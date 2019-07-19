 Верховный Суд не разрешил подконтрольной Коломойскому компании избежать ответственности перед Нацбанком

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"Большая Палата Верховного Суда 2 июля подтвердила позицию Национального банка, что вхождение государства в капитал "Приватбанка" не является существенным обстоятельством для расторжения ипотечных договоров, заключенным с подконтрольными Игорю Коломойскому имущественными поручителями", - говорится в сообщении.
В частности, Верховный Суд отклонил кассационную жалобу подконтрольного Коломойському ЗАО "Эрлан" (ТМ "Биола"), которое требовало расторжения заключенного с Национальным банком ипотечного договора.
Согласно этому договору "Эрлан" предоставило Национальному банку в залог имущество стоимостью 3 млрд грн, в качестве обеспечения кредита рефинансирования, полученного "Приватбанком" до национализации.
"Истец считал, что в результате вхождения государства в капитал "Приватбанка", состоялась существенное изменение обстоятельств, когда кредитор (Национальный банк) и должник ("Приватбанк") объединились в одном лице", - сообщают в НБУ.
К тому же, Большая Палата Верховного суда подтвердила, что "Эрлан" добровольно и по собственной инициативе ограничила свое право собственности на предмет ипотеки и приняло на себя, в том числе, риск наступления соответствующих неблагоприятных для себя последствий в случае неисполнения должником основного обязательства.
Также, судом отклонено доводы "Эрлана" о нарушении Национальным банком статьи 73 Закона "О Национальном банке", который якобы отказался от принятия исполнения "Приватбанком" взятых на себя обязательств по кредитному договору от третьего лица, а также не совершил действий по списанию с банка задолженности после его национализации.
Напомним, 18 декабря 2016 года стало известно, что Кабинет Министров принял решение о национализации "Приватбанка". Первый зампред банка заявил, что решение о передаче "Приватбанка" государству было принято из-за беспрецедентной информатаки и угрозы для клиентов. В "Приватбанке" заверили, что с деньгами на счетах ничего не произойдет: "Это было ключевым условием переговоров".
Печерский райсуд Киева 20 апреля принял решение о разрыве договора личной поруки бизнесмена Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования "Приватбанка", полученным до его национализации, Нацбанк подаст апелляцию на это решение.
дел Украины считает неизбежным выполнение решения Международного арбитража по
выплате российской «Татнефти» $112 млн плюс проценты.
Решение Международного арбитража,
обязывающее Украину выплатить «Татнефти» 112 млн компенсации плюс проценты за
потерю акций «Укртатнафты» и утрату контроля над Кременчугским НПЗ, было
вынесено 5 лет назад"Он отжал, а компенсирует Украина!!!П.С. Зеленский в курсе этой ситуации или он в доле???