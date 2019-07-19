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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 Сергей Шефир о возможной коалиции в новой Верховной Раде: С Вакарчуком мы всегда хотели, с Порошенко - нет, с Тимошенко вполне возможно

В результате создания коалиции в новой Верховной Раде в правительство должны прийти технократы.

Об этом заявил первый помощник Владимира Зеленского Сергей Шефир, комментируя планы команды президента Владимира Зеленского относительно создания коалиции в Верховной Раде, в интервьюlb.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Мы надеемся, что он (Вакарчук. Партия "Голос". - Ред.) попадет в Раду. Мы всегда хотели (в коалициию с "Голосом". - Ред.), и даже это было видно по заявлениям Вовы в предвыборной кампании", - заявил Шефир.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Голос" не пойдет в коалицию с антиукраинскими и псевдопатриотическими силами, - Вакарчук

Отвечая на вопрос относительно других вариантов создания коалиции, он отметил: "С Порошенко - нет, с Тимошенко вполне возможно. Если, конечно, будут нормальные требования. Я вообще против коалиции. Хоть одна коалиция просуществовала долго? Это дележ портфелей, больше ничего. Я против коалиции на основе делёжки портфелей. Я за коалицию, в результате которой в правительство приходят технократы".

Источник: https://censor.net.ua/n3138433
 
 
 Топ комментарии
 
>С Порошенко - нет


Лохторат Зе, вы всё поняли ? Вам Евросоюз не светит. "Квартал-95" вас в Таёжный союз тащит.


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А солнце теперь без Пети вставать будет?
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>С Порошенко - нет


Лохторат Зе, вы всё поняли ? Вам Евросоюз не светит. "Квартал-95" вас в Таёжный союз тащит.


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С Порошенко нет, хотели с Голосом, но будем в коалиции с оппоблоком и платформенщиками за смерть!!!
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Це пан Зеленський тобі особисто сказав? Чи ти Ляшко?
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пидлога - то перекрытие над выгребной ямой в селе Гадюкино...
возле автостанции
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у вас зебилов, что методичку издали, что бы бороться лично со мной? А что, приятно Сергій Шефір про можливу коаліцію в новій Верховній Раді: З Вакарчуком ми завжди хотіли, з Порошенком - ні, з Тимошенко - цілком можливо - Цензор.НЕТ 8242
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Геть макітрою слабий став?
Чи це не ти тут весь час скавчиш, немов *****, яка отримала добрячого копняка?
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С чего ты так решил? Опять кликушествуешь и вангуешь зраду зрадную, бо Петюня жидко обхезался?
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Привет, лахта. На смене? У вас там под выборы совсем зелёных и рукожопых (точнее, жопоголовых) набрали. Впрочем, ты не лучше: на вопросы по грамматике ответить не в состоянии, аудирования боишься, просто тупо тасуешь несколько фраз, которые тебе написал редактор. Сергей Шефир о возможной коалиции в новой Верховной Раде: С Вакарчуком мы всегда хотели, с Порошенко - нет, с Тимошенко вполне возможно - Цензор.НЕТ 1960
Жду тупого высера. Давай!
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Кирилл, я думаю, что ждать Вам недолго..."Оне" как срать- ничего больше и не умеют.
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Ти такий гострий, такий розумний, дивно, що з такими здібностями ти за глод на Цензорі сереш, а досі ще не президент!
Але ти досі не відповів на частину мого питання- де відрубані руки?
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Он - по вопросам, а не по ответам. У них у каждого своя специализация.
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Нет жизни без Порошка, да, лахтинский?
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Прошла зима
настало лето
спасибо пороху за это!

