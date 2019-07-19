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 Приговор пятерым исполнителям убийства Гандзюк вступил в силу. ДОКУМЕНТ

Приговор исполнителям убийства общественного деятеля Екатерины Гандзюк вступил в силу после того, как Днепровский апелляционный суд вернул апелляционные жалобы заявителям, мотивировав решение тем, что приговор не содержит обвинений лиц, указанных в апелляции.

Об этом сообщает "Украинская правда"

Жалобы подали адвокаты фигурантов дела Гандзюк Владислава Мангера, Алексея Левина и Николая Ставицкого, которые не были осуждены. Судья мотивировал свое решение тем, что в приговорах обвиняемым не упоминаются фамилии Мангера и Левина, а что касается Ставицкого, то хоть его фамилия и инициалы в приговоре есть, однако обвинений против него судебное решение не содержит.

"Приговор касается исключительно обвинения лицам, заключившим соглашение о признании виновности. Исследования и оценку правомерности действий других лиц, такое соглашение не заключавших, суд не совершал", - сказано в постановлении.

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Кроме того, судья ссылается на постановление Верховного суда, согласно которому "приговор (по отношению к одному из нескольких человек) не имеет преюдициального значения для уголовного производства в отношении других лиц, а признание виновности первым не является доказательством вины последних".

Постановление вступило в законную силу 18 июля и может быть обжаловано в Верховном суде в течение трех месяцев

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

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Приговор пятерым исполнителям убийства Гандзюк вступил в силу 01

Источник: https://censor.net.ua/n3138420
 
 
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на нокиа 3310 чтоли фоткали постанову? Пожалейте глаза читателей...
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Пятеро козлов отпущения, пешки??? не интересно! Югик и Авакян, где заказчики млять!!!????
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Сроки, которые получили эти исполнители микроскопически малые и позорные для всех украинцев, потому что судья по делу Гандзюк опустил жизнь человека в Украине до плинтуса - 6 лет тюрьмы за заказное преднамеренное групповое убийство.За убийство собаки дают больше. Это позор позорный в квадрате. И депутаты -бандиты, которые написали и за 5 лет не исправили такой уголовный кодекс с такими сроками также уроды, и за этих уродов люди пойдут и проголосуют еще раз. Не дал Бог многим украинцам ни ума, ни совести, ни чувства самосохранения. ЖАХ.
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Ты читала - посадили только признавших вину и пошедших на сделку....
А тех кто не признал - "на нет - и суда нет...." и что то мы не слышим имен заказчиков!
Если пятеро пошли на сделку - должны были назвать заказчика!
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