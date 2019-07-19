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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:электронное декларирование (661) Шефир_Сергей (11) Офис Президента (26)

 Если мы не обязаны, почему должны это делать? Наблюдая за тем, как это делал Зеленский, я приходил в ужас, - Сергей Шефир о публикации деклараций сотрудников Офиса президента

Офис президента - это патронатная служба, и его работники не обязаны публиковать свои декларации.

Об этом заявил первый помощник Владимира Зеленского Сергей Шефир, отвечая на вопрос будет ли он и остальные сотрудники Офиса президента подавать свои декларации, в интервью lb.ua, передает Цензор.НЕТ.

Сергей Шефир подтвердил, что некоторые заграничные банки прекратили сотрудничество с "Кварталом 95", после избрания Владимира Зеленского президентом: "Не знаю, официальная это практика или нет, но банки не хотят иметь дела с PЕРами (politically exposed person - политически уязвимое лицо. - Ред.). Нам сказали: "Убирайте деньги, мы с вами хотели бы закончить сотрудничество".

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Также он отметил, что не намерен передавать свою долю в бизнесе "Квартала 95", а также, что он и Владимир Зеленский намерены получать роялти от продуктов "Квартала 95": "В установленном законом порядке, если это возможно, будем получать. Для нас это ново, и мы не успели даже обсудить, как правильно сделать".

Вместе с тем, он отметил, что он и сотрудники Офиса президента не собираются подавать свои декларации: "Это же патронатная служба. Да, это хороший шаг. Но, если мы не обязаны, почему должны это делать? Заполнение декларации - достаточно сложный процесс. Наблюдая за тем, как это делал Зеленский, я приходил в ужас. И не дай Бог где-то ошибешься, хотя и ничего не намеревался прятать. Это очень неприятная процедура".

Источник: https://censor.net.ua/n3138453
 
 
 Топ комментарии
 
А значить, через 5 років обшуки і кримінальні справи чекають на 95 квартал...

Пацани навіть не пробують боротися зі спокусою.
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Кто его знает что будет через 5 лет, может пол Украины уже не будет с такими помощниками президента малороса как Шефир с его неоднозначными заявлениями
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А значить, через 5 років обшуки і кримінальні справи чекають на 95 квартал...

Пацани навіть не пробують боротися зі спокусою.
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Кто его знает что будет через 5 лет, может пол Украины уже не будет с такими помощниками президента малороса как Шефир с его неоднозначными заявлениями
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Можливо... Але, якщо не буде України то і президент і його оточення підуть в страшний мінус... Їх скоріш за все просто фізично знищать... Атже мільярди ніхто просто так не пробачить...
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Посмотрим, или Пете простят. Здесь не надо ждать 5 лет...
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Україна буде завжди, але жити в ній не українцям буде дуже важко
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5 років для цих "жоржів" то не реал, якщо продовжать, як розпочали,через 2-2.5 років будуть на нарах,якщо в останній момент не здристнуть, думаю не встигнуть. Если мы не обязаны, почему должны это делать? Наблюдая за тем, как это делал Зеленский, я приходил в ужас, - Сергей Шефир о публикации деклараций сотрудников Офиса президента - Цензор.НЕТ 3507
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не встигнуть: ССО тепер в нас гарні Если мы не обязаны, почему должны это делать? Наблюдая за тем, как это делал Зеленский, я приходил в ужас, - Сергей Шефир о публикации деклараций сотрудников Офиса президента - Цензор.НЕТ 7447
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Вчерашняя информация. Как не отнекивались, а все-равно вылезло.

Медиакомпания "Грин Филмс", принадлежащая окружению президента Украины Владимира Зеленского, вернула в бюджет России средства на съемку фильма "Вниз"
Об этом указано в данных Единого портала бюджетной системы Российской Федерации, информируют"Схемы" Радио Свобода.

4 апреля 2019 года Минкультуры РФ и "Грин Филмс" заключили дополнительное соглашение. Предыдущее соглашение от 25 октября 2017 года о финансировании фильма "Вниз" из бюджета России решили разорвать.

"Грин Филмс" вернула уже полученные средства от Минкультуры России платежом от 19 февраля 2019 года. Речь шла о 35 миллионах рублей - по курсу на момент получения эта сумма составляла более 16 миллионов гривен.

Кроме того, "Грин Филмс" обязано выплатить проценты Министерству культуры России в размере 3 миллиона 160 тысяч рублей "за пользование денежными средствами федерального бюджета".


Процентики агрессору перечислить в бюджет не погнушались "патриоты" хреновы.

