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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:парад (435) Шефир_Сергей (11)

 Парад как демонстрация силы хороша для стран вроде России, тогда как у нас в армии все нехорошо по отношению к людям, - Сергей Шефир

Офис президента обдумывает альтернативу военному параду на День Независимости.

Об этом заявил первый помощник Владимира Зеленского Сергей Шефир, комментируя решение президента Владимира Зеленского не проводить военный парад на День Независимости, в интервью lb.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Может, это было эмоционально. У меня засели в голове воспоминания об Иловайском котле 2014 года. Тогда я слышал и читал мнения военных, что в связи с парадом произошла та трагедия, что какие-то войска или техника не были вовремя отправлены на фронт. Поэтому парад как популизм, мне кажется, не нужен. Мы отметим День Независимости. Сейчас думаем про какую-то альтернативу. Может, это субъективное мое отношение, но я считаю, что парад как демонстрация силы хороша для стран вроде России, тогда как у нас в армии все нехорошо по отношению к людям. Я считаю, что парад - способ показать быструю победу. У нас же не спринтерская дистанция", - пояснил Шефир решение не проводить военный парад на День Независимости.

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"(Украинская армия. - Ред.) намного сильнее, чем в 2014 году. Путин может пойти на мир, потому что армия, которая встречала сопротивление со стороны Украины в 2014 году, и сегодняшняя - два разных уровня по боевому опыту, по оснащению. Но мы также видим, чего еще не хватает и как живут солдаты в АТО", - добавил он.

Напомним, 9 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что празднование Дня Независимости в этом году пройдет без военного парада. 300 млн гривен, которые могли бы пойти на его проведение, выплатят военнослужащим в виде премий.

