 Сергей Шефир о возможной коалиции в новой Верховной Раде: С Вакарчуком мы всегда хотели, с Порошенко - нет, с Тимошенко вполне возможно

Об этом заявил первый помощник Владимира Зеленского Сергей Шефир, комментируя планы команды президента Владимира Зеленского относительно создания коалиции в Верховной Раде, в интервьюlb.ua, передает Цензор.НЕТ.
"Мы надеемся, что он (Вакарчук. Партия "Голос". - Ред.) попадет в Раду. Мы всегда хотели (в коалициию с "Голосом". - Ред.), и даже это было видно по заявлениям Вовы в предвыборной кампании", - заявил Шефир.
Отвечая на вопрос относительно других вариантов создания коалиции, он отметил: "С Порошенко - нет, с Тимошенко вполне возможно. Если, конечно, будут нормальные требования. Я вообще против коалиции. Хоть одна коалиция просуществовала долго? Это дележ портфелей, больше ничего. Я против коалиции на основе делёжки портфелей. Я за коалицию, в результате которой в правительство приходят технократы".
Лохторат Зе, вы всё поняли ? Вам Евросоюз не светит. "Квартал-95" вас в Таёжный союз тащит.
возле автостанции
Чи це не ти тут весь час скавчиш, немов *****, яка отримала добрячого копняка?
Жду тупого высера. Давай!
Але ти досі не відповів на частину мого питання- де відрубані руки?
настало лето
спасибо пороху за это!
Дякули- дарую!
Едет крыша, не спеша...
а нам воно хто?
хай свою пельку розкриває у 95му тупіку, та на базарі
Двум богам служить нельзя! ... Это никому не удаётся, доктор, и тем более - людям, которые, вообще отстав в развитии от европейцев лет на 200, до сих пор ещё не совсем уверенно застёгивают свои собственные штаны! (с)
Источник: https://censor.net.ua/n3138433
это какая по счету дорожка?????
)))))))))))))))))))))))
один такой сепар с 2017 сидит, просто зеля решил похвастать.
а скоко моторыл уехало в последний путь до зели?
да операцию по пвошнику не при зеле разрабатывали.
это был лишь эпилог
так что зебильчик, заткнись и иди в ОПУ там тебе будут рады
и это случится до 1-го октября... сухари суши..))))
порох не только враг малоросии но и кремля..)))
Ющенко вже наступив на ці граблі.
Було боляче і соромно.