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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:Азовское море (1245) военнопленные (504) Зеленский (2227) моряки (850)

 Речь об обмене наших моряков не идет. Россия должна их вернуть, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что вопросы обмена между Киевом и Москвой находящихся под арестом или осужденных граждан не распространяются на захваченных в конце прошлого года в районе Керченского пролива и незаконно удерживаемых под арестом 24 украинских военных моряков.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов по поводу возможности обмена между Украиной и Москвой удерживаемыми гражданами.

"Смотрите: мы не говорим об обмене в отношении наших моряков, которых нам должны вернуть", - подчеркнул Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Конгрессе США подготовили новые санкции против РФ за захват украинских моряков, - посольство

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Военнопленные моряки находятся за рамками минского процесса. По ним есть решение Международного трибунала, - Безсмертный

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

9 июля 2019 года российское следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам. 15 июля их включили в список обмена пленными. 17 июля Лефортовский суд Москвы продлил содержание под стражей всем 24 военнопленным морякамна 3 месяца.

Источник: https://censor.net.ua/n3138429
 
   
 Топ комментарии
 
нарешті, дійшло до шаурми те, про що казав Клімкін
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Где-то грустит маленький шуфрич...
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Зе пика нехай задасть собі питання,яке пика задавала Пороху перед 2 туром ,чого він не звільняє моряків та інших полонених? Багато звільнив? Чому займається "чим завгодно", а моряки не звільнені? Чому не сидять Свинарчуки?(саме таке питання ставилось Пороху) Хто зараз наживається на війні?Де нові обличчя в команді? (регіонали і інші колаборанти не влаштовують) Про обмін наших моряків не йдеться. Росія мусить їх повернути, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2336
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Побачив- плюнув в неі! Зустрів- дав в пику!Балакає-в рот кляп вставив! Побачив зад- ногою,щоб аж за кордон вилитів!
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Зачем ты вмазываешь говном украинский флаг?
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я так и знал что будут задавать глупые вопросы...
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Государственный флаг (национальный флаг) - один из символов государства; представляет собой одноцветное или многоцветное полотнище различной формы с определённым соотношением сторон, прикрепленное с одной стороны к древку (или шнуру). ... Специальные правительственные акты регламентируют порядок подъёма и спуска флага.

ты там древо или шнур видел...?
это делалось в 3d программе Maya и Keyshot...
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если развевается, значит шнур или древко есть...
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вот, дверцы не видно, а ты стучишь...понял, значит о древке и шнуре)))
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и как оно жить без дверей... финский шалаш наше всё...
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кремлевское ОПГ пытаеся срать на весь цивилизованный мир-надеюсь в этом дерьме этих фсбшников и утопят
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нарешті, дійшло до шаурми те, про що казав Клімкін
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руський бывший министр в правительстве парашанко-гнойсмана..
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козломордым слова не давали,так что,козлиная морда вали наHUY
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вісн - це "****" в перекладі з англійської.....але неправильно написане
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Порвет когда освободит, а пока клоунский треп только смешит , как всегда.
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клоунский трёп это когда дядька махает паспортами с трибуны, а все вокруг этим обеспокоены
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очередной клонский треп про паспорта, когда просрал даже то что добивались обеспокоенные ,при клоуне вернули кацапию в ПАСЕ, сняли санкции с янукодла, две страны отказали в безвизе,....и пр . За пару месяцев убил то что люди месяцами добивались, сам же - полный ноль.
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"Решение о возвращении российской делегации в ПАСЕ было принято до (!) президентских выборов в Украине. Оно назревало и было бы принято при любом развитии политической ситуации в Украине. Дело не в распределении ответственности, которую я, кстати, с себя тоже не снимаю. Это все не о Порошенко, Зеленском или о ком-то другом. Это наша общая проблема. Хорошо бы это совместно осознать. Я прекрасно понимаю необходимость в свете избирательной кампании заполнять эфиры и соцсети. Но это дело честности и готовности смотреть в глаза вызовам, какими они есть. И если в этом вопросе мы не можем быть честными с собой, как можно быть честными с избирателями?" - заявил Климкин.Источник: https://censor.net.ua/n3134139

