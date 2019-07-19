 Речь об обмене наших моряков не идет. Россия должна их вернуть, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов по поводу возможности обмена между Украиной и Москвой удерживаемыми гражданами.
"Смотрите: мы не говорим об обмене в отношении наших моряков, которых нам должны вернуть", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.
30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".
9 июля 2019 года российское следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам. 15 июля их включили в список обмена пленными. 17 июля Лефортовский суд Москвы продлил содержание под стражей всем 24 военнопленным морякамна 3 месяца.
ты там древо или шнур видел...?
это делалось в 3d программе Maya и Keyshot...
Читай, "одарённая"
Я теж подумала, що нарешті Вова щось путнє сказав.
То, что мародер Поросяка - шаблон для украинских президентов это ваши фантазии. Но не исключено, что у некоторых президентов будет мало воли и они будут брать с него пример.
братской******** Моржовии
А далі знову почнеться черговий прихід- Дамбас должен гаварить по-руске, надо атвести вайска и т.д.
добрыепродажние дяди судьи отпустили за так. клоунПрезидент умалчивает на каких условиях он хочет вернуть пленных и в своем заявлении он не акцентировал внимание, что они удерживаются незаконно, он хочет вернуть их под обязательство продолжить криминальное преследование и признать "законные" действия московии, читайте между строк мои маленькие зелебобинские овощи.