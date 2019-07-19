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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:Путин (24932) Шефир_Сергей (11)

 Путин не маньяк. Там все сложнее, - Сергей Шефир

Президент РФ Владимир Путин - преступник, агрессор, человек, который хочет вернуть империю.

Об этом заявил первый помощник Владимира Зеленского Сергей Шефир, комментируя заявление своего брата, директор ООО "Квартал-95" Бориса Шефира о том, что Путин - не маньяк и не псих, он умный человек, в интервью lb.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Для меня маньяк - это больной человек, который насилует, убивает детей и должен лежать в психбольнице. В этом смысле Путин не маньяк, он очень опытный, продуманный человек. Преступник, агрессор, человек, который хочет вернуть империю. Я думаю, что там все сложнее. Маньяк - это болезнь", - заявил Шефир.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У меня отец воевал и даже после войны боролся с "бандеровцами". Его перебросили в Западную Украину. Рассказывал мне ужасные вещи, - Сергей Шефир

Источник: https://censor.net.ua/n3138448
 
 
 Топ комментарии
 
Шефір - не просто ворог
там всьо сложнєє...
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что то еженедельные высеры этого мудака начинают утомлять . заклейте ему рот Путин не маньяк. Там все сложнее, - Сергей Шефир - Цензор.НЕТ 7652
Путин не маньяк. Там все сложнее, - Сергей Шефир - Цензор.НЕТ 1534
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Мания величия у Пу точно есть. Так что маньяк.
Шифер, учи матчасть и не трынди попусту.

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Вот это открытие...

Так к 5 году может дойдет куда они попали всем кварталом...
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ну не на столько все сложно, просто путин *****...
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да да Гитлер также то ли Гений то ли маньяк.... Путин не маньяк. Там все сложнее, - Сергей Шефир - Цензор.НЕТ 3603
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Он не маньяк, он вурдулак с комплексом.
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для чого? нехай всі побачать інтелектуальний рівень цього шифера
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маньяк - це людина одержима манією, а тільки той, хто вбиває(чи гвалтує) людей, як сказав шифер.....і не бачу подальшого змісту обговорювати ці шидороські висери тупака
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В ***** лише одна манія -влада і гроші. А люди - це для нього просто розхідний матеріал. Коли вони гинуть через його рускє мір, йому глибоко насрати. І в нього це не викликає ніяких емоцій -ні негативних, ні позитивних (як в маньякіа).
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Цей Шифер зі своїм спрощеним інтелектом вважає, що маніяк - це таке тупе створіння в шкіряному фартуку та з сокирякою, що пускає слину, щось мичить і усіх вбиває.
Хоча б поцікавився, якими витончено розумними та хитрими бувають маніяки.
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В базу миротворец его, ну видно что оно латентный сепар.
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что то еженедельные высеры этого мудака начинают утомлять . заклейте ему рот Путин не маньяк. Там все сложнее, - Сергей Шефир - Цензор.НЕТ 7652

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Мания величия у Пу точно есть. Так что маньяк.
Шифер, учи матчасть и не трынди попусту.

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маньяки это его прислужники, те кто в самолетах над Сирией бомбят школы, больницы, храмы (они же понимают, что там мирные люди и понимают, что делают) все суды, принимающие незаконные решения, удерживающие наших людей, фсб-шники, издевающиеся в тюрьмах над невиновными, всё это они делают сознательно. А ***** -это просто *****, образ всего этого движения маньяков, а настоящего Путина уже давно черви доели.
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Ну гитлер тоже просто хотел империю создать, без всяких уродов с его точки зрения.
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Вбейте шиферу гвоздь в голову. Шиферный.
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Та давно зрозуміло, що для клікі Зе - ***** це ідеал, ікона, майже бог.
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Де ти це знайшов в його словах? А взагалі це тільки дурням "давно все зрозуміло", розумна людина завжди має сумніви.
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...тільки зараз дійшло...панять і прастіть...тіпа проста рассія очінь бальшая і всє астальниє страни для нійо мікраскапічіскіі...ана іх проста ні відіт...ета ана ні са зла...а ми проста етава вілічія рассіі ні панімаім...щітаім їйо проста бальшой кучєй г.вна што ваняєт русскім духам...
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По моему он пытается сделать из Путина невиновного нормального человека просто с некоторыми амбициями. Потихонечку оправдывают Путина что бы того не судили когда придет время, а типа " ну было ну всякое " Путин не виноват что отдавал преступные приказы убивать украинцев, это просто было такое время давайте забудем об этом...
Шефир ты сам маньяк конченый
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А по-моему, Шефир сказал, что Путин гораздо хуже, чем маньяк. Маньяки обычно убивают до ста человек за свою "карьеру". Путин же убил десятки тысяч.
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грабли, грабли... 100 лет назад, красные евреи-большевики захватили мозги украинцев обещаниями земли и свободы, сбив тем самым волну патриотизма, и движения к независимости. через 5 лет раскулачили, ограбили, расстреляли и депортировали. еще через 3 года убили голодом 12 млн, вернули в стойло империи. сегодня зеленые евреи-большевики захватили мозги зубожинням и мифической коррупцией, сбили волну патриотизма, и движения в ЕС и НАТО. в кармане точно не появится, и холодильник не наполнят, но в стойло вернут. ЗЕбе-бе-бе-бе-бе
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Шефир, Гройсман,Рабинович и т.д......а мы точно в Украине живем?
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Как желтезной запахло, заголовок для порохоботов написан? Они же кроме заголовка больше ничего не читают это видно по коментариям.
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а Гитлер , по мнению жыдов , - это маньяк или тоже "все сложнее" ?
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Ну вот, типичный представитель тех кто текст не читает
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Ну децкий сад!
Сперва придите к единому мнению относительно значения термина "маньяк", а ПОТОМ трындите!
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Я - еврей, но у меня нет вопросов к немцам. І Гітлер не маніяк. І Сталін не маніяк. Там все складніше. І Путін не маніяк - він розумна людина. І з Путіним - домовимося.

Якщо Шефір примудрився вбити у башку пану Зеленському, що вони із Путіним домовляться, та ще й на рівних (сам сказав) - то у психушці мають лежати Зеленський і Шефір у сусідніх палатах. І чим скоріше - тим краще, бо нароблять біди.

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