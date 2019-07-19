 Путин не маньяк. Там все сложнее, - Сергей Шефир

Об этом заявил первый помощник Владимира Зеленского Сергей Шефир, комментируя заявление своего брата, директор ООО "Квартал-95" Бориса Шефира о том, что Путин - не маньяк и не псих, он умный человек, в интервью lb.ua, передает Цензор.НЕТ.
"Для меня маньяк - это больной человек, который насилует, убивает детей и должен лежать в психбольнице. В этом смысле Путин не маньяк, он очень опытный, продуманный человек. Преступник, агрессор, человек, который хочет вернуть империю. Я думаю, что там все сложнее. Маньяк - это болезнь", - заявил Шефир.
Так к 5 году может дойдет куда они попали всем кварталом...
Хоча б поцікавився, якими витончено розумними та хитрими бувають маніяки.
там всьо сложнєє...
Шифер, учи матчасть и не трынди попусту.
Шефир ты сам маньяк конченый
Сперва придите к единому мнению относительно значения термина "маньяк", а ПОТОМ трындите!
Я - еврей, но у меня нет вопросов к немцам. І Гітлер не маніяк. І Сталін не маніяк. Там все складніше. І Путін не маніяк - він розумна людина. І з Путіним - домовимося.
Якщо Шефір примудрився вбити у башку пану Зеленському, що вони із Путіним домовляться, та ще й на рівних (сам сказав) - то у психушці мають лежати Зеленський і Шефір у сусідніх палатах. І чим скоріше - тим краще, бо нароблять біди.