 Путин не маньяк. Там все сложнее, - Сергей Шефир

Об этом заявил первый помощник Владимира Зеленского Сергей Шефир, комментируя заявление своего брата, директор ООО "Квартал-95" Бориса Шефира о том, что Путин - не маньяк и не псих, он умный человек, в интервью lb.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Для меня маньяк - это больной человек, который насилует, убивает детей и должен лежать в психбольнице. В этом смысле Путин не маньяк, он очень опытный, продуманный человек. Преступник, агрессор, человек, который хочет вернуть империю. Я думаю, что там все сложнее. Маньяк - это болезнь", - заявил Шефир.

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