 "Если это такие первые шаги - мы готовы", - Зеленский об обмене Вышинского на Сенцова

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил в пятницу утром в Киеве журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Если мы говорим о доброй воле, и мы действительно желаем, чтобы это произошло в ближайшее время, мы готовы Вышинского поменять. Сенцов – это как пример. Мы готовы поменять на Сенцова, но это - не разменная монета", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что конечной целью Украины является возвращение из РФ всех удерживаемых там заключенных, политзаключенных и военных украинцев.

"Если это такие первые шаги – мы готовы", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев предлагает Кремлю одновременно освободить Вышинского и Сенцова, - Мендель

Отвечая на уточняющий вопрос о том, готов ли Киев первым освободить Вышинского и ожидать ответного шага со стороны Москвы, Зеленский отметил: "Давайте мы дадим вам господина Вышинского, если вы хотите, и верните нам господина Сенцова. Мы написали – одновременно".

Как сообщалось, 18 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что освобождение и возвращение Вышинского может стать первым шагом для нормализации отношений между Россией и Украиной. "Возвращение Вышинского - это могло бы быть прекрасным первым шагом", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

"В целом, любые шаги по освобождению людей будут только приветствоваться", - добавил он.

В тот же день в Офисе президента Украины в ответ на предложение Российской Федерации предложили сделать Москве аналогичный шаг навстречу и одновременно освободить украинского кинорежиссера Олега Сенцова.

"В Офисе президента с большим интересом узнали о предложении Российской Федерации об освобождении Кирилла Вышинского как первый шаг доброй воли со стороны Украины. Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу – освободив Олега Сенцова. И для взаимной уверенности в общей доброй воле мы предлагаем сделать это одновременно", - написала на своей странице в Фейсбук пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.