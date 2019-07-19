 Парад как демонстрация силы хороша для стран вроде России, тогда как у нас в армии все нехорошо по отношению к людям, - Сергей Шефир

Об этом заявил первый помощник Владимира Зеленского Сергей Шефир, комментируя решение президента Владимира Зеленского не проводить военный парад на День Независимости, в интервью lb.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Может, это было эмоционально. У меня засели в голове воспоминания об Иловайском котле 2014 года. Тогда я слышал и читал мнения военных, что в связи с парадом произошла та трагедия, что какие-то войска или техника не были вовремя отправлены на фронт. Поэтому парад как популизм, мне кажется, не нужен. Мы отметим День Независимости. Сейчас думаем про какую-то альтернативу. Может, это субъективное мое отношение, но я считаю, что парад как демонстрация силы хороша для стран вроде России, тогда как у нас в армии все нехорошо по отношению к людям. Я считаю, что парад - способ показать быструю победу. У нас же не спринтерская дистанция", - пояснил Шефир решение не проводить военный парад на День Независимости.

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"(Украинская армия. - Ред.) намного сильнее, чем в 2014 году. Путин может пойти на мир, потому что армия, которая встречала сопротивление со стороны Украины в 2014 году, и сегодняшняя - два разных уровня по боевому опыту, по оснащению. Но мы также видим, чего еще не хватает и как живут солдаты в АТО", - добавил он.

Напомним, 9 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что празднование Дня Независимости в этом году пройдет без военного парада. 300 млн гривен, которые могли бы пойти на его проведение, выплатят военнослужащим в виде премий.