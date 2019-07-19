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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 "Если это такие первые шаги - мы готовы", - Зеленский об обмене Вышинского на Сенцова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов освободить арестованного главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, если РФ готова одновременно освободить украинского кинорежиссера Олега Сенцова.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил в пятницу утром в Киеве журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Если мы говорим о доброй воле, и мы действительно желаем, чтобы это произошло в ближайшее время, мы готовы Вышинского поменять. Сенцов – это как пример. Мы готовы поменять на Сенцова, но это - не разменная монета", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что конечной целью Украины является возвращение из РФ всех удерживаемых там заключенных, политзаключенных и военных украинцев.

"Если это такие первые шаги – мы готовы", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев предлагает Кремлю одновременно освободить Вышинского и Сенцова, - Мендель

Отвечая на уточняющий вопрос о том, готов ли Киев первым освободить Вышинского и ожидать ответного шага со стороны Москвы, Зеленский отметил: "Давайте мы дадим вам господина Вышинского, если вы хотите, и верните нам господина Сенцова. Мы написали – одновременно".

Как сообщалось, 18 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что освобождение и возвращение Вышинского может стать первым шагом для нормализации отношений между Россией и Украиной. "Возвращение Вышинского - это могло бы быть прекрасным первым шагом", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

"В целом, любые шаги по освобождению людей будут только приветствоваться", - добавил он.

В тот же день в Офисе президента Украины в ответ на предложение Российской Федерации предложили сделать Москве аналогичный шаг навстречу и одновременно освободить украинского кинорежиссера Олега Сенцова.

"В Офисе президента с большим интересом узнали о предложении Российской Федерации об освобождении Кирилла Вышинского как первый шаг доброй воли со стороны Украины. Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу – освободив Олега Сенцова. И для взаимной уверенности в общей доброй воле мы предлагаем сделать это одновременно", - написала на своей странице в Фейсбук пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

Источник: https://censor.net.ua/n3138421
 
   
 Топ комментарии
 
а шо, Порошенко был против обмена Вышинского на Сенцова? при чем тут, накуй, вообще Порошенко?? Порошенко ездит по Страсбургам, добивается продления санкций, бьется за сохранение антироссийской коалиции, пока Зєлєнский непонятно чем занимается, на теслах катается
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давайте поменяем зеленского на все узников кремля!!!
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при Порошенко никто российскую педерацию в паре не возвращал, как только зелебобы выбрали пророссийского президента - тут же вернули. казалось бы - при чем тут порошенко? да, он даже сейчас, не будучи президентом, пытается на основе своего авторитета что-то делать на дипломатическом поле, но конечно это уже не то, возможности совершенно другие
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При мародёре такого не было. Верните нам мародёра!!!
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а Зе юрист или только прослушал? Или снова нарушения Законов Украины?
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Действительно, п**дабольства и повсеместной сдачи интересов своей страны в угоду агрессору - такое только при припиЗеденте стало возможно.
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Що скажуть прихильники ПеПо? це зрада чи перемога?
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Савченко Надежда? Так она Герой Украины.
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а шо, Порошенко был против обмена Вышинского на Сенцова? при чем тут, накуй, вообще Порошенко?? Порошенко ездит по Страсбургам, добивается продления санкций, бьется за сохранение антироссийской коалиции, пока Зєлєнский непонятно чем занимается, на теслах катается
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Так добился что рф в ПАСЕ решили вернуть. Или это не его заслуга?
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вы вояж Зе и работу Порошенко не путайте.
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у Вас ошибочное понятие о работе президента.
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********...работа у нас такая забота наша простая...
валя - ты дура?
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Ты срань зауральская женщин то не оскорбляй,повыкли там в своей говени
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валя - не женшина...
гляди у неё флаг меркельши...
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иди на х..
мусарюга...
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при Порошенко никто российскую ********* в паре не возвращал, как только зелебобы выбрали пророссийского президента - тут же вернули. казалось бы - при чем тут порошенко? да, он даже сейчас, не будучи президентом, пытается на основе своего авторитета что-то делать на дипломатическом поле, но конечно это уже не то, возможности совершенно другие
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ссы в глаза - всё божья роса... Вы за Ющенка , случайно в 2004 году не голосовали?
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Нет, я вышиватник. Кто против пороха тот агент кремля ИМХО. так подходит?
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тут зв'язок зворотній. не кожен, хто проти пороха - агент кремля. але всі агенти кремля - проти пороха. це факт.
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Так отож. За Юща голосували щоб янєк не пройшов.
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а має значення в якому турі? за яника достатньо один раз в будь-якому турі проголосувати, щоб відповідне клеймо на все життя отримати. як і за зєлєбобу
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"Решение о возвращении российской делегации в ПАСЕ было принято до (!) президентских выборов в Украине. Оно назревало и было бы принято при любом развитии политической ситуации в Украине. Дело не в распределении ответственности, которую я, кстати, с себя тоже не снимаю. Это все не о Порошенко, Зеленском или о ком-то другом. Это наша общая проблема. Хорошо бы это совместно осознать. Я прекрасно понимаю необходимость в свете избирательной кампании заполнять эфиры и соцсети. Но это дело честности и готовности смотреть в глаза вызовам, какими они есть. И если в этом вопросе мы не можем быть честными с собой, как можно быть честными с избирателями?" - заявил Климкин.Источник: https://censor.net.ua/n3134139

