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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Происшествия
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Все про:НАБУ (2794) обыск (1305) Порошенко (17676) Гладковский (96) САП (1109)

 НАБУ и САП проводят обыски в помещениях "Богдан Моторс" и спортклуба "5 элемент"

Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП осуществляют обыски в помещениях ОАО "Автомобильная Компания "Богдан Моторс", в том числе в спортивном клубе "5 элемент".

Об этом сообщило НАБУ в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Следственное действие санкционировано и проводится в ходе расследования растраты государственного имущества в особо крупных размерах должностными лицами Минобороны Украины и Генштаба ВСУ в 2015-2018гг, которые, по мнению следствия, незаконно внесли в государственный оборонный заказ специальный автомобильный транспорт и осуществили его закупку по завышенным ценам. Предварительная правовая квалификация ч. 5 ст. 191 УК Украины", - сообщает НАБУ.

В ведомстве отметили, что расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с апреля 2018 года.

Отметим, компания "Богдан Моторс" принадлежит партнеру экс-президента Украины Петра Порошенко Олегу Гладковскому, который ранее попал в скандал с хищением в оборонке. Конечными бенефициарами спортивного клуба "5 элемент", согласно Единому госреестру юр- и физлиц, являются Петр Порошенко (55%), народный депутат Игорь Кононенко (35%) и вновь возглавивший корпорацию "Богдан" экс-первый замсекретаря СНБО Олег Гладковский (10%).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сотрудники НАБУ, подозреваемые в связях с фигурантами оружейного скандала, получили выговоры и предупреждение, - "Бигус". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3138449
 
   
 Топ комментарии
 
Закрутилось,молоток Зеля,следующие в очереди на обыски рошен и скм.
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Це репрессии онижедетя Свинарчука и Пети в трусиках, спасите!
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НАБУ и САП проводят обыски в помещениях "Богдан Моторс" и спортклуба "5 элемент"
маразм уже зашкаливает)))
а,в "5 элементе" танковые двигатели ищут,клоуны)))
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каждая свыня должна в жизни посетить бойню...
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фарш во ВьетНам отправить можна...
за пол-цены...
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как ты смеешь так говорить о нашем Зе?! НАБУ и САП проводят обыски в помещениях "Богдан Моторс" и спортклуба "5 элемент" - Цензор.НЕТ 5582
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а про вашего пецю говорю...
свынярчуки = парашенко...
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так Сытник и Углава этого Свинарчука крышевали. Углава для Оптимы бумажки подписывал. а Сытник к Пете в Козин ночами ездил и дела на его дружков закрывал, типа КОноненко, Грановксого и пр.
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пеця - СВЫНЯ№1...
некошерная...
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какого Пецю? Мы за Зе. Своих не узнаешь? Сейчас надо пароль применять - "Вы стучите по роялю?", ответ - "Только после шаурмы"
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Шо там телепузик про инвесторов и бизнес блеял?

Лично гарантировал

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капец частным предприятиям в ВПК !
кто теперь будет связываться с Минобороны ? НАБУ і САП проводять обшуки в приміщеннях "Богдан Моторс" і спортклубу "5 елемент" - Цензор.НЕТ 9792
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свынарчуки не будут и ладно. а честным бояться нечего.
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Песики будут довольны. НАБУ и САП проводят обыски в помещениях "Богдан Моторс" и спортклуба "5 элемент" - Цензор.НЕТ 9456
НАБУ и САП проводят обыски в помещениях "Богдан Моторс" и спортклуба "5 элемент" - Цензор.НЕТ 5981
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панамскую...
жирную и наглую...
тухлая хоть и живая исчё...
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понимаю, что ты какое то ничтожество, на родительской пенсии, пиве из пластика и сигаретах без фильтра. но по моему даже таким кретинам должно быть понятно, что это серия твоего любимого кинА, которое закончится в понедельник. следи за ручками, быдло. убрали Петю, нет его, он на Луне. что меняется? Кало-мойский, Фирташ, Ахметов, Пинчук, Суркисы, Медведчук и т.д. 10 человек владеют 90% государства. год назад они объединились, что бы скинуть одного, и не какую то вафлю из цирка, а глыбу. вы, идиоты, ждете, что эти ребята имея свою ВР, ментов, прокуратуру начнут с тобой делится, менять систему, реформы в экономике? система на ура воспримет возврат в 2013. не для того поступали за 25$ и платили за должности 50$, что бы радоваться зарплате 20 тыс грн. будешь гоняться за голубями отбирать хлеб. это последний раз в твоей жизни, когда тебя используют, как одноразовое, потом на помойку.
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после обысков предприятие будет называться "бОгдан"
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Закрутилось,молоток Зеля,следующие в очереди на обыски рошен и скм.
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хотя может ты привычный?
тогда стой...
ссаки это божья роса...
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ничего нового... Простолюдинам нужны зрелища... Но потом - очередь простолюдинов НАБУ и САП проводят обыски в помещениях "Богдан Моторс" и спортклуба "5 элемент" - Цензор.НЕТ 5563

