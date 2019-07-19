 Я готов быть "смотрящим" в Киеве в смысле консультирования, - застройщик Вавриш о сотрудничестве с командой Зеленского

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Вавриш рассказал в интервью изданию "Зеркало недели".
Как отмечает издание, Вавриша называют новым "смотрящим" в столице от прагматичного крыла команды Зеленского, а заняться он должен якобы теневым переформатированием финансового пространства Киева.
Пять лет назад Вавриш ушел из поста зама главы Департамента градостроительства и архитектуры Киева. В интервью он признал, что "действительно имел отношение к нечестно функционирующей системе".
"Будучи недостаточно опытным, я принимал решения, последствия которых очевидны и сегодня говорят о том, что решения нужно было принимать диаметрально противоположные. И мне это не нравится. Именно поэтому я никогда не пойду на государственную службу. И это мой внутренний крест, который я несу. Но при этом я развиваюсь как бизнесмен и профессионал. Я учусь. И готов к любым консультативным и экспертным функциям. В этом смысле я готов быть "смотрящим", - заявив Вавриш.
Напомним, как сообщали "Наші гроші з Денисом Бігусом", Андрей Вавриш во времена работы в мэрии подписывал документы, которые дали старт его будущей застройке. Речь идет о договоре на разработку детального плана территории Рыбальского полуострова в Киеве, подписанном в конце июля 2015 года. Журналисты отмечают, что именно этот план сделал возможным строительство жилого комплекса "Рыбальський" в пределах улиц Электриков и Набережнорыбальськой.
к власти пришли ауешники
Наверняка никто не будет против.
"Уникальность ситуации в Беларуси состоит в том, что я никому ничего не обязан."
"Я на коленях готов ползти в Россию."
https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
Похоже, что Зелемойский изучал речи Лукашенко...
Внутренний крест? Это типа как-то так?
Пацанская воля - пацанский крест.
Я так понимаю, в команду Зеленского строгий отбор. Без знания фени и блатных понятий не берут?