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...он и сотрудники Офиса президента не собираются подавать свои декларации....
... Наблюдая за тем, как это делал Зеленский, я приходил в ужас. И не дай Бог где-то ошибешься, хотя и ничего не намеревался прятать. Это очень неприятная процедура"

это ж какой у них уровень "интеллекта" - что от простого заполнения деклараций "приходят в ужОс"?? Или столько наворовали (и хотят наворовать) - что боятся признаться сколько сейчас имеют?Если мы не обязаны, почему должны это делать? Наблюдая за тем, как это делал Зеленский, я приходил в ужас, - Сергей Шефир о публикации деклараций сотрудников Офиса президента - Цензор.НЕТ 4029
В общем, "чесные новые лица" зебилам поводили по губам... как всегда))
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Не перегибай палку. Ты ЛИЧНО декларацию заполнял? Отож!
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Нечего там сложного в декларации нет, если не пытаться что-то скрыть и намутить, то за исключением пары-тройки моментов все понятно.
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на чьи деньги существует эта "патронатная" служба ?

если на мои, то это - гос. чиновники
со всеми вытекающими.


тоже мне, "патроны", няньками при младенце ЗЕБЕньке прикидываются Если мы не обязаны, почему должны это делать? Наблюдая за тем, как это делал Зеленский, я приходил в ужас, - Сергей Шефир о публикации деклараций сотрудников Офиса президента - Цензор.НЕТ 3324
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Илька, пацаны плевать хотели на всех нас. Они считают, что все, Украина их дойная корова. Впрочем, Янык и рыги тоже так думали.
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Для нього важлива найперша декларація. Бо саме вона буде показувати, як зокрема для нього проходив кінець "епохи бідності".
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ст. 1 Закона Украины «О государственной службе»: государственный служащий - это лицо, которое осуществляет профессиональную деятельность, занимая должности в государственных органах и их аппарате, по практическому выполнению задач и функций государства и получает заработную плату за счет государственных средств
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узеленского законов не читают. чукчи не читатели - чукчи писатели.
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А Зебени законы Украины не читают, они их пишут...под себя.для этоо им и нужна своя, ручная рада. Народ, ты смотри, если промахнешся в воскресенье на выборах, все, конец стране.
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детектор лжи тебе уроду в помощь и не ошибешься
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то коли пєця не продава-то він барига. а коли Зе і команда- то наші пацани
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Смотрю на его морду, Зе, его советников и просто понимаю - Украина будет сдана оккупантам...….
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не сдана а продана. Этот народец ничего не отддает если можно продать.
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для ЗЕфир закон не писан!...если писан - то не читан!.... если читан - то не понят!... если понят - то не так!... как-то так....)))
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Если мы не обязаны, почему должны это делать? Наблюдая за тем, как это делал Зеленский, я приходил в ужас, - Сергей Шефир о публикации деклараций сотрудников Офиса президента - Цензор.НЕТ 8011

Ну, на нет и суда нет, да, Сергей Нахманович?
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Алех, та 73% лохи и есть! Развели, как слепых котят.
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"... некоторые заграничные банки прекратили сотрудничество с "Кварталом 95" после избрания Владимира Зеленского президентом:
"Не знаю, официальная это практика или нет, но банки не хотят иметь дела с PЕРами (politically exposed person - политически уязвимое лицо. - Ред.).
Нам сказали: "Убирайте деньги, мы с вами хотели бы закончить сотрудничество".

