 Приговор пятерым исполнителям убийства Гандзюк вступил в силу. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает "Украинская правда"
Жалобы подали адвокаты фигурантов дела Гандзюк Владислава Мангера, Алексея Левина и Николая Ставицкого, которые не были осуждены. Судья мотивировал свое решение тем, что в приговорах обвиняемым не упоминаются фамилии Мангера и Левина, а что касается Ставицкого, то хоть его фамилия и инициалы в приговоре есть, однако обвинений против него судебное решение не содержит.
"Приговор касается исключительно обвинения лицам, заключившим соглашение о признании виновности. Исследования и оценку правомерности действий других лиц, такое соглашение не заключавших, суд не совершал", - сказано в постановлении.
Кроме того, судья ссылается на постановление Верховного суда, согласно которому "приговор (по отношению к одному из нескольких человек) не имеет преюдициального значения для уголовного производства в отношении других лиц, а признание виновности первым не является доказательством вины последних".
Постановление вступило в законную силу 18 июля и может быть обжаловано в Верховном суде в течение трех месяцев
Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.
Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.
4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.
А тех кто не признал - "на нет - и суда нет...." и что то мы не слышим имен заказчиков!
Если пятеро пошли на сделку - должны были назвать заказчика!