НАБУ и САП проводят обыски в помещениях "Богдан Моторс" и спортклуба "5 элемент" - Цензор.НЕТ 732
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да... главное свыней под молотки пустить...
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Ні, все не зовсім так.. знаєте чому всі попередники Зеленського розуміли, що як тільки запустять маховик, то вони наступні...
І я вам відверто скажу рівно через 5 років такі ж самі дії чекають 95 квартал і все, що з ним пов'язано... Пацани просто не витримають спокуси... Крім того кожен бізнесмен знає, що чесно в Україні не заробиш. Податки тебе знищать.
Ефект бумеранга...
Але для рядових громадян це величезний крок у перед... Адже влада починає нести відповідальність...
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всех под молотки пустим...
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Ну... петя втік... його вже не дістати...
А далі?
А далі люди будуть говорити, що йде показовий відстріл шестірок, що знищить рейтинги... А далі?) А далі кредити мвф які потрібно, або віддати, або дефолт...
Тому, я б на вашому місці думав, не про те як наказати шестірок, а де брати гроші...
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не думаю до Панамы не доплывёть...
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а куда он денется пройдут выборы петя станет депутатом и неприкосновенным - и вернется
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Щоб зняти депутатську недоторканість потрібно 226 голосів... Це при умові, що петя пройде в раду... 226 у Зеленського буде 100%...
Тому петя і втік заздалегіть...
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Не паникуй потрохогнида,это запрос общества - разгромить воровской бизнес потроха и наказать за то,что он не наказал воровской бизнес ахметки и его шестерок.Плевать что потом будет с кварталом,Зеля впрягся - пусть работает,если все сделает правильно с кварталом ничего не будет,если обосрется как потрох - висеть квартальщикам на *****.
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Цікаво, а вас хто образив в дитинстві? Мама чи тато?
Мене тут на форумі порохо шось там назвали вперше... Всі решту кричать, що я зебіл...
А я, всього на всього, маленький Українець, зі своєю думкою...якому насрати на проплачених ботів...
Ведіть себе пристойно... Діти читають теж.
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Ты слишком мнительный и обидчивый,что бы тут мне перечить,себя представлять совсем не нужно,кто ты есть - скажут твои тексты.
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я абсолютно на вас не ображаюсь... Судячи по вашим текстам, ви просто не вихований хам, а таких я ігнорую.
нехай щастить!
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І головне я обома руками за, що ь петін бізнес відібрали і помножили на ноль...
я так само, як і суспільство чекаю на відповідальність топ чиновників!!!
І з моменту коли ця відповідальність прийде, шлях України вперед вже буде не зупинити...
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К картинке это не относится. Простолюдины никаких шагов вперед не сделали, ибо априори не способны на это. Какую видповидальнисть? Не несите бред... Сейчас эта показуха, чтоб удовлетворить чаяния дураков - смотрите, как я их на радость вам... Уррра! И на этом все закончится. А знаете почему? Все просто, как карандаш. Сегодня ты садишь, завтра тебя. Они не такие глупые, чтобы создавать прецеденты - каденция проходит быстро. НАБУ і САП проводять обшуки в приміщеннях "Богдан Моторс" і спортклубу "5 елемент" - Цензор.НЕТ 6406
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Я ж написав це ж саме, тільки Українською мовою...
Тоді чому, Українською 'глупость', а російською, не глупость?)