С этого места хотелось бы поподробнее. Что за банки?
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Кипрские, где у них ошоры. Тем банкам не надо чтобы к ним было повышенное внимание и расследования, тогда клиенты разбегутся.
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Бачили очі, що купували? Їжте тепер - хоч всріться!!!
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Тобто він тільки що визнав, що його шефу Зе не вистачає клепки заповнити елементарну декларацію?)))))
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да, сдал умственные способности Зебоба.
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Не перегибай палку. Ты ЛИЧНО декларацию заполнял? Отож!
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Заповняв декларацію в податкову, коли ФОПом був. Заповняв своїм батькам-пенсіонерам декларацію на субсидію... Ніколи проблем із цим не було. Не думаю, що декларація політика сильно важча.
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І да, декларація Зе є у відкритому доступі відсканована. Можеш глянути, нічого складного там НЕМАЄ!
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Тобто він визнав що в тебе не вистачає клепки заробити стільки як у нього.
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Я принаймні вільно володію державною мовою (а не так, як воно) і компетентний в темах, в яких Зе ні бельмеса не шарить... Приміром, на відміну від нього, я знаю, який податок платять ФОПи і які відсотки за кредитами МВФ, а Зе на цих елементарних питаннях проколовся.
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кароче, пошли все нахрен, мы вам ничего не должны!
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Бізнес не віддам, з управління бізнесом не вийду, декларацію не подам. Ми тепер влада і ми тепер закон, а Порошенко лох.
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Если мы не обязаны, почему должны это делать? Наблюдая за тем, как это делал Зеленский, я приходил в ужас, - Сергей Шефир о публикации деклараций сотрудников Офиса президента - Цензор.НЕТ 7516
Это не его Папа... воевавший с Бендерами... ну из 12 стульев...
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Заполнить декларацию - 5, ну если совсем дебил - 10 минут.
Если для человека это "ужас", то у меня дле зебилов плохие новости - проснитесь, вы обострались.
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Не перегибай палку. Ты ЛИЧНО декларацию заполнял? Отож!
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ну ладно, посмотрел на декларацию - ну может полчаса посидеть, если у тебя есть активы кроме зарплаты. В целом все равно ничего особо сложного. Тем более в Квартале есть бухгалтера, которые все что связано с официальной зарплатой и налогами заполнят или дадут вытяжку из 1С где все цифры будут расписаны. Ну а виллы в Италии, квартиры, 42 млн. на офшорных счетах - это уже другой вопрос.
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Це вам 5-10 хвилин... А якщо у людини сотні міліонів активів... То це пи..ць...

А найголовніше, що при сотнях міліонів, забути про якусь квартиру дуже просто... А це вже недекларування і кримінальна стаття.
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нанимается бухгалтер за 1000 грн. и он все заполнит.
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Бачу ви на практиці не зустрічались з тим, про що пришете.
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заполнял в Польше. Сейчас посмотрел - бланк декларации 1 к 1 сходится с тем что в Украине.
В Квартале есть бухгалтер. Он дает вытяжку из 1С о доходах и налогах уплаченных по основному месту работы. Ты эти цифры переписываешь в бланк. Ничего сложного.
А вот та часть где другие доходы и активы - ну тут надо немного посидеть, но тоже ничего сложного. Если конечно не стоит цель спрятать какие-то активы типа виллы в Италии, которые куплены за непонятно какие деньги. Тогда да, "ужас" и надо много думать
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набрал откровенных мерзавцев. ***, одни суки, что тогда, что сейчас((((
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Тоді чому офіс президента отримує зарплати з бюджету ?
Який взагалі їхній правовий статус ???
Якийсь разводняк. Ще в жодній країні такого не було.
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Ксюша, ни в одной стране еще цирк не переезжал в администрацию президента страны всем руководящим составом.
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Шефир, могу дать рекомендацию - а вы себя не "патронатной службой", а сразу - "некоммерческой благотворительной организацией", назовите... И будет всё "чики-пики", никто не придерётся...Когда-то, говоря об Наполеоне, Суворов сказал: "Широко шагает мальчик... Пора-бы, и унять..."... Вы что, вообще "берега пустились..."?! И вы ещё в коррупции Пороха, и его окружение, обвиняли?!... Да они, против вас - "пацаны, в коротких штанишках..."!!! Они, хоть, "втихаря", свои дела обделывали, а вы говорите, что "нас трогать не моги... Мы честные, потому что мы так считаем и утверждаем..."!!!
Ну, что, "зебилоиды", дождались? Вам напрямую заявляют, "Жена Цезаря - вне подозрений!!!"
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Но, если мы не обязаны, почему должны это делать? Заполнение декларации - достаточно сложный процесс. Наблюдая за тем, как это делал Зеленский, я приходил в ужас. И не дай Бог где-то ошибешься, хотя и ничего не намеревался прятать. Это очень неприятная процедура"
А чому всі остальні хазяї зобов"язані, якщо слуги мають право не подавати декларацію про доходи. Тим більш що це така канітельна справа. Мож слуг того , нафіг послати та зобов"язати всіх подавати або відмінити цю канітель.
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а я стеснятся не буду.... - кретины они...
Большинство этого прастога и мудрага украинскаго нарида...
Если мы не обязаны, почему должны это делать? Наблюдая за тем, как это делал Зеленский, я приходил в ужас, - Сергей Шефир о публикации деклараций сотрудников Офиса президента - Цензор.НЕТ 7550
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А можно узнать нацсостав Офиса Президента?

Шо, опять антисиметизм?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсли мы не обязаны, почему должны это делать? Наблюдая за тем, как это делал Зеленский, я приходил в ужас, - Сергей Шефир о публикации деклараций сотрудников Офиса президента
 
 
 
 
 
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