 Госбюджет дополнительно получит 2 млрд грн от спецпошлин за дизтопливо из РФ, их нужно пустить на субсидии, - Герус

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.
"Украинский бюджет дополнительно получит около 2 млрд грн в год. По моему мнению, эти средства необходимо направить на расширение программы субсидий для малообеспеченных слоев населения", – отметил представитель Президента в правительстве.
Согласно его информации, по состоянию на январь 2018 года 6,9 млн домохозяйств пользовались субсидиями, однако в результате различных решений и событий по состоянию на январь текущего года количество субсидиантов уменьшилось до 3,6 млн домохозяйств.
"Это вылилось в снижение платежной дисциплины, увеличение долгов за жилищно-коммунальные услуги. По моему убеждению, дополнительно 1-1,5 млн необеспеченных семей обоснованно имеют право на субсидии, поэтому мы сейчас разрабатываем соответствующие изменения в правила получения субсидий", – сообщил он.
Андрей Герус отметил, что общее решение Президента и правительства о введении спецпошлины принято в ответ на расширение российских экономических санкций. Он напомнил, что в апреле-мае РФ ограничила поставки в Украину нефти, моторного масла, битума, этанола, угля и др. Согласно решению украинского правительства, специальная пошлина на дизельное топливо составит с 1 августа 3,75% (с 1 октября – 4%), а на сжиженный газ – 1,75% (с 1 октября – 3%).
Представитель Президента в Кабинете Министров отметил, что соответствующее решение никак не повлияет на розничные цены на АЗС, поскольку на рынке присутствует конкуренция и альтернативные источники поставок из Беларуси, стран ЕС (Литва, Польша), морские поставки и т. д.
Он также добавил, что сейчас на рынке нефтепродуктов наблюдается профицит ресурса, имеются основания для дальнейшего снижения розничных цен.
Об этом пишет Сергей Куюн, директор ООО "Консалтинговая группа А-95". По его словам, за 11 месяцев уже было поставлено 690 тыс. т авиатоплива, а "пропавший" объем достиг 250 тыс. т. Потери госбюджета от данной схемы в 2018 г. составят, вероятно, около 1,35 млрд грн.
https://korabelov.info/articles/seryy-potok-gsm-ili-kontrabanda-topli/
плюс неизбежное обострение конкуренции между беней и мертвечуком.что добавит драйва.и приведет к размежеванию слуг народа на бениных и мертвечуковских.
эволюцию не обманешь.
Шикарный развод Зебаранов!
Зебилы, идите голосуйте за своего Клована пока бензин дешевый!!!
Чего-то вспомнился анекдот.
Сидит в гостиной старый дворянин, задумчиво пьет коньяк, вдруг слышит на улице крики, выстрелы. Подзывает слугу и спрашивает, что там происходит.
- Это пролетариат бунтует, идет на штурм Зимнего Дворца, - отвечает слуга.
- Хм, и чего они хотят?
- Чтоб не было богатых!
- Странно... А мой дед, декабрист, хотел, чтоб не было бедных.
Заберут у автовладельцев...и раздадут бабушкам!)))
ЗЕбобы....вы дебилы!)))
Перевозчики заложат эти затраты в товар...цены полезут в верх...
Это не создание нового дохода...а выемка средств у населения из карманов))))
ЗЕЛЕНОМИКА!))))
ЗЕбобы...Свинарчуки еще вам покажутся ангелятками!!!)))
КолоМойша! ЖГИ НАПАЛМОМ ЭТИХ ДЕБИЛОВ!!!!))))
И уже к решению кабмина примазал президента "Андрей Герус отметил, что общее решение Президента и правительства о введении спецпошлины принято в ответ на расширение российских экономических санкций " Источник: https://censor.net.ua/n3138454
ЗЕлебоба пообещал им амнистию на 3 мес. В обмен на голоса....
А потом все равно плати...))))