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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:Бандера (662) история (1608) Шефир_Сергей (11)

 У меня отец воевал и даже после войны боролся с "бандеровцами". Его перебросили в Западную Украину. Рассказывал мне ужасные вещи, - Сергей Шефир

У отца первого помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира был первый инфаркт после того, как в 90-ые начали раскрывать информацию о преступлениях Сталина.

Об этом заявил первый помощник Владимира Зеленского Сергей Шефир в интервьюlb.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Я - еврей, но у меня нет вопросов к немцам. Сегодня у меня есть вопросы к истории, к войне, есть память, но, когда я приезжаю в Германию, то не смотрю с ненавистью на современных немцев. Я вам больше скажу, у меня отец воевал и даже после войны боролся с "бандеровцами" и рассказывал мне ужасные вещи. Об их поступках. Он служил в пехоте Красной армии. После войны его, 17-летнего, перебросили в западную Украину. Отец рассказывал о страшных картинах", - заявил Шефир.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Парад как демонстрация силы хороша для стран вроде России, тогда как у нас в армии все нехорошо по отношению к людям, - Сергей Шефир

"Я рос с ощущением… (Что "бандеровцы" - это зло?. - уточняющий вопрос) Да. (Этого ощущения. - Ред.) не осталось, потому что я читаю, смотрю что-то, узнаю, разговариваю с представителями обоих лагерей и понимаю, что людей столкнули. Одни воевали за свою землю, независимость, а другим говорили - это бандиты. Информационная политика тогда вот так работала. Я вам больше скажу, у отца был первый инфаркт после того, как в 90-ые начали раскрывать информацию о преступлениях Сталина. Он свято верил в советские лозунги и говорил: "Мы шли с именем Сталина в бой", - добавил он.

"Я считаю Россию агрессором и страной, с которой нам придётся договариваться о мире, потому что географически мы никуда не денемся друг от друга. Вы хотите жить в состоянии войны еще 100 лет? Мы повязаны родственными связями между семьями", - добавил Шефир.

Источник: https://censor.net.ua/n3138440
 
   
 Топ комментарии
 
вот оно чо.... с бендеровцами говоришь папик воевал...
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недопрацювали хлопці, раз ця мерзота дала потомство У меня отец воевал и даже после войны боролся с "бандеровцами". Его перебросили в Западную Украину. Рассказывал мне ужасные вещи, - Сергей Шефир - Цензор.НЕТ 7751
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А отец не расказывал, что они творили на Западной Украине? Да и те только на западной..
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я не вижу аргументов для "договариваться".
Украина слабее, чем Россия.
Нужно быть агрессивнее и все будет в порядке.
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Я так понял, что у папика и СПРАВКА была.....
П.С. А папа не рассказывал ему, что он сам переодевался в "бандеровца" ???
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А мой прадед был на должности по переводу с Харькова на ж/д станции в городе Стрий, а потом в Новолынске, их тоже посылали ловить биндер. - Говорит зайдем в лес, поставим ружье, поспим , поедем и к вечеру идем докладывать. что биндер нету ))) Люди тогда уже понимали где, красное Г, а где борцы.
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а мені мій наставник розказував, ще тоді, в 1980-му хвалився, як вони переодягались в уніформу УПА і вирізали хутори...
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у мене покійний дід Іван з Вознесенська Миколаєвської області в третьому коліні по лінії покійної матері в 40-50 роках служив в військах нквд і брав участь у придушенні очагів спротиву радянським окупантам українськими націоналістами так він ще в 1983 році до перестройки коли я був ще молодим хлопцем в приватній розмові за чаркою між родичами розказував про звірства нкведістів в Україні як переодягалися в "бандерівську хворму" і рейдами вирізали цілі українські села не шкодуючі ні дітей ні жінок ні старих щоб спровокувати ненависть до повстанців,останні спалахи повстання окупанти придушували до початку 60-х років,такий був спротив в західній Україні,і це верхівка айсбергу злочінів більшовиків проти українців...а слова шефіра про каяття і примирення з довічним ворогом і окупантом по мій погляд скидається блюзнірством...
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тут есть еще одна опасность. Пуйло особенно любит вербовать тех , у кого "деды воевали" особенно в "тайной войне" и в борьбе с бандеровцами.

