики признают, что основным путем контрабандного трафика является морское направление, но поставить надежный барьер этой беде защитники государственных интересов не в силах ...

https://korabelov.info/articles/seryy-potok-gsm-ili-kontrabanda-topli/
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ну да...трехлитровыми банками получается Госбюджет дополнительно получит 2 млрд грн от спецпошлин за дизтопливо из РФ, их нужно пустить на субсидии, - Герус - Цензор.НЕТ 3958
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Обычный бензовоз может вмещать от 6 до 8 тысяч литров горючего. Бензовозы-полуприцепы уже вмещают побольше - до 30 тысяч литров. Сам подсчитаешь количество "трехлитровых банок" в одном бензовозе? Госбюджет дополнительно получит 2 млрд грн от спецпошлин за дизтопливо из РФ, их нужно пустить на субсидии, - Герус - Цензор.НЕТ 6402
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Введение с 1 марта 2016 года в тестовом, а с 1 апреля в постоянном режиме электронных акцизных накладных, призванных затруднить, а в идеале сделать невозможной торговлю контрабандой и фальсификатом, дало первые результаты. Хотя и не совсем те, какие хотелось бы. Можно констатировать активное превращение «серого» сегмента рынка в «черный». Проще говоря, если раньше фальсификат торговался зачастую открыто и проходил по бухгалтерским документам, появляясь из ниоткуда, то сейчас силу набирает торговля на наличные. Массовым явлением стала торговля документами прихода.
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вытеснение кацапского импорта из легального в нелегальный-это уже огромный шаг вперед.теперь дело за замещением этого продукта новыми поставщиками.в результате придется кацапский товар продавать или намного дешевле,или фальсификат.и законы рынка неизбежно его отправят на обочину. Госбюджет дополнительно получит 2 млрд грн от спецпошлин за дизтопливо из РФ, их нужно пустить на субсидии, - Герус - Цензор.НЕТ 6277
плюс неизбежное обострение конкуренции между беней и мертвечуком.что добавит драйва.и приведет к размежеванию слуг народа на бениных и мертвечуковских.
эволюцию не обманешь.
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Раніше зелені називали би дії щодо купівлі російського газу та нафти торгівлею на крові. Тепер перед виборами вони займаються популізмом і говорять (поки не направляють) про те, що ці гроші можуть направити на субсидії, які давно треба було ліквідувати
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раньше соевые громко молчали о торговли с рашкой, а теперь волают как резанные
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Ніхто не мовчав. Не треба брехні, бо все можна перевірити. Але тепер кожен відповідає за свої дії та слова. Ваша черга відповідати скоро прийде.
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вже прийшла...просто вони цього ще не зрозуміли...
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Шо ж ви усі такі вумні і строєм не ходите? А за ТРУБУ газову не забули? Чи там інша кишеня.
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Ага, зебилы купят топливо в параше, заплатят акциз, нам продадут по высокой цене, а из этих денег, они (что не украдут), профинансируют субсидии.

Шикарный развод Зебаранов!
Зебилы, идите голосуйте за своего Клована пока бензин дешевый!!!
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Они чуть нахмурят лобик, кода маршрутки на пару гривасов подорожают...
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Так шо, тема с тарифами закрыта окончательно? Субсидии (перекладывание бабла из бюджета в карманы олигархов) рулят, бал продолжается? Госбюджет дополнительно получит 2 млрд грн от спецпошлин за дизтопливо из РФ, их нужно пустить на субсидии, - Герус - Цензор.НЕТ 4740
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Правильно, все на субсидии бедным!!!

Чего-то вспомнился анекдот.
Сидит в гостиной старый дворянин, задумчиво пьет коньяк, вдруг слышит на улице крики, выстрелы. Подзывает слугу и спрашивает, что там происходит.
- Это пролетариат бунтует, идет на штурм Зимнего Дворца, - отвечает слуга.

- Хм, и чего они хотят?
- Чтоб не было богатых!
- Странно... А мой дед, декабрист, хотел, чтоб не было бедных.
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это шо,зелебени на мертвечука зеленую лапу подняли? не может не радовать.
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Це ПЕРЕМОГА!)))
Заберут у автовладельцев...и раздадут бабушкам!)))
ЗЕбобы....вы дебилы!)))
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Цены на дизель поползут в верх...
Перевозчики заложат эти затраты в товар...цены полезут в верх...

Это не создание нового дохода...а выемка средств у населения из карманов))))

ЗЕЛЕНОМИКА!))))
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Увеличения аксциза в любом случае повлияет на цену топлива, потому что либо увеличится цена на поставляемое ГСМ, либо оно прекратится и цены вырастут из-за дефицита - это аксиома, тут нечего доказывать.
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Бенины схематозы с гсм возвращаются)))
ЗЕбобы...Свинарчуки еще вам покажутся ангелятками!!!)))
КолоМойша! ЖГИ НАПАЛМОМ ЭТИХ ДЕБИЛОВ!!!!))))
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уже делят шкуру не убитого медведя... еще пошлины не заработали и рашка может вообще эмбарго ввести для Украины на эти товары, они еще ничего не получили, а уже направляют. А то, что это в ответ на скоращение Украина сделала, и там где сократится что-то недополучится это не в расчет? тут пошлины дадут навар, но там же что-то убудет и будет так на так и никакие субсидии дополнительно не получатся.

И уже к решению кабмина примазал президента "Андрей Герус отметил, что общее решение Президента и правительства о введении спецпошлины принято в ответ на расширение российских экономических санкций " Источник: https://censor.net.ua/n3138454
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и я так понял субсидии всей стране - єто норм )) и в чем же разница с нелюбимым порохом?
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Когда шакаладная будка грабила евробляхеров,а награбленное тупо раздавало пенсам перед выборами, то минстецькам все подходило и они хлопали в ладоши. Сейчас же все категорически не подходит. Соевые, что с вашей логикой и совестью?
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??? С евробляхерами уже все закончено?)))
ЗЕлебоба пообещал им амнистию на 3 мес. В обмен на голоса....
А потом все равно плати...))))
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