Читай, "одарённая"
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Одаренный, когда что то назревает, надо лечить , а не констатировать в морге. Наша общая проблема , это зебеня, который- "не лечит, а калечит " все, за что возьмется.На фиг он нужен такой , популизм ходячий, бестолковое приложение к нашим проблемам.
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это как при воспалении легких (войне с мордором), нажраться тухлой рыбы (вибрать президентом дебила-сепара), и ждать быстрого выздоровления Про обмін наших моряків не йдеться. Росія мусить їх повернути, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9574
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ви б ще про мінстець згадали Речь об обмене наших моряков не идет. Россия должна их вернуть, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1250 ху..ня ті ваші методички, тай їх ніхто в очі не бачив...як пєціни літаки з баблом...але говорять усі кому нє лєнь
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Та вже знаємо - моряки за межами інтересів. Ними займається Росія.
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ну хоть так...похоже критика действует на зелебеню Речь об обмене наших моряков не идет. Россия должна их вернуть, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4480
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Ага
Я теж подумала, що нарешті Вова щось путнє сказав.
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Не было б оно такое тупое и безпринципное, может быть и был бы на пользу нации.
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йому треба просто ще два дні протриматись)
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Поступово Зєл стає порохоботом Речь об обмене наших моряков не идет. Россия должна их вернуть, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6194 , я і раніше казав, що претензій до Зеленського не маю, у мене притензії до тих, хто його обрав. Мені жаль Вову, його через півроку заклюють самі ж його прихильники.
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Да яка там критика, то просто дія коксу закінчилася
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А что зелебеня сделал ? Простите , хочу порадоваться , но не вижу причин.
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его задача не делать,а хотя бы не мешать делающим Про обмін наших моряків не йдеться. Росія мусить їх повернути, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3628.
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та дерево обьехать можно...а вот когда оно само на машины бросается-это уже хуже Про обмін наших моряків не йдеться. Росія мусить їх повернути, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8574
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ездил в начале июля на измаил...пестня, Про обмін наших моряків не йдеться. Росія мусить їх повернути, - Зеленський - Цензор.НЕТ 572 никакое дерево под колеса не прыгало
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ох... мне не хочется вас расстраивать , но все деревья в Измаиле после выборов зазеленели...даже те ,кто тянет свои коряги в сторону казламордии , те сейчас просто буйно зеленые...
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не думаю,что там они имеют какой то шанс...рыги не допустят куртева из кирничков Про обмін наших моряків не йдеться. Росія мусить їх повернути, - Зеленський - Цензор.НЕТ 935
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Вот тут я думаю та ситуация , что хорошего ждать не приходиться , хоть бы не мешали..
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Ну так,Ярош прозрачно намекнул.Пока просто замечание,не физическое
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бачимо, що пан володимир перевзувається в шкари клімкіна і дає задню...а де ж запал, вогонь в очах і все роблене по-новому?
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до выборов и не такое натриньдиш, ничего вова сцаныч хозяин своего слова, сегодня так сказал после выборов переговорит
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Глупец, не уподобляйся Поросяке. Никого просто так не вернут, на все эти требования и решения они кладут болт.
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Зеленський продовжує лінію Пороха, не судіть про свого обранця так суворо. Просто до вас ще дійде згодом, що іншого шляху нема. Звичайно, якщо Ви не кацап і не хочите розвалу держави Україна.
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Да, все верно. Вот только зебобикам еще пока не доходит, что Петро политик-профессионал, а Вовик- клоун среднего пошива....
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Если будет делать как Свинорох, то и закончит как Свинорох.
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Він буде так робити, особливо після відвідин Штатів. Там йому популярно розкажуть про його місце в політиці і подальшу особисту долю. А те що ви собі набрилювали про еру зобожілості, бариг і свинарчуків - це ваші фантазії з віртуальних світів телеканалів.
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А Украина уже стала колонией США, чтобы безоговорочно их слушаться?
То, что мародер Поросяка - шаблон для украинских президентов это ваши фантазии. Но не исключено, что у некоторых президентов будет мало воли и они будут брать с него пример.
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Ви не помітили, що Україна завжди була під впливом інших держав. Просто раніше це була Моржовія, а тепер вісь змістилась в сторону Заходу. Без його підтримки ми потрапимо в Малоросію.
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Поддержка и вассалитет - это сильно разные вещи
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херово что твои предки на прочувствовали поддержку голодомором, или помощь растрелов от братской******** Моржовии
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У нього ті самі радники, що і при Порошенку. Своєї думки як нема, так і не буде.
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До головного зебіла нарешті дійшло те що йому нормальні люди весь час казали (ніяких обмінів, безумовне повернення за рішенням Морського трибуналу). Мабуть дія коксу таки припинилася і зелена шмаркля нарешті прийшла до тями на короткий час.
А далі знову почнеться черговий прихід- Дамбас должен гаварить по-руске, надо атвести вайска и т.д.
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або просто йому треба пересидіти два дні)
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Речь об обмене не идет, т. к. не на кого менять. Ни одного задержанного в/с РФ у Украине нет.. Были когда-то двое, но их выгодно поменяли на Гадю.
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А погранцы фсбшные куда делись? А маманька с Урала что к контрактнику в тюрьму приезжала, его уже прибили?
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Погранцы не воевали, а домой за дипломами ехали, из Крыма, а тот чудик, с дурацкой бородкой, не военный. Сам поперся за приключениями, и их нашел.
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а караблик мокшан , шо терся у наших берегов , добрыепродажние дяди судьи отпустили за так.
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Ну шо, минстецьки, начинайте гундосить зраду зрадную. Чы у вас в методичках на этот случай ничего нэма?
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Пане президенте, майте співчуття! Навіщо Ви з ПЕСиків так знущаєтесь? Товариство захисту тварин засмучене!
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Побачимо що він "заспіває" після виборів, коли вже лохторат не буде потрібний.
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клоун Президент умалчивает на каких условиях он хочет вернуть пленных и в своем заявлении он не акцентировал внимание, что они удерживаются незаконно, он хочет вернуть их под обязательство продолжить криминальное преследование и признать "законные" действия московии, читайте между строк мои маленькие зелебобинские овощи.
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С победой всех!Наконец то "выгавкали" хоть что-то вразумительное от гидранта.То,что решения международного суда важнее путинских хотелок он понял.Осталось убедить,что нельзя потакать путину,а затем что договор с путиным(рф) не стоит и бумаги на котором он подписан.
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ты уверен что твое гавканье кто-то читает кроме коллег по ботоцеху ?
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Зе завязуй, тут рошеносрань все врет и врет, а ты им не даешь на хлебушек заработать
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРечь об обмене наших моряков не идет. Россия должна их вернуть, - Зеленский
 
 
 
 
 
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