Тримай, альтернативно обдарований! Законспектуй!
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це лише думка Клімкіна. так, воно давно лобіювалося русньой, вони купу бабла поклали на купівлю різних європейських партій і окремих депутатів, але всі ці роки наша дипломатична команда на чолі з Порошенком успішно протистояла російському реваншу, в тому числі в ПАРЄ. але як тільки українці обрали проросійського президента - ми втратили підтримку важкої артилерії в особі Президента. наша делегація в ПАРЄ вголос кричала про необхідність підтримки президентом, але жодної реакції від зєлєбоби не дочекалась, тому повернення російської делегації і відбулось. і так, це давно обговорювалось і планувалось, але будь-яким планам могли стати на заваді наші контрзаходи, перемовини Президента з лідерами європейських країн, і якраз Порошенко міг би ці плани росії зруйнувати, а зєлєнскій навіть не намагався цього робити - бо і сам він є частиною плану росії
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Я тобі одну річ скажу, але ти не ображайся, то- не є шоколад!
До речі ознайомся вереском ПЕСиків, коли пан Клімкін йшов у відставку!
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рішення то може й прийняли, але з реалізацією чомусь тягнули... допоки порох не перестане бути президентом. а могли далі тагнути...
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Оно назревало и было бы принято при любом развитии политической ситуации в Украине.

