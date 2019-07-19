 Парад как демонстрация силы хороша для стран вроде России, тогда как у нас в армии все нехорошо по отношению к людям, - Сергей Шефир

Об этом заявил первый помощник Владимира Зеленского Сергей Шефир, комментируя решение президента Владимира Зеленского не проводить военный парад на День Независимости, в интервью lb.ua, передает Цензор.НЕТ.
"Может, это было эмоционально. У меня засели в голове воспоминания об Иловайском котле 2014 года. Тогда я слышал и читал мнения военных, что в связи с парадом произошла та трагедия, что какие-то войска или техника не были вовремя отправлены на фронт. Поэтому парад как популизм, мне кажется, не нужен. Мы отметим День Независимости. Сейчас думаем про какую-то альтернативу. Может, это субъективное мое отношение, но я считаю, что парад как демонстрация силы хороша для стран вроде России, тогда как у нас в армии все нехорошо по отношению к людям. Я считаю, что парад - способ показать быструю победу. У нас же не спринтерская дистанция", - пояснил Шефир решение не проводить военный парад на День Независимости.
"(Украинская армия. - Ред.) намного сильнее, чем в 2014 году. Путин может пойти на мир, потому что армия, которая встречала сопротивление со стороны Украины в 2014 году, и сегодняшняя - два разных уровня по боевому опыту, по оснащению. Но мы также видим, чего еще не хватает и как живут солдаты в АТО", - добавил он.
Напомним, 9 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что празднование Дня Независимости в этом году пройдет без военного парада. 300 млн гривен, которые могли бы пойти на его проведение, выплатят военнослужащим в виде премий.
разом з головним їх головнокомандуючим?
один мiсяць остався потерпiти
самому цiкаво жо далi буде)
Чи як ЗЁ?
Чи може щотижня/щомісяця (щосторіччя) там буває?
В Украине часть провайдеров начали предоставлять доступ к запрещенной российской социальной сети "ВКонтакте".
Как стало известно OBOZREVATEL, как минимум три интернет-провайдера - "Воля", Dream line и "Домонет" - открыли доступ некоторым пользователям к запрещенной соцсети (новость дополнена комментарием провайдеров).
https://www.obozrevatel.com/economics/v-ukraine-vnezapno-zarabotala-rossijskaya-sotsset-vkontakte-v-chem-sut.htm
БАКАНОВ проснись!
ахаха, да ну?
Нет крупной военной победы - типа освобождения, а хоть б Луганска с Донецком - нефиг проводить "парады".
Иначе такая армия - не более чем "потешные войска", эдакая "церемониальная гвардия".
Шоб вы там в ОПе все сдохли, падлюки. Просто зла не хватает читать и слушать этот бред.
Может к «заднеприводным» обратиться, пускай ещё разок продефилируют. А шо, и увлекательно, и познавательно. Опять же желающим будет кого поколотить.
Но ведь избрали?
В итоге, некомплект бригады в зоне ООС составляет около 50%
немцы торгуют,евреи воюют,
кухаркаэстрада керует...
парад это не " популизм " и не " способ показать быструю победу " парад это смотр . это возможность среднестатистическуму украинцу увидеть что у нас есть армия . что она говоря словами нашего гимна " Ще не вмерла "
А опрос почему центры Разумкова и прочие почему не проводят?
Отмена парада была у Зе в предвыборной программе? А что так?
У людей уже три месяца есть возможность узнавать правду из документов, но в их голове до сих пор мнение формируется на основании "одна бабка сказала", сплетен и слухов. Это показатель уровня управления в этой команде.
*****, шо он мелет...Так у них зеленых во всем: "я слышал и читал...что какие-то.."
Теперь стыдно солдатиком в глаза смотреть? Конечно, лучше парад отменить.
Косилы!