Во всяком случае, например, типа "либеральный" журналист Венедиктов , не стесняется рассказывать, что его дед воевал в карательном отряде СМЕРШЕ (смерть шпионам).... и типа на этой почве он сошелся с Пуйлом ( у которого дед тоже был нквдшником).
Кароче наш Шапиро-- прекрасный кандидат для вербовки Пуйлом....
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якщо вже ДАВНИМ-ДАВНО не завербований...
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Как там у Марк Твена.Пока он молчал у меня были сомнения,но когда заговорил все сомнния пропали. Его узкий круг получает гонорары за такие интервью. Дедушка получился уж очень странный какой то.
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От-от, ви, зебіли, допоки вони мовчали, а агітували лише голобородьками і сватами - за них і галасували.
Тепер вони почали бахвалитися, і почали показувати своє парашинське вороже нутро... Хоч тепер ви розумієте, де ворог України?
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Рассмешили Вы меня. Не помню у него такого выражения - ну очень красиво. И в Вашу коллекцию:
Эффект Даннинга-Крюгера - когнитивное искажение, которое заключается в том, что «люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы и принимают неудачные решения, и не способны осознавать свои ошибки в силу своего низкого уровня квалификации»
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Если проще: дурак никогда не поймет, что он дурак. Потому что он дурак.
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ну вот и мышебратья вышли на поверхность
зебилы, вам нравится?
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а почему он не агитирует израиль понять и простить арабов? и перестать воевать с ними?
знает, что посОдЮт?
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У меня отец воевал и даже после войны боролся с "бандеровцами". Его перебросили в Западную Украину. Рассказывал мне ужасные вещи, - Сергей Шефир

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Отец Шефира был чушкой, чербаном, болванкой, неодушевленным предметом?
Что значит его к нам на Западную Украину "перебросили"? Я ему давал разрешение
на посещение моего дома с оружием в руках?
Могу только сожалеть, что наши этого быдло-истукана не замочили.
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Військовозабов'язаних не питали, як і що їм робити. Давали наказ, а за невиконання - трибунал. Років з 10 таборів могли дати.
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Це їх проблеми. Наші таких знищували і правильно робили.
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Це вже інше питання, але на його місті міг бути будь хто.
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гитлеровцы тоже выполняли приказ. ты их тоже оправдываешь?
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Ну если оправдывать сталиновцев, то немцы просто святоши по сравнению с ними.
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Один такий собі пересічний екс-полковник (ЛВВПУ, нині живе в рашці) народився у Львові, куди "перекинули" його батька. І досі пригадує "кошмар" як у вікно їхньої оселі закинули гранату. Обійшлося вибиванням усіх зубів у батька-окупанта.
А чого же він хотів?
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Отец...рассказывал мне ужасные вещи...Не можу підібрати слів, щоб охарактеризувати сю мавпу.

Припертися на чужу землю, вчиняти криваві злочини проти місцевого населення і репетувати, коли люди чинять опір?
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як же ж легко бути "розумником" у 2019 році - почитайте хоча б щось про совок
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Гебня лезет изо всех щелей. Сикока ж у нас ентай гебни?
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Одни воевали за свою землю, независимость, а другим говорили - это бандиты.

