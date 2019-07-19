 Аброськин: Девочка родила от деда, насиловавшего ее, пока мать была на заработках в Польше

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, информирует Цензор.НЕТ.
"Из заявления 30-летней женщины: в связи с тяжелым материальным положением периодически выезжала на заработки в Польшу, свою дочь оставляла на родителей сожителя. После улучшения материального положения ребенка забрала к себе в Гданьск, где через некоторое время по направлению учебного заведения ребенка направили в местную больницу, где была установлена беременность сроком 7 месяцев. Врачи вызвали полицию и девочка рассказала, что когда матери не было рядом, дедушка насиловал ее. Через некоторое время она родила в родильном центре Гданьска девочку", - пишет Аброськин.
Сам подозреваемый с места постоянного проживания исчез, правоохранители проводят розыскные мероприятия с целью установления его местонахождения.
а при парашанко значит...
зараза...
корь...
Об этом рассказала мама девочки Анна, передает "Високий замок".
По ее словам, в полиции сказали, что если Таня не признается, то ее признают неадекватной, а ребенка заберут.
"Тогда она призналась. Провели новую ДНК-экспертизу, которая подтвердила, что это двоюродный брат Тани - Остап. Ему 14 лет. Он сын моего брата Михаила от первого брака", - рассказала женщина.https://www.obozrevatel.com/crime/rezonansnaya-istoriya-12-letnyaya-rozhenitsa-so-lvovschinyi-nazvala-ottsa-rebenka.htm
Надеюсь бумеранг летит быстро, тихо и не зметно...