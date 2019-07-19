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 Аброськин: Девочка родила от деда, насиловавшего ее, пока мать была на заработках в Польше

В Донецкой области дед насиловал девочку, пока мать ездила на заработки в Польшу.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, информирует Цензор.НЕТ.

"Из заявления 30-летней женщины: в связи с тяжелым материальным положением периодически выезжала на заработки в Польшу, свою дочь оставляла на родителей сожителя. После улучшения материального положения ребенка забрала к себе в Гданьск, где через некоторое время по направлению учебного заведения ребенка направили в местную больницу, где была установлена беременность сроком 7 месяцев. Врачи вызвали полицию и девочка рассказала, что когда матери не было рядом, дедушка насиловал ее. Через некоторое время она родила в родильном центре Гданьска девочку", - пишет Аброськин.

Сам подозреваемый с места постоянного проживания исчез, правоохранители проводят розыскные мероприятия с целью установления его местонахождения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Только за минувшие сутки полицейские задержали троих педофилов, жертвами которых стали пятеро детей, - Аброськин

Аброськин: Девочка родила от деда, насиловавшего ее, пока мать была на заработках в Польше 01

Источник: https://censor.net.ua/n3138451
 
 
 Топ комментарии
 
Это трагедия для матери и девочки. Но кацаблядские вылупки на этом только стебутся.
Надеюсь бумеранг летит быстро, тихо и не зметно...
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Ну да, а в остальной Украине прям эльфы живут.
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Зато ребенок теперь имеет польское гражданство, а значит и мать и бабушка в 30 лет( тоже похоже забеременела и родила в 12-13 лет) имеют полное право проживать в Польше. Больше похоже на расчет матери роженицы, потому как не заметить 7-месячную беременность просто невозможно.
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7 месяцев?
а при парашанко значит...
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нет, это был Зе, а потом исчез...…, т.е. стал президентом
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Я тоже задался этим вопросом. Чтобы вычислить во сколько лет родила мама.
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А меня смутило, что она в связи с тяжёлым материальным положением периодически выезжала на заработки в Польшу.
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Як правили дочки повторюють мам. Коли мама родила рано, то і дочка, як правило, народжує теж рано Одній з них 30 , розділи це на двох.
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Даунецкая область, рузьгемир, духовнасть....
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Ну да, а в остальной Украине прям эльфы живут.
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Отцом ребенка 12-летней школьницы из Львовской области Татьяны Лучишин является ее двоюродный брат, 14-летний Остап.
Об этом рассказала мама девочки Анна, передает "Високий замок".
По ее словам, в полиции сказали, что если Таня не признается, то ее признают неадекватной, а ребенка заберут.
"Тогда она призналась. Провели новую ДНК-экспертизу, которая подтвердила, что это двоюродный брат Тани - Остап. Ему 14 лет. Он сын моего брата Михаила от первого брака", - рассказала женщина.https://www.obozrevatel.com/crime/rezonansnaya-istoriya-12-letnyaya-rozhenitsa-so-lvovschinyi-nazvala-ottsa-rebenka.htm
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Трохи невдало, підлітковий секс і педофілія не зовсім одне і теж.
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То есть нечего волноваться, не педофилия-же.
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Просто не одне і те саме, можливо ви в школі в паранджі ходили.
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зато как у евреев двоюродный брат-сестра и муж и жена НОРМА У ИУДЕЕВ... так что все пучком...
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ну да, совсем одно и то же )) в вашем примере ему 14 лет, ей 12 лет. Подростки оба, а в Даунецке дедушка насиловал внучку, причем, судя по всему малолетку. Разницу чувствуете? Не?
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Это трагедия для матери и девочки. Но ************ вылупки на этом только стебутся.
Надеюсь бумеранг летит быстро, тихо и не зметно...
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Зато ребенок теперь имеет польское гражданство, а значит и мать и бабушка в 30 лет( тоже похоже забеременела и родила в 12-13 лет) имеют полное право проживать в Польше. Больше похоже на расчет матери роженицы, потому как не заметить 7-месячную беременность просто невозможно.
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Ну да, для Польщі це нові молоді громадяни, вірніше 3 нових добавилось, для нас на 3 зменьшилось , та ще злочинця шукати, утримувати,і платити йому пенсію
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"Не надо петь военных песен..." Если не разбираешься - не "езди людям по ушам...". Мне известно несколько случаев, подобного, когда бабы рожали ДОНОШЕННЫХ детей, и никто не замечал беременности... Особенно, если они плотного телосложения... Последний случай, из мне известных - самый "сногсшибательный"... В 1996 году,где-то, в мае, в "Десне", в школе прапорщиков, были выпускные экзамены. Одна из будущих "прапорщиц", дочка местного лесника, промолотила экзаменационный кросс - несколько километров, в полевой форме и "берцах". Потом ей "поплохело". Привели в медбат. Ей врач предлагает лечь, чтобы осмотр провести, а она садится... Потом попросилась в туалет. Благо, подружка с ней пошла - успела поймать на руки ребёнка, прямо над унитазом... Ребёнок, мальчик, доношенный, больше трёх килограммов... Я лично об этом слышал, от врача из этого медбата...Клялся, что правда, и он сам этого ребёнка, видел... Да и смысл ему, врать? Он об этом, как о "невероятно, но факт...", рассказывал... Сказал - ходили в плату, как на экскурсию...
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30-летняя мать родила дочь в 14 лет, и когда дочери исполнилось 16 лет, она совратила отца сожителя своей матери и родила от него дочку деду на утешение. Вот так надо новости подавать, а то начинаете-"Аброськин сказал то, Аброськин сказал это."...
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таки тра' ядрьону бімбу на той дамбас - і на сотню років зона відчудження!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАброськин: Девочка родила от деда, насиловавшего ее, пока мать была на заработках в Польше
 
 
 
 
 
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