Источник: https://censor.net.ua/n3138427
 
   
 Топ комментарии
 
т.е. в кацапии все хорошо а у нас в армии все нехорошо?
прекрасный ответ... замечательно. дебилы привели к власти дебилов.
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Да и нахрен армия вообще, смотрите лучше сватов.
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в 2014 оно мычало про Майдан--расходитесь, жрите оливье и не хрюкайте, поддерживали титушек. весной призывало блокировать украинские колонны военных на бамбасе, 4 года подряд крутили кино на мацкве и сосали рублики, выводили бабло в офшоры, покупали виллы в Италии, а на армию ни копейки. нечисть пархатая!
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Злякались народної ініціативи, починають придумувати свою альтернативу параду
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До речі, їхня альтернатива і зводиться до "набухаться" і "развлєкаться".
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Квартал пропонує проведення ерзац параду з кишково-шлунковим ухилом . Насміхаючись над Україною , про відтягування кордону до Дніпра , а також по блюзнірськи жартуючи в Юрмалі , 95 квартал продемонстрував своє тупе несприйняття України і її народу . Це дійсно так . В цих слуг не нашого народу Україна не їхня Батьківщина . Але зазєлі цього не усвідомлюють .
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Кварталівець раптом став великим стратегом і військовим експертом, знавцем народних потреб.
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парад перенесено на 7 ноябра - вєлікій празнік ахтябра!!!
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Скільки ще ці чорти будуть дискредитувати нашу армію!
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Давайте армія звільнить Донецьк, і тоді в Донецьку будемо проводити паради. А то хіба парад за перемогу СРСР над Германією можна проводити, або кожен день на забаганку п'яних дядьків.
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Ну когды вже згадав Сересер, то почитай як там проводили парад в 1941 роци и як з парада йшли прямо в окопы и на хронт быть фашыстив
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ага, було таке. Один раз. То давай - з параду в наступ. Слабо? А з параду - до пляшки, а потім до цицьки, - це про ці паради.
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Ну коли у вас тільки таке на думці і більше нічого іншого на думку не приходить, то просто не ходіть на парад, якось він і без вас відбудеться
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та що, я проти? Ще в 5му класі перестав ходити.
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Он як ! Вже в 5 класі Ви самі за себе вирішували, самостійні рішення приймали, і ніхто Вас не насилував як і що робити ! В хорошій країні вам пощастило жити.
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Кацапи і їхні консерви завжди нам розповідають що такі речі "Не на часі" .Кожен такий парад це гострий серп на чутливих помідорах путєна . Парад показує запутєнцям і путєну ,що мандрівка кацапських ЗС до України буде болючою .
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А як на рахунок США та Франціі, не прочитав?
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Ти шо , фашист ? Геї що, парад не мают права провести, чи крім парада геїв ніяки більше парадів не бачив ?
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за спринтеров и стайеров он прав. европа - типичный спринтер. если в течении короткого времени они не достигли желаемого - фсё, она спеклась! санкции тому пример. цивилизация избаловала европейцев. они свергнут власть, которая не предоставляет в течении короткого времени всё больше и больше жизненных удобств для них. и надо признать, шо рашка - стайер. пример - теже санкции. за счёт крепостнического строя она способна довести страну и крепостных до полной нищеты в течении длительного времени. и никто и не пикнет! подобное можно уничтожить только подобным. и в этом плане Украина тоже стайер, причём куда лучший чем моржовый брат. люди другие. и они способны продержаться при тех же неблагоприятных условиях куда дольше мордвы. только они, даже без совета азирова, возмут сапёрку и на брустверах огороды и деревца посадють, а в окопах живность заведут. рашкованы на такое не способны. там "истина в бояре". в Украине и Украинцах находится рашкина смерть. только вопрос времени. а время работает на Украину.
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ничё оно не растяжимое. просто кое кому под силу его переставить "вперёд-назад". идёт Он в правый нижний уголок своего монитора - нашего мира и может им поиграться ))) но кнопки "стоп" таки та и нет. оно течёт непрырывно, задаваясь железом машины.
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Власти боятся "человека с ружьём" на подсознательном уровне.
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И это говорит человек Коломойсого, чье имущество ломанулся освобождать Семенченко , кого вынуждены были вытаскивать ВСУ, и из за которого , по сути и случилась Илловайская трагедия, теперь этот слуга урода нам рассказывает про популизм и что ВСУ не имеет право провести парад, заслуженный парад, потому что эта армия которую недооценивает уклонист с булавой не достаточно хороша для него! А эта армия остановила путлера, пока некоторые снимали кинушки за кацапское бабло во время Илловайсклй трагедии. Какая мразь пришла к власти, просто уму не постижимо.
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а може полонених свинарчукiв ходою по хрещатику провести? Парад как демонстрация силы хороша для стран вроде России, тогда как у нас в армии все нехорошо по отношению к людям, - Сергей Шефир - Цензор.НЕТ 8011
разом з головним їх головнокомандуючим? Парад как демонстрация силы хороша для стран вроде России, тогда как у нас в армии все нехорошо по отношению к людям, - Сергей Шефир - Цензор.НЕТ 5052
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Ага , президент -уклонист проведет , актер кацапских сериалов.новый головоногий командувач.
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та почекайте панi Лiля)
один мiсяць остався потерпiти
самому цiкаво жо далi буде)Парад как демонстрация силы хороша для стран вроде России, тогда как у нас в армии все нехорошо по отношению к людям, - Сергей Шефир - Цензор.НЕТ 693
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Воно хоч у якійсь армії служило, щоб щось белькотіти?
Чи як ЗЁ?
Чи може щотижня/щомісяця (щосторіччя) там буває?
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Да кто б его взял в армию. По нему видно, что не годен, откосил и не знает ничего про армию. Потому и вякает сам не знает что. Спросил бы боевых солдат и офицеров.
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у нас в армии все нехорошо по отношению к людям, - Сергей Шефир. И потому откосившие от армии слуги народа Коломойского -смельчаки и герои. Кандидат "Слуги народа" на Житомирщине Сигачов "откосил" от мобилизации /Зеленский четырежды уклонился от призыва на военную службу в 2014-2015 годах, - Минобороны.
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А Франция, а США, что, тоже вроде России? Просто в вашем квартале все давно Украину ненавидят. Вы все опошляли, унижали до невозможности. Хотите губернию России из Украины сделать. Как же люди лоханулись с этим кварталом. Царского хлыста вам захотелось?Мозахисты. Теперь в этом квартале 5 лет (в лучшем случае) всем жить.
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Парад отменили, контактики, мейлсру, рамблер вернули. Молодцы, верной дорогой...
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"Обозреватель" пишет:

