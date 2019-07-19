 Сергей Шефир о возможной коалиции в новой Верховной Раде: С Вакарчуком мы всегда хотели, с Порошенко - нет, с Тимошенко вполне возможно

Об этом заявил первый помощник Владимира Зеленского Сергей Шефир, комментируя планы команды президента Владимира Зеленского относительно создания коалиции в Верховной Раде, в интервьюlb.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Мы надеемся, что он (Вакарчук. Партия "Голос". - Ред.) попадет в Раду. Мы всегда хотели (в коалициию с "Голосом". - Ред.), и даже это было видно по заявлениям Вовы в предвыборной кампании", - заявил Шефир.

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Отвечая на вопрос относительно других вариантов создания коалиции, он отметил: "С Порошенко - нет, с Тимошенко вполне возможно. Если, конечно, будут нормальные требования. Я вообще против коалиции. Хоть одна коалиция просуществовала долго? Это дележ портфелей, больше ничего. Я против коалиции на основе делёжки портфелей. Я за коалицию, в результате которой в правительство приходят технократы".