Прям как сейчас на даунбасе, при чем говорили и говорят те же.
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Пропаганда сталінська працювала. Якісь сусіди десь на Західній не спілкувались до недавнього часу, бо радянська влада звинуватила батька одного з них, що він брав участь у знищенні сім'ї іншого. І лише декілька років тому якийсь росіянин перед смертю вирішив сповідатись і росповів, що це він і його загін перевдягнених в упівців НКВДістів знищили саме цю сім'ю і назвав селище і призвище. Правда відкрилась. Один сусід прийшов до іншого і вибачивсь, що багато років називав його нащадком кривавого вбивці. Що можна сказати про 17ти річного хлопця, якому совєти так засрали мізки, що він у 1953му у 25тирічному віці отримав інфаркт, коли почув правду про Сталіна?
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Може не 53й, а пізніше. Коли прийшов Хрущов до влади і 20му з'їзді виступив з засудженням культу особистості сталіна. Здається 58й.
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Читав колись побіжно. Навіть бачив документальний фільм. Нічого там особливого Хрущов не виголосив, але відкат від жахів сталінських часів таки відбувсь грунтовний. Багато в'язнів було звільнено достроково по амністії. Саме тоді відбулась хвиля повстань в'язнів Гулагу, Норільськ, Кунгар...
Хрущов більше боявсь за себе. Він теж звірячів під час Сталіна, на ньому теж кров.
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Звісно справжню картину жахів сталінських гулагів розкрив пізніше Солженіцин вже в 70х і Валаам Шаламов в "Колимських росказах". Але ці книжки були суворо заборонені за Брежнєва, хоч все одно зачитувались до дірок і тільки серед своїх.
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1. Читай уважно: у отца был первый инфаркт после того, как в 90-ые начали раскрывать информацию о преступлениях Сталина. І да, в 1953 навряд чи він щось почув. Вперше правду про сталіна оприлюднили в 1956 на ХХ з'їзді КПСС. І то далеко не всю...

2. Якщо його в 1945 перевели з піхоти у війська НКВД, значить: а) вважали його ідейним і благонадьожним б) він мав рекомендації від замполіта і особиста в) двйсно хотів продовжувати службу в армії, бо у військах нквд не потрібні були ті, кого з під палки гонять воювати з УПА.
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читати навчись .рагулю. інфаркт цей покидьок отримав у 90-х
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Не погоджуюсь, що засуджувати за злочини проти УПА треба тільки одного батька Шефіра. Він про батька росказав, як є і це є по чесному. У лавах НКВД служило мільони, а винуватий тільки один? Де закон про притягнення до відповідальності колишніх НКВДістів? Чому такий "патріотичний" Парубій з цинічним бандерівцем Порошенком не прийняли такий закон? У них більшість була. А винуватий Шефір?
Це раз. А подруге діти за дії батьків не відповідають. Тільки за Сталіна була така абревіатура "син врага народа"(СВН)
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Коломойские-шефиры при упоминании о своей исторической родине поднимают глаза к верху и восторженно цокают языком./Израиль не признает Голодомор геноцидом.-Об этом заявила посол Израиля в Украине Зина Калай-Клайтман/ В Израиле ничего не знают о Голодоморе - его не изучают ни в школах, ни даже на исторических факультетах израильских университетов./Зато израильтянам промывают мозги украинофобы типа Вассермана и Кедми. Анатолий Вассерман: Лучший выход - гражданская война. 20.05.2014.-Вот почему я говорю: в ныне сложившихся обстоятельствах гражданская война на Украине - лучший из возможных в данный момент выходов из положения./Яков Кедми: Украина уверенно движется к нацистскому государству 01.02.2018
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Частка правди є, але тоді питання, нащо деякі ідіоти стільки уваги приділяють містечковому спротиву?
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От бидло прокляте наголосувало .... Щурів в рідну хату понапускало !
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Почитаешь комментарии на этом портале, и становится понятно почему мы живем в полном дерьме, если люди так мыслят их место в дурке. Вы гляньте что вокруг, воровство, взятки, беспридел, грязь, мусор, наркотики. Это достижения Порошенка и его комманды реформаторов. Впервые президентом стал вменяемый человек, которого не интересует БАБЛО, как всех "попередников". Дайте ему время, а потом будем делать выводы. Мы находимся на дне, хуже быть уже не может.
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Фабрика троллей Пороха работает до сих пор
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Людина, яка пише беспрИдел, комманды, не може повчати інших. У спам, москалику... Причому тут Пєтя, якщо у Шефіра батя НКВДист? Це Пєтя його в НКВД привів?
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Я теж ні разу не русскаязичний, але чомусь кацапську мову знаю краще за більшість русскаязичних українців...
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у вас хоть родная кириллица, а у него латиница...))))))))))
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Зебіли, "вокруг воровство, взятки, беспридел, грязь, мусор, наркотики" - все це ваше. Навіть кольоса вашого клована - все це ваше. Тому ваша брехня, що "президентом стал вменяемый человек" - не катить. І, на жаль, час йому потрібен, аби нагрести в рази більше "папередников" (бо нарикам і зрадникам якраз бабло потрібне!) навіть шляхом здачі інтересів України.

