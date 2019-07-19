 НАБУ и САП проводят обыски в помещениях "Богдан Моторс" и спортклуба "5 элемент"

Об этом сообщило НАБУ в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Следственное действие санкционировано и проводится в ходе расследования растраты государственного имущества в особо крупных размерах должностными лицами Минобороны Украины и Генштаба ВСУ в 2015-2018гг, которые, по мнению следствия, незаконно внесли в государственный оборонный заказ специальный автомобильный транспорт и осуществили его закупку по завышенным ценам. Предварительная правовая квалификация ч. 5 ст. 191 УК Украины", - сообщает НАБУ.

В ведомстве отметили, что расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с апреля 2018 года.

Отметим, компания "Богдан Моторс" принадлежит партнеру экс-президента Украины Петра Порошенко Олегу Гладковскому, который ранее попал в скандал с хищением в оборонке. Конечными бенефициарами спортивного клуба "5 элемент", согласно Единому госреестру юр- и физлиц, являются Петр Порошенко (55%), народный депутат Игорь Кононенко (35%) и вновь возглавивший корпорацию "Богдан" экс-первый замсекретаря СНБО Олег Гладковский (10%).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сотрудники НАБУ, подозреваемые в связях с фигурантами оружейного скандала, получили выговоры и предупреждение, - "Бигус". ВИДЕО