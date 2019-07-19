 Я готов быть "смотрящим" в Киеве в смысле консультирования, - застройщик Вавриш о сотрудничестве с командой Зеленского

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Вавриш рассказал в интервью изданию "Зеркало недели".

Как отмечает издание, Вавриша называют новым "смотрящим" в столице от прагматичного крыла команды Зеленского, а заняться он должен якобы теневым переформатированием финансового пространства Киева.

Пять лет назад Вавриш ушел из поста зама главы Департамента градостроительства и архитектуры Киева. В интервью он признал, что "действительно имел отношение к нечестно функционирующей системе".

"Будучи недостаточно опытным, я принимал решения, последствия которых очевидны и сегодня говорят о том, что решения нужно было принимать диаметрально противоположные. И мне это не нравится. Именно поэтому я никогда не пойду на государственную службу. И это мой внутренний крест, который я несу. Но при этом я развиваюсь как бизнесмен и профессионал. Я учусь. И готов к любым консультативным и экспертным функциям. В этом смысле я готов быть "смотрящим", - заявив Вавриш.

Напомним, как сообщали "Наші гроші з Денисом Бігусом", Андрей Вавриш во времена работы в мэрии подписывал документы, которые дали старт его будущей застройке. Речь идет о договоре на разработку детального плана территории Рыбальского полуострова в Киеве, подписанном в конце июля 2015 года. Журналисты отмечают, что именно этот план сделал возможным строительство жилого комплекса "Рыбальський" в пределах улиц Электриков и Набережнорыбальськой.

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