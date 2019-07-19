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Все про:Зеленский (2227) застройка (546) Вавриш (3)

 Я готов быть "смотрящим" в Киеве в смысле консультирования, - застройщик Вавриш о сотрудничестве с командой Зеленского

Бывший чиновник Киевской городской администрации, а ныне глава группы строительных компаний Saga Development и консультант президента Владимира Зеленского по развитию Киева Андрей Вавриш заявил, что в смысле консультирования он готов быть "смотрящим".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Вавриш рассказал в интервью изданию "Зеркало недели".

Как отмечает издание, Вавриша называют новым "смотрящим" в столице от прагматичного крыла команды Зеленского, а заняться он должен якобы теневым переформатированием финансового пространства Киева.

Пять лет назад Вавриш ушел из поста зама главы Департамента градостроительства и архитектуры Киева. В интервью он признал, что "действительно имел отношение к нечестно функционирующей системе".

"Будучи недостаточно опытным, я принимал решения, последствия которых очевидны и сегодня говорят о том, что решения нужно было принимать диаметрально противоположные. И мне это не нравится. Именно поэтому я никогда не пойду на государственную службу. И это мой внутренний крест, который я несу. Но при этом я развиваюсь как бизнесмен и профессионал. Я учусь. И готов к любым консультативным и экспертным функциям. В этом смысле я готов быть "смотрящим", - заявив Вавриш.

Напомним, как сообщали "Наші гроші з Денисом Бігусом", Андрей Вавриш во времена работы в мэрии подписывал документы, которые дали старт его будущей застройке. Речь идет о договоре на разработку детального плана территории Рыбальского полуострова в Киеве, подписанном в конце июля 2015 года. Журналисты отмечают, что именно этот план сделал возможным строительство жилого комплекса "Рыбальський" в пределах улиц Электриков и Набережнорыбальськой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Киевские архитекторы призывают не дать пройти в ВР "группе коррупционеров - истребителей Киева" от Вавриша и Исаенко

Источник: https://censor.net.ua/n3138423
 
 
 Топ комментарии
 
звезды на колени уже набил, смотрящий? Я готов быть "смотрящим" в Киеве в смысле консультирования, - застройщик Вавриш о сотрудничестве с командой Зеленского - Цензор.НЕТ 4083
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"слуги" зебилов откровенно ссут в глаза зебилам)))
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"слуги" зебилов откровенно ссут в глаза зебилам)))
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********, пора бы кже успокоиться. Порох в прошлом, а зарплату в Ольгино лучше забирать до выборов...Потом могут и не дать, провал вам обеспечен, чтобы вы не мели своими языками.
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глядя со стороны, не могу понять, чему радуются вафлеры, такие как ты? порох в прошлом, ну что дальше, тебе что от этого? обрезанные теперь твои хозяева, привык к шаурме и салу, а будешь жрать мацу и кошерное. кусал протянутую руку, теперь будешь лизать ноги.
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архітектуру в Києві гонять не по нормах - ні архітектри, ні санітарних норм. Та ще й все горбате й без інфраструктури. Скоріше жоден забудовник в радники не годен. Це баблокати.
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ну дело не в том что "не по нормах", просто те нормы еще со времен совка, например при совке автомобилей было мало и не было прописано чтобы делать парковки согласно количеству квартир, так оно и продолжается. А сменить нормы никто не хочет - застройщикам невыгодно, тратить деньги и место на парковки.
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вообще не палятся уже... "смотрящий", "черт", "перетереть"
к власти пришли ауешники
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Предлагаю Зеле-нарику издать "УКАЗ о присвоении ФЕНИ статуса регионального чиновнического языка".
Наверняка никто не будет против.

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они вообще хоть один день могут без зашквара? кроме выходных что не утро то откровения бабуинов очередные...
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Вони відверто ржуть над паствою, яка перетравить будь-яку каку, яку вони вкинутьїм в мізки.
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Некоторые высказывания Лукашенко, которые лукашисты "скушали":

"Уникальность ситуации в Беларуси состоит в том, что я никому ничего не обязан."
"Я на коленях готов ползти в Россию."
https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE

Похоже, что Зелемойский изучал речи Лукашенко...
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Именно поэтому я никогда не пойду на государственную службу. И это мой внутренний крест, который я несу.

Внутренний крест? Это типа как-то так?

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Смотрящий консультант над потоками бабла ? ))))
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У команди Зеленського як не слово- так на фєнє.
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"Именно поэтому я никогда не пойду на государственную службу. И это мой внутренний крест, который я несу."

Пацанская воля - пацанский крест.
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чесні та прахвесійні люди команди Зе, не те шо у баригі
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У Порохоботов истерика. А когда Киевом 5 лет управлял не Боксер, а застройщик Столар - было норм, никто и не пискнул.
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"консультант президента Владимира Зеленского по развитию Киева Андрей Вавриш заявил, что в смысле консультирования он готов быть "смотрящим".

Я так понимаю, в команду Зеленского строгий отбор. Без знания фени и блатных понятий не берут?
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тут простое объяснение. эта зеленая публика обиженная с детства. в школе на подсрачниках и мордой в унитазе, во двор без бабушки ни шагу, сразу обоссут. их кумиры-сильные пацаны и братва. а блатные словечки в кругу потерпевших--иллюзия, что мы такие как все, а не чмошники. любимая радиостанция-шансон. какими обосами они были всегда, такими и остались, говорит кодло охраны вокруг каждого такого насекомого.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ готов быть "смотрящим" в Киеве в смысле консультирования, - застройщик Вавриш о сотрудничестве с командой Зеленского
 
 
 
 
 
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