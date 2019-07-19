 Верховный Суд не разрешил подконтрольной Коломойскому компании избежать ответственности перед Нацбанком

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Большая Палата Верховного Суда 2 июля подтвердила позицию Национального банка, что вхождение государства в капитал "Приватбанка" не является существенным обстоятельством для расторжения ипотечных договоров, заключенным с подконтрольными Игорю Коломойскому имущественными поручителями", - говорится в сообщении.

В частности, Верховный Суд отклонил кассационную жалобу подконтрольного Коломойському ЗАО "Эрлан" (ТМ "Биола"), которое требовало расторжения заключенного с Национальным банком ипотечного договора.

Согласно этому договору "Эрлан" предоставило Национальному банку в залог имущество стоимостью 3 млрд грн, в качестве обеспечения кредита рефинансирования, полученного "Приватбанком" до национализации.

"Истец считал, что в результате вхождения государства в капитал "Приватбанка", состоялась существенное изменение обстоятельств, когда кредитор (Национальный банк) и должник ("Приватбанк") объединились в одном лице", - сообщают в НБУ.

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К тому же, Большая Палата Верховного суда подтвердила, что "Эрлан" добровольно и по собственной инициативе ограничила свое право собственности на предмет ипотеки и приняло на себя, в том числе, риск наступления соответствующих неблагоприятных для себя последствий в случае неисполнения должником основного обязательства.

Также, судом отклонено доводы "Эрлана" о нарушении Национальным банком статьи 73 Закона "О Национальном банке", который якобы отказался от принятия исполнения "Приватбанком" взятых на себя обязательств по кредитному договору от третьего лица, а также не совершил действий по списанию с банка задолженности после его национализации.

Напомним, 18 декабря 2016 года стало известно, что Кабинет Министров принял решение о национализации "Приватбанка". Первый зампред банка заявил, что решение о передаче "Приватбанка" государству было принято из-за беспрецедентной информатаки и угрозы для клиентов. В "Приватбанке" заверили, что с деньгами на счетах ничего не произойдет: "Это было ключевым условием переговоров".

Печерский райсуд Киева 20 апреля принял решение о разрыве договора личной поруки бизнесмена Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования "Приватбанка", полученным до его национализации, Нацбанк подаст апелляцию на это решение.

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