А брехати - да, це ви навчились.
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Может бандеровцы в большинстве своем и хорошие ребята были. Тут проблема в другом. Их сопротивление носит местечковый характер. Поэтому ставить их деятельность в противовес подвигу украинского народа, воевавшего на стороне красной армии и тем более заменять этот подвиг каким-то другим - не правильно. Нужно чтить и тех, и других. Например, как при Ющенко. А у нас, к сожалению, в последние годы пошел перегиб.
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Антисоветское движение на Луганщине и Донеччине во время Второй мировой войны.

https://youtu.be/bY4O1WDHeCk У меня отец воевал и даже после войны боролся с "бандеровцами". Его перебросили в Западную Украину. Рассказывал мне ужасные вещи, - Сергей Шефир - Цензор.НЕТ 2850
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Необхідно "чтіть" и "уточніть" скільки і кого кожний перестріляв... як при Ющенко... а то якийсь "перегіб" у цифрах "получаєтся"... а потім цілуватися і обніматися...
Одні виконували розпорядження імперської Маскви із Московії, а інші хотіли відстояти право на незалежність... і в кожного у свідомості це різні поняття... як і зараз... хтось за воз'єднання з імперською Росією, щоб відновити у своїх мізках відтуальний Радянський Союз, а хтось за незалежність країни від імперської Росії... а так можна цілуватися і обніматися, як при Ющенко...і слушати путінські побрехеньки про "єдіний народ" і "рузькій мір з українцями", яких напевно потім загонять в гето... і хай там розмовляють на своїй українській мові...
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Подвиг это сдаться красножопым, вымирать миллионами, есть детей, а потом воевать за свои ошейники?
У тебя справедливость слишком воняет совком. подвигун мля
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О, перекличка недовольных результатами второй мировой войны получилась. Прикольно. Аж целых три черта (как говорит наш Президент).
PS
А воевали наши предки не за свои ошейники, а против того, чтобы жить в мире, в котором людей миллионами травили газом в газовых камерах.
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в то время никакой другой "стороны" кроме красной армии быть не могло, потому как Украина была захвачена рашистской империей (ссср) и только националисты имели мужество сопротивляться карателям Сталина
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Такого рода помощники не делают Зеленскому чести. Надо аккуратнее подбирать кадры, а среди кадров распределить роли, кто и когда говорит с прессой, а кто сидит и на счётах считает, и не высовывается, потому что понимает, что за делишки дидов-ваивал можно и работу потерят', и схлопотать, и приличному человеку Зеленскому навредить.
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У меня отец воевал и даже после войны боролся с "бандеровцами". Его перебросили в Западную Украину. Рассказывал мне ужасные вещи, - Сергей Шефир - Цензор.НЕТ 5280