В Украине часть провайдеров начали предоставлять доступ к запрещенной российской социальной сети "ВКонтакте".
Как стало известно OBOZREVATEL, как минимум три интернет-провайдера - "Воля", Dream line и "Домонет" - открыли доступ некоторым пользователям к запрещенной соцсети (новость дополнена комментарием провайдеров).

https://www.obozrevatel.com/economics/v-ukraine-vnezapno-zarabotala-rossijskaya-sotsset-vkontakte-v-chem-sut.htm

БАКАНОВ проснись!
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контактики, мейлсру, рамблер вернули.\\\\\\

ахаха, да ну?
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Парады имеют право проводить ТОЛЬКО "победители". Пока с "победами" у ВСУ, мягко говоря, "не сложилось".
Нет крупной военной победы - типа освобождения, а хоть б Луганска с Донецком - нефиг проводить "парады".
Иначе такая армия - не более чем "потешные войска", эдакая "церемониальная гвардия".
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Вот когда будет освобождение ВСУ Луганска с Донецком, тогда и будет парад именно в Луганске и Донецке. А парад в Киеве это не парад победы, а красноречивый символ, для друзей и недругов, наличия национальной армии на украинской земле, свободной от присутствия оккупантов, способной стать на защиту государственности Украины и свободы своих граждан...
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Когда был Иловайск ваша клоунада была в разгаре. И воспоминания у тебя могут быть только о ней. Клоуны, делающие вид государственных мужей
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Про Іловайськ він 100% дивився в Кацапії на гастролях по каналу Кисєльова . А само , ні одне ні друге, навіть автомат в руках не тримало , голобородьків Узі в залік не йде .
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Только шоколадный мародер мог дико грабить армию и паралельно проводить парады при этом рассказывая про перемогу загоняя пацанов в котлы.
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свинарчуковое военство может замутить альтернативный парад с молотами, пробиваемыми жилетами, богданами, которые не доехали до нулей, катерами из кузни на перманентом капремонте и т.п.
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Правильно! Проведемо концерт Квартал-95.
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При засилье в настоящее время жидов во власти, резко исчезло упоминание о "Вальцмане"... Совпадение? Не думаю!
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В ОПУ пришло кацапское кодло и рассказывает нам про вяликую раиськую армию, которая убивает наших хлопцев и девчат на войне.
Шоб вы там в ОПе все сдохли, падлюки. Просто зла не хватает читать и слушать этот бред.
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На параді задіяна незначна кількість техніки, якшо брати по кількості то це не більше взвода, або батареї-двох від ППО та артилерії, які аж ніяк не могли вплинути на вирішення глобальних питань у вигляді стратегічних резервів, які повині бути сконцентровані на небезпечних ділянках та напрямках. Інше питання робота НГШ та командування секторів на той час, своєчасність виявлення небезпеки та виконання доповіді до Президента для прийняття потрібних рішень.
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Это Шиферу Зе об обстановке в армии рассказал? Из своих боевых мемуаров? Или у Шифера свой опыт имеется?
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наше Військо природньо патріотичне зараз являєця антагоністом пархато-кацапської влади, тому пріпіЗЄдєнт так б'єця в припадках ненависті і страху перед народною Армією
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А 95 кварталу парад не потрібен , як і українська мова з "гадкімі квотамі" на ТБ . Зазєлі такий нюанс на рівні свідомості не сприймають .
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«Сгоріла хата, гори й сарай»©️
Может к «заднеприводным» обратиться, пускай ещё разок продефилируют. А шо, и увлекательно, и познавательно. Опять же желающим будет кого поколотить.
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В стране в которой "все нехорошо" избирать Президентом Клоуна-Наркомана тоже не очень хорошо...
Но ведь избрали?