На мою думку вони просто втомились казати Петру Олексійовичу, що треба долати корупцію.
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"пытается на основе своего авторитета что-то делать": какая основа - такие и дела.
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Ні. Північний потік 2 виборов. А у Страсбурзі ховається від ДБР.
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************* раза... патриот и вор понятия не совместимые
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твоё ***** = ваша параша-нко...
вотак вото...
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Что он там добивается, если его в зал толком не пустили? Поставили сидеть на галерке.
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Как не понятно чем занимается? Отдыхает в Турции, кушает в шаурмячной шаурму, вешает лапшу на уши своим фанатам, бегает под фонтанчиком, катается на работу кортежем с мигалками и перекрытыми дорогами, нарушает Конституцию и действующие Законы, хамит, как последнее чмо из криворожской подворотни (хотя почему КАК?) людям и ждёт 22 июля, что бы получив большинство в ВР совместно с оппоблоком и старухой-колясочницей начать сдачу московитам страны и её грабёж.
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"Отдыхает на мальдивах"
"катается на работу кортежем с мигалками"
"хамит, как последнее чмо" - "«Приведите его сюда, Да мы знаем. Ты такой шахтер, как я балерина»
"и ждёт 22 июля" чтоб получить неприкосновенность.
- Ага. Значит, в следующий раз обойдитесь без этих... а сразу называйте фамилию и местоработы. (с)
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Ну и до жопы порошенковские санкции, пуйлу насрать на них уже 5 лет и еще столько же впереди. А люди жизнью своей платят
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они скажут, что п**деть - ума не надо. Остальное - зеленому стаду не понять. К примеру, что взамен? Где зеленая сопля (если когда-то какие-то обмены будут) встанет задом к путену и приспустит штаны за такое снисходительный жест, как обмен преступника на невиновного.
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Так а что делать? Сказать Х... с ним. Мы гордые и Сенцов умрёт в РФ, но умрёт героем, а кацапская гнида будет сидесь согласно закуну. Так лучше, по-Вашему?
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Так ты у самого Сенцова спроси, плакальщик! Он предельно ясно выразился: https://ru.krymr.com/a/27937973.html
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***** може підігрувати лише ворогу України. Той факт, що він розмовляє із Зе, говорить сам за себе.
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***** вже послав термоса на путіна. Ти відстав від подій на 4 часових пояси)
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давайте поменяем зеленского на все узников кремля!!!
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параша-бот...
пидлога - это пол...
ты даже не тряпка половая на входе...
ты дно...
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А ты кацап видимо, потому, что не имея аргументов сразу переходишь на личности и оскорбления. Или у тебя крайняя степень зебилизма в голове. Кароче одно из двух "Если это такие первые шаги - мы готовы", - Зеленский об обмене Вышинского на Сенцова - Цензор.НЕТ 7950
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Это даже не кацап, а так свинособака
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можешь помочиться сразу на пидлогу...
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половая тряпка это средство для вытерания ног...
а вот пидлога - это то что впитывается с половой тряпки...
вся жижа - с ног это твоё... кстати пидлога есть в уборной... котороя в огороде... т.е. на улице...
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ну, по твоей логике у тебя дома срач и ты полы не моешь, и половую тряпку брезгуешь ручками выкрутить. Ты точно кацап, живешь в грязи и безпробудном пьянстве, в старой хибаре, без забора, где-то в мухосранске под тамбовом)
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ахахах, это пять. Мрамор у него лежит, а не гнилые доски, под которыми мыши бегают "Якщо це такі перші кроки - ми готові", - Зеленський про обмін Вишинського на Сенцова - Цензор.НЕТ 4919
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да уж... думаешь тем что имеешь..
вонючие доски в общественной уторной - пидлога
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сфоткай свой мрамор, лицо можешь замазать и напиши на листочке маркером или ручкой "для Підлоги Маккартні". И выложи где-нибудь под моим постом, я увижу!
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ха... иди подмойся...
задания машке-вале своей давай...
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Вставлю свои 5 копеек. Посмотри как живут в "сверхдержаве" пенсы, придеш в ужас. Можеш даже не читать, смотри фото.https://echo.msk.ru/blog/varlamov_i/2466095-echo/
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Вставлю свои 5 копеек. Посмотри как живут в "сверхдержаве" пенсы, придеш в ужас. Можеш даже не читать, смотри фото.https://echo.msk.ru/blog/varlamov_i/2466095-echo/
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Пидлога єто пол , но не М и Ж . Учите матчасть , писятель...
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а шо М И Ж У ВАС ПОЛА НЕ ИМЕЮТЬ?
В огород "ходите"?...
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ВытЕрания? Свинособака, ты хоть русский то подучи, чтобы с нормальными людьми разговаривать
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Типовий зелебобік, який гумор трохи складніше того, що у 95 квартала зветься гумором, осилити не в змозі?
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Узники кремля - это путин и компания
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Лучше "незаменимого". Ведь это же "злейший враг х.йла" по утверждениям дякул.
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дай угадаю, ты уважаемый, будешь голосовать или за слугу народа или за шария. Точно, за шария, я тебя раскусил. В 43 Гитля знал чо с такими делать...
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Я так понял, это твой второй кумир - после "незаменимого"?
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пидлога - то в уборной пол... шо стоить на огороде..
не на автовокзале в селе Гадюкино... где проезжие исправо испражняються мимо...
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Вставлю свои 5 копеек. Посмотри как живут в "сверхдержаве" пенсы, придеш в ужас. Можеш даже не читать, смотри фото.https://echo.msk.ru/blog/varlamov_i/2466095-echo/
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Рашка надеется ж что Вышинского суд выпустит (кто там суды реформировал и успешную судебную реформу провел?)
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Не мы сидящие за клавиатурой находимся в рашкиных тюрьмах! Та и хрен на того Вышинского,рано или поздно сам сдохнет,есть возможность пусть меняет! Пусть хоть всех обменяет! Пусть эти уроды которые в наших тюрьмах станут соседями для кацапов!!!
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Якщо поміняють - то буде добре. Але я додав би з нашого боку одну умову (чи дві).
- Вишинський виїздить за межі Украни.
- Він пожиттєво не матиме права в'їзду до України.
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Петро Савченко звільнив. Ви ж самі волали, як це прекрасно.
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Свиноботы против. Нехай сидит тот Сенцов.
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хто сказав? і хто такі свиноботи? є свинособаки кацапські, це загальновідомий факт.
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" Красиво излагает , учитесь !"
Цитата из "12 стульев" Ильфа и Петрова здесь вполне уместна , Зеленскому респект!
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міняти винуватого на не винного це досягнення?
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Термоса вже послали з цією пропозицією. Він вкотре розсмішив *****
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Эти обмены похожи на пацанячьи игры в подворотне. Освобождать нужно не виновных. Конечно хорошо бы добыть Сенцова из тюряги. Но почему бы не под давлением судов и санкций? Значит санкции не болезненные.Не ужели на свиноцарство нет управы? Они же навязчиво лезут "дружить", значит нужно не нос расквасить, а глаз выбить.
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Да что вы здесь все распинаетесь. Несколько дней назад была информация о том, что этот ублюдок сепарский вишик заявил что не собирается участвовать в обмене. Свое право, что это падло невиноватое, он будет отстаивать в суде. През хоть знает об этом. Сенцова по любому нужно вытягивать, но сделать это нужно так, что бы это сепарское чмо согласилось на обмен само. Як кажуть в межах чинного законодавства. Я думаю выход есть. Хоть это и непедагогично, но сделать условия пребывания этого черта в камере невыносимым. Сам попросится.
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Вышинский показывает себя таким себе гордым узником фашизма,потому что понимает, что на фиг он Путину не нужен, и даже если такой обмен состоится, о нем все быстро в России забудут. А так он сидит, в тепле, кушает казенные харчи, у всех на слуху. А держать Сенцова в застенках для России более выгодный путь, чем освобождать людей, которые для них расходных материал. Все, кто ввязались в эту войну со стороны России, автоматически стали расходным материалом.Сколько их будет,Путину не важно.Людей в стране много.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Если это такие первые шаги - мы готовы", - Зеленский об обмене Вышинского на Сенцова
 
 
 
 
 
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