І поки що теж думаю, що все шоу... Але надія є...
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думаю, через 5 лет, а может даже и раньше, бумеранг обысками и арестами ударит по 95-кварталу, рассмеши гомика, сватам, и прочим шиферным активам зеленой шелупени....
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патриотов Панамы и нужно гонять. НАБУ и САП проводят обыски в помещениях "Богдан Моторс" и спортклуба "5 элемент" - Цензор.НЕТ 317
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а Швейцарии и Израиля не нужно? если начать с них, со своих друзей, то выглядит как борьба с коррупцией, а если так, то никак.
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Це репрессии онижедетя Свинарчука и Пети в трусиках, спасите!
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пусть вплавь в Панаму попробует...
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Давно пора посадить мародера.
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НАБУ и САП проводят обыски в помещениях "Богдан Моторс" и спортклуба "5 элемент"
маразм уже зашкаливает)))
а,в "5 элементе" танковые двигатели ищут,клоуны)))
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там стратегический ройяль должен быть
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"5 элемент" это их штаб всегда был. Там много чего по кабинетам запрятано.
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хрю хрю ... это реванш пророссийских сил ...хрю хрю пепа "не в чём не виноват" ...хрю хрю
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НАБУ уже и по спортклубам выступает?))
Каким боком спортклуб к контингенту, по которому должно работать НАБУ?
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мабуть, мальчиков из "групп поддержки" подыскивают...
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не... компаний... на предмет неправомерных действий.. ну, это, как вариант
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Прекрасно, ещё и мародёрский "Богдан" прицепом! Хороший денёк сёдни, не правда ли?
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Такими темпами и Петя Параша со Страсбурга даже возвращаться не захочет. НАБУ і САП проводять обшуки в приміщеннях "Богдан Моторс" і спортклубу "5 елемент" - Цензор.НЕТ 5430
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які ви наївні, як діти шо вірять в бабайку
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Да-да. Видимо партия ПЁС тоже наивная, раз уже верещит о политических преследованиях. НАБУ і САП проводять обшуки в приміщеннях "Богдан Моторс" і спортклубу "5 елемент" - Цензор.НЕТ 5632
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Ну понятно, Петя больше не власть и Сытник теперь не его крышует, а новую команду у власти. Теперь пойдет закрытие дел на Беню и ко и прессование их конкурентов
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зе біли пісяють від щастя! однак то їм не допоможе. свинарчуки почувають себе прекрасно як не дивно. і це при самому пречесному презі. а от щодо арешти майна пєці-то богдан дууже хоче. щоправда правових причин немає, але при своєму прокурорі знайдуться. тож шоу буде,правда в піпла буде опа, але розваги гарантовані
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во как зебилы оживились, Клован в своем правлении настолько уныл что им больше нечего обсуждать
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О, Зеля как крутанулся!!!

