 Если мы не обязаны, почему должны это делать? Наблюдая за тем, как это делал Зеленский, я приходил в ужас, - Сергей Шефир о публикации деклараций сотрудников Офиса президента

Об этом заявил первый помощник Владимира Зеленского Сергей Шефир, отвечая на вопрос будет ли он и остальные сотрудники Офиса президента подавать свои декларации, в интервью lb.ua, передает Цензор.НЕТ.
Сергей Шефир подтвердил, что некоторые заграничные банки прекратили сотрудничество с "Кварталом 95", после избрания Владимира Зеленского президентом: "Не знаю, официальная это практика или нет, но банки не хотят иметь дела с PЕРами (politically exposed person - политически уязвимое лицо. - Ред.). Нам сказали: "Убирайте деньги, мы с вами хотели бы закончить сотрудничество".
Также он отметил, что не намерен передавать свою долю в бизнесе "Квартала 95", а также, что он и Владимир Зеленский намерены получать роялти от продуктов "Квартала 95": "В установленном законом порядке, если это возможно, будем получать. Для нас это ново, и мы не успели даже обсудить, как правильно сделать".
Вместе с тем, он отметил, что он и сотрудники Офиса президента не собираются подавать свои декларации: "Это же патронатная служба. Да, это хороший шаг. Но, если мы не обязаны, почему должны это делать? Заполнение декларации - достаточно сложный процесс. Наблюдая за тем, как это делал Зеленский, я приходил в ужас. И не дай Бог где-то ошибешься, хотя и ничего не намеревался прятать. Это очень неприятная процедура".
Пацани навіть не пробують боротися зі спокусою.
Медиакомпания "Грин Филмс", принадлежащая окружению президента Украины Владимира Зеленского, вернула в бюджет России средства на съемку фильма "Вниз"
Об этом указано в данных Единого портала бюджетной системы Российской Федерации, информируют"Схемы" Радио Свобода.
4 апреля 2019 года Минкультуры РФ и "Грин Филмс" заключили дополнительное соглашение. Предыдущее соглашение от 25 октября 2017 года о финансировании фильма "Вниз" из бюджета России решили разорвать.
"Грин Филмс" вернула уже полученные средства от Минкультуры России платежом от 19 февраля 2019 года. Речь шла о 35 миллионах рублей - по курсу на момент получения эта сумма составляла более 16 миллионов гривен.
Кроме того, "Грин Филмс" обязано выплатить проценты Министерству культуры России в размере 3 миллиона 160 тысяч рублей "за пользование денежными средствами федерального бюджета".
Процентики агрессору перечислить в бюджет не погнушались "патриоты" хреновы.
... Наблюдая за тем, как это делал Зеленский, я приходил в ужас. И не дай Бог где-то ошибешься, хотя и ничего не намеревался прятать. Это очень неприятная процедура"
это ж какой у них уровень "интеллекта" - что от простого заполнения деклараций "приходят в ужОс"?? Или столько наворовали (и хотят наворовать) - что боятся признаться сколько сейчас имеют?
В общем, "чесные новые лица" зебилам поводили по губам... как всегда))
если на мои, то это - гос. чиновники
со всеми вытекающими.
тоже мне, "патроны", няньками при младенце ЗЕБЕньке прикидываются
Соромно мабуть.
Ну, на нет и суда нет, да, Сергей Нахманович?
"Не знаю, официальная это практика или нет, но банки не хотят иметь дела с PЕРами (politically exposed person - политически уязвимое лицо. - Ред.).
Нам сказали: "Убирайте деньги, мы с вами хотели бы закончить сотрудничество".
С этого места хотелось бы поподробнее. Что за банки?
Это не его Папа... воевавший с Бендерами... ну из 12 стульев...
Если для человека это "ужас", то у меня дле зебилов плохие новости - проснитесь, вы обострались.
А найголовніше, що при сотнях міліонів, забути про якусь квартиру дуже просто... А це вже недекларування і кримінальна стаття.
В Квартале есть бухгалтер. Он дает вытяжку из 1С о доходах и налогах уплаченных по основному месту работы. Ты эти цифры переписываешь в бланк. Ничего сложного.
А вот та часть где другие доходы и активы - ну тут надо немного посидеть, но тоже ничего сложного. Если конечно не стоит цель спрятать какие-то активы типа виллы в Италии, которые куплены за непонятно какие деньги. Тогда да, "ужас" и надо много думать
Який взагалі їхній правовий статус ???
Якийсь разводняк. Ще в жодній країні такого не було.
Ну, что, "зебилоиды", дождались? Вам напрямую заявляют, "Жена Цезаря - вне подозрений!!!"
А чому всі остальні хазяї зобов"язані, якщо слуги мають право не подавати декларацію про доходи. Тим більш що це така канітельна справа. Мож слуг того , нафіг послати та зобов"язати всіх подавати або відмінити цю канітель.
Большинство этого прастога и мудрага украинскаго нарида...
Шо, опять антисиметизм?