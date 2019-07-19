 "Если это такие первые шаги - мы готовы", - Зеленский об обмене Вышинского на Сенцова

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил в пятницу утром в Киеве журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
"Если мы говорим о доброй воле, и мы действительно желаем, чтобы это произошло в ближайшее время, мы готовы Вышинского поменять. Сенцов – это как пример. Мы готовы поменять на Сенцова, но это - не разменная монета", - сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что конечной целью Украины является возвращение из РФ всех удерживаемых там заключенных, политзаключенных и военных украинцев.
"Если это такие первые шаги – мы готовы", - добавил он.
Отвечая на уточняющий вопрос о том, готов ли Киев первым освободить Вышинского и ожидать ответного шага со стороны Москвы, Зеленский отметил: "Давайте мы дадим вам господина Вышинского, если вы хотите, и верните нам господина Сенцова. Мы написали – одновременно".
Как сообщалось, 18 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что освобождение и возвращение Вышинского может стать первым шагом для нормализации отношений между Россией и Украиной. "Возвращение Вышинского - это могло бы быть прекрасным первым шагом", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
"В целом, любые шаги по освобождению людей будут только приветствоваться", - добавил он.
В тот же день в Офисе президента Украины в ответ на предложение Российской Федерации предложили сделать Москве аналогичный шаг навстречу и одновременно освободить украинского кинорежиссера Олега Сенцова.
"В Офисе президента с большим интересом узнали о предложении Российской Федерации об освобождении Кирилла Вышинского как первый шаг доброй воли со стороны Украины. Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу – освободив Олега Сенцова. И для взаимной уверенности в общей доброй воле мы предлагаем сделать это одновременно", - написала на своей странице в Фейсбук пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.
валя - ты дура?
гляди у неё флаг меркельши...
мусарюга...
Тримай, альтернативно обдарований! Законспектуй!
До речі ознайомся вереском ПЕСиків, коли пан Клімкін йшов у відставку!
На мою думку вони просто втомились казати Петру Олексійовичу, що треба долати корупцію.
вотак вото...
"катается на работу кортежем с мигалками"
"хамит, как последнее чмо" - "«Приведите его сюда, Да мы знаем. Ты такой шахтер, как я балерина»
"и ждёт 22 июля" чтоб получить неприкосновенность.
- Ага. Значит, в следующий раз обойдитесь без этих... а сразу называйте фамилию и местоработы. (с)
пидлога - это пол...
ты даже не тряпка половая на входе...
ты дно...
а вот пидлога - это то что впитывается с половой тряпки...
вся жижа - с ног это твоё... кстати пидлога есть в уборной... котороя в огороде... т.е. на улице...
вонючие доски в общественной уторной - пидлога
задания машке-вале своей давай...
В огород "ходите"?...
не на автовокзале в селе Гадюкино... где проезжие исправо испражняються мимо...
- Вишинський виїздить за межі Украни.
- Він пожиттєво не матиме права в'їзду до України.
Цитата из "12 стульев" Ильфа и Петрова здесь вполне уместна , Зеленскому респект!