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Шифир, а как же быть с Израилем? В самое тяжелое время войны за существование Израиля - с 1949 по 1973 военные парады в Израиле проводились ежегодно. По логике Шифира им тогда что деньги некуда было девать? Вовсе нет, просто не все меряется деньгами, не все продается и покупается...
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На замечание о скотском отношкении командования к рядовому и сержантскому составу, один из офицеров 72 бригади ответил: если ми будем относится к вам как к людям, вы начнете срать нам на голову.
В итоге, некомплект бригады в зоне ООС составляет около 50%
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неприятный тип этот шефир,и интервью его с тухлым запашком.
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блд,мир сошел с ума..
немцы торгуют,евреи воюют,кухарка эстрада керует...
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жидяра гонит . да и откуда ему знать что такое парад ? в армии гляди и дня не служил . что там у него ? энурез . плоскостопие . справка из дурки ?

парад это не " популизм " и не " способ показать быструю победу " парад это смотр . это возможность среднестатистическуму украинцу увидеть что у нас есть армия . что она говоря словами нашего гимна " Ще не вмерла " Парад как демонстрация силы хороша для стран вроде России, тогда как у нас в армии все нехорошо по отношению к людям, - Сергей Шефир - Цензор.НЕТ 9990
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Только шоколадный мародер мог дико грабить армию и паралельно проводить парады при этом рассказывая про перемогу загоняя пацанов в котлы.
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а крім катлов ви шось знаєте? чи мо з військовими не спілкуєтесь, сцикотно правду почути???
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Звичайно і вони задаються питанням чому за 5 років правління шоколадного випусили всіх хто розстрілював людей на Майдані, чому не посадили жодного топ-чиновника, чому кум-прокурор відмазав всіх людей Януковича і т.д., продовжувати ще можна довго.
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всіх людей? а можна конкретніше? а можна розказати про співпрацю портнова та команди Зе? а про куплені бєнею суди? а про дерибан секторів економіки під пильним наглядом Зе? а про повернення ригів біженців епохи пєцю? про людей пінчука, бєні, палиці в списках слуги урода??? їх теж пеця туди закинув? а про авакова,вірного бєніного пса-його теж пєця туди пристроїв???
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Ганятись за Бенею і пригріти Ахметова перетворивши його на свій гаманець, закривати очі на грабунок Одеси Трухановим і Харкова братвою Кернеса. Дозволити Гройсману встановити контроль над митницею і налагоди мега контрабандні потоки. При цьому підняти тарифи на газ в 8 разів продаючи газ українського видобутку який належить українцям на підприємства олігархів за зниженою ціною. Запустити зелений тариф під Ахметова і Ко звільнивши їх від сплати податків, при цьому змішавши ціни від зеленого тарифу з іншими видами видобутку електроенергії і піднявши ціни для людей на електроенергію для мега заробітків Ахметова. Завозити вугілля з ДНР-ЛНР рахуючи населенню по тарифу Роттердам+ забезпечуючи того ж Ахметова мега прибутками? Не смішіть тапочки. Ви пишете про те що може статись а може й не статись при Зеленському а люди бачать що фактично зроблено Петею. І безвіз тут до Петі не має жодного відношення, безвіз Європа була готова надати і при Януковичу але той захотів лизнути в Путі і получив по шапці. Які досягнення у Петі? Грабунок країни 5 років і безперервна брехня з жалюгідним виразом обличча!
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тобто вам слова Зе про те шо ротердам+ корупція біла шуткой не факт? як і слова про зниження тарифів??? доречі вони скоро зростуть, якшо мвф грошей не дасть....але тс то пєця всєх абакрал! ЩОДО БЕЗВІЗУ-ТО ПЄЦЯ МАЄ ВІДНОШЕННЯ, ЙОГО КОМАНДА РОБИЛА ВСЕ ДЛЯ ТОГО,АЛЕ ВАМ СВИНЯМ НЕВДЯЧНИМ ТО ВАЖКО ЗРОЗУМІТИ. ДОСЯГНЕЬ У ПЄЦІ КУДИ БІЛЬШЕ, ЇМИ НАВІТЬ зЕ У КАНАДІ ХВАЛИВСЯ- РІСТ ЗОЛОТОВАЛЮТНИХ ЗАПАСІВ, БЕЗВІЗ, СТАНОВЛЕННЯ АРМІЇ, ІНФЛЯЦІЯ В МЕЖАХ,ПОВЕРНЕННЯ ВВП ДО ДОВОЄННОГО РІВНЯ, САНКЦІЇ ПРОТИ РАШІ,МІЖНАРОДНІ СУДИ(ПО МОРЯКАМ ДОСІ ПРАЦЮЄ КОМАНДА СФОРМОВАНА ПРИ ПЄЦІ) І ТД. АЛЕ ж вам ат вайни уставшім віднєє дома на дивані під пивко і квартал, грітися на пляжах анталії, їздити у європу по безвізу та клясти пєцю за зубажіння. класти болт на армії, і кричати шо барига єйьо абакрал,розказувати казочки про гражданскую вайну на данбасе, і шо надо пєрєстать стрєлять, про то шо вайна єто пєцін бізнес. а в цей час в зоні оос сміливо іде контрабанда, на мтницях вертають старі схеми- нова влада працює
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армія, війна для каманди Зе то тяжолоє наследіє пороха, яке мішає дєлать бабло. воно типу є, але далеко, і піпл не готовий рвати за то опу
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Народ не знает, чего он хочет. Только император знает, чего хочет народ (с)
А опрос почему центры Разумкова и прочие почему не проводят?
Отмена парада была у Зе в предвыборной программе? А что так?
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кстаті, а де рехверендум? полагаю, народ за парад!
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от же дав Бог витрішки за перебірки!!! Ми шо так і лишимся страною гей-парадів???
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У меня засели в голове воспоминания об Иловайском котле 2014 года. Тогда я слышал и читал мнения военных, что в связи с парадом произошла та трагедия, что какие-то войска или техника не были вовремя отправлены на фронт.Источник: https://censor.net.ua/n3138427

