 НАБУ и САП проводят обыски в помещениях "Богдан Моторс" и спортклуба "5 элемент"

Об этом сообщило НАБУ в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Следственное действие санкционировано и проводится в ходе расследования растраты государственного имущества в особо крупных размерах должностными лицами Минобороны Украины и Генштаба ВСУ в 2015-2018гг, которые, по мнению следствия, незаконно внесли в государственный оборонный заказ специальный автомобильный транспорт и осуществили его закупку по завышенным ценам. Предварительная правовая квалификация ч. 5 ст. 191 УК Украины", - сообщает НАБУ.
В ведомстве отметили, что расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с апреля 2018 года.
Отметим, компания "Богдан Моторс" принадлежит партнеру экс-президента Украины Петра Порошенко Олегу Гладковскому, который ранее попал в скандал с хищением в оборонке. Конечными бенефициарами спортивного клуба "5 элемент", согласно Единому госреестру юр- и физлиц, являются Петр Порошенко (55%), народный депутат Игорь Кононенко (35%) и вновь возглавивший корпорацию "Богдан" экс-первый замсекретаря СНБО Олег Гладковский (10%).
за пол-цены...
свынярчуки = парашенко...
некошерная...
Лично гарантировал
кто теперь будет связываться с Минобороны ?
жирную и наглую...
тухлая хоть и живая исчё...
тогда стой...
ссаки это божья роса...
І я вам відверто скажу рівно через 5 років такі ж самі дії чекають 95 квартал і все, що з ним пов'язано... Пацани просто не витримають спокуси... Крім того кожен бізнесмен знає, що чесно в Україні не заробиш. Податки тебе знищать.
Ефект бумеранга...
Але для рядових громадян це величезний крок у перед... Адже влада починає нести відповідальність...
А далі?
А далі люди будуть говорити, що йде показовий відстріл шестірок, що знищить рейтинги... А далі?) А далі кредити мвф які потрібно, або віддати, або дефолт...
Тому, я б на вашому місці думав, не про те як наказати шестірок, а де брати гроші...
Тому петя і втік заздалегіть...
Мене тут на форумі порохо шось там назвали вперше... Всі решту кричать, що я зебіл...
А я, всього на всього, маленький Українець, зі своєю думкою...якому насрати на проплачених ботів...
Ведіть себе пристойно... Діти читають теж.
нехай щастить!
я так само, як і суспільство чекаю на відповідальність топ чиновників!!!
І з моменту коли ця відповідальність прийде, шлях України вперед вже буде не зупинити...
Тоді чому, Українською 'глупость', а російською, не глупость?)
І поки що теж думаю, що все шоу... Але надія є...
маразм уже зашкаливает)))
а,в "5 элементе" танковые двигатели ищут,клоуны)))
Каким боком спортклуб к контингенту, по которому должно работать НАБУ?
Пилит, пилит во всю!
хочет побольше хапнуть перед рывком на Ростов
На миллиарды...и участие в них некоего ЗЕбобы?)))
Страно...а вот ФБР интересуют...
Но обыски неизменно кончаются ничем, Порох остаётся Порохом, а быдло - все тем же быдлом, и только новые гондоны, сменяя старых (как, к примеру, на Львовской таможне), сразу же взвинчивают поборы. Вместо очищения власти - круговорот дерьма в природе. Вместо открытости - божья роса. А быдло все скалится, улюлюкает, как будто этот 3,14здец его не коснется...
Ну не зря же оно так много ездило по стране со своими томос-турами и развесило столько билбордов. Лишиться власти оказалось для него трагедией.
Кто знает, может его ПЕСиный бизнес-проект так же провалится на выборах и не получит никакой неприкосновенности. Тогда хряк просто сопьется от горя, в преддверии того как его будут вешать на гилляку.
выхлоп будет нулевой - ну разве что менты выдоят Свинарчука...
Интересно, что конфискуют - штанги, гантели, вонючие носки с отпечатками пальцев?
Если скажут, что это борьба с коррупцией - не поверю.
Это борьба с одним конкретным человеком, да еще и перед выборами. выглядит это некрасиво, мягко говоря. Мстительно-мерзковато
ЗЕЛЕНСКИЙ ЯВЛЯЕТСЯ КОНЕЧНІМ БЕНЕФИЦИАРОМ:
"Киноквартал", "Vilhar Holdings Limited" на Кипре и "Megiritano Ventures Ltd" на Британских Виргинских островах, а совместно с женой - "Квартала 95", "Aldorante Limited" на Кипре, "Film Heritage inc" в Белизе и "San Tommaso SRL" в Италии.
У Зеленскихквартира в Киеве(270 м²), владельцем которой является КИПРСКАЯ КОМПАНИЯ "Aldorante Limited"
Вместе с женой Зеленский с 2014 года арендуют КВАРТИРУ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ (92 м²).
Доставить его в Украину немедленно! Желательно в наручниках.