Дякули- дарую!
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языка не знаешь, но "лахтинскими" обзываешь исправно.
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А солнце теперь без Пети вставать будет?
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Вакарчук проти ЄС? Певно він проти БАРИГ що вішають нам лапшу на вуха про ЄС.
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Сявка Вакхарчук- проект ФСБ!! его дружбан Притула ведет корпоративы в ДЛНР!! только ОТЕЦ НАЦИИ ПОРОШЕНКО способен сломать хребет Путину!!!
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Та полюбе - все, кроме Петрушки - проэкты ФСБ сплошные...
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ну да, уже заметно куда нас затащила ваша европейская солидарность за життя. наслаждайтесь единым фронтом саботажников и истеричек с медведчуком.
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Конечно же НЕТ, после вчерашних свидетельских показаний Гройсманна, Тягнибака и Соболева порошении светит только тюрьма по статье о государственной измене, какой же идиот будет в коалицию с предателями идти ??? может мертвечук+порошенко норм пара ?
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угрожаешь срузгий ??? да мы ватой дохлой мацковской землю нашу засыпем, никто тебя срузгая срань не боиться
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Лахта, вы легко палитесь. Методичку смени.
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шо рошеноватник, ничего умнее не придумал ?)))) мож давай привычное "рояль-торчок" запой тут нам ???
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новиє ліца, з числа кварталу, бєніного привату, ригівських недобитків та людей пінчука
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Логично ли назвать сооснователя ПР "рыговским недобитком"?
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ну якшо спитати в азірова- то з його точки зори пєця ніякий не засновник, а лише запрошений тип. тож ваші слова проти слів азірова. і да азіров хорошої думки про пєцю не мав і не має, лише про вову. совпадєніє???
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Бідний азіров стільки років терпів Петра в своєму уряді. Йому Пєтю кляті бандерівці нав'язали, а він весь час пручався... Азіров поганоі думки про Петра Ляксєіча, бо той невдячний відсунув його від корита і заходився чавкати сам, вже без кравасісь.
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але нічьо при чесному вові обіцяє повернутися. в Зе команді такі спєци ************ Сергій Шефір про можливу коаліцію в новій Верховній Раді: З Вакарчуком ми завжди хотіли, з Порошенком - ні, з Тимошенко - цілком можливо - Цензор.НЕТ 509
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обоснования есть какие ??? или просто среш щоколадом ?
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Абіщать - ні значіт женіцца. Дєдушкє Азіраву пора уже о вєчном думать, а нє мєчтать о возвращєніі в бандеравскую Украіну.
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Ніхто ПЕС не любить!)
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настораживает это слово - технократы. уже такое было 5 лет назад. в результате получились технокрады.
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Опять этого ватника чефира цитируете кто оно вообще такое?
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Фюрери,дуче,каудільйо та інші "наполеони" завжди бли проти коаліцій
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Таки прийдецця відкопати...Важу , що зрозуміли...
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Тихо Шифером шурша
Едет крыша, не спеша...
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Минстецьки, ваш шоколадный идол в пролете.
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це лайно, Шефір - корєш зюзі
а нам воно хто?
хай свою пельку розкриває у 95му тупіку, та на базарі
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А про ОБЗЖ нічого не говорить тому можна вважати що питання про обєднання з давнім патнером вирішено
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Пэтя з ними і об'єднається. Будуть разом в оппозиціі сидіти. Ригляки і сдупи(ошники) повинні кучкуватись.
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С Вакарчуком и с Тимошенко...
Двум богам служить нельзя! ... Это никому не удаётся, доктор, и тем более - людям, которые, вообще отстав в развитии от европейцев лет на 200, до сих пор ещё не совсем уверенно застёгивают свои собственные штаны! (с)
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Сочетание Вакарчука с бабой йулей это нонсенс. Неужели Вакарчук пойдёт на коалицию с махровой аферисткой, любимицей ху@ла ? Любимицей, которая сделала ему роскошный подарок в виде кабального для Украины газового контракта 2009 г. С ЗЕ то понятно. Всё дерьмо вокруг себя собирает. Неужели Вакарчук на это говно поведётся ?
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А про коаліцію з ОПЗЖ скромно промовчав, щоб не злити майбутніх партнерів.
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коалиция клоунов и пИвцов создадут правительство технократов
Источник: https://censor.net.ua/n3138433

это какая по счету дорожка?????
)))))))))))))))))))))))

