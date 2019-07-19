 Депутат Назаренко ни разу не обращался к нам, чтобы вместе решить проблемы людей, - трест "Киевгорстрой-2" о ситуации с аварийным общежитием

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном комментарии треста.

В тресте отметили: "Коментарии г. Назаренко – это продолжение наглого предвыборного самопиара и не более того. Все что касается его слов и суждений, то это уже было прокомментировано нами 14.01.2019.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Группа лиц во главе с депутатом Киевсовета Назаренко захватила аварийное общежитие в Киеве, - трест "Киевгорстрой-2"

Эту зиму аварийное здание уже простояло без отопления.

Из гуманитарных соображений несмотря на аварийность систем жизнеобеспечения, газ и свет и частично водоснабжение не отключались.

Наше предприятие рассчитывало на здравый смысл и чувство самосохранения бывших жителей общежития, которые продолжают находиться в аварийном здании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жители аварийного общежития отказываются покидать строение, публично лгут и угрожают рабочим, - "Київміськбуд-2"

Однако жажда наживы и легких денег с подачи г. Назаренко и так называемых защитников-адвокатов, оказались выше этого здравого смысла.

Все рассчитывали, что пронесет и не обвалится, не взорветсяя, не сгорит. Слава Богу пронесло….

Но так не может продолжаться бесконечно долго…. Всем известно, к чему приводит езда на автомобиле с неисправной тормозной и рулевой системами …., эксплуатация аварийного здания – приводит к тем же последствиям, которые не заставят себя долго ждать.

Именно поэтому, в настоящее время все аварийные системы, которые могут привести к техногенным катастрофам и человеческим жертвам - отключены.

Создается впечатление, что г. депутат Назаренко так занят собой и своей политической карьерой, что абсолютно не владеет ситуацией, либо пребывает в плену собственных иллюзий и фантазий как герой произведения "Господин Миракль" некоего французского писателя фантаста, фамилия которого уже стала именем нарицательным для украинских политиков, либо просто врет, выбирайте, кому что нравиться больше.

На самом деле, всем бывшим жителям аварийного общежития, предложено переселение на основании ордера и бессрочного договора найма жилья, текст которых был согласован на многочисленных встречах и совещаниях в Киевсовете и КГГА при участии того же г. Назаренко, который видимо забыл об этом.

Скоро год как аварийное общежитие выведено собственником из эксплуатации.

Но за все это время г. Назаренко ни разу не обратился на наше предприятие чтобы разобраться в ситуации, ознакомится с документами и попытаться реально помочь людям, чьи интересы он якобы отстаивает и защищает .

Зато он успел стать фигурантом 5 уголовных производств от хулиганских действий до рейдерского захвата чужого имущества.

Безнаказанность порождает вседозволенность. И пока при бездеятельности полиции г. Назаренко и его подельникам это все сходит с рук…. Но это пока…."