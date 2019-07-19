 У меня отец воевал и даже после войны боролся с "бандеровцами". Его перебросили в Западную Украину. Рассказывал мне ужасные вещи, - Сергей Шефир

Об этом заявил первый помощник Владимира Зеленского Сергей Шефир в интервьюlb.ua, передает Цензор.НЕТ.
"Я - еврей, но у меня нет вопросов к немцам. Сегодня у меня есть вопросы к истории, к войне, есть память, но, когда я приезжаю в Германию, то не смотрю с ненавистью на современных немцев. Я вам больше скажу, у меня отец воевал и даже после войны боролся с "бандеровцами" и рассказывал мне ужасные вещи. Об их поступках. Он служил в пехоте Красной армии. После войны его, 17-летнего, перебросили в западную Украину. Отец рассказывал о страшных картинах", - заявил Шефир.
"Я рос с ощущением… (Что "бандеровцы" - это зло?. - уточняющий вопрос) Да. (Этого ощущения. - Ред.) не осталось, потому что я читаю, смотрю что-то, узнаю, разговариваю с представителями обоих лагерей и понимаю, что людей столкнули. Одни воевали за свою землю, независимость, а другим говорили - это бандиты. Информационная политика тогда вот так работала. Я вам больше скажу, у отца был первый инфаркт после того, как в 90-ые начали раскрывать информацию о преступлениях Сталина. Он свято верил в советские лозунги и говорил: "Мы шли с именем Сталина в бой", - добавил он.
"Я считаю Россию агрессором и страной, с которой нам придётся договариваться о мире, потому что географически мы никуда не денемся друг от друга. Вы хотите жить в состоянии войны еще 100 лет? Мы повязаны родственными связями между семьями", - добавил Шефир.
Украина слабее, чем Россия.
Нужно быть агрессивнее и все будет в порядке.
П.С. А папа не рассказывал ему, что он сам переодевался в "бандеровца" ???
Во всяком случае, например, типа "либеральный" журналист Венедиктов , не стесняется рассказывать, что его дед воевал в карательном отряде СМЕРШЕ (смерть шпионам).... и типа на этой почве он сошелся с Пуйлом ( у которого дед тоже был нквдшником).
Кароче наш Шапиро-- прекрасный кандидат для вербовки Пуйлом....
Тепер вони почали бахвалитися, і почали показувати своє парашинське вороже нутро... Хоч тепер ви розумієте, де ворог України?
Эффект Даннинга-Крюгера - когнитивное искажение, которое заключается в том, что «люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы и принимают неудачные решения, и не способны осознавать свои ошибки в силу своего низкого уровня квалификации»
зебилы, вам нравится?
знает, что посОдЮт?
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Отец Шефира был чушкой, чербаном, болванкой, неодушевленным предметом?
Что значит его к нам на Западную Украину "перебросили"? Я ему давал разрешение
на посещение моего дома с оружием в руках?
Могу только сожалеть, что наши этого быдло-истукана не замочили.
А чого же він хотів?
Припертися на чужу землю, вчиняти криваві злочини проти місцевого населення і репетувати, коли люди чинять опір?
Прям как сейчас на даунбасе, при чем говорили и говорят те же.
Хрущов більше боявсь за себе. Він теж звірячів під час Сталіна, на ньому теж кров.
2. Якщо його в 1945 перевели з піхоти у війська НКВД, значить: а) вважали його ідейним і благонадьожним б) він мав рекомендації від замполіта і особиста в) двйсно хотів продовжувати службу в армії, бо у військах нквд не потрібні були ті, кого з під палки гонять воювати з УПА.
Це раз. А подруге діти за дії батьків не відповідають. Тільки за Сталіна була така абревіатура "син врага народа"(СВН)
А брехати - да, це ви навчились.
https://youtu.be/bY4O1WDHeCk
Одні виконували розпорядження імперської Маскви із Московії, а інші хотіли відстояти право на незалежність... і в кожного у свідомості це різні поняття... як і зараз... хтось за воз'єднання з імперською Росією, щоб відновити у своїх мізках відтуальний Радянський Союз, а хтось за незалежність країни від імперської Росії... а так можна цілуватися і обніматися, як при Ющенко...і слушати путінські побрехеньки про "єдіний народ" і "рузькій мір з українцями", яких напевно потім загонять в гето... і хай там розмовляють на своїй українській мові...
У тебя справедливость слишком воняет совком. подвигун мля
PS
А воевали наши предки не за свои ошейники, а против того, чтобы жить в мире, в котором людей миллионами травили газом в газовых камерах.
Одна из групп якобы "бандеровцев" учиняющих бесчинства против населения Украины.
Агентурно-бойова група Станіславького управління МДБ та її офіцер-куратор: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%A1
Короче за что боролись, на то и напаролись.... 😕
Короче, жители западной Украины, голосуйте за Слугу Урода, в то давненько шефиров к вам не перебрасывали. Вы без них соскучились, судя по восторгам от нового президента.
Бедные еврейские дети. Мало того, что с измальства воевали с немцами, да их еще и на борьбу с бандровцами отправляли.
Десь там і Нахман Мейлахович Шефір прилаштувався...
Менделенко, секретутка ж.!
а вот после войны - начали
бред не неси
Мы не сможем вернуть Донбасс, если будем заставлять его говорить на украинском - Шефир