Сергій Шефір про можливу коаліцію в новій Верховній Раді: З Вакарчуком ми завжди хотіли, з Порошенком - ні, з Тимошенко - цілком можливо - Цензор.НЕТ 4309
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Ватник а как ты пояснишь что при "тупом" Зе СБУ начало реально хватать высокопоставленных сепаров ??? и почем при "прохфесионале" рошенко ни одного не вывезли с дыры ??? рошенко полный баран, или предатель, выбери версию порохосрань
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ты трепло.
один такой сепар с 2017 сидит, просто зеля решил похвастать.
а скоко моторыл уехало в последний путь до зели?
да операцию по пвошнику не при зеле разрабатывали.
это был лишь эпилог
так что зебильчик, заткнись и иди в ОПУ там тебе будут рады
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Срань рошеновская, во первых-ответ на вопрос, во вторых сказки бабушке рассказывай о том как 5 лет нельзя было вывезти ватана пвошного, никто в твое вранье не верит, рошенко ПОКРЫВАЛ сепаров, моторыла это никто и ничто, рожа пропаганды и фсе, его убирать Украине смысла НОЛЬ, уверен простая дележка бабла, свои же и грохнули. Ты просто конченный рошенобот, хер бы с тобой мацквичем и твоим порошенко, после того как вчера ОТКРЫТО заявили шр порошенко ВРАГ Украины, твоя деятельность приобретает новый оттенок, вполне попадающий под УК Украины, я понимаю что с мацквабадии тебе похер на то, но всякое ж в жизни бывает....
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сидеть будешь ты. за оскорбление власти... и посадит тебя зеля... с подачи портного и шефира
и это случится до 1-го октября... сухари суши..))))
порох не только враг малоросии но и кремля..)))
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смысл коалиции- зелень-капуста, тугрики-бабосики : Путин умный человек. можно договориться, - совладелец "Квартала-95" Борис Шефир/"Не выстрелить бы себе в ногу": у Зеленского поддержали торговлю с РФ. 25 мая 2019 г. /Снятие экономической блокады ОРДЛО: Пинчук приезжал к Зеленскому, чтобы снова продавать трубы на Россию через новую должность Кучмы 6.06.2019
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Щас соя скажет что Славик огент кремля 😷
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А про ОБЗЖ нічого не говорить тому можна вважати що питання про обєднання з давнім патнером вирішено
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От якщо Вакарчук піде в коаліцію з масонами із Зе-команди, то може одразу складати мандат вдруге...
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З ЮВТ обєднюватисб ха ха.
Ющенко вже наступив на ці граблі.
Було боляче і соромно.
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Я с уважением отношусь к человеку любой национальности.Главное,чтобы он считал Украину независимым гос-вом и не сдал ее как цапам.Но коалиция зеленский,шефир,григян,коломойский - это КРУТО.
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А что после после вчерашних свидетельских показаний Гройсманна, Тягнибака и Соболева рошения разве попадает в раду ??? то есть вы утверждаете что у нас не 10% ваты зажиддя , а еще +8% рошеноваты ???, это уже реально много, так и в рузгое гавно можем вляпаться ((((
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Тільки не треба казати "можем вляпаться". Бо ти і є мокшаньське лайно, тролляко лахтинський.Нові методички з фсб отримав ?
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нет срань срузгая, методички это твое,а я ФАМИЛИИ написал дававших показания об АНТИУКРАИНСКОЙ деятельности порошенко, в ПРЯМОМ ЭФИРЕ на ВСЮ СТРАНУ, о чем ты блеешь ватник рошеновский ??? убейся аб березку рошеноватник
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Тобто з Поршенко, який по суті врятував країну, добився безвізу, підняв авторитет України на міжнародній арені, всіма силами сприяв отриманню Томоса, відродив з нуля Армию, при якому було побудовано чи відроджено більш ніж 200 підприємств, при якому почалося стійке економічне зростання - НІ....А з шахрайкою, яка крутила газові оборутки з фірташем крадучі мільйони, набралася кредитів як шавка бліх, уклала кабальну газову угоду з заліссям то ТАК . В цьому все обличчя нового преЗЕдента.. Коментарі, як кажуть зайві....
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смотрим вчерашние показания о антиукраинской деятельности порошенко и закрываем сральник рошеновски , бот
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Зебануті досі в монокоаліцію вірять, завдання нормальних людей - не дати їм цього досягти
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСергей Шефир о возможной коалиции в новой Верховной Раде: С Вакарчуком мы всегда хотели, с Порошенко - нет, с Тимошенко вполне возможно
 
 
 
 
 
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