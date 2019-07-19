 В Одессе задержан и арестован иностранец, подозреваемый в организации нападения и убийства экс-мэра Тирасполя Безбабченко, - Нацполиция

Об этом сообщила Нацполиция Украины в Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

"Как выяснилось, … зная о состоянии потерпевшего, подозреваемый - 56-летний уроженец соседнего государства - решил завладеть его имуществом. Для реализации задуманного он подобрал трех сообщников. По заранее разработанному плану злоумышленники проникли в дом мужчины и избили его, требуя деньги и ценности. Не получив желаемого, потерпевшего связали, после чего в багажнике его же машины вывезли в безлюдное место, где убили", - сообщает полиция.

Отмечается, что в мае в полицию обратилась жена потерпевшего с заявлением об исчезновении своего мужа и его автомобиля. Обстановка в доме, где он жил, была нарушена. Спустя некоторое время тело погибшего со следами насильственной смерти полицейские нашли на территории нежилой постройки в Лиманском районе.

Указанное событие было квалифицировано по ч. 4 ст. 187 (разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или совершенный организованной группой, или соединенный с причинением тяжких телесных повреждений), ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), п 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

"Сейчас организатор разбойного нападения и умышленного убийства арестован. Принимаются меры по задержанию других соучастников преступления", - информируют в полиции области.

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Как сообщалось, тело мужчины со следами насильственной смерти было найдено в Лиманском районе Одесской области 23 мая 2019 года. Местные СМИ сообщали, что погибший - быший мэр г. Тирасполь (Молдова) Андрей Безбабченко.

Безбабченко в 2012 году возгласил т.н."государственной администрации Тирасполя и Днестровска" на неподконтрольной правительству Молдовы территории, но 28 сентября 2016 года подал в отставку и принял участие в избирательной кампании тогдашнего "президента" т.н. "Приднестровской республики" Евгения Шевчука, после поражения которого проживал на территории Украины.

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