Одна из групп якобы "бандеровцев" учиняющих бесчинства против населения Украины.
Агентурно-бойова група Станіславького управління МДБ та її офіцер-куратор: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%A1
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...відправити фото Сергійку Шиферу, може на ньому свого діда впізнає...
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Мій дід та мій батько ,казали :Ніколи не вірити ні шиферам ні рубіроїдам.Слава Нації!!!
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Бандера проснись ! В Украине власть захватили жыды ! Хохлы все работают на поляков ! Донбасс хочет в Московию, а на западе уже Румыния ! 😱 😬
Короче за что боролись, на то и напаролись.... 😕
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Жаль,що його папулю не застрелили ОУНівці
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Бандеровцы делали страшные вещи. А ГУЛАГ с десятками миллионов невинных заключенных, массовые расстрелы, тысячи взорванных церквей и репрессированные священники, Чернобыль - это нестрашные вещи. А ведь все это устроили коммуняки вместе с папашей Шефира.
Короче, жители западной Украины, голосуйте за Слугу Урода, в то давненько шефиров к вам не перебрасывали. Вы без них соскучились, судя по восторгам от нового президента.
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После войны его, 17-летнего, перебросили в западную Украину. Отец рассказывал о страшных картинах/ Источник: https://censor.net.ua/n3138440

Бедные еврейские дети. Мало того, что с измальства воевали с немцами, да их еще и на борьбу с бандровцами отправляли.
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Гм. Війська НКВД воювали з німцями...умовно,чи опосередковано,так би мовити.
Десь там і Нахман Мейлахович Шефір прилаштувався...

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А сколько же его родителю было лет ??? 😱
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Зараз біля трона є хоч одне укрінське прізвище ???Курва в самий раз вже Кнессет та Думу будувати
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все жиды,Зеленский,Шефир,Куницкий но зебилы на это закрывают глаза,они только одного "жида" обсуждают, Порошенка )
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Данилюк і ...... ммммм, ..... може ще хтось У мене батько воював і навіть після війни боровся з "бандерівцями". Його перекинули в Західну Україну. Розповідав мені жахливі речі, - Сергій Шефір - Цензор.НЕТ 9051
Менделенко, секретутка ж.!
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А от якби бандерівці були влучніші,нікому було б розказувати про страшні речі,сусідство і родинні зв"язки.Треба виправляти помилки предків.
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В архивных материалах с грифом "секретно", которые рассекретили в СБУ, есть документы, где черным по белому написано как НКВД формировало диверсионные группы большевиков, засыли их под видом "бендеровцев" вглубь Украинской территории. Такие группы терроризировали местное население, грабили и убивали.
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тепер у Шефіра можна розпитати, як це було...
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Смутные времена нас ожидают, похоже что эти дебилы полупокерные доведут все таки Украину до гражданской войны
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А то, что несет этот рахит ватный Шефир про Крым, Донбасс, росию - это мрак. Но с другой стороны пусть говорит - с каждым высером этого ватного ушлепка - минус 1-2 % секте торчка.
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На Цензорі у 2014 (наскільки пам'ятаю) було велике інтерв'ю з ерефіянином, який воював в НКВС проти "бандерівців". Він розповідав жахливи речі. Мені цікаво, а Шефір розуміє, що зараз саме така ситуація, як саме тоді і він, як творча людина чи не вбачає знищення ерефіянами українців лише за бажання Волі?
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Я в шоці, людина не соромиться визнавати, що його батько НКВД-шник...
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17-летних в армию не призывали даже в 1941 - не ***** жыд
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т.е. в самые тяжелые времена 17-летних не призывали
а вот после войны - начали
бред не неси
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Жаль что твой папашка не загнулся и успел наплодить таких украинофобов как ты. Оно, видишь ли, рассказывало....а между тем в материалах международного трибунала нигде бандеровцы не осуждены.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ меня отец воевал и даже после войны боролся с "бандеровцами". Его перебросили в Западную Украину. Рассказывал мне ужасные вещи, - Сергей Шефир
 
 
 
 
 
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