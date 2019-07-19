 Госбюджет дополнительно получит 2 млрд грн от спецпошлин за дизтопливо из РФ, их нужно пустить на субсидии, - Герус

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

"Украинский бюджет дополнительно получит около 2 млрд грн в год. По моему мнению, эти средства необходимо направить на расширение программы субсидий для малообеспеченных слоев населения", – отметил представитель Президента в правительстве.

Согласно его информации, по состоянию на январь 2018 года 6,9 млн домохозяйств пользовались субсидиями, однако в результате различных решений и событий по состоянию на январь текущего года количество субсидиантов уменьшилось до 3,6 млн домохозяйств.

"Это вылилось в снижение платежной дисциплины, увеличение долгов за жилищно-коммунальные услуги. По моему убеждению, дополнительно 1-1,5 млн необеспеченных семей обоснованно имеют право на субсидии, поэтому мы сейчас разрабатываем соответствующие изменения в правила получения субсидий", – сообщил он.

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Андрей Герус отметил, что общее решение Президента и правительства о введении спецпошлины принято в ответ на расширение российских экономических санкций. Он напомнил, что в апреле-мае РФ ограничила поставки в Украину нефти, моторного масла, битума, этанола, угля и др. Согласно решению украинского правительства, специальная пошлина на дизельное топливо составит с 1 августа 3,75% (с 1 октября – 4%), а на сжиженный газ – 1,75% (с 1 октября – 3%).

Представитель Президента в Кабинете Министров отметил, что соответствующее решение никак не повлияет на розничные цены на АЗС, поскольку на рынке присутствует конкуренция и альтернативные источники поставок из Беларуси, стран ЕС (Литва, Польша), морские поставки и т. д.

Он также добавил, что сейчас на рынке нефтепродуктов наблюдается профицит ресурса, имеются основания для дальнейшего снижения розничных цен.