У людей уже три месяца есть возможность узнавать правду из документов, но в их голове до сих пор мнение формируется на основании "одна бабка сказала", сплетен и слухов. Это показатель уровня управления в этой команде.
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відміна парада - жест доброй волі пархатих кримлю. Тіпа, здайомсю!!!
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Парад можно провести.Хотя бы ради нового рода войск"Пыльные контейнеры" Парад как демонстрация силы хороша для стран вроде России, тогда как у нас в армии все нехорошо по отношению к людям, - Сергей Шефир - Цензор.НЕТ 6537
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" Может, это было эмоционально. У меня засели в голове воспоминания об Иловайском котле 2014 года. Тогда я слышал и читал мнения военных, что в связи с парадом произошла та трагедия, что какие-то войска или техника не были вовремя отправлены на фронт..."(с)
*****, шо он мелет...Так у них зеленых во всем: "я слышал и читал...что какие-то.."

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Конечно, Зе прятался от призыва.
Теперь стыдно солдатиком в глаза смотреть? Конечно, лучше парад отменить.
Косилы!
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Дебил на дебиле и дебилом погоняет- вот и все, что украинскому народу надо знать о слугах народа, зепрездоболе и его оп.
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Лукавит людина,ох как лукавит.Да они просто БОЯТСЯ проводить парад,чтобы: а) не выглядеть смешными и не позориться.б)чтобы не "выпачкаться" кровью погибших наших парней и отстраниться от доборбатовцев и атовцев.в)чтобы не устроить себе цунцваг.Ведь на параде надо либо называть вещи своими именами - что россия оккупант,агрессор.Что крым - Украина,что путин отдал приказ на начало войны на донбассе.Что мы воюем с россией.Но это не понравится путлеру.Либо откровенно нести разную ахинею и не говорить правду.Тогда попадут под звиздюлину в Украине.Просто пацаны решили пропетлять.Надо провести НАРОДНЫЙ парад на Крещатике и показать этим хитрозадым,что МЫ ПОМНИМ о ВОЙНЕ,о ПОГИШИХ и УВАЖАЕМ ВСУ,в отличии от некоторых.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПарад как демонстрация силы хороша для стран вроде России, тогда как у нас в армии все нехорошо по отношению к людям, - Сергей Шефир
 
 
 
 
 
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