Пилит, пилит во всю!
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фитили в опе тлеют.
хочет побольше хапнуть перед рывком на Ростов НАБУ і САП проводять обшуки в приміщеннях "Богдан Моторс" і спортклубу "5 елемент" - Цензор.НЕТ 1415
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НАБУ не интересуют махинации Коло Мойшы?)))
На миллиарды...и участие в них некоего ЗЕбобы?)))
Страно...а вот ФБР интересуют...
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По завышенным ценам? Классика совдепии.
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предвыборные гамнопевалки от "Сопли Урода".
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Быдло бесится, быдло корчится от нетерпения, ну когда же, ну когда наконец, ну хоть одна посадочка, хоть маааааааленькая!
Но обыски неизменно кончаются ничем, Порох остаётся Порохом, а быдло - все тем же быдлом, и только новые гондоны, сменяя старых (как, к примеру, на Львовской таможне), сразу же взвинчивают поборы. Вместо очищения власти - круговорот дерьма в природе. Вместо открытости - божья роса. А быдло все скалится, улюлюкает, как будто этот 3,14здец его не коснется...
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интересно, у соевого сильно пригорает?
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та не спроста ж оно за кордон свалило
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С учетом того, что в последние годы "чавкающие у корыта" даже не утруждали себя тем, чтобы "прикрывать зад" в тупых и прямолинейных схемах воровства, если начать разматывать этот клубок, то волосы встанут дыбом от масштабов.
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Пока смотрим очередное шоу Квартала,суды потихоньку возвращают украденное Ко...
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Свыночола будка зашаталась!
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а тем временем суд на днях вернул Бене 415 объектов недвижимости, которые были переданы государству... Именно так выглядит "конец эпохи бедности" НАБУ і САП проводять обшуки в приміщеннях "Богдан Моторс" і спортклубу "5 елемент" - Цензор.НЕТ 1857
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опять комагды кацапни портнова выполняют.
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Мог ли месяца 3 назад жирный безальтернативный Гетьман, который от чувства безнаказанности разбивал телефоне, срывал шапки, хватал за носы представить назад, что его будут так загонять?
Ну не зря же оно так много ездило по стране со своими томос-турами и развесило столько билбордов. Лишиться власти оказалось для него трагедией.
Кто знает, может его ПЕСиный бизнес-проект так же провалится на выборах и не получит никакой неприкосновенности. Тогда хряк просто сопьется от горя, в преддверии того как его будут вешать на гилляку.
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слава богу что выборы заканчиваются и население Украины получит ту власть которую хотело....
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Спектакль для быдломассы перед выборами. Как я и предсказывал вчера.
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Больше похоже на пиар-акцию для зеленой ваты в честь выборов...
выхлоп будет нулевой - ну разве что менты выдоят Свинарчука...

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в 5-м элементе могут найти гантели,тогда Пете кирдыкъ..
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У Порошенко забыли, что у НАБУ тоже есть свои "титушки"!
НАБУ і САП проводять обшуки в приміщеннях "Богдан Моторс" і спортклубу "5 елемент" - Цензор.НЕТ 292
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А клуб 5 элемент - это госпредприятие?
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Тогда уж надо пройтись по всем спортивным приватным клубам Украины.
Интересно, что конфискуют - штанги, гантели, вонючие носки с отпечатками пальцев?
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А что ищут зебилы в спортивном клубе?
Если скажут, что это борьба с коррупцией - не поверю.
Это борьба с одним конкретным человеком, да еще и перед выборами. выглядит это некрасиво, мягко говоря. Мстительно-мерзковато
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Компетентным органам однозначно придётся постараться. Петя как минимум два последних года готовился, заметал следы, прекрасно понимая, что в дверь очень скоро постучат.
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И мелкий тоже. И не похоже , а слишком явно
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Конечными бенефициарами спортивного клуба "5 элемент", согласно Единому госреестру юр- и физлиц, являются Петр Порошенко (55%), народный депутат Игорь Кононенко (35%) и вновь возглавивший корпорацию "Богдан" экс-первый замсекретаря СНБО Олег Гладковский

ЗЕЛЕНСКИЙ ЯВЛЯЕТСЯ КОНЕЧНІМ БЕНЕФИЦИАРОМ:
"Киноквартал", "Vilhar Holdings Limited" на Кипре и "Megiritano Ventures Ltd" на Британских Виргинских островах, а совместно с женой - "Квартала 95", "Aldorante Limited" на Кипре, "Film Heritage inc" в Белизе и "San Tommaso SRL" в Италии.

У Зеленскихквартира в Киеве(270 м²), владельцем которой является КИПРСКАЯ КОМПАНИЯ "Aldorante Limited"
Вместе с женой Зеленский с 2014 года арендуют КВАРТИРУ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ (92 м²).
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А где сам главарь банды Порошенко? В Эуропах скрывается?
Доставить его в Украину немедленно! Желательно в наручниках.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНАБУ и САП проводят обыски в помещениях "Богдан Моторс" и спортклуба "5 элемент"
 
 
 
 
 
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